Мъж простреля четирима мобилизатори в Одеса и се барикадира. Задържаха го

Сериозен инцидент с огнестрелно оръжие срещу представители на териториалния център за комплектоване (ТЦК) и социална поддръжка беше регистриран тази вечер в украинския пристанищен град Одеса.

По официални данни на полицията в Одеска област, сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа местно (и българско) време. При провеждане на рутинни мобилизационни мероприятия, неизвестен мъж е изскочил от жилищна сграда и е произвел няколко изстрела с пистолет по служителите на реда и армията.

Четирима ранени при нападението в Одеса

Според междинните доклади на здравните власти, в резултат на стрелбата са пострадали четирима души, които са били част от групата за уведомяване. Сред най-тежко засегнатите е 25-годишен служител на ТЦК, който е приет по спешност в болница с куршум в гърба в областта на белия дроб.

Останалите трима военнослужещи са успели да потърсят медицинска помощ самостоятелно. Техните наранявания също са от огнестрелен характер, като състоянието им се оценява от лекарите като умерено тежко, без непосредствена опасност за живота.

Задържане на стрелеца и спецоперация

След като открива огън, извършителят бързо напуска местопрестъплението и се укрива в близкия жилищен блок, където се барикадира в апартамент. Районът незабавно беше отцепен от специалните части на полицията и екипи на спешна помощ. В рамките на организираната акция по щурмуване и задържане, органите на реда успяха да неутрализират заплахата и да арестуват стрелеца.

Към този час на мястото продължават първичните следствени действия, като тепърва ще се установяват мотивите за атаката, както и точният вид на използваното оръжие. Случаят ще получи съответната правна квалификация от прокуратурата в рамките на следващите часове.