Турската полиция превзе с димки и водни оръдия централата на опозиционна партия

25 Май, 2026 08:13, обновена 25 Май, 2026 07:22

Целта беше да се въдвори върнатия със съдебно решение бивш председател на НРП Кемал Кълъчдароглу в работния му офис

Турската полиция използва димки и водни оръдия при партийната централа на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), в Анкара.

Причината за използването на сила беше да се влезе в сградата и да се въдвори върнатия със съдебно решение бивш председател на НРП Кемал Кълъчдароглу в работния му офис, съобщиха турски медии. Централата на НРП беше блокирана от няколко дни от привърженици на досегашния председател на партията Йозгюр Йозел.

На 21 май Апелативният съд в Анкара постанови отмяна на 38-ия конгрес на партията през 2023 г. и като следствие от това – отстраняването от длъжност на досегашния партиен председател Йозгюр Йозел и възстановяването на предишния лидер на НРП Кемал Кълъчдароглу. Решението беше аргументирано с това, че гласуването за избор на ръководство е било опорочено чрез подкупи и обещания за други облаги на делегатите. НРП обжалва мярката пред Висшата избирателна комисия, Върховния касационен съд и Анкарския апелативен съд. Апелативният съд и Висшата избирателна комисия отхвърлиха жалбата на НРП.

Хората на Йозел са се барикадирали от няколко дни в централата с кресла, врати и други подръчни предмети, съобщават местните медии. Полицаите обаче са нахлули днес през странични входове на централата, като са използвали димки и сълзотворен газ, за да разпръснат привържениците на досегашния партиен лидер. Според информация на медиите от сградата се носи гъст дим, а служителите на реда са употребили груба сила, за да разпръснат поддръжниците на Йозел.

Междувременно Йозгюр Йозел съобщи чрез вестник „Джумхуриет“, че полицаите атакуват „много силно и жестоко“. „Не знам колко ще можем да издържим, но ще се съпротивляваме, докато ни стигнат силите“, заяви той. Преди влизането на полицаите в сградата по двама представители на двата лагера в НРП – привърженици съответно на досегашното и на възстановеното ръководство – имаха среща при вътрешния министър на Турция Мурат Чифтчи, но не е било постигнато решение на проблема. Отменена е била и предвидената среща между Кълъчдароглу и Йозел, а напрежението пред централата на НРП продължава.

По информация на "Асошиейтед прес" полицията е щурмувала партийната централа на НРП, като е използвала сълзотворен газ и гумени патрони. Според съобщения в турските медии, цитирани от агенцията, полицейското присъствие около сградата се е увеличавало постепенно от сутринта, а адвокат на Кълъчдароглу е изпратил искане до полицията в Анкара да подпомогне опразването на централата, съобщава специално за БТА от Нахиде Дениз. Валията на Анкара е излязъл с официално изявление с одобрение на това искане.


  • 1 А така

    3 0 Отговор
    Така са действа с опозицията
    Може и да са ги о.п.ъ.н.а.л.и. по веднъж.

    07:25 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Брекет верси

    1 0 Отговор
    Пратете БНТ да отразят трагедията в Турция

    07:50 25.05.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    "Дърт диктатор" , и силно опасен за свободата на словото и печата е Реджеп Ердоган!

    Сигурно пак са " искали да го убиват" (като Пеевски по вемето на цирка с "КТБ"???
    Номерата му нямат край , Банкера от Банкя и Пеевски и тях ги е страх , че някой може да ги преследва.... но закъсняха с този вид " Реджеп- постановка" с арести на опозицията??????
    За една нощ и опозицията я няма??? А Ердоган стана" борец за права и свободи"!!!

    08:18 25.05.2026

