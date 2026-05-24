В Русе издигнаха паметен знак на Стоян Михайловски в навечерието на 24 май

В навечерието на 24 май в Русе беше поставен паметен знак на Стоян Михайловски – авторът на текста на училищния химн „Върви, народе възродени“. Поводът е, че именно в крайдунавския град поетът създава стихотворението през 1892 година, докато е преподавател в тогавашната мъжка гимназия.

Паметният знак вече е монтиран, а официалното му откриване предстои. Мястото не е избрано случайно – той се намира на ул. „Константин Димчев“, където Стоян Михайловски е живял повече от 10 години. По данни на историци и спомени на негови близки именно там е била семейната къща на поета, пише bTV.

Идеята за паметния знак се ражда през 2021 година по инициатива на комитет от общественици и културни дейци. Проектът преминава през няколко преработки, а в създаването му участват архитект, скулптор, художник и ландшафтен архитект.

Монументът включва гранитна композиция и бронзов релеф на Михайловски, изобразен на 36-годишна възраст – годините, в които пише текста на химна. Пространството е оформено така, че хората да могат да се спират и да прочитат думите на произведението.