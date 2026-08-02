Културни събития в България днес: Къде да отидем тази неделя

Днешният 2 август 2026 г. предлага изключително разнообразие от културни прояви за жителите и гостите на страната. От мащабни електронни и рок концерти на световни звезди в София и Пловдив, през традиционни български събори в Родопите и Предбалкана, до вълнуващи семейни събития по Черноморието – културният календар е препълнен. Ако все още се чудите как да прекарате почивния ден, вижте водещите акценти в страната.
Световни музикални звезди взривяват София и Пловдив
- The Prodigy на живо в София: Британските електронни легенди се завръщат в България за грандиозно шоу на открито. Концертът ще се проведе тази вечер във Vidas Art Arena в столицата, като вратите се очаква да отворят в късния следобед. Справка за билетите и пропускателния режим може да бъде направена в платформата Ticketstation.
- Moonspell с уникален симфоничен проект в Пловдив: Португалската готик метъл група Moonspell ще представи своя мащабен концерт „Opus Diabolicum“ на сцената на Античния театър в Пловдив. Музикантите ще излязат пред българската публика заедно с 50-членен симфоничен оркестър и хор. Продуцентите от BGTSC споделят пред музикалната платформа Licata, че това е най-голямата продукция на състава на Балканите.
Традиции и кулинарни фестивали в страната
- Юбилей в Котел: Днес е официалното закриване на десетото юбилейно издание на „Фестивала на етносите, багрите и котленския килим“. Програмата в парк „Изворите“ включва детската викторина „Морето гостува на планината в Котел“ от 11:00 часа и официален финал в 14:00 часа. Всички събития са с вход свободов, информира пресцентърът на Община Котел.
- Празник на курорта във Вършец: Най-старият балнеоложки курорт в България продължава традиционните си чествания с богата културна и спортна програма.
- Уикенд с вкус из селата: Любителите на кулинарния туризъм могат да посетят Фестивала на качамака в с. Буря, Празника на храбринската праскова в с. Храбрино или фестивала „Ситовски картоле“ в с. Ситово.
Културни прояви по Черноморието
- Бургас и неделно хорище: Морският град изпраща уикенда с традиционно неделно хорище от 19:00 часа на Балюстрадата до КЦ „Морско казино“, съобщава туристическият портал Go to Burgas.
- Варна с детски арт фестивал и изложби: В Морската градина продължава детският „Арт фестивал Сръчко“, а ценителите на изобразителното изкуство могат да посетят изложбата на Атанас Хранов в Art Gallery Le Papillon, съгласно програмата на платформата EventiBG.
Из страната:
- Чепеларе обединява кино и музика: В Родопите завършва „Тука е Така Фест“ 2026, който събра десетки семейства за забавления на открито.
- Гайдарско надсвирване и родов събор – Гела: Заключителен ден на емблематичния родопски събор на Илинденските поляни с участието на десетки гайдари, фолклорни формации и занаятчии.
- Банско джаз фестивал: Продължава програмата на авторитетния музикален форум, включително сцената „Млади таланти“ с изпълнители от джаз академията.
- Ден на рейнджъра в Черни Осъм: Събитието в троянското село продължава с презентации, работилници и гостуване на Пътуващия фестивал на науката.
Историческа памет и чествания
Днешният ден е белязан и от важни исторически годишнини. Община Хасково организира тържествено общоградско честване по повод 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание от 10:00 часа пред паметника на Незнайния войн на пл. „Свобода“.
Паралелно с това БНР напомня, че на този ден България почита и паметта на ромските жертви на Холокоста.
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