27 май 1840 г. Отива си "зловещият съдружник на Сатаната" Николо Паганини

На 27 май 1840 година умира Николо Паганини - една от най-енигматичните фигури в историята на музиката. Животът и смъртта му са обгърнати в митове, които той самият често е поддържал.
Паганини е притежавал уникални физически черти, които са плашели и същевременно впечатлявали публиката.
Бил е изключително слаб, блед, с дълги, силно подвижни пръсти. Днес учените предполагат, че е страдал от генетични заболявания като синдром на Марфан или синдром на Елерс-Данлос, които са му осигурявали необичайна гъвкавост на ставите. Концертирал е облечен изцяло в черно. Движенията му на сцената са били конвулсивни и ексцентрични.
Често е пристигал на концерти в черна карета, теглена от черни коне, което е засилвало зловещия му имидж. Слуховете за свръхестествения произход на неговия талант са го съпътствали през целия му зрял живот. Публиката и критиците не можели да си обяснят неговата невиждана дотогава виртуозност и бързина на свирене. Това ражда легендата, че е продал душата си на Дявола в замяна на гениалността си.
Някои зрители са твърдели, че по време на концерти виждат Сатаната да стои зад гърба му и да движи ръката му с лъка. Паганини често е свирел на цигулка със скъсани три струни, изпълнявайки сложни произведения само на една (струна Сол), което е изглеждало невъзможно за епохата.
Здравето на музиканта е било силно разклатено през втората половина от живота му. Страдал от сифилис, туберкулоза и хронични проблеми с храносмилането. Лекували са сифилиса му с живак, което е довело до тежко хронично отравяне, загуба на зъбите и разпадане на челюстта. В края на живота си напълно губи гласа си заради туберкулоза на ларинкса и е комуникирал само чрез бележки или чрез сина си Ахил, който е четял по устните му.
Смъртта му в Ница поставя началото на дългогодишна съдебна и религиозна драма. Преди смъртта си Паганини отпраща свещеника, вероятно вярвайки, че няма да умре толкова скоро. Поради това и заради слуховете за връзка с Дявола, Католическата църква отказва да го погребе в осветена земя. Трупът на музиканта е бил балсамиран, но е останал непогребан в продължение на десетилетия. Местели го на различни места – мазета, изоставени фабрики и частни имоти.
Едва през 1876 г. (36 години след смъртта му), след дълги борби на неговия син, папата разрешава тялото да бъде погребано в християнско гробище в Парма, Италия.
Има една история
Тогава музиканта му казва, че ще му плати исканите пари, но при условие, че го закара със само едно колело на каретата, както Паганини свири на една струна.
