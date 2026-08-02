Руската пропаганда за България и войната в Украйна

Коментар на Георги Лозанов:
От първия ден на нападението над Украйна, до който Путин упорито твърдеше, че никога не би я нападнал, стана ясно, че изходът от войната ще се решава не само на фронта, но и в медиите. А това направи още по-жестока в безсмислието ѝ смъртта на повече от един милион души, хвърлени във военната месомелачка от Путин. За което той ще бъде изправен пред трибунал, гласуван от 23 страни в ЕС (без България, разбира се).
Защо има политически натиск върху медиите
Решаващата роля, която медиите могат да играят, произтича от това, че те не само могат да отразяват събитията, а и да участват в тях, да правят история. Затова политическият натиск върху медиите (какво да съобщят и какво не) товари професионалното - тоест независимото - упражняване на журналистиката с рискове, които я издигат до вид нова героика (последният "геройски паднал" от ефира беше Мария Цънцарова).
Битката за медиите е за човешки права! Информацията, освен стока, е и право - правото на информация, което включва в себе си и правото на мнение. Журналистиката трябва да те информира за всичко по-важно в обществото, но така, че да си създадеш собствено мнение. За разлика от пропагандата, която ти внушава мнение в изгода на премълчан интерес, като за целта те заблуждава, че е журналистика. Изходът от войната в Украйна зависи и от това дали пропагандата ще победи журналистиката. В началото подобна перспектива изглеждаше изключена, но за съжаление не и четири години по-късно. Как и защо стана така?
След нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 година всеки знаеше кой е агресорът и коя е жертвата. Украинците предизвикаха чисто човешката солидарност на целия демократичен свят, а руснаците – гнева му заради безчовечния им акт. Но след известно изчакване се намеси руската пропаганда, възползвайки се от това, че когато нещо не е пред очите на хората, можеш да отричаш дори и очевидното. И изведнъж се оказа, че Русия имала право да нападне Украйна по исторически причини – тя въобще си била тяхна. После дори излезе, че Русия не я е нападнала, а се защитава от нея, защото иначе тя самата щяла да бъде нападната. За да се лансира в крайна сметка и версията, че Украйна е само горещ фронт във война, която "колективният Запад" води срещу Русия, която всъщност била нападнатата.
Конспиративни теории и лъжи
За година-две руската пропаганда успя да измисли конспиративна теория, с която да изкара Русия не агресор, а жертва. Бръсначът на Окам, според който най-вярното е най-очевидното, е обърнат от тъпата страна и колкото по-невероятна теория пробутва пропагандата, толкова повече ѝ се хваща интелектуално незащитената част от обществото.Така е, защото тази част от обществото няма готовност да си обяснява рационално процесите, заради което ѝ се струва, че те са движени от неведоми и поради това враждебни сили. И само чака някой, ръкомахайки разпалено от екрана, да ги посочи, за да започне да ги мрази.
Вторият инструмент на пропагандата е именно омразата, която е най-лесната за разпалване колективна емоция, защото е и най-примитивна, близка до племенната агресивност (обратно на любовта, която е възвишено чувство, близко до вярата и небесата). А руската пропаганда е осигурила и обект за мразене – това е "колективният Запад" и по-конкретно ЕС, които тя неуморно хули, за да внуши, че в Европа демокрацията е исторически приключила и идва времето на диктатора от Кремъл. Така той даже не е нужно да бъде и хвален - достатъчно е неговата пропаганда да си свърши работата. Като, разбира се, и сам помага с периодични заплахи. Впрочем, цялата "специална операция" в Украйна е стратегия на заплаха спрямо Запада.
Тиражираната заблуда
Страхът е третият "ударен инструмент" на руската пропаганда - тя го нагнетява, за да може Путин да постигне исканията си, заплашвайки с ядрен удар, за който виновен изглежда ще е пак Западът. Тъпата страна на бръснача оставя все по-дълбоки белези върху съзнанието на мнозина.
Овладяната територия на руската пропаганда са социалните мрежи (подхранвани с конспиративни теории и чрез подкасти), защото те се наложиха като медии, въпреки че нямат най-важното условие, което би трябвало да притежават - редакционната отговорност. Без нея всякакви колективни емоции безпрепятствено могат да помитат фактите, а аргументите да се подменят от изфабрикувани, тиражирани и лайквани мнения. Така че, ако пропагандата не е убедила някого, той да си каже: след като толкова много хора мислят различно от мен, аз ли съм най-умният, че да не мисля като тях? И сам да се предаде на дирижираната заблуда.
За комуникационните "офицери" на руската пропаганда обаче това не беше достатъчно и те се заеха да си осигурят достъп и до традиционните медии, защото само там могат да получат, освен аудитория, и авторитет. И путинистите, легендирани като журналисти, от сорта на Волгин, го постигнаха, като нададоха лицемерен вой, че не се спазва плурализмът на гледните точки, а руската не била равнопоставена с украинската. Лицемерен вой, защото плурализмът точно в Русия е непозната дума, но с него руските пропагандисти тук не само "цъфнаха" по екраните на националните телевизии и в националния радиоефир, а и прокараха симетрия между насилника и насиления в Украйна, с което от само себе си взеха страната на насилника.
Това е чист случай на "оневиняване на жестокост и насилие", който не просто е нарушение на етичните стандарти на журналистиката, а е закононарушение и на чл. 17, ал. 2 от Закона за радио и телевизия и форма на вербално съучастие във военните престъпления на Путин. Но СЕМ така и не реагира, защото предишният му председател - Соня Момчилова - не забелязваше руската пропаганда, а след нея - с изключение на редки персонални жестове - промяна в позицията на регулатора така и не настъпи.
Кога пропагандата побеждава журналистиката
Какво значи пропагандата да победи журналистиката - т.е. фактите и аргументите? Значи нейните опорки да влязат в мисленето на хората, оттам с вота им - в езика на политиците, а с властта им - и в поведението на държавата. Така, както сякаш се случи у нас с победата на Румен Радев. А преди това в САЩ с победата на Доналд Тръмп, който отначало провъзгласи военнопрестъпника Путин за партньор. Нещо сходно може да се случи във Франция, ако победи Марин Льо Пен или в Германия, ако победи "Алтернатива за Германия". Тогава руската пропаганда ще може да рапортува, че осигурила победата на Путин във войната, като е подвела западните страни, без да съзнават, че те са следващите в неговата "свещена война" със "сатанизирания Запад", както се изразява тъй нареченият руски патриарх.
От този омагьосан медийно-политически кръг в мисленето на някои хора може да се излезе само ако образованите и компетентните успеят да им покажат какъв е скритият интерес, който пропагандата ги кара да обслужват, като ги превръща в маши на злото. По тази причина говорителите ѝ и менторите им най-много мразят интелектуалци, свободни журналисти и граждански активисти, на които конспиративните теории не им минават, и виждат своя обществен дълг да се борят с тях. Затова цялото проруско пропагандно войнство скочи като един да брани Карбовски от разобличителните критики, че се е добрал до обществената телевизия, за да изсипва оттам чувала със старите руски опорки върху главите на българите, уж оплаквайки съдбата им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Така ще е
22:04 02.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само питам
22:05 02.08.2026
5 До папионката
22:06 02.08.2026
6 1234
Според Лозанов свободата на словото съществува само когато всички повтарят неговата геополитическа линия. Несъгласният вече не е опонент, а пропагандист, престъпник и „маша на злото“. А изборът на Радев, Тръмп или евентуално на неудобна европейска партия не е демократичен вот, а резултат от руска манипулация. Тоест народът има право да избира само ако избере правилно според Лозанов.
Този текст не разобличава пропагандата , той е учебник по пропаганда: морално превъзходство, демонизиране на противника, презрение към публиката и настояване неудобните гласове да бъдат изгонени от ефира. Бившият началник на медийната цензура просто страда, че вече не държи копчето.
22:08 02.08.2026
7 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Същото искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!
Коментиран от #46
22:09 02.08.2026
8 Име
22:11 02.08.2026
9 В България по държавните медии върви
22:13 02.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Морски
Коментиран от #29
22:18 02.08.2026
13 Щом видях името
Платен
Страхливец
22:19 02.08.2026
14 Стенли
Коментиран от #19
22:19 02.08.2026
15 ?????
Коментиран от #51
22:22 02.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 шаа
22:26 02.08.2026
19 Що бе
До коментар #14 от "Стенли":Нещо невярно ли е казал бе Съветски тръбар
22:26 02.08.2026
20 3.14К
Коментиран от #23
22:30 02.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нннн
22:32 02.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТИР
Коментиран от #26
22:33 02.08.2026
25 За 3 дни слава
До коментар #16 от "36 години стигат!":или за 1,2 милиона ГРУЗ200 слава? Ма верно слава Все рака да продължават кремлянските фашисти!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22:34 02.08.2026
26 Боли ме
До коментар #24 от "ТИР":Курта за тебе.
22:35 02.08.2026
27 Селския бик съм
Коментиран от #39
22:36 02.08.2026
28 бай Иван
22:37 02.08.2026
29 бай Иван
До коментар #12 от "Морски":Правилно си предположил ,че не се чете. Само виждаш името и темата и няма защо да четеш.Ясно е ,че пак е заработил некой и друг долар.
22:39 02.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахахаха
Коментиран от #33, #37
22:42 02.08.2026
32 Слава на Русия
22:42 02.08.2026
33 Хахахаха
До коментар #31 от "Хахахаха":Всички критерии са изпълнени от раша за фашистка държава!
22:43 02.08.2026
34 Тодоров
22:44 02.08.2026
35 Путин
22:44 02.08.2026
36 трие маймуната с папионка, трие
22:48 02.08.2026
37 Хахахаха
До коментар #31 от "Хахахаха":Всички критерии за фашистка държава са изпълнени от раша!
22:48 02.08.2026
38 няма край
22:49 02.08.2026
39 Тодоров
До коментар #27 от "Селския бик съм":Обиждам безплатно евро...чета, докафо им дойде акъла.
22:49 02.08.2026
40 Павел Пенев
22:50 02.08.2026
41 Мазна папионка
22:53 02.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тука има един дебил, дето мрази DW
22:57 02.08.2026
45 Русия
Коментиран от #48, #49
22:58 02.08.2026
46 Боруна Лом
До коментар #7 от "Луганск":ЕВАЛА!ДАНО НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КРАВАРСКИ ПОДЛОЖКИ ДА ГО ПРОЧЕТАТ
22:58 02.08.2026
47 DW - Пропаганден машинен
Коментиран от #50
23:01 02.08.2026
48 Боруна Лом
До коментар #45 от "Русия":ТАЗИ Е УКРИ ОТ КРАНЕВО ИЛИ ОТ БАБА ТИ АЛЕНО! А НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ КОЛКО МИЛИАРДА ПОДАРИХА НА ОБОРА?
23:07 02.08.2026
49 Хахахаха
До коментар #45 от "Русия":Копейките не разбират от такива неща. За тях е важна войната. Нали са си нацисти все пак.
23:07 02.08.2026
50 Хахахаха
До коментар #47 от "DW - Пропаганден машинен":Има достатъчно руска пропаганда в тубата,не се прави на луд.
23:08 02.08.2026
51 ?????
До коментар #15 от "?????":Уф.
Пропуснах че тва е копродукция на DW и един от Принцовете на Дончо Цончев.
Тоя е толкова неинтересен и закомплексован че не си струва да се хаби клавиатурата за него.
23:18 02.08.2026