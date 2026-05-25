Новини
Култура »
Актрисата Мария Стефанова получи "Аскеер" за цялостен принос към театралното изкуство

Актрисата Мария Стефанова получи "Аскеер" за цялостен принос към театралното изкуство

25 Май, 2026 07:23, обновена 25 Май, 2026 06:27 616 1

  • награди-
  • театър-
  • аскеер

Наградата за най-добро представление беше присъдена на "Влюбеният дирижабъл"

Актрисата Мария Стефанова получи "Аскеер" за цялостен принос към театралното изкуство - 1
Снимка: Фейсбук
БНР БНР

В театър "Българска армия" снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди "Аскеер".

Фондация "Академия Аскеер" удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство актрисата Мария Стефанова:

"На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума: Благодаря... за всичко!"

Наградата за най-добро представление беше присъдена на "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция – Александър Секулов, режисьор – Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия:

"Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър - Пловдив, а един поклон. Поклон към българския поет, към неговата самота, талант и съдба."

Наградата "Аскеер" 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла "Албион" от Майк Бартлет:

"Благодаря на колегите от театър "Българска армия" и на Фондация "Академия Аскеер" за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!"

Награда за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята ѝ на Еда, Кристина Янева за ролята ѝ на Брета, Светлана Янчева за ролята ѝ на Клара в спектакъла "Новата танцувална зала" от Енда Уолш на "Театър 199." Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха награди за водеща мъжка роля за ролите им на Палача и Сократ в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев, отново в "Театър 199."

Източник: bnrnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския

    1 0 Отговор
    поне снимката й да бяхте публикували !

    08:20 25.05.2026