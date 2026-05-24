Варна посрещна 24 май по нестандартен начин (СНИМКИ)

24 Май, 2026 14:05

  • варна-
  • 24 май-
  • бряг-
  • плаж-
  • пясък-
  • глаголица

С 350 квадратни метра глаголица на брега

Варна посрещна 24 май по нестандартен начин (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 24 май – Деня на българската просвета, култура и славянската писменост – плажът на комплекс „Слънчев ден“ край Варна се превърна в открита land art сцена, върху която беше създадена мащабна композиция с площ около 350 кв.м, изобразяваща глаголическата буква „СЛОВО“.

Автор на проекта е Вивия Ники – български артист, създател на най-мащабните land art произведения, реализирани в България през последните години. Това е седмата ѝ творба, посветена на българската азбука и славянската писменост.

Композицията представя буквата „СЛОВО“ чрез кръг и триъгълник – геометрични форми, които изграждат знака в монументален мащаб, най-силно разпознаваем от въздушна перспектива.

Мястото е избрано като естествена сцена, където морето, хоризонтът и светлината подчертават идеята за „СЛОВО“ като първичен код – начало, от което се раждат смисълът, животът и образът.

Творбата е създавана в рамките на един следобед при динамично променящи се атмосферни условия – дъжд, вятър и рязко сменяща се светлина. Вместо да прекъснат процеса, тези условия стават част от изграждането на изображението, което се формира в реално време.

Резултатът е land art обект, основан на процес, в който природната среда и художественото действие съществуват едновременно.

„СЛОВО“ е ключов символ в глаголицата, свързан с писмеността като носител на познание, духовност, творчество и първопричина.

В по-широк културен контекст понятието „слово“ има дълбоки философски и духовни корени, включително в началото на Евангелието от Йоан: „В началото бе Словото…“.

Погледната от въздуха, творбата разкрива пълния си мащаб – древен знак, разгърнат върху морския бряг като временна, но силна културна следа, посветена на 24 май.

Варна / България
  • 1 Пецата

    0 2 Отговор
    Вобще не ме е еня за 24маи разбираш ли ама ше пиа ракиа със салата по повода 🤣

    14:06 24.05.2026

  • 2 Браво

    2 0 Отговор
    Може би хубавото време предразположи варненци. Най грандиозните чествания бяха във Варна.

    Коментиран от #3

    14:07 24.05.2026

  • 3 Бялджип

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Нали Варна даде победителката в Евровизия, как няма да има грандиозност...?

    Коментиран от #4

    14:25 24.05.2026

  • 4 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Не става въпрос за Дара. Духова музика и многолюдни хора.

    14:28 24.05.2026

  • 5 .....

    0 0 Отговор
    Сега чакаме извънземните да кацнат вече.

    14:38 24.05.2026