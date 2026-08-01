24 години без Мария Нейкова – гласът на „Двама“

На 1 август България отбелязва 24 години от смъртта на Мария Нейкова – една от най-разпознаваемите и самобитни личности в родната популярна музика. Певицата и композиторка си отива внезапно през 2002 г. в София, едва на 56-годишна възраст.

Родена на 21 декември 1945 г. в Пловдив, Мария Нейкова остава в историята като „Момичето с китарата“. Тя завършва Естрадния отдел към Българската държавна консерватория, а професионалната ѝ кариера започва в края на 60-те години. Първата ѝ голяма сценична изява е на рождения ѝ ден през 1968 г. в зала „България“, след което става солистка на оркестър „София“.

Още в началото на творческия си път Мария Нейкова печели признанието на публиката и музикалната критика. През 1969 г. песента „Закъснели срещи“, изпълнена в дует с Михаил Белчев, получава първа награда на фестивала „Златният Орфей“. По-късно певицата е отличена и за свои авторски композиции, сред които „Зеленият прозорец“, „Добър вечер, лека нощ“ и „Имам земя“.

Най-голяма популярност на Мария Нейкова носи песента „Двама“, позната и с началните думи „Вървят ли двама“. Тя е създадена за филмовата класика „Козият рог“ на режисьора Методи Андонов. Нейкова написва музиката и изпълнява композицията, а текстът е дело на поета Богомил Гудев.

Певицата разказва, че режисьорът ѝ дал да изгледа филма и я поканил да създаде музиката към него. За около седмица тя подготвила няколко мелодии, но още при първото прослушване Методи Андонов избрал именно темата, превърнала се по-късно в „Двама“.

Мелодията се превръща в една от най-обичаните български песни за любовта, близостта и споделената съдба. Самата Мария Нейкова признава, че веднъж опитала да не я изпълни на концерт, но публиката сякаш не могла да я приеме без емблематичната композиция.

Творчеството на певицата обаче далеч не се изчерпва с „Двама“. Мария Нейкова е автор на повече от 100 песни, както и на музика за кино, театър и телевизия. Сред композициите ѝ са „Светът е за двама“, изпълнена от Орлин Горанов, „Най-добрата дума“ на Росица Кирилова и „Дали си разбрала“ в изпълнение на Георги Христов. Тя създава музика и за филмите „Мъже в командировка“ и „Няма нищо по-хубаво от лошото време“.

В стила на Мария Нейкова ясно се усеща влиянието на българския фолклор. Любовта към народната музика наследява от своя баща Янко Настрадинов, който познавал и изпълнявал стотици народни песни. Певицата вярвала, че фолклорните интонации придават характер и национална идентичност на българската популярна музика.

Животът ѝ е белязан и от една от най-тежките трагедии в историята на българската естрада. На 21 декември 1971 г., навръх 26-ия ѝ рожден ден, Мария Нейкова е сред пътниците в самолет, който катастрофира малко след излитането си от летище София. При инцидента загиват 30 души, сред които певицата Паша Христова и ръководителят на оркестър „София“ Николай Арабаджиев–Фучо.

Мария Нейкова оцелява, но получава тежки травми и преминава през продължително лечение и няколко операции. След трагедията тя временно се оттегля от активната концертна дейност, но продължава да пише и изпълнява музика.

Колеги и приятели я описват като чувствителен, добър и скромен човек, останал далеч от суетата на славата. Самата тя казва, че не обича ограниченията и че никога не е била засегната от „звездоманията“.

Повече от две десетилетия след смъртта ѝ песните на Мария Нейкова продължават да звучат. Нейният топъл глас, китарата и характерните български интонации превръщат творчеството ѝ в част от културната памет на няколко поколения.

А „Двама“ остава не просто песен от известен филм, а непреходен символ на любовта и човешката нужда да не бъдем сами.