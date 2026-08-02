Пореден абсурд по българските плажове: на къмпинг „Черноморец“ забраниха внасянето на вода и чадър

Нов абсурден пример от българското Черноморие. Плаж, на който е забранено да си носиш бутилка с вода или чадър. Такава табела посреща туристи на плажа пред еко къмпинг „Черноморец“.
След сигнал от летовници до bTV, от управата на плажа първо отрекоха, но после признаха, че е имало подобно ограничение.
Една табела на входа към плажа разваля почивката на Диляна, която си е дошла от Германия за лятото.
„Влизайки към плажа, видяхме една табела, на която пише, че е забранено да се внася храна и вода. Аз в първия момент реших да се направя, че не съм я видяла, и да седнем с водичката и със солетките, които си носихме. Впоследствие обаче я видяхме на още няколко места“, разказа Диляна Тинева.
Екипът на bTV отива на място. Табелата вече я няма. Радостин Вутов, служител на плажа, заяви, че нищо не е премахвано.
„Никога не е имало такава табела. Аз съм от 7 години тук“, каза Атанас Козунов, спасител на плажа. След няколко разговора версията се променя.
„Имаше такава табела, насочена към частта, където ние продаваме чадъри и шезлонги, като никога не сме забранявали на някого да внася храна и напитки в свободната зона“, каза Кристиян Георгиев, управител на еко къмпинг „Черноморец“.
От Министерството на туризма също направиха проверка след сигнала.
„Има такава табелка. Тя касае само заведението и платената зона пред заведението, не свободната зона. Може би има грешка при изписването на табелата“, посочи Иван Виделов, директор на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“.
От управата на плажа заявиха, че няма да поставят отново табелата, дори и с коригиран надпис. „Обичам морето като всеки нормален човек. И е много неприятно да се чувстваш излишен досадник или нежелан роднина“, сподели Диляна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 силно
08:20 02.08.2026
2 в кратце
08:20 02.08.2026
3 Има ли глоба за плажа
08:21 02.08.2026
4 Гост
08:22 02.08.2026
5 Баце
Балъкът идва до морето, плажовете са оградени с мрежа, а на входа седят две горили и гледат лошо, на маса е поставена кутия, в която балъкът пуска колкото пари носи и си заминава по живо, по здраво доволен, че не е и бит, ако все пак иска спомен, снимка плаща отделно. Десет евро парко място за 5 мин.
Поредното недоразумение министър на туризма говори за цветя и рози в бранша.
АлиБега продължава да плаче, че не печелят достатъчно и при тази схема, предлага направо да им превеждат парите по сметка и да не им се влачат чак до плажовете, че мутресите им се изнервят.
И кво толко има у тая Гърция?
08:27 02.08.2026
6 Не човешко
"О, времена, о нрави!".
08:27 02.08.2026
7 Споко…
Коментиран от #27, #32
08:28 02.08.2026
8 българчето
Коментиран от #19
08:30 02.08.2026
9 Камион
Не може с два месеца сезон да искаш после цяла година да не ра̀ботИш…
Закривай!!!
08:31 02.08.2026
10 В различни форуми за чужденци
Коментиран от #21
08:32 02.08.2026
11 Янко
08:32 02.08.2026
12 коко
08:32 02.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тя табелата вече я няма
Коментиран от #18, #22
08:32 02.08.2026
15 Елада
08:34 02.08.2026
16 Гост
Абе, много било лошо през соца. Много забрани било имало. А сега, как е?
08:34 02.08.2026
17 в кратце
08:34 02.08.2026
18 Гост
До коментар #14 от "тя табелата вече я няма":А, защо я е имало?
Коментиран от #25
08:34 02.08.2026
19 Ооооо
До коментар #8 от "българчето":те вече го хапнаха казаха, че не бил вкусен.
08:35 02.08.2026
20 Никога в
08:36 02.08.2026
21 жалък си
До коментар #10 от "В различни форуми за чужденци":я провери билета до малдивите да видиш дали няма да ти излезе по-скъпо в пъти пред най-слъпия бг курорт созопол? тази година в созопол избиха рибата от алчност слънчака е в пъти назад !
Коментиран от #30, #39, #48, #62
08:37 02.08.2026
22 СЯ ПО ПОГРЕШКА ДА ИМ НАПИШАТ
До коментар #14 от "тя табелата вече я няма":ГЛОБАТА И ДА ХОДЯТ ДА Я ОБЖАЛВАТ.....
08:38 02.08.2026
23 Кольо лудия
Май и на тея им се “замъглява километража”
Алчни глупаци!
Не се научиха как се прави търизъм.
Ей къде е Гърци, Турция… ай чаЛ!
08:38 02.08.2026
24 шишарка нашишкана
08:39 02.08.2026
25 ами питай
До коментар #18 от "Гост":собственика на заведението аз ли да те уча как да си получиш отговор на въпроса да питаш тука лаладжиите няма да поличиш отговор освен ако не търсиш просто клюки за убиване на времето както повечето тук
Коментиран от #35
08:39 02.08.2026
26 Буха ха
08:41 02.08.2026
27 Така е
До коментар #7 от "Споко…":Всичко е заради леврото !
08:41 02.08.2026
28 за късопаметните ще кажа
Коментиран от #31, #43
08:42 02.08.2026
29 ганчо бизнесментя
08:42 02.08.2026
30 ТРУДНА РАБОТА!
До коментар #21 от "жалък си":Трудно нещо е четенето за теб май! Човекът не е написал, че на Малдивите излиза по-евтино, а че цените на Малдивите са по-ниски от тези у нас… тоест пътните не влизат в сметката…
08:45 02.08.2026
31 Бай той Толстой
До коментар #28 от "за късопаметните ще кажа":Това са мутренските времена.В далечните 80-те нямаше такса на Дружба.На интересен ли се правиш,бате?А,ние сме в Гърция -дреме ни🤗
08:47 02.08.2026
32 Пешо
До коментар #7 от "Споко…":Не човешка...а мутренска алчност + балкански синдром (гъзария)
08:47 02.08.2026
33 Мухаа ха!
08:48 02.08.2026
34 албибегов
08:48 02.08.2026
35 Гост
До коментар #25 от "ами питай":Не е била на заведението. Не се прави на ощипан!
С подобно нелепо оправдание може лесно да се докаже, че са се опитали да задоволят закона, което доказва прикриване на умисъл. Така наказанието ще е още по-сурово. Консултирай се с юрист, да ти стане ясно.
08:51 02.08.2026
36 Репресии
08:51 02.08.2026
37 още ли има
08:51 02.08.2026
38 Баклюци, сър
08:52 02.08.2026
39 Ицо
До коментар #21 от "жалък си":До Майорка билета е около 50€. В заведение до плажа за три сладоледа ( насипни ) платих 8€. Във Велико Търново на центъра от сергия на една популярна в БГ марка започваща с "Р" и завършваща на "афи" три сладоледа = 12€. Е, кажи ми сега къде е по-скъп сладоледа?!
08:53 02.08.2026
40 всички ще се радват
08:55 02.08.2026
41 Калиспероф
08:55 02.08.2026
42 Луд
08:58 02.08.2026
43 Русенец
До коментар #28 от "за късопаметните ще кажа":През 1994 г (до септември) България е управлявана от правителството на Любен Беров, с мандат на ДПС.
Тогава въведоха ДДС-то и влязохме в НАТО.
Коментиран от #60
08:59 02.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гост
Лентата, с която община Банско миналата година спираше достъпът с кола до хижа Вихрен, вече е по-надолу, и така е блокиран достъпът до паркинга и на Байкушевата мура
Е, само ако не платиш на общината билетче, де.
Коментиран от #68
09:03 02.08.2026
47 По-далеч
09:04 02.08.2026
48 Поправка
До коментар #21 от "жалък си":Я ти провери, а аз от личен опит ще ти го докажа ,че на бунгалата в Ахтопол е по-скъпо от хотел с три звезди на първа линия с включена закуска в Римини.А транспортните разходи и времето за пътуване до Римини са ми на половината. От немско ти пиша.
09:04 02.08.2026
49 Не бее
09:05 02.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Виж сега,
09:06 02.08.2026
52 Има ли още подобно нещо:
09:07 02.08.2026
53 идиоти вън
09:08 02.08.2026
54 трябва да се алармират
Коментиран от #66
09:08 02.08.2026
55 Алооо овчарят
До коментар #44 от "алибегов":За такива като тебе никакви субсидии и 50% данък :)
Коментиран от #64
09:08 02.08.2026
56 1234
09:09 02.08.2026
57 Не е само там
09:11 02.08.2026
58 ццц
09:11 02.08.2026
59 ккк
09:11 02.08.2026
60 обгъzения от русчук
До коментар #43 от "Русенец":явно тогава си минавал прав под масата
09:13 02.08.2026
61 Това е защото
09:13 02.08.2026
62 Добавка към ком.48
До коментар #21 от "жалък си":И после се чудиш защо туристи от европа намаляват до изчезване. Първо разтоянието,после цените и накрая обслужването и пъзела е нареден.
09:14 02.08.2026
63 алибегай с ланците и синджирите
09:14 02.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ясно
09:19 02.08.2026
66 българска бръмчалка
До коментар #54 от "трябва да се алармират":много ясно всяка иска бизнесмен а не някав прошляк!!
09:20 02.08.2026
67 Торнадо
Коментиран от #71
09:24 02.08.2026
68 Глей ти
До коментар #46 от "Гост":Тази година в цяло Банско се прескачат десет души случайни туристи.
Само една пицария е пълна с клиенти. Кръчмите са празни. Улиците, встрани от главната, пустеят и се чуват щурците.
А лифтът вече е 27 € на човек, за двупосочен, през лятото. Нямат наядане.
09:27 02.08.2026
69 Не си губете времето
09:27 02.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 всесеревос
До коментар #67 от "Торнадо":да тий слядко
09:32 02.08.2026
72 Троянец
09:34 02.08.2026