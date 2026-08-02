Критична суша: Над 100 региона в Германия ограничават водата

Германия е изправена пред двоен шок през това лято – сериозна климатична криза и ескалиращо политическо напрежение заради разходите за живот.
Докато над 100 града и области в страната въвеждат безпрецедентни ограничения за използване на вода, опозицията в лицето на Християнсоциалния съюз (ХСС) атакува управляващата коалиция заради бездействието ѝ спрямо рекордно високите цени по бензиностанциите.
Водна криза: „Новото нормално“ за германските общини
Поради липсата на достатъчно снеговалежи през зимата и хроничния недостиг на валежи през пролетта, нивата на реките и подпочвените води в Германия са спаднали до критични граници. Според Bild, общо 109 германски града и окръга вече са издали официални разпоредби за ограничаване на потреблението на вода.
В по-голямата част от засегнатите региони мерките включват:
- Забрана за изпомпване: Спира се вземането на вода от реки, езера и кладенци за напояване на земеделски земи.
- Ограничения за домакинствата: Въвеждат се забрани за поливане на частни градини през горещите часове на деня.
- Драстични глоби: В големи мегаполиси като Мюнхен нарушаването на правилата за пълнене на басейни и миене на коли активира санкции до 50 000 евро.
Експертите предупреждават, че макар страната да не е застрашена от пълно пресъхване на питейната вода, локалните инфраструктурни кризи ще стават все по-чести, което изисква милиардни инвестиции в нови водопреносни мрежи.
Горива над 2 евро: ХСС обвинява правителството в счупени обещания
Паралелно с климатичните предизвикателства, германските шофьори са подложени на огромен финансов натиск. След като официално изтече срокът на т.нар. „механизъм за отстъпка на горивата“, цените на бензина Е10 в страната скочиха драстично и варират между 2,10 и 2,30 евро за литър.
Генералният секретар на ХСС Мартин Хубер отправи директни и остри критики през медиите. Според него управляващото мнозинство на федерално ниво е нарушило обещанието си да реагира бързо при лятна ценова експлозия.
Основните критики и предложения на опозицията включват:
- Обвинения в спекула: ХСС настоява Федералната служба за борба с картелите незабавно да разследва петролните компании за изкуствено вдигане на цените на гърба на гражданите.
- Алтернативни мерки: Настоява се за незабавно премахване или временно замразяване на CO₂ таксите върху горивата, което би свалило цената с около 20 цента на литър.
- Липса на воля: Икономическото министерство е критикувано, че вместо реални действия предлага единствено „кръгли маси“ след края на летния сезон.
С поскъпването на транспорта и затягането на водната дисциплина, лятото на 2026 г. се очертава като период на сериозни изпитания за германското общество и повратна точка в дебатите за климата и икономическата сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
22:18 02.08.2026
2 Последния Софиянец
22:19 02.08.2026
3 Пич
Коментиран от #11
22:19 02.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЗИМАТА 2026 - 2027 ЩЕ МРАТ НЕМСКИ БАБИЧКИ ОТ ГЛАД И СТУД
И ЗАТОВА ПУТИН НЕ БЪРЗА :)
.... ЧАКА ГЕРМАНСКОТО ВЪСТАНИЕ ..
22:20 02.08.2026
6 Евроджендър
22:20 02.08.2026
7 да ви мръдна по чешки
Коментиран от #9
22:21 02.08.2026
8 факт
22:25 02.08.2026
9 чирпански
До коментар #7 от "да ви мръдна по чешки":моч с тая тор отгоре...
22:26 02.08.2026
10 Изпаднали германци
22:28 02.08.2026
11 Че в магазина няма ли вода?
До коментар #3 от "Пич":С Лидл има вода за пиене да си купят
22:33 02.08.2026
12 млад еврас
22:34 02.08.2026
13 Смени браузъра
22:34 02.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ШЕКСПИР
22:41 02.08.2026
16 ХСС
22:53 02.08.2026
17 Боруна Лом
22:53 02.08.2026