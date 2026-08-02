Почина актьорът Винсент Пасторе от "Семейство Сопрано"

Американският ветеран Винсент Пасторе, придобил световна слава с ролята си на Салваторе „Големия Пуси“ Бонпенсиеро в хитовия сериал на HBO „Семейство Сопрано“, почина на 80-годишна възраст.

Новината бе потвърдена официално от неговия дългогодишен мениджър Робърт Атърман пред американските медии на 1 август 2026 г. Актьорът е бил намерен в дома си в Бронкс, Ню Йорк, от своя близък приятел Стивън Вилано, след като няколко дни не е отговарял на телефонни повиквания. Към този момент точната причина за смъртта му все още се установява, но се предполага, че е починал в съня си.

От нощните клубове до върховете на Холивуд

Роден на 14 July 1946 г. в Бронкс, Пасторе извървява нетипичен път към актьорската кариера. Преди да стъпи на снимачната площадка, той прекарва близо 20 години като управител и собственик на нощни клубове в Ню Йорк и шофьор на лимузини. Пробивът му в киното идва едва на 42-годишна възраст, подтикнат от актьорите Мат и Кевин Дилън, които редовно посещавали заведенията му. Специфичното му излъчване на „кораво момче“ бързо му осигурява роли в емблематични гангстерски ленти като „Добри момчета“ (Goodfellas, 1990) на Мартин Скорсезе и „Пътят на Карлито“ (Carlito's Way, 1993).

Най-значимото постижение в кариерата му обаче остава участието в „Семейство Сопрано“ от 1999 г. Неговият герой – лоялният мафиот, превърнал се в информатор на ФБР – е централна фигура в първите два сезона на поредицата. Сцената с неговата екзекуция на яхта остава една от най-шокиращите и коментирани в историята на телевизията, а през 2000 г. Пасторе и колегите му печелят престижната награда на Гилдията на филмовите актьори (SAG) за най-добър ансамбъл в драматичен сериал.

Колеги и приятели скърбят за „Големия Пуси“

Новината за кончината на Винсент Пасторе предизвика вълна от емоционални реакции в Холивуд. Неговият колега от „Семейство Сопрано“ Майкъл Империоли (в ролята на Кристофър Молтисанти) написа в социалните мрежи:

„Нашият любим приятел и съратник Винсент Пасторе си отиде. Това е тежък удар за нас. Вини беше брат с голямо сърце, който се грижеше дълбоко за семейството и приятелите си. Ще ми липсва завинаги.“

Мениджърът му Боб Макгоуън също сподели пред медиите, че Пасторе е бил изключително лоялен, отдаден на благотворителност и винаги готов да помогне на млади актьори. Освен с десетките си роли в киното и телевизията (включително участия в „Закон и ред“ и риалити формати като Celebrity Apprentice), Пасторе оставя следа и на Бродуей, където участва в мюзикълите „Чикаго“ и „Куршуми над Бродуей“. Актьорът има една дъщеря - Рене Пасторе.