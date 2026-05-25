Българската копродукция „Мечтаното приключение“ спечели Наградата на журито на Филмовия фестивал в Кан

„Мечтаното приключение“ получи Наградата на журито на Международния кинофестивал в Кан. Председател на деветчленното жури тази година беше известният южнокорейски режисьор Парк Чан Ук, заедно с имена като Деми Мур, Клои Зао, Стелан Скарсгард.

Наградата беше връчена от Гаел Гарсия Бернал на режисьорката Валеска Гризебах, която повика на сцената и изпълнителката на главната роля – Яна Радева.

Официалната премиера на филма се състоя само ден по-рано. Копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия е заснета изцяло у нас в района на Свиленград с български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип. Филмът беше изключително добре приет и от критиката и беше сред фаворитите за награда на много от професионалните медии.

Валеска Гризебах държи изключително на личното присъствие на своите актьори на премиерата. В главните роли са Яна Радева и Сюлейман Летифов. По червения килим минаха още Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова, Христо Руменов, Александър Руменов, Тиана Георгиева, Живко Шопов, Михаил Христов, Красимир Василев. Моментът е изключително вълнуващ за актьорите, всеки от които има свой живот извън киното и изведнъж се озовава на най-престижния кинофестивал в света.

„Мечтаното приключение“ разказва за успешния археолог Веска, която след години отсъствие се връща за разкопки край кулата Букелон в родния си Свиленград. Сближава се със свой стар познат Саид и постепенно навлиза в сенчести кръгове, от които Саид навремето се е измъкнал. Тя научава за престъпните връзки, които се крият под повърхността на този на пръв поглед обикновен град. Когато миналото започва да я притиска, Веска е принудена да се изправи пред истината за града и преживяванията си.

Състезателната програма в Кан е най-престижната фестивална селекция в света. За първи път от 1974 г. филм на български език ще се прожектира в голямата зала на Фестивалния дворец.

За германската режисьорка Валеска Гризебах това е втора продукция заснета изцяло в България след „Уестърн“ през 2017 г. Филмът е плод на дългогодишно проучване, в което Валеска Гризебах общува с хора от региона и постепенно изгражда сценария си.

Продуцент от българска страна е „Мирамар филм“ („Дзифт“, „LOVE.NET”, „Вездесъщият“ и сериалите „Порталът“, „Тревожност“, „Ком-Емине“). Продукцията е подкрепена от Национален филмов център.

Сред българите на ключови художествени позиции във филма са Сабина Христова (художник), Ека Бичинашвили (художник костюми), Момчил Божков (звукозапис на терен), Атанас Чолаков (звуков дизайн), Маргарита Кудрина (кастинг режисьор).

Участието на българския екип на премиерата в Кан е подкрепено от Национален филмов център и Министерство на културата.