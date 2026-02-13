Новини
Култура »
Българка, работила по сериал от "Междузвездни войни", спечели награда „Еми“ (СНИМКИ)

Българка, работила по сериал от "Междузвездни войни", спечели награда „Еми“ (СНИМКИ)

13 Февруари, 2026 12:30 572 4

  • междузвездни войни-
  • андор-
  • награда еми-
  • българка-
  • визуални ефекти-
  • специални ефекти

Нашенката е участвала и в други успешно продукции като „Пръстените на силата“, „Странни неща“ и „Джурасик свят: Прераждане“

Българка, работила по сериал от "Междузвездни войни", спечели награда „Еми“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От малкото разложко село Бачево до снимачните екипи на водещи международни продукции – професионалният път на 25-годишната Виктория Янкова очертава една от онези редки, но показателни истории за българско присъствие в глобалната филмова индустрия. Днес тя работи в Лондон като координатор по визуални ефекти и е част от екипа, отличен с награда „Еми“ за работата си по сериала „Andor“ – продукция от вселената на „Междузвездни войни“.

Янкова е родена в София, но до 10-годишна възраст живее в Бачево, община Разлог. Средното си образование завършва в Природо-математическата гимназия в Благоевград със специалност „Биология и химия“. През 2019 г. заминава за Великобритания, където следва „Анимация и визуални ефекти“ във Falmouth University в Корнуол – едно от утвърдените висши училища в областта на креативните индустрии, става ясно от нейно интервю за Община Разлог.

Професионалният ѝ път започва още по време на обучението. Тя се включва в проекта „Middle Watch“, по който работи съвместно с режисьора на „Кунг-фу Панда“ Джон Стивънсън. Продукцията се реализира в продължение на близо три години и получава международни отличия и фестивални участия. Опитът ѝ в академична среда бързо прераства в реална работа – в последната година от следването си Янкова започва работа в лондонска компания, ориентирана към рекламната индустрия, където натрупва практически опит и изгражда контакти в професионалната общност.

От 2022 г. тя живее и работи в Лондон, където заема позицията VFX Coordinator в студиото Midas VFX. В рамките на няколко години участва в екипи, работили по високобюджетни продукции като „Пръстените на силата“, „Stranger Things“, „Андор“ и „Джурасик свят: Прераждане“. Работата ѝ по „Андор“ я поставя в директна комуникация с продуцентските екипи от страна на клиента и с вътрешните творчески звена на студиото – роля, която изисква както техническа компетентност, така и организационни умения.

Сериалът „Andor“, продукция на Lucasfilm и Disney, бе отличен с награда „Еми“ за визуални ефекти през 2025 г., а част от екипа, включително и Янкова, получи официален сертификат за принос. Тя определя отличието като признание за колективния труд и за способността на международните екипи да работят координирано в рамките на сложни производствени процеси.

Паралелно с това един от проектите, по които е работила – „Джурасик свят: Прераждане“ – получи номинация за „Оскар“, което допълнително подчертава мащаба на продукциите, в които младата българка участва.

Въпреки професионалната реализация в чужбина, Виктория поддържа връзка с родния си край. Бачево, по думите ѝ, остава място на лични спомени и контраст със забързаната среда на Лондон. Тя често се връща в България около празниците и подчертава значението на семейството и ранната подкрепа за избора ѝ на нестандартен професионален път.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оби Уан Кеноби

    2 2 Отговор
    Нека силата бъде с теб👍

    12:32 13.02.2026

  • 2 честен ционист

    0 2 Отговор
    Похвално! В сериала Андор, Сезон 1, се разправяше за една аскетска секта бунтовници от съпротивата, досущ като тая от Петрохан, нападнаха базата на Империята и взеха властта.

    12:34 13.02.2026

  • 3 родител

    6 1 Отговор
    Та тазбрахте ли защо ни вземат умните деца на запад и там просперират - Защото тук с това знание щеше да носи кафета на някоя калинка !

    12:35 13.02.2026

  • 4 саксън

    0 0 Отговор
    Много ме кефят обясненията като "заминава да учи в Falmouth University в Корнуол" , така ли се заминава бе, един бакалавър за 3 години, с всички разходи ти е около 100 000 паунда! Иначе , селянче от Бачево....

    13:18 13.02.2026