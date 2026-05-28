Георги Мамалев за "Скъперникът" като съвременна притча за алчността

Премиерните представления на "Скъперникът" от Молиер на 28 и 29 май на Голямата сцена на Народен театър "Иван Вазов" обещават мащабен и съвременен прочит на една от най-емблематичните комедии в световната драматургия. Режисьор на спектакъла е режисьорът от Северна Македония Слободан Унковски, който дебютира на българска сцена, съобщава bnr.bg.

В центъра на спектакъла стои образът на Арпагон – човек, обсебен от страха да не загуби притежанията си, но и болезнено самотен в своята алчност. В ролята влизат Георги Мамалев и Валентин Ганев. Днес Арпагон е събирателен образ на хората, които трупат не само пари, а и власт.

Георги Мамалев разказва и за репетициите със Слободан Унковски, когото определя като режисьор с изключителна прецизност при работата с толкова много актьори на сцената. Особено щастие за актьора е срещата с младите попълнения в трупата на театъра. Според него именно енергията между поколенията прави спектакъла жив и истински.