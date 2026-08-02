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Иван Шишков: Преписките за АМ „Хемус“ и кражбата на асфалт са забравени в прокуратурата вече три години

Иван Шишков: Преписките за АМ „Хемус“ и кражбата на асфалт са забравени в прокуратурата вече три години

2 Август, 2026 21:45, обновена 2 Август, 2026 21:50 1 015 23

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  • политика

Бившият регионален министър алармира за пълен саботаж на разследванията за пътни нарушения, докато държавата спешно се нуждае от ремонт на компрометираните магистрали

Иван Шишков: Преписките за АМ „Хемус“ и кражбата на асфалт са забравени в прокуратурата вече три години - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследванията по сигналите за незаконно строителство, раздадени крупни аванси и липсващи строителни материали по ключови инфраструктурни проекти в България са поставени на трупчета.

Преписките, засягащи строителството на Автомагистрала „Хемус“, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци от АМ „Тракия“, са останали без никакво реално движение през последните три години. Това съобщи арх. Иван Шишков в интервю за предаването „Метроном“ по Радио „Фокус“.

Предисторията: Огромният сигнал от март 2023 година

По време на участието си арх. Шишков припомни, че мащабните проверки на пътната мрежа са започнали по време на служебните кабинети, в които той заемаше постовете на заместник-министър и министър на регионалното развитие. При инспекциите чрез вземане на асфалтови ядки бяха установени фрапантни нарушения – включително липса на до 33% от заложения по проект асфалт на Северната скоростна тангента.

„За всички тези неща аз лично, заедно с тогавашния министър-председател Гълъб Донев, уведомих прокуратурата с изключително подробен и дълъг сигнал през март 2023 година“, обясни Шишков. По думите му, цялото общество е очаквало бързи отговори, но три години по-късно резултат няма.

Липса на действия и „очевиден грабеж“

Според Иван Шишков институционалното бездействие е допуснало хората, извършили въпросните нарушения, да останат ненаказани. Той подчерта, че АМ „Хемус“ се е превърнала в емблема на корупционните съмнения заради раздаването на огромни авансови плащания без готови проекти, както и заради незаконното строителство по нейния четвърти лот.

Шишков разкри още, че лично е провел среща с изпълняващия длъжността главен прокурор, за да изиска информация относно съдбата на тези преписки. „Щетите за държавата започнаха да стават много сериозни. Бяхме длъжни да помолим прокуратурата най-накрая да погледне към тези преписки, защото тук става въпрос за това, че някой не си върши работата по начина, по който обществото разчита“, категоричен бе той.

Спешна нужда от ремонти

Проблемът със „замразените“ преписки има и пряко практическо измерение. Компрометираните пътни участъци се нуждаят от незабавни основни ремонти, но липсата на ясни прокурорски заключения и юридически решения забавя процесите по възстановяване на инфраструктурата. Докато казусите стоят блокирани в съдебната система, българските граждани продължават да пътуват по опасни и некачествено построени пътища.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    13 1 Отговор
    Дори и един глупак ще осъзнае че с тези олигархични закони и тези купени прокурори нищо няма да стане ..! Трябва по хитро да се действа ..! Същите номера ги правиха и на Ердоган , човека измисли начин въведе военно положение и за 2 г.изчисти мършата..!

    21:56 02.08.2026

  • 2 Мостов

    3 6 Отговор
    Пич ти само за Главбулгарстрой ли ще работиш ? Какви са тези концесии дето подготвят по твое нареждане юристите в Министерството ??? Ти май забрави ,че си българин

    Коментиран от #7

    21:56 02.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    2 8 Отговор
    ТОЗ НАЧАЛНИК
    АКО БЕШЕ ПОЧНАЛ ДА АСФАЛТИРА
    КОЛКОТО ГОВОРИ ПО МАС МЕДИЙТЕ
    ВЕЧЕ ДА Е ОБИКОЛИЛ...ЕКВАТОРА С ДЗИФ Т...

    21:56 02.08.2026

  • 4 Пич

    5 8 Отговор
    Този е по лъжлив от жена! Веднъж така, веднъж онака...

    21:58 02.08.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    12 2 Отговор
    Чакам да изтече давността 😉😘

    22:00 02.08.2026

  • 6 Събирач

    1 5 Отговор
    На Ядки - двойник на Никола Анастасов.

    22:00 02.08.2026

  • 7 Атанасов

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мостов":

    Само те печелят всички поръчки!

    22:04 02.08.2026

  • 8 Анонимен

    4 5 Отговор
    А ти служебник колко години само получаваш заплата от държавата и държиш българската инфраструктура в застой кой и кога теб ще разследват за бездействието ти защо ти си над законите ни ядка

    Коментиран от #18

    22:08 02.08.2026

  • 9 той се заклел във внучетата

    4 3 Отговор
    значи не е той а може да е другият ТОЙ

    22:09 02.08.2026

  • 10 логика

    10 1 Отговор
    Спрете тлъстите заплати на прокурорите, щом няма реални резултати. Оповестете имената на тези прокурори и им наложете наказание. Тази прокуратура не им е бащиния, а е държавна и заплатите им плаща държавата, за да работят. Между независимостта на прокурорите и отказът да работят има голяма разлика.

    Коментиран от #12

    22:09 02.08.2026

  • 11 Куку

    3 1 Отговор
    Ах чекмеджето . Ах чекмеджето

    22:11 02.08.2026

  • 12 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "логика":

    Бащиния хахаха и държавата ни не е на тази ядката и цялата регресия законите за този явно не важат

    Коментиран от #19

    22:13 02.08.2026

  • 13 така е шишка а вие тлъсти заплати им

    3 1 Отговор
    плащате да се ослушват

    кражбата на асфалт са забравени в прокуратурата

    22:19 02.08.2026

  • 14 78291

    4 0 Отговор
    Не стига че липсват пари асфалт Ами и не се строи задействайте се по лотовете е ужас,прекратяване поръчки ако трябва,няма да чакам още. 50 години

    22:19 02.08.2026

  • 15 Дон Бранко

    0 0 Отговор
    Моята любоФФФФ. Много е сУадък.

    22:20 02.08.2026

  • 16 даолес

    4 3 Отговор
    Прокурора дето е забавил преписката, трите имена??? Име Презиме и Фамилия??? Даите да го видим как се казва??? След това на съд за бездеиствие с власт. Получавал е заплата от данъците на българите и е ял и пил като 1 ва категория труд, а не е свършил работа за 5 ст??? Така не може. Да отговаря пред съд защо не си е изпълнявал задълженията и е ял от данъците ни??? Да връща заплатите, да му се отнемат превилегиите и да ходи да копае на нивата. Иска хем да го храним, хем да крие бандитите от ГЕРБ??? Така няма да стане. Да отива на съд да отговаря защо си е бъркал в носа 3 г и не си е изпълнявал задълженията. Стига с неизвестния извършител. Трите имена и да го гонят от софрата като не върши работа. Слава на Господ Иисус Христос сам е искал да работи. Не са го карали на сила да става прокурор. Сега да каже защо е крил разбойниците.

    22:29 02.08.2026

  • 17 Арестите може и без прокуратура !

    2 1 Отговор
    Национална сигурност и наред в камионетката. Кво умува тоя Шишков. Аман от подобни плямпала. И без право на адвокат естествено и едно Гуантанамо трябва само набързо да се скове в Беляне. И прокурорите също може. Стига желание да имаш. Престъпления срещу държавата и чувала на главата

    22:49 02.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тоя като Радев същият

    4 1 Отговор
    Само лъже и си търси причина нещо да не свърши. Цялата държавна власт хората са им дали тея тръгнали да ми се оправдават що и как ...

    22:52 02.08.2026

  • 21 Закривай кочината!

    3 0 Отговор
    На есен хващаме сопите!

    22:55 02.08.2026

  • 22 КРАТКО И ЯСНО

    2 1 Отговор
    БУЦИ ЩЕ СЕ НА АКА А НАНКОВ БЕЗ ПЛЮНКА.

    23:02 02.08.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Герберастът пак са го избичили да модерира в почивние дни.🤣

    23:17 02.08.2026

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