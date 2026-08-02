Исабел Алиенде на 84 г.: Магия, кръв и литература

Кралицата на магическия реализъм Исабел Алиенде навършва 84 години, оставяйки незаличима следа с бурната си политическа съдба, личните трагедии и над 80 милиона продадени книги по целия свят.

Политическият контекст: От кулоарите на властта до изгнанието

Животът на Исабел Алиенде е неразривно свързан с политическите трусове в Латинска Америка. Родена на 2 август 1942 г. в Перу, тя израства в Чиле в семейство на дипломати. Нейният баща е първи братовчед на Салвадор Алиенде – първият социалистически президент на Чили.

Кървавият военен преврат на 11 септември 1973 г., ръководен от генерал Аугусто Пиночет, преобръща съдбата ѝ. Президентът Алиенде се самоубива в двореца, а Исабел, тогава млада журналистка, започва тайно да помага на жертвите на диктатурата. Скоро заплахите за живота ѝ я принуждават да напусне родината си. Тя прекарва 13 години в политическо изгнание във Венецуела, което самата тя определя като повратната точка, превърнала я в писател.

Родени от болката: „Къщата на духовете“ и Паула

Ритуалът на 8 януари: На 8 януари 1981 г. във Венецуела Исабел разбира, че 99-годишният ѝ дядо умира в Чиле. Тя започва да му пише духовно писмо, което прераства в дебютния ѝ световен бестселър – „Къщата на духовете“. Оттогава всеки свой следващ роман тя започва да пише на същата дата.

Трагедията с дъщеря ѝ: През 1992 г. дъщеря ѝ Паула умира едва на 29 години след усложнения от порфирия. Дълбоката скръб ражда автобиографичната книга „Паула“ (1994). Приходите от нея отиват за създаването на фондация в подкрепа на правата на жените и децата.

Любопитни факти: Срещата с Неруда и любовта след 70

Пророчеството на Пабло Неруда: Преди да започне да пише художествена литература, великият поет Пабло Неруда отказва интервю на младата Исабел с думите, че въображението ѝ е твърде богато за журналист и мястото ѝ е в романите.

Любовта няма възраст: Алиенде доказва, че страстта не угасва с годините. След втория си развод, на 75-годишна възраст тя намира отново любовта в лицето на адвоката Роджър Кукрас, за когото се омъжва през 2019 г.

Днес, на 84-годишна възраст, Исабел Алиенде продължава да твори от дома си в Калифорния. Тя остава гласът на заглушените жени в историята и символ на несломимия дух.