Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
В Лондон обявиха победителите в музикалните награди „Айвър Новело“

В Лондон обявиха победителите в музикалните награди „Айвър Новело“

22 Май, 2026 04:32, обновена 22 Май, 2026 04:39 578 0

  • награди-
  • лондон-
  • музика

Призовете получиха CMAT, Сам Фендър, Том Йорк, Лили Алън, Лола Йънг, Джордж Майкъл и Розалия

В Лондон обявиха победителите в музикалните награди „Айвър Новело“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Носители на британските музикални награди „Айвър Новело“ станаха ирландската певица CMAT, английските изпълнители Сам Фендър, Том Йорк, Лили Алън, Лола Йънг, Джордж Майкъл и испанката Розалия. Имената им бяха обявени на 71-вата церемония по връчване на наградите на 21 май в Лондон.

Наградата за третия ѝ студиен албум „Euro-Country“ (2025) отиде при 30-годишната CMAT (Сиара Мери-Алис Томпсън). Журито обяви английския музикант Сам Фендър за автор на песни на годината. Шотландският музикант Джейкъб Алон получи две награди: една за „Изгряваща звезда“ и една за писане и композиране на текста на „Don't Fall Asleep“ от дебютния му албум „In Limerence“ (2025). Наградата за най-изпълнявана или стриймвана песен отиде при Лола Йънг за песента ѝ „Messy“. Испанката Розалия беше обявена за международен изпълнител на годината.

Почти 10 години след смъртта си, британският певец Джордж Майкъл беше удостоен с почетна награда за изключителния си принос към музиката. Син на кипърски имигранти, той достигна международна слава в началото на 80-те години на миналия век с групата Wham! Неговият колега от групата Андрю Риджли прие наградата от името на Майкъл.

Том Йорк, фронтмен на базираната в Оксфорд група Radiohead, също беше удостоен с наградата за изключителен принос към музиката. Преди това музиканти като Пол Маккартни, Кейт Буш, Брус Спрингстийн и Андрю Лойд Уебър са получавали наградата в тази категория. Елтън Джон беше избран за първи президент на наградата „Айвър Новело“.

Музикалната награда е учредена през 1955 г.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ