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Исабел Алиенде на 84 г.: Магия, кръв и литература

Исабел Алиенде на 84 г.: Магия, кръв и литература

2 Август, 2026 09:34 774 13

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  • рожден ден

Животът на писателката е неразривно свързан с политическите трусове в Латинска Америка

Исабел Алиенде на 84 г.: Магия, кръв и литература - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кралицата на магическия реализъм Исабел Алиенде навършва 84 години, оставяйки незаличима следа с бурната си политическа съдба, личните трагедии и над 80 милиона продадени книги по целия свят.

Политическият контекст: От кулоарите на властта до изгнанието

Животът на Исабел Алиенде е неразривно свързан с политическите трусове в Латинска Америка. Родена на 2 август 1942 г. в Перу, тя израства в Чиле в семейство на дипломати. Нейният баща е първи братовчед на Салвадор Алиенде – първият социалистически президент на Чили.

Кървавият военен преврат на 11 септември 1973 г., ръководен от генерал Аугусто Пиночет, преобръща съдбата ѝ. Президентът Алиенде се самоубива в двореца, а Исабел, тогава млада журналистка, започва тайно да помага на жертвите на диктатурата. Скоро заплахите за живота ѝ я принуждават да напусне родината си. Тя прекарва 13 години в политическо изгнание във Венецуела, което самата тя определя като повратната точка, превърнала я в писател.

Родени от болката: „Къщата на духовете“ и Паула

  • Ритуалът на 8 януари: На 8 януари 1981 г. във Венецуела Исабел разбира, че 99-годишният ѝ дядо умира в Чиле. Тя започва да му пише духовно писмо, което прераства в дебютния ѝ световен бестселър – „Къщата на духовете“. Оттогава всеки свой следващ роман тя започва да пише на същата дата.
  • Трагедията с дъщеря ѝ: През 1992 г. дъщеря ѝ Паула умира едва на 29 години след усложнения от порфирия. Дълбоката скръб ражда автобиографичната книга „Паула“ (1994). Приходите от нея отиват за създаването на фондация в подкрепа на правата на жените и децата.

Любопитни факти: Срещата с Неруда и любовта след 70

  • Пророчеството на Пабло Неруда: Преди да започне да пише художествена литература, великият поет Пабло Неруда отказва интервю на младата Исабел с думите, че въображението ѝ е твърде богато за журналист и мястото ѝ е в романите.
  • Любовта няма възраст: Алиенде доказва, че страстта не угасва с годините. След втория си развод, на 75-годишна възраст тя намира отново любовта в лицето на адвоката Роджър Кукрас, за когото се омъжва през 2019 г.

Днес, на 84-годишна възраст, Исабел Алиенде продължава да твори от дома си в Калифорния. Тя остава гласът на заглушените жени в историята и символ на несломимия дух.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Цвете

    7 2 Отговор
    АЛИЕНДЕ НЕ СЕ " САМОУБИВА ". ИСТИНАТА Е СЪВСЕМ ДРУГА." КЪЩАТА НА ДУХОВЕТЕ " Е СТРАХОТЕН РОМАН И ФИЛМЪТ Е ЧУДЕСЕН С НЕВЕРОЯТНИ АКТЬОРИ.

    Коментиран от #6

    10:02 02.08.2026

  • 5 Факт

    3 0 Отговор
    Къщите имат душа

    10:04 02.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Така е ❗ Под ръководството на СеРеУ
    на 11 сеотември ( датата на която по-късно СеРеУ организира удара върху кулите )
    в Чили е извършен поредния преврат организиран от САШтинската "ДЕМонОКРАЦИЯ при който Алиенде и УБИТ❗
    /налице е поредният опит за ПОДМЯНА
    на ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ/

    Коментиран от #7

    10:26 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Понякога любовта закъснава!

    10:50 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "набучи си го сам":

    Когато НЕ знаеш много неща,
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    КАКВИ ПРО.100.ТИИ РЪСИШ ‼️

    10:57 02.08.2026

  • 13 Анонимен

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