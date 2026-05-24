Връчват наградите "Аскеер"

Днес в театър "Българска армия" фондация "Академия Аскеер" ще връчи за 35-и път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.

Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните ѝ филмови участия са "Всичко е любов", "Вчера", "Равновесие", "Златният век", пише БНР.

Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов.

От фондацията припомнят, че призовете са единствени по рода си в България - присъждат се от артисти за артисти.