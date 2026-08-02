Културни събития в България днес: Къде да отидем тази неделя

Днешният 2 август 2026 г. предлага изключително разнообразие от културни прояви за жителите и гостите на страната. От мащабни електронни и рок концерти на световни звезди в София и Пловдив, през традиционни български събори в Родопите и Предбалкана, до вълнуващи семейни събития по Черноморието – културният календар е препълнен. Ако все още се чудите как да прекарате почивния ден, вижте водещите акценти в страната.

Световни музикални звезди взривяват София и Пловдив

The Prodigy на живо в София: Британските електронни легенди се завръщат в България за грандиозно шоу на открито. Концертът ще се проведе тази вечер във Vidas Art Arena в столицата, като вратите се очаква да отворят в късния следобед. Справка за билетите и пропускателния режим може да бъде направена в платформата Ticketstation.

на живо в София: Британските електронни легенди се завръщат в България за грандиозно шоу на открито. Концертът ще се проведе тази вечер във Vidas Art Arena в столицата, като вратите се очаква да отворят в късния следобед. Справка за билетите и пропускателния режим може да бъде направена в платформата Ticketstation. Moonspell с уникален симфоничен проект в Пловдив: Португалската готик метъл група Moonspell ще представи своя мащабен концерт „Opus Diabolicum“ на сцената на Античния театър в Пловдив. Музикантите ще излязат пред българската публика заедно с 50-членен симфоничен оркестър и хор. Продуцентите от BGTSC споделят пред музикалната платформа Licata, че това е най-голямата продукция на състава на Балканите.

Традиции и кулинарни фестивали в страната

Юбилей в Котел: Днес е официалното закриване на десетото юбилейно издание на „Фестивала на етносите, багрите и котленския килим“. Програмата в парк „Изворите“ включва детската викторина „Морето гостува на планината в Котел“ от 11:00 часа и официален финал в 14:00 часа. Всички събития са с вход свободов, информира пресцентърът на Община Котел.

Днес е официалното закриване на десетото юбилейно издание на „Фестивала на етносите, багрите и котленския килим“. Програмата в парк „Изворите“ включва детската викторина „Морето гостува на планината в Котел“ от 11:00 часа и официален финал в 14:00 часа. Всички събития са с вход свободов, информира пресцентърът на Община Котел. Празник на курорта във Вършец: Най-старият балнеоложки курорт в България продължава традиционните си чествания с богата културна и спортна програма.

Най-старият балнеоложки курорт в България продължава традиционните си чествания с богата културна и спортна програма. Уикенд с вкус из селата: Любителите на кулинарния туризъм могат да посетят Фестивала на качамака в с. Буря, Празника на храбринската праскова в с. Храбрино или фестивала „Ситовски картоле“ в с. Ситово.

Културни прояви по Черноморието

Бургас и неделно хорище: Морският град изпраща уикенда с традиционно неделно хорище от 19:00 часа на Балюстрадата до КЦ „Морско казино“, съобщава туристическият портал Go to Burgas.

Морският град изпраща уикенда с традиционно неделно хорище от 19:00 часа на Балюстрадата до КЦ „Морско казино“, съобщава туристическият портал Go to Burgas. Варна с детски арт фестивал и изложби: В Морската градина продължава детският „Арт фестивал Сръчко“, а ценителите на изобразителното изкуство могат да посетят изложбата на Атанас Хранов в Art Gallery Le Papillon, съгласно програмата на платформата EventiBG.

Из страната:

Чепеларе обединява кино и музика: В Родопите завършва „Тука е Така Фест“ 2026, който събра десетки семейства за забавления на открито.

обединява кино и музика: В Родопите завършва „Тука е Така Фест“ 2026, който събра десетки семейства за забавления на открито. Гайдарско надсвирване и родов събор – Гела : Заключителен ден на емблематичния родопски събор на Илинденските поляни с участието на десетки гайдари, фолклорни формации и занаятчии.

: Заключителен ден на емблематичния родопски събор на Илинденските поляни с участието на десетки гайдари, фолклорни формации и занаятчии. Банско джаз фестивал: Продължава програмата на авторитетния музикален форум, включително сцената „Млади таланти“ с изпълнители от джаз академията.

джаз фестивал: Продължава програмата на авторитетния музикален форум, включително сцената „Млади таланти“ с изпълнители от джаз академията. Ден на рейнджъра в Черни Осъм: Събитието в троянското село продължава с презентации, работилници и гостуване на Пътуващия фестивал на науката.

Историческа памет и чествания

Днешният ден е белязан и от важни исторически годишнини. Община Хасково организира тържествено общоградско честване по повод 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание от 10:00 часа пред паметника на Незнайния войн на пл. „Свобода“.

Паралелно с това БНР напомня, че на този ден България почита и паметта на ромските жертви на Холокоста.