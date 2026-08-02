Критична суша: Над 100 региона в Германия ограничават водата

Германия е изправена пред двоен шок през това лято – сериозна климатична криза и ескалиращо политическо напрежение заради разходите за живот.

Докато над 100 града и области в страната въвеждат безпрецедентни ограничения за използване на вода, опозицията в лицето на Християнсоциалния съюз (ХСС) атакува управляващата коалиция заради бездействието ѝ спрямо рекордно високите цени по бензиностанциите.

Водна криза: „Новото нормално“ за германските общини

Поради липсата на достатъчно снеговалежи през зимата и хроничния недостиг на валежи през пролетта, нивата на реките и подпочвените води в Германия са спаднали до критични граници. Според Bild, общо 109 германски града и окръга вече са издали официални разпоредби за ограничаване на потреблението на вода.

В по-голямата част от засегнатите региони мерките включват:

Забрана за изпомпване: Спира се вземането на вода от реки, езера и кладенци за напояване на земеделски земи.

Спира се вземането на вода от реки, езера и кладенци за напояване на земеделски земи. Ограничения за домакинствата: Въвеждат се забрани за поливане на частни градини през горещите часове на деня.

Въвеждат се забрани за поливане на частни градини през горещите часове на деня. Драстични глоби: В големи мегаполиси като Мюнхен нарушаването на правилата за пълнене на басейни и миене на коли активира санкции до 50 000 евро.

Експертите предупреждават, че макар страната да не е застрашена от пълно пресъхване на питейната вода, локалните инфраструктурни кризи ще стават все по-чести, което изисква милиардни инвестиции в нови водопреносни мрежи.

Горива над 2 евро: ХСС обвинява правителството в счупени обещания

Паралелно с климатичните предизвикателства, германските шофьори са подложени на огромен финансов натиск. След като официално изтече срокът на т.нар. „механизъм за отстъпка на горивата“, цените на бензина Е10 в страната скочиха драстично и варират между 2,10 и 2,30 евро за литър.

Генералният секретар на ХСС Мартин Хубер отправи директни и остри критики през медиите. Според него управляващото мнозинство на федерално ниво е нарушило обещанието си да реагира бързо при лятна ценова експлозия.

Основните критики и предложения на опозицията включват:

Обвинения в спекула: ХСС настоява Федералната служба за борба с картелите незабавно да разследва петролните компании за изкуствено вдигане на цените на гърба на гражданите.

ХСС настоява Федералната служба за борба с картелите незабавно да разследва петролните компании за изкуствено вдигане на цените на гърба на гражданите. Алтернативни мерки: Настоява се за незабавно премахване или временно замразяване на CO₂ таксите върху горивата, което би свалило цената с около 20 цента на литър.

Настоява се за незабавно премахване или временно замразяване на CO₂ таксите върху горивата, което би свалило цената с около 20 цента на литър. Липса на воля: Икономическото министерство е критикувано, че вместо реални действия предлага единствено „кръгли маси“ след края на летния сезон.

С поскъпването на транспорта и затягането на водната дисциплина, лятото на 2026 г. се очертава като период на сериозни изпитания за германското общество и повратна точка в дебатите за климата и икономическата сигурност.