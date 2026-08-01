Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
24 години без Мария Нейкова – гласът на „Двама“

24 години без Мария Нейкова – гласът на „Двама“

1 Август, 2026 10:34 820 3

  • мария нейкова-
  • вървят ли двама-
  • годишнина от смъртта

На 1 август се навършват 24 години от смъртта на обичаната певица и композиторка, оставила над 100 песни в българската музикална съкровищница

24 години без Мария Нейкова – гласът на „Двама“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 1 август България отбелязва 24 години от смъртта на Мария Нейкова – една от най-разпознаваемите и самобитни личности в родната популярна музика. Певицата и композиторка си отива внезапно през 2002 г. в София, едва на 56-годишна възраст.

Родена на 21 декември 1945 г. в Пловдив, Мария Нейкова остава в историята като „Момичето с китарата“. Тя завършва Естрадния отдел към Българската държавна консерватория, а професионалната ѝ кариера започва в края на 60-те години. Първата ѝ голяма сценична изява е на рождения ѝ ден през 1968 г. в зала „България“, след което става солистка на оркестър „София“.

Още в началото на творческия си път Мария Нейкова печели признанието на публиката и музикалната критика. През 1969 г. песента „Закъснели срещи“, изпълнена в дует с Михаил Белчев, получава първа награда на фестивала „Златният Орфей“. По-късно певицата е отличена и за свои авторски композиции, сред които „Зеленият прозорец“, „Добър вечер, лека нощ“ и „Имам земя“.

Най-голяма популярност на Мария Нейкова носи песента „Двама“, позната и с началните думи „Вървят ли двама“. Тя е създадена за филмовата класика „Козият рог“ на режисьора Методи Андонов. Нейкова написва музиката и изпълнява композицията, а текстът е дело на поета Богомил Гудев.

Певицата разказва, че режисьорът ѝ дал да изгледа филма и я поканил да създаде музиката към него. За около седмица тя подготвила няколко мелодии, но още при първото прослушване Методи Андонов избрал именно темата, превърнала се по-късно в „Двама“.

Мелодията се превръща в една от най-обичаните български песни за любовта, близостта и споделената съдба. Самата Мария Нейкова признава, че веднъж опитала да не я изпълни на концерт, но публиката сякаш не могла да я приеме без емблематичната композиция.

Творчеството на певицата обаче далеч не се изчерпва с „Двама“. Мария Нейкова е автор на повече от 100 песни, както и на музика за кино, театър и телевизия. Сред композициите ѝ са „Светът е за двама“, изпълнена от Орлин Горанов, „Най-добрата дума“ на Росица Кирилова и „Дали си разбрала“ в изпълнение на Георги Христов. Тя създава музика и за филмите „Мъже в командировка“ и „Няма нищо по-хубаво от лошото време“.

В стила на Мария Нейкова ясно се усеща влиянието на българския фолклор. Любовта към народната музика наследява от своя баща Янко Настрадинов, който познавал и изпълнявал стотици народни песни. Певицата вярвала, че фолклорните интонации придават характер и национална идентичност на българската популярна музика.

Животът ѝ е белязан и от една от най-тежките трагедии в историята на българската естрада. На 21 декември 1971 г., навръх 26-ия ѝ рожден ден, Мария Нейкова е сред пътниците в самолет, който катастрофира малко след излитането си от летище София. При инцидента загиват 30 души, сред които певицата Паша Христова и ръководителят на оркестър „София“ Николай Арабаджиев–Фучо.

Мария Нейкова оцелява, но получава тежки травми и преминава през продължително лечение и няколко операции. След трагедията тя временно се оттегля от активната концертна дейност, но продължава да пише и изпълнява музика.

Колеги и приятели я описват като чувствителен, добър и скромен човек, останал далеч от суетата на славата. Самата тя казва, че не обича ограниченията и че никога не е била засегната от „звездоманията“.

Повече от две десетилетия след смъртта ѝ песните на Мария Нейкова продължават да звучат. Нейният топъл глас, китарата и характерните български интонации превръщат творчеството ѝ в част от културната памет на няколко поколения.

А „Двама“ остава не просто песен от известен филм, а непреходен символ на любовта и човешката нужда да не бъдем сами.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 5 Отговор
    Обаче не в печелила Евровизия като ΔΑΡΑ, не ли?😎

    11:00 01.08.2026

  • 2 липсва ни звънкия смях

    7 0 Отговор
    Тъжен ден, липсва ни Мария Нейкова, липсва ни и родната и къща. За съжаление, след смъртта на сестра и, писателката Величка Настрадинова, семейството продаде родната къща и двора и сега там има луксозно общежитие за клетъчно отглеждане на хора. Спомням си как в прекрасния им двор синът на нейната племенница пее, а Мария Нейкова изпълнява поддържащия вокал. Последният ми спомен е една среща с нея на кръстовище в Пловдив, където тя ми каза, че в онзи момент любимото и занимание е да чете. Определящата песен за нея е "Светът е за двама", защото със съпруга и бяха идеален дует и си отидоха един след друг. Дано да са на по-добро място.

    11:26 01.08.2026

  • 3 Дядо от село

    2 0 Отговор
    Много добра певица и композиторка,в пъти по-добра от Лили Иванова примерно,но никога не е била толкова популярна като нея..Пък и красавица е била...Несправедлив е животът

    12:06 01.08.2026