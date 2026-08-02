Renault спира китайския автомобилен десант в Европа

Европейският автопром няма да предаде позициите си без бой, а френският концерн Renault показва точно как възнамерява да отстоява територията си. Докато производителите от Изток интензивно търсят вратички за сглобяване на континента, Renault Group преобръща правилата на играта, поставяйки непоколебими финансови и промишлени прагове пред потенциалните си партньори.

Вместо да се хвърля отчаяно към всяка оферта за запълване на поточните си линии, френската компания позиционира заводите си като премиум актив. Оперативният директор Франсоа Прово заяви категорично, че производствените мощности на групата функционират на пълни обороти. Липсата на празни халета и губещи поточни линии осигурява на марката пълна свобода при избора на партньорства и възможност да сключва единствено сделки с гарантирана висока доходност.

Самочувствието на французите стъпва върху стабилна финансова основа. Първото полугодие донесе на Renault Group ръст от 9,5% в приходите и оперативна маржиналност от 5,2% – цифри, които дават сериозен гръб в борбата срещу дъмпинга от Азия. Концернът разчита на силната идентичност на своите марки, атрактивна гама и изчистена от излишни разходи производствена структура.

Основната загриженост на ръководството обаче надхвърля простия монтаж на купета. Според Прово елементарното завинтване на болтове в европейски заводи е просто илюзия за местно производство. Сърцето на автомобилната икономика се крие в доставчиците на компоненти, които генерират близо 95% от добавената стойност на всеки готов модел.

Точно затова френският гигант отправя ясен апел към Брюксел за по-строга регулация. Изискването е простичко: ако азиатските марки искат да продават под знака „Произведено в Европа“, те трябва да интегрират местната верига за доставки, а не просто да пренасят готови комплекти през океана. В противен случай икономическият капитал продължава да изтича, оставяйки трохи за европейската индустрия.