Мъж простреля четирима мобилизатори в Одеса и се барикадира. Задържаха го

Сериозен инцидент с огнестрелно оръжие срещу представители на териториалния център за комплектоване (ТЦК) и социална поддръжка беше регистриран тази вечер в украинския пристанищен град Одеса.
По официални данни на полицията в Одеска област, сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа местно (и българско) време. При провеждане на рутинни мобилизационни мероприятия, неизвестен мъж е изскочил от жилищна сграда и е произвел няколко изстрела с пистолет по служителите на реда и армията.
Четирима ранени при нападението в Одеса
Според междинните доклади на здравните власти, в резултат на стрелбата са пострадали четирима души, които са били част от групата за уведомяване. Сред най-тежко засегнатите е 25-годишен служител на ТЦК, който е приет по спешност в болница с куршум в гърба в областта на белия дроб.
Останалите трима военнослужещи са успели да потърсят медицинска помощ самостоятелно. Техните наранявания също са от огнестрелен характер, като състоянието им се оценява от лекарите като умерено тежко, без непосредствена опасност за живота.
Задържане на стрелеца и спецоперация
След като открива огън, извършителят бързо напуска местопрестъплението и се укрива в близкия жилищен блок, където се барикадира в апартамент. Районът незабавно беше отцепен от специалните части на полицията и екипи на спешна помощ. В рамките на организираната акция по щурмуване и задържане, органите на реда успяха да неутрализират заплахата и да арестуват стрелеца.
Към този час на мястото продължават първичните следствени действия, като тепърва ще се установяват мотивите за атаката, както и точният вид на използваното оръжие. Случаят ще получи съответната правна квалификация от прокуратурата в рамките на следващите часове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
22:06 02.08.2026
2 Пич
Ма много им се ходи на война на хората в Украйна бе!!!
Много обичат Зелю сигурно...?!
Коментиран от #50
22:07 02.08.2026
3 Европеец
Коментиран от #72
22:07 02.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БАНко
22:08 02.08.2026
6 Браво
22:09 02.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 влао
Коментиран от #29
22:10 02.08.2026
9 Частна Република България
22:10 02.08.2026
10 Да убият наркоманаГнусен
22:10 02.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 зеления наркоман съм
22:11 02.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стенли
22:11 02.08.2026
15 Браво на човека
22:11 02.08.2026
16 Пепи
22:11 02.08.2026
17 ФАКТ
22:12 02.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Същото искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!
Коментиран от #24
22:13 02.08.2026
20 Прогноза
22:14 02.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дара
22:14 02.08.2026
23 Исторически парк
22:15 02.08.2026
24 Амин!
До коментар #19 от "Луганск":Чул те Господ!
22:16 02.08.2026
25 az СВО Победа 81
2,4 млн. украинци похарчи режима...
22:16 02.08.2026
26 Ивелин Михайлов
Коментиран от #33
22:16 02.08.2026
27 Това ще става
22:17 02.08.2026
28 Бесарабски българин
22:17 02.08.2026
29 Румен Радев
До коментар #8 от "влао":Скоро ще разбереш.хи хи хи
22:17 02.08.2026
30 Искахте да кажете... :
22:19 02.08.2026
31 ?????
То да е само тоя.
Ама Паситата и Ленчетата кремчета тва не го забелязват щото им кихат за друга картинка.
22:20 02.08.2026
32 Пипин
Коментиран от #52
22:21 02.08.2026
33 Очаквайте скоро!
До коментар #26 от "Ивелин Михайлов":Сформиране на АнтиБусификационно партизанско движение в Украйна...!
Почна се...!
Коментиран от #39
22:22 02.08.2026
34 Ъъъ
22:23 02.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така Така
22:26 02.08.2026
37 Точен сте
До коментар #35 от "Последния Софиянец":Няма вече пушечно месо в раша...насилствена бусовизация на клети хорица в руските републики
Коментиран от #53, #59
22:26 02.08.2026
38 Ей това вече е
22:26 02.08.2026
39 Малиийй
До коментар #33 от "Очаквайте скоро!":😅😂😂😅😂😅
22:27 02.08.2026
40 Как може да е
Коментиран от #46, #68
22:28 02.08.2026
41 едедед
22:29 02.08.2026
42 мобилизатор тук ще е нещо ново
Когато не мобилизират пак ли са на заплата?
И аз искам такова да работя
Коментиран от #48
22:29 02.08.2026
43 Месото превързва вече
22:30 02.08.2026
44 шаа
22:31 02.08.2026
45 От самото начало
22:31 02.08.2026
46 безразборно си пуцал ей тъй
До коментар #40 от "Как може да е":и съвсем случайно ги нацелил в празните тикви нацистки
22:33 02.08.2026
47 6135
По-скоро от место-геройството!
22:34 02.08.2026
48 Пиши ги военна полиция
До коментар #42 от "мобилизатор тук ще е нещо ново":Все тая.
22:35 02.08.2026
49 Човек
22:35 02.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 yкpонюз
22:37 02.08.2026
52 Ще омекне,
До коментар #32 от "Пипин":Хората си платиха на който трябва и работата се потули, като всичко останало. Барселона гейт, Кюлмета гейт, ХижаПетрохан гейт..като всичко останало в колонията
22:38 02.08.2026
53 Вибухнув
До коментар #37 от "Точен сте":Тепърва ще ви бухат, нацита!
22:39 02.08.2026
54 Споко бре
22:40 02.08.2026
55 А50
22:40 02.08.2026
56 Е тъй де
До коментар #50 от "Четете бе копеи!":За социална подкрепа са го търсили
22:41 02.08.2026
57 Гост
22:42 02.08.2026
58 Павел Пенев
Коментиран от #80
22:42 02.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Гост
22:43 02.08.2026
61 Пищната журналистика
До коментар #50 от "Четете бе копеи!":в действие!
22:46 02.08.2026
62 А50
22:47 02.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Бгг
22:52 02.08.2026
65 Само четирима мобилизатори ли
22:55 02.08.2026
66 мдаа
22:55 02.08.2026
67 Полгер
22:56 02.08.2026
68 Ти мислиш че писачката
До коментар #40 от "Как може да е":Знае какво е "безразборно" ?
22:57 02.08.2026
69 1111
22:57 02.08.2026
70 Коста
23:00 02.08.2026
71 Ники
23:01 02.08.2026
72 Ирония
До коментар #3 от "Европеец":То пък щото на руснаците много им се ходи да воюват...
Коментиран от #77, #83
23:06 02.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Мутри с маски на лицата
Пълно е със филмчета във Фейсбук, как мутри с маски на лицата отвличат хора от улицата, от домовете им, от магазините... Брутални побоища!
Браво на героя! На фронта щяха да го убият, а сега, макар и пребит има шанс за живот.
23:10 02.08.2026
76 Абе почна се
23:12 02.08.2026
77 Пилотът Гошу
До коментар #72 от "Ирония":Ми тях не ги събират като охлюви по улиците... А тоя нали се сещаш, че са опитали да го хванат на улицата, защото иначе щяха да знаят кой е и къде живее...
23:13 02.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Cyc дръгливa клoшарcкa копейка 😂🤣😅
До коментар #78 от "Петрич":рaшистката примитивнa пропаганда се цeли единcтвено в някoлко скъcaни глyпaка от бyнищата! Aй сега отивaй да помагаш на майкaa си на магиcтралата че и за трoл си OCРAH😂🤣😅😆
23:14 02.08.2026
80 Цената на свободата
До коментар #58 от "Павел Пенев":Да те пуснат от буса струва $10000, а от сградата на ТЦК $20000. Да те пуснат да преминеш през блок пост $10000, през границата $30000. Мутрите са направили ловът на хора в Украйна бизнес.
23:16 02.08.2026
81 Стеф
23:16 02.08.2026
82 Хората искат
23:18 02.08.2026
83 Петрич
До коментар #72 от "Ирония":На никого не му се ходи на сигурна смърт,Номер оправдавам мнения който са от рода на ,"РУСИЯ Е АГРЕСОР,А ИЗРАЕЛ СЛУЧАЙНО КАКВИ СА.ТРЯБВА ДА СПРЕМ ВСЯКА ПОМОЩ ЗА ТАКИВА емигранти като украйнците, помощ трябва за ПАЛЕСТИНА.
23:18 02.08.2026