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Критична суша: Над 100 региона в Германия ограничават водата

Критична суша: Над 100 региона в Германия ограничават водата

2 Август, 2026 22:10, обновена 2 Август, 2026 22:16 816 17

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ХСС с остра критика за цените на горивата

Критична суша: Над 100 региона в Германия ограничават водата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия е изправена пред двоен шок през това лято – сериозна климатична криза и ескалиращо политическо напрежение заради разходите за живот.

Докато над 100 града и области в страната въвеждат безпрецедентни ограничения за използване на вода, опозицията в лицето на Християнсоциалния съюз (ХСС) атакува управляващата коалиция заради бездействието ѝ спрямо рекордно високите цени по бензиностанциите.

Водна криза: „Новото нормално“ за германските общини

Поради липсата на достатъчно снеговалежи през зимата и хроничния недостиг на валежи през пролетта, нивата на реките и подпочвените води в Германия са спаднали до критични граници. Според Bild, общо 109 германски града и окръга вече са издали официални разпоредби за ограничаване на потреблението на вода.

В по-голямата част от засегнатите региони мерките включват:

  • Забрана за изпомпване: Спира се вземането на вода от реки, езера и кладенци за напояване на земеделски земи.
  • Ограничения за домакинствата: Въвеждат се забрани за поливане на частни градини през горещите часове на деня.
  • Драстични глоби: В големи мегаполиси като Мюнхен нарушаването на правилата за пълнене на басейни и миене на коли активира санкции до 50 000 евро.

Експертите предупреждават, че макар страната да не е застрашена от пълно пресъхване на питейната вода, локалните инфраструктурни кризи ще стават все по-чести, което изисква милиардни инвестиции в нови водопреносни мрежи.

Горива над 2 евро: ХСС обвинява правителството в счупени обещания

Паралелно с климатичните предизвикателства, германските шофьори са подложени на огромен финансов натиск. След като официално изтече срокът на т.нар. „механизъм за отстъпка на горивата“, цените на бензина Е10 в страната скочиха драстично и варират между 2,10 и 2,30 евро за литър.

Генералният секретар на ХСС Мартин Хубер отправи директни и остри критики през медиите. Според него управляващото мнозинство на федерално ниво е нарушило обещанието си да реагира бързо при лятна ценова експлозия.

Основните критики и предложения на опозицията включват:

  • Обвинения в спекула: ХСС настоява Федералната служба за борба с картелите незабавно да разследва петролните компании за изкуствено вдигане на цените на гърба на гражданите.
  • Алтернативни мерки: Настоява се за незабавно премахване или временно замразяване на CO₂ таксите върху горивата, което би свалило цената с около 20 цента на литър.
  • Липса на воля: Икономическото министерство е критикувано, че вместо реални действия предлага единствено „кръгли маси“ след края на летния сезон.

С поскъпването на транспорта и затягането на водната дисциплина, лятото на 2026 г. се очертава като период на сериозни изпитания за германското общество и повратна точка в дебатите за климата и икономическата сигурност.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    6 0 Отговор
    На мен се ми излиза Ена реклама ..ена с дънкова поличка късичка ...се си мечтая да...

    22:18 02.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Благодарете на Урсула с нейните зелени политики.

    22:19 02.08.2026

  • 3 Пич

    14 1 Отговор
    Абе ние знаем, че германците няма да се купят! Кажете дали ще имат вода за пиене!

    Коментиран от #11

    22:19 02.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ИИ МАША И МЕЧОКА СА ПРОГНОЗИРАЛИ
    ЧЕ ЗИМАТА 2026 - 2027 ЩЕ МРАТ НЕМСКИ БАБИЧКИ ОТ ГЛАД И СТУД
    И ЗАТОВА ПУТИН НЕ БЪРЗА :)
    .... ЧАКА ГЕРМАНСКОТО ВЪСТАНИЕ ..

    22:20 02.08.2026

  • 6 Евроджендър

    12 0 Отговор
    Пак ще има некъпан немец като през 1945

    22:20 02.08.2026

  • 7 да ви мръдна по чешки

    2 9 Отговор
    Знаете ли германия колко вода има и какви реки минават през нея????Там водата е на не повече от 3,5метра под земята.където боднеш отдолу е вода,затова правятотводняване и канали за подземните води ,когато строят!

    Коментиран от #9

    22:21 02.08.2026

  • 8 факт

    15 0 Отговор
    Библейска стана тя, мор..хранят се с червеи, пият пречистен моч, не се мият, не се размножават-джендър, Армагедон ги чака..

    22:25 02.08.2026

  • 9 чирпански

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "да ви мръдна по чешки":

    моч с тая тор отгоре...

    22:26 02.08.2026

  • 10 Изпаднали германци

    14 0 Отговор
    Къпане- лятоска на рЯката.

    22:28 02.08.2026

  • 11 Че в магазина няма ли вода?

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    С Лидл има вода за пиене да си купят

    22:33 02.08.2026

  • 12 млад еврас

    10 0 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетявт, не че съм суеверен ама що така стана.

    22:34 02.08.2026

  • 13 Смени браузъра

    4 0 Отговор
    Ползвай браве и няма да я виждаш рекламата

    22:34 02.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ШЕКСПИР

    9 0 Отговор
    Зелени талибани закриха АЕЦ ,индустрията в Германия и ЕС щели климата да спасят !!!

    22:41 02.08.2026

  • 16 ХСС

    3 0 Отговор
    са същите лицемери и измекари като управляващите. Сега джафкат понеже ги оставиха на сухо, но докато бяха в управлението .. с нищо не се запомниха, освен че шефа им заби и се ожени за една тв водеща, но като министър бе голяма нула.

    22:53 02.08.2026

  • 17 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА

    22:53 02.08.2026

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