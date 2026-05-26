Фотоизложба „Алегра– струни и сърца в обектива“

Няколко седмици преди старта на поредното издание на фестивала за класическа музика в сърцето на града – Allegra, който се провежда традиционно през юли, създателите и инициаторите му изненадват с фотографската изложба на Евгени Димитров, уловил незабравими мигове от вече изминалите концерти в програмата му през годините, останали завинаги в съзнанието на меломаните.

На 26 май от 17:30 ч. емблематичната софийска градина „Кристал“ ще се превърне в открита сцена на история, разказана в кадри. Фото експозицията „Алегра – струни и сърца в обектива“ събира въздействащи и емоционални моменти от фестивала в София през 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 година.

12 години Allegra е пресечна точка на професионализъм и потенциал. Фестивалът съчетава вдъхновяващи концерти с майсторски класове, привличайки световни виртуози – голяма част от които за първи път на българска сцена – и техните даровити ученици от цял свят.

Автор на кадрите е Евгени Димитров – основател на агенция „Булфото“ и неизменен визуален летописец на Allegra от момента, в който фестивалът се премества в столицата. Неговото фото око улавя детайла – напрежението в пръстите върху струните, страстта в погледа на диригента и чистата емоция, която остава скрита за обикновения зрител.

„Класическата музика е особен жанр, който предполага добро познаване и „тренировка“ на сетивата. Израснал съм в такава атмосфера (майка ми Петя Колева беше примабалерина на Плевенската опера), но в ежедневния си живот съм потопен в джаза като слушател. Поканата на фестивал Allegra да работим заедно ме вкара в среда, където снимането и движението е различно. Снимането на класика, както и самата музика, изисква усет към малкия детайл, който дава чувството и открива индивидуалността на изпълнителя или диригента. В класиката няма пироефекти, светлинни водопади и падащи шарени ленти от тавана. Тайната на успеха на фестивала е, че всички вътре се вълнуват най-много от хубавата музика, а после от всичко останало. И че са сериозни професионалисти, които не изпускат нито един детайл от процеса на правене на преживяването, получено от нас в залата”, коментира фотографът Евгени Димитров.

Потапянето в света на Allegra е до 9 юни, с вход свободен

Информация за солистите и програмата на предстоящите летни концерти на Фестивaл Allegra 10-17 юли в Централен военен клуб, може да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/

Изложбата се осъществява с подкрепата на Столична програма «Култура».