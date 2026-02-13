Българка, работила по сериал от "Междузвездни войни", спечели награда „Еми“ (СНИМКИ)

От малкото разложко село Бачево до снимачните екипи на водещи международни продукции – професионалният път на 25-годишната Виктория Янкова очертава една от онези редки, но показателни истории за българско присъствие в глобалната филмова индустрия. Днес тя работи в Лондон като координатор по визуални ефекти и е част от екипа, отличен с награда „Еми“ за работата си по сериала „Andor“ – продукция от вселената на „Междузвездни войни“.

Янкова е родена в София, но до 10-годишна възраст живее в Бачево, община Разлог. Средното си образование завършва в Природо-математическата гимназия в Благоевград със специалност „Биология и химия“. През 2019 г. заминава за Великобритания, където следва „Анимация и визуални ефекти“ във Falmouth University в Корнуол – едно от утвърдените висши училища в областта на креативните индустрии, става ясно от нейно интервю за Община Разлог.

Професионалният ѝ път започва още по време на обучението. Тя се включва в проекта „Middle Watch“, по който работи съвместно с режисьора на „Кунг-фу Панда“ Джон Стивънсън. Продукцията се реализира в продължение на близо три години и получава международни отличия и фестивални участия. Опитът ѝ в академична среда бързо прераства в реална работа – в последната година от следването си Янкова започва работа в лондонска компания, ориентирана към рекламната индустрия, където натрупва практически опит и изгражда контакти в професионалната общност.

От 2022 г. тя живее и работи в Лондон, където заема позицията VFX Coordinator в студиото Midas VFX. В рамките на няколко години участва в екипи, работили по високобюджетни продукции като „Пръстените на силата“, „Stranger Things“, „Андор“ и „Джурасик свят: Прераждане“. Работата ѝ по „Андор“ я поставя в директна комуникация с продуцентските екипи от страна на клиента и с вътрешните творчески звена на студиото – роля, която изисква както техническа компетентност, така и организационни умения.

Сериалът „Andor“, продукция на Lucasfilm и Disney, бе отличен с награда „Еми“ за визуални ефекти през 2025 г., а част от екипа, включително и Янкова, получи официален сертификат за принос. Тя определя отличието като признание за колективния труд и за способността на международните екипи да работят координирано в рамките на сложни производствени процеси.

Паралелно с това един от проектите, по които е работила – „Джурасик свят: Прераждане“ – получи номинация за „Оскар“, което допълнително подчертава мащаба на продукциите, в които младата българка участва.

Въпреки професионалната реализация в чужбина, Виктория поддържа връзка с родния си край. Бачево, по думите ѝ, остава място на лични спомени и контраст със забързаната среда на Лондон. Тя често се връща в България около празниците и подчертава значението на семейството и ранната подкрепа за избора ѝ на нестандартен професионален път.