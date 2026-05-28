Кинопанорама на Николай Волев показва „Козият рог“ днес

Кинопанорама на Николай Волев (1946-2024) показва „Козият рог“ тази вечер в кино „Одеон“, съобщава bta.bg.

Филмът по едноименния разказ на Николай Хайтов излиза през 1994 г. Волев е режисьор и сценарист. Оператор е Красимир Костов.

В ролите са Александър Морфов, Елена Петрова, Петър Попйорданов, Валентин Ганев, Александър Дойнов, Радослава Миленова.

Въпреки опита да опази красивата си жена от турските погледи, Караиван е озлочестен. Той заживява в пещера, далеч от хората, с онемялата си от ужаса дъщеря Мария. Караиван е сакат човек и затова подготвя дъщеря си за бъдещото отмъщение. Мария расте с мисълта за мъст. Единствените думи, които чува, са "убий" и "бягай". Но момичето пораства и идва мигът, когато не иска да убива, а жадува за любов. Единственият мъж в нейния свят е бащата. Мария среща младия козар мюсюлманин Халил и проговаря. Първите ѝ думи са „Обичам те".

„Козият рог“ е удостоен със „Златна роза" на 22-рия кинофестивал във Варна (1994), с наградата за мъжка роля на Петър Попйорданов и специалната награда на журито на „Любовта е лудост” (Варна). Има награда „Европа" на фестивала в Ла Бол, Франция, „Сребърна роза" (мраморен плакет с рисунка на роза) от Бергамо, Италия, „Златният орел" от фестивала в Батуми, Грузия, където награда за женска роля взима и Елена Петрова.