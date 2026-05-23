Зеленски: Русия готви удар с "Орешник" срещу Киев

Украинското разузнаване разполага с информация, включително от американски и европейски партньори, за това, че руснаците подготвят удар с ракета „Орешник“, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

„Проверяваме тази информация“, отбеляза той, добавяйки, че в момента има индикации за подготовка за комбиниран удар по украинска територия, по-специално по Киев.

Според Зеленски противникът ще използва различни оръжия, включително балистични ракети „Орешник“.

„Споменатите оръжия със среден обсег биха могли да бъдат използвани при такъв удар“, добави той. държавният глава подчерта.

Той призова украинците съзнателно да реагират на сирените за въздушна тревога, считано от тази вечер:

„Руската лудост е наистина безгранична, така че, моля, пазете живота си – използвайте укрития.“

В тази връзка държавният глава отбеляза, че военните се готвят да отблъснат руска въздушна атака.

„Подготвяме противовъздушната си отбрана, доколкото можем, и ще отговорим справедливо на всяка руска атака. Дадохме разрешение за парада, но Русия няма разрешение за лудост. Тази война трябва да приключи – имаме нужда от мир, а не от някакви ракети, за да задоволим болните амбиции на един човек“, каза президентът.

Той обърна внимание на САЩ и Европа върху факта, че използването на ракетата „Орешник“ и удължаването на войната са глобален пример за други потенциални агресори.

„Ако на Русия бъде позволено да унищожава животи в такъв мащаб, тогава никое споразумение няма да възпре други подобни режими, основани на омраза, от агресия и атаки“, Зеленски подчерта.

Той изрази надежда, че реакцията на света ще бъде превантивна, а не постфактум. По-специално, каза той, трябва да се окаже натиск върху Москва, за да се предотврати ескалацията на войната.