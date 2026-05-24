Връчват наградите "Аскеер"

Днес в театър "Българска армия" фондация "Академия Аскеер" ще връчи за 35-и път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.
Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните ѝ филмови участия са "Всичко е любов", "Вчера", "Равновесие", "Златният век", пише БНР.
Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов.
От фондацията припомнят, че призовете са единствени по рода си в България - присъждат се от артисти за артисти.
1 Пич
Коментиран от #2
08:33 24.05.2026
2 иче
До коментар #1 от "Пич":а тъй!викаш моеше да е "михалков" или купа на саавецката армия
Коментиран от #4
08:38 24.05.2026
3 нннн
Бангаранга за печелившите!
08:44 24.05.2026
4 Само
До коментар #2 от "иче":Изключителен паветен глупак не може да разбере какво означава - българско име!!!
Коментиран от #7
08:45 24.05.2026
5 Наградите Асперж
Коментиран от #8
08:48 24.05.2026
6 Евгени от Алфапласт
08:50 24.05.2026
7 иче
До коментар #4 от "Само":сАрби ли та?
Коментиран от #9, #10
08:52 24.05.2026
8 Ре Мин(ь)ор
До коментар #5 от "Наградите Асперж":Нормално, "Дънди Прешъс", туй-онуй...😎
08:55 24.05.2026
10 Ааа...
До коментар #7 от "иче":Откакто ти го на теглих чет въртит, говори си!!!
08:57 24.05.2026
