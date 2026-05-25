Актрисата Мария Стефанова получи "Аскеер" за цялостен принос към театралното изкуство

В театър "Българска армия" снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди "Аскеер".

Фондация "Академия Аскеер" удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство актрисата Мария Стефанова:

"На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума: Благодаря... за всичко!"

Наградата за най-добро представление беше присъдена на "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция – Александър Секулов, режисьор – Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия:

"Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър - Пловдив, а един поклон. Поклон към българския поет, към неговата самота, талант и съдба."

Наградата "Аскеер" 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла "Албион" от Майк Бартлет:

"Благодаря на колегите от театър "Българска армия" и на Фондация "Академия Аскеер" за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!"

Награда за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята ѝ на Еда, Кристина Янева за ролята ѝ на Брета, Светлана Янчева за ролята ѝ на Клара в спектакъла "Новата танцувална зала" от Енда Уолш на "Театър 199." Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха награди за водеща мъжка роля за ролите им на Палача и Сократ в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев, отново в "Театър 199."