Почина актьорът Петър Димов

3 Май, 2026 16:25 533 1

Снимка: Театър &quot;Българска армия&quot;
Антония Симеонова

Актьорът Петър Димов е починал на 2 май, съобщава Театър “Българска армия” чрез своята Фейсбук страница.

"На 2 май, на 87 години, внезапно си отиде от нас ветеранът на Театър “Българска армия” Петър Димов“, се казва в публикацията.

Актьорът Петър Димов е роден на 10 октомври 1938 г. в София. Завършва висшето си образование във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ – днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), със специалност актьорско майсторство при професор Кръстьо Мирски.

През 1961-1964 г. работи в Драматичния театър в Плевен, а от 1964 г. е в театъра на Българската армия. Той е изпълнявал множество роли, сред които граф Алмавива в „Сватбата на Фигаро“ (Пиер дьо Бомарше), Актьора в „На дъното“ (Максим Горки), Шарл в „Мадам Бовари“ (по Гюстав Флобер) и други, уточнява Нова телевизия.

Петър Димов е имал изяви в киното и в телевизията и е получавал награди на национални прегледи на българската драма и театър. Хобитата му са рисуване и кулинария. Последното му участие в Театър „Българска армия“ е в постановката „Албена“ на режисьора Красимир Спасов (2017-2018) по разказа на българския писател Йордан Йовков.


  • 1 Цвете

    НА ТАЗИ ВЪЗРАСТ, КОЕ Е ВНЕЗАПНОТО ? ДАНО МНОГО БЪЛГАРИ ДОСТИГНАТ ТЕЗИ ГОДИНИ, ЗАЩОТО КАКТО Е ТРЪГНАЛ СВЕТА, МНОГО ЩЕ СИ ЗАМИНАТ ОТ ГЛАД И МИЗЕРИЯ. 🥹

    16:28 03.05.2026