Новини
България »
Пореден абсурд по българските плажове: на къмпинг „Черноморец“ забраниха внасянето на вода и чадър

Пореден абсурд по българските плажове: на къмпинг „Черноморец“ забраниха внасянето на вода и чадър

2 Август, 2026 08:17 3 059 72

  • черноморие-
  • почивка-
  • плаж-
  • черноморец-
  • къмпинг-
  • туризъм

От управата на плажа първо отрекоха, но после признаха, че е имало подобно ограничение

Пореден абсурд по българските плажове: на къмпинг „Черноморец“ забраниха внасянето на вода и чадър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов абсурден пример от българското Черноморие. Плаж, на който е забранено да си носиш бутилка с вода или чадър. Такава табела посреща туристи на плажа пред еко къмпинг „Черноморец“.

След сигнал от летовници до bTV, от управата на плажа първо отрекоха, но после признаха, че е имало подобно ограничение.

Една табела на входа към плажа разваля почивката на Диляна, която си е дошла от Германия за лятото.

„Влизайки към плажа, видяхме една табела, на която пише, че е забранено да се внася храна и вода. Аз в първия момент реших да се направя, че не съм я видяла, и да седнем с водичката и със солетките, които си носихме. Впоследствие обаче я видяхме на още няколко места“, разказа Диляна Тинева.

Екипът на bTV отива на място. Табелата вече я няма. Радостин Вутов, служител на плажа, заяви, че нищо не е премахвано.

„Никога не е имало такава табела. Аз съм от 7 години тук“, каза Атанас Козунов, спасител на плажа. След няколко разговора версията се променя.

„Имаше такава табела, насочена към частта, където ние продаваме чадъри и шезлонги, като никога не сме забранявали на някого да внася храна и напитки в свободната зона“, каза Кристиян Георгиев, управител на еко къмпинг „Черноморец“.

От Министерството на туризма също направиха проверка след сигнала.

„Има такава табелка. Тя касае само заведението и платената зона пред заведението, не свободната зона. Може би има грешка при изписването на табелата“, посочи Иван Виделов, директор на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“.

От управата на плажа заявиха, че няма да поставят отново табелата, дори и с коригиран надпис. „Обичам морето като всеки нормален човек. И е много неприятно да се чувстваш излишен досадник или нежелан роднина“, сподели Диляна.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 силно

    56 0 Отговор
    препоръчително е да си заврат някъде един чадър.

    08:20 02.08.2026

  • 2 в кратце

    33 1 Отговор
    На къмпинг „Черноморец“ забраниха на морето внасянето на вода. Морето се намръщи на вълни,на вълни.

    08:20 02.08.2026

  • 3 Има ли глоба за плажа

    35 0 Отговор
    И да почва от поне 1000 евро

    08:21 02.08.2026

  • 4 Гост

    48 0 Отговор
    Абе, направо слагайте такса плаж 30€, за да храним концесионерите.

    08:22 02.08.2026

  • 5 Баце

    58 2 Отговор
    В скоро време мутротуризмът в територията ще се изразява в следното:
    Балъкът идва до морето, плажовете са оградени с мрежа, а на входа седят две горили и гледат лошо, на маса е поставена кутия, в която балъкът пуска колкото пари носи и си заминава по живо, по здраво доволен, че не е и бит, ако все пак иска спомен, снимка плаща отделно. Десет евро парко място за 5 мин.
    Поредното недоразумение министър на туризма говори за цветя и рози в бранша.
    АлиБега продължава да плаче, че не печелят достатъчно и при тази схема, предлага направо да им превеждат парите по сметка и да не им се влачат чак до плажовете, че мутресите им се изнервят.
    И кво толко има у тая Гърция?

    08:27 02.08.2026

  • 6 Не човешко

    39 0 Отговор
    дори животните, когато утолят жаждата си оставят другите да пият вода от водоизточници.
    "О, времена, о нрави!".

    08:27 02.08.2026

  • 7 Споко…

    57 1 Отговор
    …още по-зле ще става -> това, което уби БГ туризмът е човешката алчност!!!

    Коментиран от #27, #32

    08:28 02.08.2026

  • 8 българчето

    52 0 Отговор
    си е виновно.Навежда главата и търпи.Един бойкот на тези парацали ,и ще папкат бахура накрая на сезона.

    Коментиран от #19

    08:30 02.08.2026

  • 9 Камион

    54 0 Отговор
    Нагли, мързеливи и арогантни мутро-концесионери и псевдобизнесмени прогониха туристите от лайноморието.
    Не може с два месеца сезон да искаш после цяла година да не ра̀ботИш…
    Закривай!!!

    08:31 02.08.2026

  • 10 В различни форуми за чужденци

    46 1 Отговор
    се коментират цените в българските курорти. Мнението е, че цените са по-високи от тези на Малдивите.

    Коментиран от #21

    08:32 02.08.2026

  • 11 Янко

    43 2 Отговор
    Мутрите никога няма да си отидат от България спете спокойно деца

    08:32 02.08.2026

  • 12 коко

    46 1 Отговор
    Не се налапаха!И после реват че няма туристи. България е раят на Земята населен от алчни нищожества.По-добре е човек да отиде на почивка в Африка отколкото да си има работа с алчни питеци.

    08:32 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тя табелата вече я няма

    4 30 Отговор
    и това всеки ден ли ще го пускаме за новина?

    Коментиран от #18, #22

    08:32 02.08.2026

  • 15 Елада

    42 0 Отговор
    Докато не бъдат изгонени мутрите и тия зад тях, туризмът ще бъде в упадък и хората ще ходят в Гърция.

    08:34 02.08.2026

  • 16 Гост

    47 2 Отговор
    Ще забранят да си носиш и бански, и джапанки. Трябва задължително да си ги купуваш от плажната тараба на мутрата и ще са за един ден. Може и под наем.
    Абе, много било лошо през соца. Много забрани било имало. А сега, как е?

    08:34 02.08.2026

  • 17 в кратце

    6 14 Отговор
    Забранено да се внася на плажа цяла кухня с храна и цистерна с вода.

    08:34 02.08.2026

  • 18 Гост

    30 0 Отговор

    До коментар #14 от "тя табелата вече я няма":

    А, защо я е имало?

    Коментиран от #25

    08:34 02.08.2026

  • 19 Ооооо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "българчето":

    те вече го хапнаха казаха, че не бил вкусен.

    08:35 02.08.2026

  • 20 Никога в

    29 1 Отговор
    България на море!

    08:36 02.08.2026

  • 21 жалък си

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "В различни форуми за чужденци":

    я провери билета до малдивите да видиш дали няма да ти излезе по-скъпо в пъти пред най-слъпия бг курорт созопол? тази година в созопол избиха рибата от алчност слънчака е в пъти назад !

    Коментиран от #30, #39, #48, #62

    08:37 02.08.2026

  • 22 СЯ ПО ПОГРЕШКА ДА ИМ НАПИШАТ

    26 0 Отговор

    До коментар #14 от "тя табелата вече я няма":

    ГЛОБАТА И ДА ХОДЯТ ДА Я ОБЖАЛВАТ.....

    08:38 02.08.2026

  • 23 Кольо лудия

    33 0 Отговор
    Първо нямало, ама после имало…
    Май и на тея им се “замъглява километража”
    Алчни глупаци!
    Не се научиха как се прави търизъм.
    Ей къде е Гърци, Турция… ай чаЛ!

    08:38 02.08.2026

  • 24 шишарка нашишкана

    17 4 Отговор
    Ти социализма го остави. Минал,заминал.Спокойствието си отиде.Сега западът начело с мадам Урсула Гертруд фон дер Лайен ни казва,какво да правим.

    08:39 02.08.2026

  • 25 ами питай

    0 16 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    собственика на заведението аз ли да те уча как да си получиш отговор на въпроса да питаш тука лаладжиите няма да поличиш отговор освен ако не търсиш просто клюки за убиване на времето както повечето тук

    Коментиран от #35

    08:39 02.08.2026

  • 26 Буха ха

    20 0 Отговор
    Бургаските батки са най големите батки. Те са национално богатство. Затова държавата и проверяващите са винаги на тяхна страна.

    08:41 02.08.2026

  • 27 Така е

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Споко…":

    Всичко е заради леврото !

    08:41 02.08.2026

  • 28 за късопаметните ще кажа

    4 12 Отговор
    през далечната 1994-та година плащахме вход за плажа на тогавашния курорт дружба свга св.констанитн и елена така че има още много докато стигнем ония времена…

    Коментиран от #31, #43

    08:42 02.08.2026

  • 29 ганчо бизнесментя

    12 0 Отговор
    ИСКАМ ПАРИ!!!

    08:42 02.08.2026

  • 30 ТРУДНА РАБОТА!

    20 0 Отговор

    До коментар #21 от "жалък си":

    Трудно нещо е четенето за теб май! Човекът не е написал, че на Малдивите излиза по-евтино, а че цените на Малдивите са по-ниски от тези у нас… тоест пътните не влизат в сметката…

    08:45 02.08.2026

  • 31 Бай той Толстой

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "за късопаметните ще кажа":

    Това са мутренските времена.В далечните 80-те нямаше такса на Дружба.На интересен ли се правиш,бате?А,ние сме в Гърция -дреме ни🤗

    08:47 02.08.2026

  • 32 Пешо

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Споко…":

    Не човешка...а мутренска алчност + балкански синдром (гъзария)

    08:47 02.08.2026

  • 33 Мухаа ха!

    17 0 Отговор
    Ганъо Гугларов не е чувал ,що е бойкот.Просто не стъпвай един сезон бе, умрелия да си пече задните части,и да го скубят като бройлер.Същото прави наш Ганчо с веригите- пълни количката до откат,ако може и ритли ще сложи,да товари повече.Сякаш утре няма да работи нито един магазин.Спри се бе,няма да умреш от глад.Не купувай нищо от пазари,вериги, нищо! Трябват им само две седмици и ще се побъркат.Складове - препълнени,щандове пълни,а имат договори за доставки за още толкова.А доставчика си иска парите.Но те знаят колко е голям търбуха на Ганъо,колко тона от всяка стока продава дневно.Същото го знае и айшето на пазара,която ви дере на сергията.Защо се сърдите на концесионера?

    08:48 02.08.2026

  • 34 албибегов

    7 2 Отговор
    така ще е! плащайте!

    08:48 02.08.2026

  • 35 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "ами питай":

    Не е била на заведението. Не се прави на ощипан!
    С подобно нелепо оправдание може лесно да се докаже, че са се опитали да задоволят закона, което доказва прикриване на умисъл. Така наказанието ще е още по-сурово. Консултирай се с юрист, да ти стане ясно.

    08:51 02.08.2026

  • 36 Репресии

    14 0 Отговор
    Няма туристи, но продължават да репресират малкото останали туристи. Ако продават по 10 евро 500ml вода на няколко човека, си мислят че ще изкарат пари за цял сезон.

    08:51 02.08.2026

  • 37 още ли има

    13 0 Отговор
    бавноразвиващи да ходят в български заведения???

    08:51 02.08.2026

  • 38 Баклюци, сър

    17 0 Отговор
    после що ходя в Гърция? По-евтино ми е, има човешко обслужване, чисто е и поздравяват. Колко малко е нужно...

    08:52 02.08.2026

  • 39 Ицо

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "жалък си":

    До Майорка билета е около 50€. В заведение до плажа за три сладоледа ( насипни ) платих 8€. Във Велико Търново на центъра от сергия на една популярна в БГ марка започваща с "Р" и завършваща на "афи" три сладоледа = 12€. Е, кажи ми сега къде е по-скъп сладоледа?!

    08:53 02.08.2026

  • 40 всички ще се радват

    17 0 Отговор
    ако българските шарлатани по лайноморието фалират

    08:55 02.08.2026

  • 41 Калиспероф

    4 0 Отговор
    Ще ходя в Турция на море

    08:55 02.08.2026

  • 42 Луд

    8 0 Отговор
    Неразбрах как така общините са на загуба грижейки се за общинската собственост а консеционерите са на печалба и така е от години.Независимо от високи разходи за подръжка било то на плаж,Язовир,Ски писта,Болница,И каквото се сетите .Ако вземат и общината на концесия и премахнем ЗАПЛАТАДЖИИТЕ Сигорни ще сме и ние данокоплатците на печалба ,Сега това се брои ,,ПЕЧАЛБАТА,,

    08:58 02.08.2026

  • 43 Русенец

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "за късопаметните ще кажа":

    През 1994 г (до септември) България е управлявана от правителството на Любен Беров, с мандат на ДПС.
    Тогава въведоха ДДС-то и влязохме в НАТО.

    Коментиран от #60

    08:59 02.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    9 0 Отговор
    Друга изненада от тази година
    Лентата, с която община Банско миналата година спираше достъпът с кола до хижа Вихрен, вече е по-надолу, и така е блокиран достъпът до паркинга и на Байкушевата мура
    Е, само ако не платиш на общината билетче, де.

    Коментиран от #68

    09:03 02.08.2026

  • 47 По-далеч

    11 0 Отговор
    От нашите курорти. Българската алчност няма граници. Храна-гадна, обслужвани-0, условия-не си струва. Държавата не спонсорира а прави неоправдано дарение.

    09:04 02.08.2026

  • 48 Поправка

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "жалък си":

    Я ти провери, а аз от личен опит ще ти го докажа ,че на бунгалата в Ахтопол е по-скъпо от хотел с три звезди на първа линия с включена закуска в Римини.А транспортните разходи и времето за пътуване до Римини са ми на половината. От немско ти пиша.

    09:04 02.08.2026

  • 49 Не бее

    8 0 Отговор
    платената зона пред заведението не е свободна зона. Военна зона е сигурно с особен режим

    09:05 02.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Виж сега,

    10 0 Отговор
    А после защо хората ходят на море в Гърция

    09:06 02.08.2026

  • 52 Има ли още подобно нещо:

    4 0 Отговор
    къмпинг „Черноморец“ ?

    09:07 02.08.2026

  • 53 идиоти вън

    10 0 Отговор
    Българските ,,бизнесмени” изгониха българите от България, сега ще изгонят останалите и от българското Черноморие, пък после реват за работници от Азия и туристи пияници от Англия!!!

    09:08 02.08.2026

  • 54 трябва да се алармират

    8 0 Отговор
    всички по целия свят за свинщината на мутроморието за да не стъпва никой там и бай ганьо да си седи сам с беимвйето и държанките и тъпотията си и да мутрее на сухо!

    Коментиран от #66

    09:08 02.08.2026

  • 55 Алооо овчарят

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "алибегов":

    За такива като тебе никакви субсидии и 50% данък :)

    Коментиран от #64

    09:08 02.08.2026

  • 56 1234

    8 0 Отговор
    требе незабавно прекратяване на концесията

    09:09 02.08.2026

  • 57 Не е само там

    8 0 Отговор
    Масово по плажове в страната има забрани за внасяне на вода, храна. За цените за вход не ми се говори.

    09:11 02.08.2026

  • 58 ццц

    9 0 Отговор
    Ами продължавайте да ходите там, мазохисти.

    09:11 02.08.2026

  • 59 ккк

    6 0 Отговор
    на нашето море не ходя вече , ако искат и въздуха и морската вода да продават , оправия тук няма да има

    09:11 02.08.2026

  • 60 обгъzения от русчук

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Русенец":

    явно тогава си минавал прав под масата

    09:13 02.08.2026

  • 61 Това е защото

    3 1 Отговор
    защитата на външните граници трябва да е "абсолютен приоритет"

    09:13 02.08.2026

  • 62 Добавка към ком.48

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "жалък си":

    И после се чудиш защо туристи от европа намаляват до изчезване. Първо разтоянието,после цените и накрая обслужването и пъзела е нареден.

    09:14 02.08.2026

  • 63 алибегай с ланците и синджирите

    3 1 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ПАРИ!

    09:14 02.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ясно

    3 0 Отговор
    Платена и несвободна зона ..... на табела да стои в пълен текст концесионният им договор и да се вижда какви са правата на тези пишман концесионери... и платената зона задължително да е оградена с бодлива тел. Впрочем зоната не е платена а право има на стопанска дейност концесионера на тази държавна територия срещу определени задължения и концесионна такса и е време държавата да си влезе в ролята

    09:19 02.08.2026

  • 66 българска бръмчалка

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "трябва да се алармират":

    много ясно всяка иска бизнесмен а не някав прошляк!!

    09:20 02.08.2026

  • 67 Торнадо

    3 1 Отговор
    При капитализма в България е така. Свиквайте. Кой не скача е червен. Ха ха ха. Венсеремос

    Коментиран от #71

    09:24 02.08.2026

  • 68 Глей ти

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    Тази година в цяло Банско се прескачат десет души случайни туристи.
    Само една пицария е пълна с клиенти. Кръчмите са празни. Улиците, встрани от главната, пустеят и се чуват щурците.
    А лифтът вече е 27 € на човек, за двупосочен, през лятото. Нямат наядане.

    09:27 02.08.2026

  • 69 Не си губете времето

    2 0 Отговор
    Не се занимавайте с глупости. Планирайте си почивка в Гърция. Преди 20 години се върнах в България след десетилетие отсъствие. Естествено отидох и до морето. Пълно разочарование! Няма да конкретизирам. Прескочих и до Гърция да вида как е. Е хареса ми. От тогава отпуските си ги карам там. Даже се пенсионирах и преместих за постоянно. И все още с носталгия по Българското черноморие преди мутрите.

    09:27 02.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 всесеревос

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Торнадо":

    да тий слядко

    09:32 02.08.2026

  • 72 Троянец

    1 0 Отговор
    Още ли се чудите защо нормалните хора ходят на море в Гърция?И ще ходят и за вбъдеще.А на "нашето" Черноморие,който веднъж се е излъгал да иде-не повтаря.Преди 1989 беше друго.

    09:34 02.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове