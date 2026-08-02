Исабел Алиенде на 84 г.: Магия, кръв и литература

Кралицата на магическия реализъм Исабел Алиенде навършва 84 години, оставяйки незаличима следа с бурната си политическа съдба, личните трагедии и над 80 милиона продадени книги по целия свят.
Политическият контекст: От кулоарите на властта до изгнанието
Животът на Исабел Алиенде е неразривно свързан с политическите трусове в Латинска Америка. Родена на 2 август 1942 г. в Перу, тя израства в Чиле в семейство на дипломати. Нейният баща е първи братовчед на Салвадор Алиенде – първият социалистически президент на Чили.
Кървавият военен преврат на 11 септември 1973 г., ръководен от генерал Аугусто Пиночет, преобръща съдбата ѝ. Президентът Алиенде се самоубива в двореца, а Исабел, тогава млада журналистка, започва тайно да помага на жертвите на диктатурата. Скоро заплахите за живота ѝ я принуждават да напусне родината си. Тя прекарва 13 години в политическо изгнание във Венецуела, което самата тя определя като повратната точка, превърнала я в писател.
Родени от болката: „Къщата на духовете“ и Паула
- Ритуалът на 8 януари: На 8 януари 1981 г. във Венецуела Исабел разбира, че 99-годишният ѝ дядо умира в Чиле. Тя започва да му пише духовно писмо, което прераства в дебютния ѝ световен бестселър – „Къщата на духовете“. Оттогава всеки свой следващ роман тя започва да пише на същата дата.
- Трагедията с дъщеря ѝ: През 1992 г. дъщеря ѝ Паула умира едва на 29 години след усложнения от порфирия. Дълбоката скръб ражда автобиографичната книга „Паула“ (1994). Приходите от нея отиват за създаването на фондация в подкрепа на правата на жените и децата.
Любопитни факти: Срещата с Неруда и любовта след 70
- Пророчеството на Пабло Неруда: Преди да започне да пише художествена литература, великият поет Пабло Неруда отказва интервю на младата Исабел с думите, че въображението ѝ е твърде богато за журналист и мястото ѝ е в романите.
- Любовта няма възраст: Алиенде доказва, че страстта не угасва с годините. След втория си развод, на 75-годишна възраст тя намира отново любовта в лицето на адвоката Роджър Кукрас, за когото се омъжва през 2019 г.
Днес, на 84-годишна възраст, Исабел Алиенде продължава да твори от дома си в Калифорния. Тя остава гласът на заглушените жени в историята и символ на несломимия дух.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бабата
09:39 02.08.2026
2 Дзак
09:59 02.08.2026
3 Анонимен
10:01 02.08.2026
4 Цвете
Коментиран от #6
10:02 02.08.2026
5 Факт
10:04 02.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Цвете":Така е ❗ Под ръководството на СеРеУ
на 11 сеотември ( датата на която по-късно СеРеУ организира удара върху кулите )
в Чили е извършен поредния преврат организиран от САШтинската "ДЕМонОКРАЦИЯ при който Алиенде и УБИТ❗
/налице е поредният опит за ПОДМЯНА
на ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ/
Коментиран от #7
10:26 02.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анонимен
10:50 02.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "набучи си го сам":Когато НЕ знаеш много неща,
ПРО.100 НЕ МОЖЕШ ДА ПРОумЕЕШ
КАКВИ ПРО.100.ТИИ РЪСИШ ‼️
10:57 02.08.2026
13 Анонимен
11:06 02.08.2026