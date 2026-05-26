Казахстан събира най-добрите филмови специалисти в областта на изкуствения интелект

Казахстан започна да приема заявки за участие в първия международен филмов фестивал, създаден с помощта на технологии с изкуствен интелект – Astana AI Film Festival (AAIFF 2026). Организаторите на фестивала казаха на кореспондент на Казинформ за крайните срокове за приемане на заявления и условията за участие.

Напомняме, че основното събитие на фестивала ще бъде международен конкурс за късометражни филми, създадени с помощта на AI технологии. Общият награден фонд ще бъде 1 милион щатски долара.

Според организаторите това е един от най-големите наградни фондове за глобални AI фестивали. Преди това подобна сума беше присъдена само на One Billion Forum в Дубай, но тогава цялата награда беше присъдена на един победител. В Казахстан наградите ще бъдат разпределени между няколко автори.

Днес в Астана беше даден старт на мащабен проект. Официалният сайт на фестивала - AAIFF.ai - отвори заявки за творци от цял ​​свят.

Основната тема на конкурсната програма е „Бъдеще, в което си струва да живеем“. Участниците са поканени да представят собствената си визия за бъдещето и да покажат как виждат утрешния свят с помощта на изкуствения интелект.

Според организаторите конкурсът ще получи около три хиляди кандидатури от различни страни.

Както каза един от организаторите на фестивала Алмас Жали, състезателната програма включва две секции: основна секция с темата на сезона „Бъдещето, в което си струва да живеем“, както и отворена секция с пет номинации за най-добра режисура, визуален език, история, концепция и персонаж.

— Бъдещето на вътрешните светове е бъдещето, в което бихме искали да живеем. Това е основната тема на нашия конкурс. Създателите трябва да започнат работа по тази задача от днес и да създават проекти в рамките на тази тема. Имат 2,5 месеца да работят“, каза авторът на проекта AAIFF Айзатула Хюсеин.

Основни изисквания към филмите

Основното условие на състезанието ще бъде създаването на филми във формат Full AI - когато изкуственият интелект е основна производствена технология, а не се използва само като спомагателен инструмент на етапа на последваща обработка.

За да участвате, трябва да създадете кратък AI филм с дължина до 10 минути и да го качите в платформата на фестивала с описание на проекта.

Отговаряйки на въпроса защо организаторите са заложили на Full AI формата, а не на хибридното кино, Айзатулла Хюсеин обясни, че екипът на фестивала умишлено е отказал да смесва традиционните филми и графики.

Според него съвременното кино в много отношения е станало хибридно, тъй като големите блокбастъри активно използват визуални ефекти. В същото време технологиите с изкуствен интелект правят създаването на филми по-достъпно за автори, които нямат професионална техника, снимачен екип или големи бюджети.

Също така си струва да се обърне внимание на факта, че основният език на филма трябва да бъде английски. Ако AI филмът е създаден на друг език, към него трябва да се добавят английски субтитри. Освен това произведенията трябва да отговарят на изискванията за авторско право и да не съдържат сцени на насилие или друго забранено съдържание.

Кой може да участва

Организаторите подчертават, че състезанието е отворено за всички. Няма възрастови и професионални ограничения за участниците. Могат да кандидатстват както колективи, така и индивидуални автори. Участието във фестивала е безплатно.

Как да кандидатствате

Заявки се приемат през уебсайта на фестивала AAIFF.ai.

— Работата може да бъде публикувана по два начина: качете в YouTube и прикачете връзка или публикувайте филма в облачна услуга, като Google Drive, и дайте връзка. Всички заявки се регистрират в единна фестивална база данни, така че авторите не трябва да проследяват статуса ръчно, обясни Айзатула Хюсеин.

За видеоклипове, публикувани в YouTube, е необходимо в описанието да се включи фразата „Специално за филмовия фестивал на Астана AI“, името и фамилията на автора и хаштага #SpecialForAAIFF.

Как ще бъдат избрани победителите?

Творбите ще бъдат оценявани от международни експерти, режисьори, продуценти и представители на творческата технологична индустрия. Организаторите също обмислят възможността за използване на AI жури за предварително филтриране и оценка на конкурсните записи.

Въз основа на резултатите от селекцията екипът на AAIFF и международните експерти ще определят 25-те най-добри творби: 10 в основния раздел и 15 в отворения раздел.

Кога ще се проведе фестивалът?

Фестивалът ще се проведе в Астана от 28 септември до 1 октомври 2026 г. като част от Astana Al Week, седмица, посветена на изкуствения интелект.

„Това обединява AAIFF с най-големите технологични събития в страната и укрепва международния контекст на фестивала“, отбеляза Алмас Жали.

Кандидатури ще се приемат до 15 август 2026 г., а прожекциите и церемонията по награждаването ще се проведат в Астана като част от Astana Al Week.

Освен състезателната програма, организаторите предвиждат провеждането на майсторски класове, панелни дискусии, пич сесии за автори и продуценти, както и специални прожекции на филми с изкуствен интелект.

Според организаторите фестивалът е планиран да се провежда ежегодно и да се превърне в международна платформа за развитие на AI киното и дигиталното творчество.

— Очакваме филмовият фестивал за изкуствен интелект в Астана да се превърне в ежегодно събитие в творческите индустрии и стабилна международна платформа за нови формати и имена. В същото време участието е отворено за всички: както екип, така и индивидуален творец може да изпрати работа“, отбеляза един от организаторите на фестивала, основател на компанията Ozen Айзатулла Хюсеин.

Нека припомним, че държавният глава, обявявайки филмовия фестивал за изкуствен интелект в Астана, отбеляза, че „това ще бъде първото събитие по световни стандарти, което ще отрази фундаментална промяна в развитието на творческата индустрия. Изкуственият интелект радикално променя самата природа на творчеството, отваряйки нови форми на себеизразяване и намалявайки всички видове бариери пред талантливите автори. Казахстан се стреми да стане активен участник в тези глобални промени.