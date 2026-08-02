Новини
Култура »
Културни събития в България днес: Къде да отидем тази неделя

Културни събития в България днес: Къде да отидем тази неделя

2 Август, 2026 08:30 507 1

  • културни събития-
  • концерти-
  • фестивали-
  • неделя

Богата програма от фестивали, рок концерти и фолклорни събори превръща неделния ден в истински празник на изкуствата у нас

Културни събития в България днес: Къде да отидем тази неделя - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният 2 август 2026 г. предлага изключително разнообразие от културни прояви за жителите и гостите на страната. От мащабни електронни и рок концерти на световни звезди в София и Пловдив, през традиционни български събори в Родопите и Предбалкана, до вълнуващи семейни събития по Черноморието – културният календар е препълнен. Ако все още се чудите как да прекарате почивния ден, вижте водещите акценти в страната.

Световни музикални звезди взривяват София и Пловдив

  • The Prodigy на живо в София: Британските електронни легенди се завръщат в България за грандиозно шоу на открито. Концертът ще се проведе тази вечер във Vidas Art Arena в столицата, като вратите се очаква да отворят в късния следобед. Справка за билетите и пропускателния режим може да бъде направена в платформата Ticketstation.
  • Moonspell с уникален симфоничен проект в Пловдив: Португалската готик метъл група Moonspell ще представи своя мащабен концерт „Opus Diabolicum“ на сцената на Античния театър в Пловдив. Музикантите ще излязат пред българската публика заедно с 50-членен симфоничен оркестър и хор. Продуцентите от BGTSC споделят пред музикалната платформа Licata, че това е най-голямата продукция на състава на Балканите.

Традиции и кулинарни фестивали в страната

  • Юбилей в Котел: Днес е официалното закриване на десетото юбилейно издание на „Фестивала на етносите, багрите и котленския килим“. Програмата в парк „Изворите“ включва детската викторина „Морето гостува на планината в Котел“ от 11:00 часа и официален финал в 14:00 часа. Всички събития са с вход свободов, информира пресцентърът на Община Котел.
  • Празник на курорта във Вършец: Най-старият балнеоложки курорт в България продължава традиционните си чествания с богата културна и спортна програма.
  • Уикенд с вкус из селата: Любителите на кулинарния туризъм могат да посетят Фестивала на качамака в с. Буря, Празника на храбринската праскова в с. Храбрино или фестивала „Ситовски картоле“ в с. Ситово.

Културни прояви по Черноморието

  • Бургас и неделно хорище: Морският град изпраща уикенда с традиционно неделно хорище от 19:00 часа на Балюстрадата до КЦ „Морско казино“, съобщава туристическият портал Go to Burgas.
  • Варна с детски арт фестивал и изложби: В Морската градина продължава детският „Арт фестивал Сръчко“, а ценителите на изобразителното изкуство могат да посетят изложбата на Атанас Хранов в Art Gallery Le Papillon, съгласно програмата на платформата EventiBG.

Из страната:

  • Чепеларе обединява кино и музика: В Родопите завършва „Тука е Така Фест“ 2026, който събра десетки семейства за забавления на открито.
  • Гайдарско надсвирване и родов събор – Гела: Заключителен ден на емблематичния родопски събор на Илинденските поляни с участието на десетки гайдари, фолклорни формации и занаятчии.
  • Банско джаз фестивал: Продължава програмата на авторитетния музикален форум, включително сцената „Млади таланти“ с изпълнители от джаз академията.
  • Ден на рейнджъра в Черни Осъм: Събитието в троянското село продължава с презентации, работилници и гостуване на Пътуващия фестивал на науката.

Историческа памет и чествания

Днешният ден е белязан и от важни исторически годишнини. Община Хасково организира тържествено общоградско честване по повод 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание от 10:00 часа пред паметника на Незнайния войн на пл. „Свобода“.

Паралелно с това БНР напомня, че на този ден България почита и паметта на ромските жертви на Холокоста.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.