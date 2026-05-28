40 години без незабравимата Леа Иванова

28 Май, 2026 09:53 746 5

Вижте любопитни факти за трагичната съдба на една българска джаз легенда

Снимка: Интернет
Венелина Маринова

Днес се навършват 40 години от смъртта на легендарната българска джаз и шлагерна певица Леа Иванова – жената, която остава в историята като една от най-ярките и свободолюбиви фигури на българската естрада.

Родена на 13 август 1923 г. в Дупница с името Лилия Иванова Иванова, тя по-късно избира артистичния псевдоним Леа – име, което се превръща в символ на българския суинг и джаз.

След атентата в църквата „Света Неделя“ семейството ѝ се премества в Цариград, където бъдещата звезда учи в престижния Робърт колеж и пее в хора на Българската екзархия. Още тогава впечатлява с необикновения си глас и артистично присъствие.

В началото на 40-те години Леа Иванова пристига в София с мечтата да учи живопис, но музиката се оказва по-силна. Тя започва да пее в джаз формации като „Славянска беседа“, „Джаз Овчаров“ и „Оптимистите“, превръщайки се в една от първите големи джаз изпълнителки у нас.

Любопитен факт от биографията ѝ е, че през 1949 г. оркестърът, с който работи, получава покана за турне в САЩ. Вместо международен пробив обаче, това носи тежки последици за певицата. Заради изпълнението на „упадъчна западна музика“ Леа Иванова е арестувана и изпратена в лагера в Ножарево. Въпреки репресиите тя успява да се върне на сцената и да изгради впечатляваща международна кариера.

През 50-те години започва и голямата любов в живота ѝ – музикалното и семейно партньорство с композитора и певец Еди Казасян. Двамата остават заедно почти три десетилетия и се превръщат в едно от най-емблематичните артистични семейства в България.

Кариерата ѝ преминава далеч отвъд България. Леа Иванова изнася концерти в почти цяла Европа, САЩ, Канада и Близкия изток. В Белград дори пее с оркестъра на легендарния Quincy Jones, който по-късно я нарича „атомната бомба на Балканите“.

Въпреки огромния успех в чужбина, животът ѝ не е лек. В началото на 80-те години певицата получава тежък инсулт, който частично я парализира и променя гласа ѝ. След лечение във Франция тя успява отново да се появи на сцена, макар и в различен стил – с характерния полуречитатив от късните си записи.

Леа Иванова умира на 28 май 1986 г. в София след битка с рак.

Десетилетия след смъртта ѝ интересът към нейната личност не стихва. През 2016 г. животът ѝ вдъхнови филма „Пеещите обувки“, посветен на историята на Леа Иванова и Еди Казасян.

И днес Леа Иванова остава символ на свободния дух в българската музика – артист с европейско присъствие, който успява да превърне джаза в език на свободата дори в най-трудните години за българската култура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щастливка

    10 2 Отговор
    Блазе й, че не доживя да види упадъка на България от 1990г насам.

    Бог й е спестил Демокрацията.
    Баба ми обаче нямаше този щанс и се поболя да гледа през прозореца всеки дензакритото училището в което беше учителка.

    Коментиран от #5

    10:06 28.05.2026

  • 3 Резюме

    9 4 Отговор
    Ако Паша Христова беше оцеляла, никой нямаше да знае за Лили Иванова. Ако Левски и Ботев не бяха загинали, никой нямаше да знае кой е Стефан Стамболов.

    10:06 28.05.2026

  • 4 Румен Решетников

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!":

    Ресторантска певица е Мая Нешкова, ватенка.
    Джаза не е за петолъчниците!!!

    10:20 28.05.2026

  • 5 Чочо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Щастливка":

    Момче, демокрацията я докараха комунистите, за да излъжат Запада, че се престрояваме, а всъщност е, за да влезнем в ЕС и НАТО, за да ги подчиним и приобщим към нашата идеология. Потърпи още малко, ще видиш, че пак ще си бъде НРБ.

    10:45 28.05.2026