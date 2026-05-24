В Русе издигнаха паметен знак на Стоян Михайловски в навечерието на 24 май

24 Май, 2026 08:56

Поводът е, че именно в крайдунавския град поетът създава „Върви, народе възродени“ през 1892 година

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В навечерието на 24 май в Русе беше поставен паметен знак на Стоян Михайловски – авторът на текста на училищния химн „Върви, народе възродени“. Поводът е, че именно в крайдунавския град поетът създава стихотворението през 1892 година, докато е преподавател в тогавашната мъжка гимназия.

Паметният знак вече е монтиран, а официалното му откриване предстои. Мястото не е избрано случайно – той се намира на ул. „Константин Димчев“, където Стоян Михайловски е живял повече от 10 години. По данни на историци и спомени на негови близки именно там е била семейната къща на поета, пише bTV.

Идеята за паметния знак се ражда през 2021 година по инициатива на комитет от общественици и културни дейци. Проектът преминава през няколко преработки, а в създаването му участват архитект, скулптор, художник и ландшафтен архитект.

Монументът включва гранитна композиция и бронзов релеф на Михайловски, изобразен на 36-годишна възраст – годините, в които пише текста на химна. Пространството е оформено така, че хората да могат да се спират и да прочитат думите на произведението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руzoфил

    0 6 Отговор
    паметник на достоевски трябва а не на някакво блгарче!

    08:57 24.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 6 Отговор
    Кой е този ром?🦧🤣🦧

    09:02 24.05.2026