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Renault спира китайския автомобилен десант в Европа

Renault спира китайския автомобилен десант в Европа

2 Август, 2026 10:20 2 559 13

  • renault-
  • китайски автомобили-
  • европа

Според французите това ще се случи с нови изисквания за локализация

Renault спира китайския автомобилен десант в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският автопром няма да предаде позициите си без бой, а френският концерн Renault показва точно как възнамерява да отстоява територията си. Докато производителите от Изток интензивно търсят вратички за сглобяване на континента, Renault Group преобръща правилата на играта, поставяйки непоколебими финансови и промишлени прагове пред потенциалните си партньори.

Вместо да се хвърля отчаяно към всяка оферта за запълване на поточните си линии, френската компания позиционира заводите си като премиум актив. Оперативният директор Франсоа Прово заяви категорично, че производствените мощности на групата функционират на пълни обороти. Липсата на празни халета и губещи поточни линии осигурява на марката пълна свобода при избора на партньорства и възможност да сключва единствено сделки с гарантирана висока доходност.

Самочувствието на французите стъпва върху стабилна финансова основа. Първото полугодие донесе на Renault Group ръст от 9,5% в приходите и оперативна маржиналност от 5,2% – цифри, които дават сериозен гръб в борбата срещу дъмпинга от Азия. Концернът разчита на силната идентичност на своите марки, атрактивна гама и изчистена от излишни разходи производствена структура.

Основната загриженост на ръководството обаче надхвърля простия монтаж на купета. Според Прово елементарното завинтване на болтове в европейски заводи е просто илюзия за местно производство. Сърцето на автомобилната икономика се крие в доставчиците на компоненти, които генерират близо 95% от добавената стойност на всеки готов модел.

Точно затова френският гигант отправя ясен апел към Брюксел за по-строга регулация. Изискването е простичко: ако азиатските марки искат да продават под знака „Произведено в Европа“, те трябва да интегрират местната верига за доставки, а не просто да пренасят готови комплекти през океана. В противен случай икономическият капитал продължава да изтича, оставяйки трохи за европейската индустрия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доналд Дък, патарок

    8 2 Отговор
    Стига смешки!

    10:44 02.08.2026

  • 3 Доналд Дък, общественик

    8 4 Отговор
    Рено прави рикши!

    10:46 02.08.2026

  • 4 Смях

    10 5 Отговор
    Добре че е евтината Дачия да я купуват фирмите. Иначе сте живи умрели. Премиум автомобилите ви никой не ги купува.

    Коментиран от #5, #7, #13

    10:48 02.08.2026

  • 5 Доналд Дък, паток

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Смях":

    Това "Премиум" шега ли е?!?

    Коментиран от #6

    10:50 02.08.2026

  • 6 Не е шега,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Доналд Дък, паток":

    чист майтап е!!!

    10:55 02.08.2026

  • 7 Фирмите

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Смях":

    за скраб ли я купуват ???

    10:56 02.08.2026

  • 8 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Момента е тук да обясните:
    -Пазарна икономика, където пазарите ще регулират или авторитарна икономика, заради която се борехте против социалузма?

    10:59 02.08.2026

  • 9 По пътя на Нокия

    4 1 Отговор
    Ще бори китайските електрички с електришко рено, сглобено с 99,9 процента китайски части.

    11:01 02.08.2026

  • 10 Ходил и видял

    4 0 Отговор
    Бъдещето е в Азия, който не вярва да отиде и да види.

    Тези от страната на булката, за пореден път, са само за съжаление.

    11:02 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доналд Дък, гологъз патаок

    1 0 Отговор
    и аз я спирам!

    11:11 02.08.2026

  • 13 Евтината Дачия дава най-много

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смях":

    Евтината Дачия дава най-много за парите си. Едно зареждане на газовата бутилка и караш 600 километра. 7.2 разход на газ. Под 5 евро на 100 километра. Комфортно и безопасно. В Гърция на всеки ферибот 1/3 са дачии.

    11:23 02.08.2026