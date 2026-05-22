В Лондон обявиха победителите в музикалните награди „Айвър Новело“

Носители на британските музикални награди „Айвър Новело“ станаха ирландската певица CMAT, английските изпълнители Сам Фендър, Том Йорк, Лили Алън, Лола Йънг, Джордж Майкъл и испанката Розалия. Имената им бяха обявени на 71-вата церемония по връчване на наградите на 21 май в Лондон.

Наградата за третия ѝ студиен албум „Euro-Country“ (2025) отиде при 30-годишната CMAT (Сиара Мери-Алис Томпсън). Журито обяви английския музикант Сам Фендър за автор на песни на годината. Шотландският музикант Джейкъб Алон получи две награди: една за „Изгряваща звезда“ и една за писане и композиране на текста на „Don't Fall Asleep“ от дебютния му албум „In Limerence“ (2025). Наградата за най-изпълнявана или стриймвана песен отиде при Лола Йънг за песента ѝ „Messy“. Испанката Розалия беше обявена за международен изпълнител на годината.

Почти 10 години след смъртта си, британският певец Джордж Майкъл беше удостоен с почетна награда за изключителния си принос към музиката. Син на кипърски имигранти, той достигна международна слава в началото на 80-те години на миналия век с групата Wham! Неговият колега от групата Андрю Риджли прие наградата от името на Майкъл.

Том Йорк, фронтмен на базираната в Оксфорд група Radiohead, също беше удостоен с наградата за изключителен принос към музиката. Преди това музиканти като Пол Маккартни, Кейт Буш, Брус Спрингстийн и Андрю Лойд Уебър са получавали наградата в тази категория. Елтън Джон беше избран за първи президент на наградата „Айвър Новело“.

Музикалната награда е учредена през 1955 г.