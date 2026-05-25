8 души пострадаха тежко при пожар на товарен кораб в Хамбург

Осем души пострадаха тежко при пожар, който избухна на товарен кораб, закотвен в пристанището на Хамбург, предаде ДПА, като се позова на изявление на противопожарната служба в северния германски град.

Седем от пострадалите са настанени в болница, като сред тях е и пожарникар. Осмият човек с наранявания е бил прегледан от парамедици на мястото на инцидента.

Пожарът е избухнал днес следобед в товарния трюм на кораба с дължина приблизително 90 метра на дока Гревенхофкай.

Когато първите екипи за спешна помощ пристигнали, от кърмата на кораба се е издигал дим. По това време екипажът вече е започнал да се бори с пламъците, гласи информацията от хамбургската противопожарна служба.

След приключване на пожарогасителните операции пожарната служба е предала мястото на произшествието на полицията, която разследва причината за пожара.