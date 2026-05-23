Ретро мотоциклет превърна пловдивски паркове в библиотеки

23 Май, 2026 09:21

Мобилна читалня събира малки и големи за четене и спорт на открито преди 24 май

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Мобилна библиотека със стотици книги гостува в три пловдивски парка през този месец с поглед към 24 май. Тя е докарана символично с ретро мотоциклет и винаги е съпроводена от разговори за любими книги.

Майки четат на децата си откъси от книги, а когато малчуганите поискат, могат да потренират и на открито – книгите и спортът са рамо до рамо.

„Едновременно спорт и култура в парка. Тук правим различни тренировки за малки и големи, които са достъпни и отворени за всички“, посочва Румяна Киризиева от „Сателит – ЕС“, организатор на мобилната библиотека.

Малки и големи любители на четенето могат да разменят книги с мобилната библиотека или с други читатели в парка.

„Донесли сме над 400 книги, като бройката се поддържа една и съща, даже расте, защото хората идват подготвени. От сутринта пристигат, носят книги – взимат нови, оставят своите, говорят си помежду си, казват: „О, тази книга не съм я чел, взимам я. Дай ми тази“, разказва Румяна Киризиева.

Сред почитателите на мобилната библиотека в парка е и 5-годишният Калоян, пише bTV.

„Много обича приказки. Български най-вече, но сега сме на темата българска литература най-вече. Много се интересуваме от историческите личности“, казва Зоя Молова, майка на детето.

Четенето на книги е забавно и вече позабравено хоби, коментират организаторите.

„Наистина е така. Аз също имам тийнейджър, който вече все по-малко започва да чете. Като малка дори четеше повече. Всъщност проблемът според мен тук е – ние много често коментираме, че новото поколение върви все по-надолу, все по-надолу. Аз мисля, че проблемът е културен. Всички сме свикнали с телефоните, с тези бързи 15 секунди, които ни набавят цялата информация. Нямаме търпението, нямаме въображението да четем. Така че начинът, по който ние се надяваме повече деца, а и възрастни да четат, е това, че ние сме тук при тях, част от ежедневието им, а не от задълженията им, тъй като много често командваме децата: „Иди, вземи и почни да четеш!“. Идеята е те да го правят със забавление, с желание“, казва Румяна Киризиева.

Идеята е с мобилната библиотека да бъде възвърнато очарованието от четенето на книги и въображението да не закърнява от прекомерната дигитализация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    0 1 Отговор
    По време на лошия соц във всяко селище имаше читалище с хиляди книги + училище със своя библиотека...

    Коментиран от #2

    10:02 23.05.2026

  • 2 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "редник":

    И ... кво от това ???! Кой влизаше в тях ....?!?
    Кой ги ползваше , кой четеше ....?!? Киро Тракториста , Геле Чобанина , Дечо Пора от свинарника на ТКЗС то ....?!?
    Виж , хоремага беше винаги пълен ....

    10:31 23.05.2026