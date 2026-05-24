Варна посрещна 24 май по нестандартен начин (СНИМКИ)

На 24 май – Деня на българската просвета, култура и славянската писменост – плажът на комплекс „Слънчев ден“ край Варна се превърна в открита land art сцена, върху която беше създадена мащабна композиция с площ около 350 кв.м, изобразяваща глаголическата буква „СЛОВО“.

Автор на проекта е Вивия Ники – български артист, създател на най-мащабните land art произведения, реализирани в България през последните години. Това е седмата ѝ творба, посветена на българската азбука и славянската писменост.

Композицията представя буквата „СЛОВО“ чрез кръг и триъгълник – геометрични форми, които изграждат знака в монументален мащаб, най-силно разпознаваем от въздушна перспектива.

Мястото е избрано като естествена сцена, където морето, хоризонтът и светлината подчертават идеята за „СЛОВО“ като първичен код – начало, от което се раждат смисълът, животът и образът.

Творбата е създавана в рамките на един следобед при динамично променящи се атмосферни условия – дъжд, вятър и рязко сменяща се светлина. Вместо да прекъснат процеса, тези условия стават част от изграждането на изображението, което се формира в реално време.

Резултатът е land art обект, основан на процес, в който природната среда и художественото действие съществуват едновременно.

„СЛОВО“ е ключов символ в глаголицата, свързан с писмеността като носител на познание, духовност, творчество и първопричина.

В по-широк културен контекст понятието „слово“ има дълбоки философски и духовни корени, включително в началото на Евангелието от Йоан: „В началото бе Словото…“.

Погледната от въздуха, творбата разкрива пълния си мащаб – древен знак, разгърнат върху морския бряг като временна, но силна културна следа, посветена на 24 май.