Георги Мамалев за "Скъперникът" като съвременна притча за алчността

28 Май, 2026 11:25 566 3

  • георги мамалев-
  • скъперникът-
  • слободан унковски-
  • премиера-
  • народен театър „иван вазов”

Режисьор на спектакъла е режисьорът от Северна Македония Слободан Унковски, който дебютира на българска сцена

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Премиерните представления на "Скъперникът" от Молиер на 28 и 29 май на Голямата сцена на Народен театър "Иван Вазов" обещават мащабен и съвременен прочит на една от най-емблематичните комедии в световната драматургия. Режисьор на спектакъла е режисьорът от Северна Македония Слободан Унковски, който дебютира на българска сцена, съобщава bnr.bg.

В центъра на спектакъла стои образът на Арпагон – човек, обсебен от страха да не загуби притежанията си, но и болезнено самотен в своята алчност. В ролята влизат Георги Мамалев и Валентин Ганев. Днес Арпагон е събирателен образ на хората, които трупат не само пари, а и власт.

Георги Мамалев разказва и за репетициите със Слободан Унковски, когото определя като режисьор с изключителна прецизност при работата с толкова много актьори на сцената. Особено щастие за актьора е срещата с младите попълнения в трупата на театъра. Според него именно енергията между поколенията прави спектакъла жив и истински.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Велев

    2 0 Отговор
    Oлицетворение на българския роботодател!

    11:34 28.05.2026

  • 2 Позорно

    0 1 Отговор
    Народният театър пак антибългарските влачи македонски режисьор, че в България си нямаме, а бълват по клас годишно от натфиз.

    13:13 28.05.2026

  • 3 Дикция и говор

    0 1 Отговор
    На Мамалев дано са му сменил ученето, че фъфли не разбираемо.

    13:14 28.05.2026