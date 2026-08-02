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Руската пропаганда за България и войната в Украйна
  Тема: Украйна

Руската пропаганда за България и войната в Украйна

2 Август, 2026 22:01 1 227 51

  • георги лозанов-
  • владимир путин-
  • българия-
  • руска пропаганда-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Изходът от войната в Украйна зависи и от това дали пропагандата ще победи журналистиката - от това дали вербалното съучастие във военните престъпления на Путин ще овладее мисленето на хората или не

Руската пропаганда за България и войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Георги Лозанов:

От първия ден на нападението над Украйна, до който Путин упорито твърдеше, че никога не би я нападнал, стана ясно, че изходът от войната ще се решава не само на фронта, но и в медиите. А това направи още по-жестока в безсмислието ѝ смъртта на повече от един милион души, хвърлени във военната месомелачка от Путин. За което той ще бъде изправен пред трибунал, гласуван от 23 страни в ЕС (без България, разбира се).

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Защо има политически натиск върху медиите

Решаващата роля, която медиите могат да играят, произтича от това, че те не само могат да отразяват събитията, а и да участват в тях, да правят история. Затова политическият натиск върху медиите (какво да съобщят и какво не) товари професионалното - тоест независимото - упражняване на журналистиката с рискове, които я издигат до вид нова героика (последният "геройски паднал" от ефира беше Мария Цънцарова).

Битката за медиите е за човешки права! Информацията, освен стока, е и право - правото на информация, което включва в себе си и правото на мнение. Журналистиката трябва да те информира за всичко по-важно в обществото, но така, че да си създадеш собствено мнение. За разлика от пропагандата, която ти внушава мнение в изгода на премълчан интерес, като за целта те заблуждава, че е журналистика. Изходът от войната в Украйна зависи и от това дали пропагандата ще победи журналистиката. В началото подобна перспектива изглеждаше изключена, но за съжаление не и четири години по-късно. Как и защо стана така?

След нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 година всеки знаеше кой е агресорът и коя е жертвата. Украинците предизвикаха чисто човешката солидарност на целия демократичен свят, а руснаците – гнева му заради безчовечния им акт. Но след известно изчакване се намеси руската пропаганда, възползвайки се от това, че когато нещо не е пред очите на хората, можеш да отричаш дори и очевидното. И изведнъж се оказа, че Русия имала право да нападне Украйна по исторически причини – тя въобще си била тяхна. После дори излезе, че Русия не я е нападнала, а се защитава от нея, защото иначе тя самата щяла да бъде нападната. За да се лансира в крайна сметка и версията, че Украйна е само горещ фронт във война, която "колективният Запад" води срещу Русия, която всъщност била нападнатата.

Конспиративни теории и лъжи

За година-две руската пропаганда успя да измисли конспиративна теория, с която да изкара Русия не агресор, а жертва. Бръсначът на Окам, според който най-вярното е най-очевидното, е обърнат от тъпата страна и колкото по-невероятна теория пробутва пропагандата, толкова повече ѝ се хваща интелектуално незащитената част от обществото.Така е, защото тази част от обществото няма готовност да си обяснява рационално процесите, заради което ѝ се струва, че те са движени от неведоми и поради това враждебни сили. И само чака някой, ръкомахайки разпалено от екрана, да ги посочи, за да започне да ги мрази.

Вторият инструмент на пропагандата е именно омразата, която е най-лесната за разпалване колективна емоция, защото е и най-примитивна, близка до племенната агресивност (обратно на любовта, която е възвишено чувство, близко до вярата и небесата). А руската пропаганда е осигурила и обект за мразене – това е "колективният Запад" и по-конкретно ЕС, които тя неуморно хули, за да внуши, че в Европа демокрацията е исторически приключила и идва времето на диктатора от Кремъл. Така той даже не е нужно да бъде и хвален - достатъчно е неговата пропаганда да си свърши работата. Като, разбира се, и сам помага с периодични заплахи. Впрочем, цялата "специална операция" в Украйна е стратегия на заплаха спрямо Запада.

Тиражираната заблуда

Страхът е третият "ударен инструмент" на руската пропаганда - тя го нагнетява, за да може Путин да постигне исканията си, заплашвайки с ядрен удар, за който виновен изглежда ще е пак Западът. Тъпата страна на бръснача оставя все по-дълбоки белези върху съзнанието на мнозина.

Овладяната територия на руската пропаганда са социалните мрежи (подхранвани с конспиративни теории и чрез подкасти), защото те се наложиха като медии, въпреки че нямат най-важното условие, което би трябвало да притежават - редакционната отговорност. Без нея всякакви колективни емоции безпрепятствено могат да помитат фактите, а аргументите да се подменят от изфабрикувани, тиражирани и лайквани мнения. Така че, ако пропагандата не е убедила някого, той да си каже: след като толкова много хора мислят различно от мен, аз ли съм най-умният, че да не мисля като тях? И сам да се предаде на дирижираната заблуда.

За комуникационните "офицери" на руската пропаганда обаче това не беше достатъчно и те се заеха да си осигурят достъп и до традиционните медии, защото само там могат да получат, освен аудитория, и авторитет. И путинистите, легендирани като журналисти, от сорта на Волгин, го постигнаха, като нададоха лицемерен вой, че не се спазва плурализмът на гледните точки, а руската не била равнопоставена с украинската. Лицемерен вой, защото плурализмът точно в Русия е непозната дума, но с него руските пропагандисти тук не само "цъфнаха" по екраните на националните телевизии и в националния радиоефир, а и прокараха симетрия между насилника и насиления в Украйна, с което от само себе си взеха страната на насилника.

Това е чист случай на "оневиняване на жестокост и насилие", който не просто е нарушение на етичните стандарти на журналистиката, а е закононарушение и на чл. 17, ал. 2 от Закона за радио и телевизия и форма на вербално съучастие във военните престъпления на Путин. Но СЕМ така и не реагира, защото предишният му председател - Соня Момчилова - не забелязваше руската пропаганда, а след нея - с изключение на редки персонални жестове - промяна в позицията на регулатора така и не настъпи.

Кога пропагандата побеждава журналистиката

Какво значи пропагандата да победи журналистиката - т.е. фактите и аргументите? Значи нейните опорки да влязат в мисленето на хората, оттам с вота им - в езика на политиците, а с властта им - и в поведението на държавата. Така, както сякаш се случи у нас с победата на Румен Радев. А преди това в САЩ с победата на Доналд Тръмп, който отначало провъзгласи военнопрестъпника Путин за партньор. Нещо сходно може да се случи във Франция, ако победи Марин Льо Пен или в Германия, ако победи "Алтернатива за Германия". Тогава руската пропаганда ще може да рапортува, че осигурила победата на Путин във войната, като е подвела западните страни, без да съзнават, че те са следващите в неговата "свещена война" със "сатанизирания Запад", както се изразява тъй нареченият руски патриарх.

От този омагьосан медийно-политически кръг в мисленето на някои хора може да се излезе само ако образованите и компетентните успеят да им покажат какъв е скритият интерес, който пропагандата ги кара да обслужват, като ги превръща в маши на злото. По тази причина говорителите ѝ и менторите им най-много мразят интелектуалци, свободни журналисти и граждански активисти, на които конспиративните теории не им минават, и виждат своя обществен дълг да се борят с тях. Затова цялото проруско пропагандно войнство скочи като един да брани Карбовски от разобличителните критики, че се е добрал до обществената телевизия, за да изсипва оттам чувала със старите руски опорки върху главите на българите, уж оплаквайки съдбата им.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така ще е

    14 55 Отговор
    Псулер ще върне комунизма и копейките с 3ти клас пак ще са партийни секретари.

    22:04 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само питам

    61 9 Отговор
    А за американската колонизация тоз индивид защо мълчи?

    22:05 02.08.2026

  • 5 До папионката

    40 8 Отговор
    Бетай бе дрога!

    22:06 02.08.2026

  • 6 1234

    54 7 Отговор
    Най-комично е Георги Лозанов да се представя за апостол на свободната журналистика. Човекът години наред оглавяваше СЕМ – институцията, която раздава лицензии, надзирава ефира и решава кое е допустимо, а сега обявява различното мнение едва ли не за „вербално съучастие във военни престъпления“. Това не е защита на журналистиката, а призив към цензура, гарниран с обиди към „интелектуално незащитените“ българи.
    Според Лозанов свободата на словото съществува само когато всички повтарят неговата геополитическа линия. Несъгласният вече не е опонент, а пропагандист, престъпник и „маша на злото“. А изборът на Радев, Тръмп или евентуално на неудобна европейска партия не е демократичен вот, а резултат от руска манипулация. Тоест народът има право да избира само ако избере правилно според Лозанов.
    Този текст не разобличава пропагандата , той е учебник по пропаганда: морално превъзходство, демонизиране на противника, презрение към публиката и настояване неудобните гласове да бъдат изгонени от ефира. Бившият началник на медийната цензура просто страда, че вече не държи копчето.

    22:08 02.08.2026

  • 7 Луганск

    44 6 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Същото искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!

    Коментиран от #46

    22:09 02.08.2026

  • 8 Име

    12 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:11 02.08.2026

  • 9 В България по държавните медии върви

    43 6 Отговор
    Силна пронатовска и пронацистка пропаганда , руската е заглушена отвсякъде

    22:13 02.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Морски

    32 3 Отговор
    Лозанов кой си мислиш че можеш да заблудиш и то сега!?Този писквил можеше да повлияе на някого преди 5 години но СЕГА...ти сериозно ли!?Даже съм сигурен че няма един които да ти е изчел простотиите които си написал до край,камо ли да повлияеш на някого....клоун

    Коментиран от #29

    22:18 02.08.2026

  • 13 Щом видях името

    31 3 Отговор
    Не чета
    Платен
    Страхливец

    22:19 02.08.2026

  • 14 Стенли

    27 3 Отговор
    Само като прочетох ,вкиснато зеле и изобщо не я четох , все едно да слушам Герги Лозанов , той горкия всяка втора дума все , че Путин ще го напада , сигурно преди да легне проверява под леглото , да ни би Путин да се скрил там и да го бастиса през нощта,аман от такива демократи 😀🤯

    Коментиран от #19

    22:19 02.08.2026

  • 15 ?????

    29 3 Отговор
    Що ли ми се струва че Гого Папийонката я губи тая пропаганда?

    Коментиран от #51

    22:22 02.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 шаа

    15 4 Отговор
    поредната журналистическа польуция

    22:26 02.08.2026

  • 19 Що бе

    6 15 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Нещо невярно ли е казал бе Съветски тръбар

    22:26 02.08.2026

  • 20 3.14К

    17 4 Отговор
    До кога в гьобелсовската медия DW, ще ни занимавате на тоя психопат какво е казал?

    Коментиран от #23

    22:30 02.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нннн

    21 4 Отговор
    Къде е тази руска пропаганда, бе? По радиото и телевизията върви само правоверна урсулска и евроатлантическа пропаганда. Погледнете и тази статия, а и други, във Факти!

    22:32 02.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТИР

    14 4 Отговор
    Не четох, най малкото заради жълтата папионка,,,

    Коментиран от #26

    22:33 02.08.2026

  • 25 За 3 дни слава

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "36 години стигат!":

    или за 1,2 милиона ГРУЗ200 слава? Ма верно слава Все рака да продължават кремлянските фашисти!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:34 02.08.2026

  • 26 Боли ме

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "ТИР":

    Курта за тебе.

    22:35 02.08.2026

  • 27 Селския бик съм

    2 12 Отговор
    Обиждам безплатно русофилчета докато им дойде акъла

    Коментиран от #39

    22:36 02.08.2026

  • 28 бай Иван

    11 2 Отговор
    Папионков пак се се е изходил по някаква тема? Не смея консерва да отворя да не изкочи отвътре

    22:37 02.08.2026

  • 29 бай Иван

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Морски":

    Правилно си предположил ,че не се чете. Само виждаш името и темата и няма защо да четеш.Ясно е ,че пак е заработил некой и друг долар.

    22:39 02.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаха

    7 0 Отговор
    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    Коментиран от #33, #37

    22:42 02.08.2026

  • 32 Слава на Русия

    7 5 Отговор
    Българската пропаганда срещу Русия и войната в Украйна. Плюенето и ближенето, както и дезенформацията бълвана от български журналисти, само показват нищожество, дребнавост и малодушие. България имаше един велик писател Иван Вазов. Едно негово стихотворение завършва така. За туй си ти Русия. Като Русия няма втора тъй велика на света.

    22:42 02.08.2026

  • 33 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Всички критерии са изпълнени от раша за фашистка държава!

    22:43 02.08.2026

  • 34 Тодоров

    7 5 Отговор
    Лозанов явно я е закъсал, щом опря до DW да му публикува интелектуалните "напъни". По-добре да спре да разсъждава по теми, които явно не са му "сила" и да ни поучава кой е добър и лош. И да не забрявя с кои жаби в кой гьол как и кога е крякал.

    22:44 02.08.2026

  • 35 Путин

    2 0 Отговор
    Другите месомелачки кога ще бъдат изправени пред трибунал, единия кара наред жени деца, другия думка училища...аршина е двоен...

    22:44 02.08.2026

  • 36 трие маймуната с папионка, трие

    3 6 Отговор
    Папионка, ти си лъжец от сой, но бързам да ти припомня че си един дърт вече пръдльо, дето скоро няма да можеш да лъжеш на воля. И папионката ти няма да ти помогне. С лъжите си тровиш много жълтопаветна сган и храниш с лъжите си такива като теб. Нека да е ясно. Няма да ти/ви се размине. Сега си мислите че сте много умни и че не ви разбират като лъжете. Не. Това е една заблуда. Само си мислиш че като се правиш на рунгел с тази прическа и папионка и ще ти се размине. Не няма да ти се размине. Господ Иисус Христос, сина на живия Бог, е същия и вчера и днес и утре. Нека лукавия и лъжливите му псета никак не забравят как само за миг и Цар и Господ Иисус Христос ще се разправи с гнусотията им. Небесното Царство наближи.

    22:48 02.08.2026

  • 37 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Всички критерии за фашистка държава са изпълнени от раша!

    22:48 02.08.2026

  • 38 няма край

    5 2 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    22:49 02.08.2026

  • 39 Тодоров

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Селския бик съм":

    Обиждам безплатно евро...чета, докафо им дойде акъла.

    22:49 02.08.2026

  • 40 Павел Пенев

    6 4 Отговор
    Ако коментара е от Гошо фотографа по известен като папионката, при това поместен във фашистката медия DW, не си правете труда да го четете. Чиста загуба на време а времето както казват краварите е пари.

    22:50 02.08.2026

  • 41 Мазна папионка

    4 3 Отговор
    Ама много мазна...

    22:53 02.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тука има един дебил, дето мрази DW

    3 2 Отговор
    и всеки ден я чете!

    22:57 02.08.2026

  • 45 Русия

    3 1 Отговор
    Рускиня се обърна с послание към Путин!

    Коментиран от #48, #49

    22:58 02.08.2026

  • 46 Боруна Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Луганск":

    ЕВАЛА!ДАНО НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КРАВАРСКИ ПОДЛОЖКИ ДА ГО ПРОЧЕТАТ

    22:58 02.08.2026

  • 47 DW - Пропаганден машинен

    3 3 Отговор
    Руска пропаганда няма, всички руски медии са спрени за БГ за разлика от всички чужди агенти, като DW, които ежедневно ни заливат с гнycна лъжлива, манипулативна пропаганда!

    Коментиран от #50

    23:01 02.08.2026

  • 48 Боруна Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Русия":

    ТАЗИ Е УКРИ ОТ КРАНЕВО ИЛИ ОТ БАБА ТИ АЛЕНО! А НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ КОЛКО МИЛИАРДА ПОДАРИХА НА ОБОРА?

    23:07 02.08.2026

  • 49 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Русия":

    Копейките не разбират от такива неща. За тях е важна войната. Нали са си нацисти все пак.

    23:07 02.08.2026

  • 50 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "DW - Пропаганден машинен":

    Има достатъчно руска пропаганда в тубата,не се прави на луд.

    23:08 02.08.2026

  • 51 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Уф.
    Пропуснах че тва е копродукция на DW и един от Принцовете на Дончо Цончев.
    Тоя е толкова неинтересен и закомплексован че не си струва да се хаби клавиатурата за него.

    23:18 02.08.2026