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Путин отчаяно се опитва да прикрие бавния темп на напредване на руската армия в Украйна
  Тема: Украйна

Путин отчаяно се опитва да прикрие бавния темп на напредване на руската армия в Украйна

2 Август, 2026 12:05 1 602 189

  • украйна-
  • isw-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

Няма индикации, че руските сили ще могат драстично да ускорят настъплението си и да направят сериозен пробив на фронта

Путин отчаяно се опитва да прикрие бавния темп на напредване на руската армия в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл отчаяно се опитва да прикрие бавния си темп на напредване на фронта в Украйна чрез преувеличени твърдения, пише в анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

Руското Министерство на отбраната и прокремълската новинарска агенция ТАСС направиха преувеличени твърдения на 31 юли за броя на селищата, които руските сили уж са превзели през юли 2026 г. като част от тези информационни усилия. Тези руски информационни усилия вероятно целят и да убедят руснаците, че жертвите, които правят за войната, си заслужават.

Руските сили не напредват по-бързо от пешеходната скорост - темп на напредване, далеч по-бавен от този, който би бил необходим на Кремъл, за да срине украинските линии и бързо да завземе районите, които Москва според съобщенията се стреми да превземе до края на 2026 г.

Темпът на руското настъпление в Украйна остава нисък два месеца и половина след началото на руската пролетно-лятна офанзива 2026 г., която не успя да постигне никакви значителни оперативни успехи. ISW е наблюдавал доказателства, според които руските сили са напреднали на 37,85 квадратни километра територия в Украйна (по-малка от площта на Манхатън) през юли 2026 г., средно с 1,22 квадратни километра на ден.

Продължаващите украински контраатаки, украинската кампания за удари със среден обсег и украинското господство на дронове продължават да ограничават скоростта на настъпление на Русия и способността ѝ да използва механизирани машини. Руските сили проведоха няколко механизирани атаки в изолирани райони на театъра на военните действия през юли 2026 г., но тези атаки не доведоха до значителни успехи.

Няма индикации, че руските сили ще могат драстично да ускорят настъплението си или да възстановят маневреността на бойното поле в този момент.

Съобщава се, че руските сили са понесли най-високия процент на жертви за 2026 г. досега през юли, плащайки все по-висока цена за липсата на значително увеличение на темпа на настъпление - въпреки усилията на Кремъл да отрече този факт чрез информационна война. Москва се опитва да убеди западните страни, че няма смисъл да подкрепят Киев, защото Украйна губи войната. Доказателствата от фронта обаче са други.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобзон рекърдс

    23 69 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    Коментиран от #29, #183

    12:06 02.08.2026

  • 2 Гост

    68 22 Отговор
    Бавно или бързо земята си е земя. Превзета веднъж, трудно ще се върне, особено като се превзема бавно.

    Коментиран от #28, #88

    12:07 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъ

    82 22 Отговор
    "...пише в анализ Институтът за изследване на войната"

    Тук спрях да чета.... По обясними причини.... 🤣

    Коментиран от #172

    12:07 02.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Славьов

    26 55 Отговор
    Дорде Пузи не увисне , мир нет.

    Коментиран от #70

    12:09 02.08.2026

  • 8 Бай Пунди Говнокомандващия

    29 60 Отговор
    За какво напредване става дума. За 11 години са минали 50 км по права линия от Донецк до Покровск срещу 1500000 ватенки на тор. Останалото беше окупирано преди това без значими бойни действия, докато украинците още бяха наивни и не се бяха окопитили

    12:10 02.08.2026

  • 9 име

    57 24 Отговор
    А болните русофоби отчаяно се опитват да ни убедят, че само бандерите, които не са си върнали и един квадратен метър земя, само те могат да спрат заплахата от пияната и деморализирана руска армия, на която, по тяхните твърдения, ще и трябват 35г с това темпо да стигне до Киев, но още утре можела да нападне някоя друга държава!

    12:10 02.08.2026

  • 10 Гошо

    53 23 Отговор
    Путин знае, че само сваляне на правителството от самите украинци може да сложи дългосрочен край на войната. Иначе колкото и да ги бие, все ще се намерят няколко укри, да се борят за мъст. Затова и не бърза. А точнонтози момент наближава.

    Коментиран от #57, #65

    12:11 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ами

    46 11 Отговор
    ха ха ха - с една дума милиони убити руснаци, липса на ракети и супер бавно напредване на фронта и така вече 5та година, добре че имат лопати

    12:12 02.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Айляк

    57 9 Отговор
    Има напредък.
    Преди Путин беше умрял, а сега е само отчаян.

    Коментиран от #124

    12:12 02.08.2026

  • 16 Читател

    36 16 Отговор
    Само не знам какво ще пишеш Маре когато цялата фашистка хунта и нацистки идиоти биват забулени.

    12:14 02.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атанасова,

    41 15 Отговор
    не чустваш ли, че след като си върнем държавата, ти лично ще изкараш остатъка от живота си в Сливенския поради тоталната дезинформация и фашизоидна пропаганда, която правиш?

    Коментиран от #63

    12:17 02.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дядо Петко

    18 15 Отговор
    Бавно но сигурно не на юруш, че после оле мале, както една укро офанзива преди.

    12:17 02.08.2026

  • 22 1234

    41 13 Отговор
    Ама нали Украйна побеждаваше, а сега изведнъж Путин бавно напредвал? Факти вие тотално обърквате евроатлантиците, от една вселена на друга, ще се побъркат горките.

    12:17 02.08.2026

  • 23 Ама кой е казал

    35 14 Отговор
    Че основна цел е завладяването на покрайнината, по най-бърз начин?
    Основните цели на СВО, бяха обявени:
    Денацификация, демилитаризация и
    Дефаиншизация на бандеругите, които малтретират руското население, забраняват руския език, руската култура, руската религия и се стремят със западналите напълно да унищожат Русия!

    Коментиран от #32, #36

    12:18 02.08.2026

  • 24 Редно е

    14 29 Отговор
    Руската пропаганда да се забрани.

    12:19 02.08.2026

  • 25 Млад русорас

    16 34 Отговор
    Малко ли боклуции-путинисти има у нас?Да ходят да помагат!

    Коментиран от #31

    12:19 02.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    13 16 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    А влезеш ли веднъж в земята. Няма излизане. За съжаление това го разбраха само онези които имаха късмет да се превърнат в самовари. Но това е добре. Все пак на човек без мозък може да мине и без ръце и крака

    Коментиран от #188

    12:20 02.08.2026

  • 29 Киев за три дни

    20 28 Отговор

    До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":

    Путин настъпи мотиката! Зеленски ще му види сметката!

    Коментиран от #168

    12:20 02.08.2026

  • 30 Стойчо

    34 13 Отговор
    Темпът на руското настъпление в Украйна остава нисък, докато темпът на украинското настъпление на запад остава висок.

    Коментиран от #33

    12:20 02.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Йосиф Кобзон

    15 16 Отговор

    До коментар #23 от "Ама кой е казал":

    Резултатите са при мен.Постъпленията от чернен пакетаж са регулярни.

    12:21 02.08.2026

  • 33 100йчо

    11 13 Отговор

    До коментар #30 от "Стойчо":

    Колега , вераятно си си объркал и си искал да кажеш че Темпът на руското настъпление в Украйна остава нисък, докато темпът на украинското отстъпление на изток остава висок.

    Коментиран от #53, #59, #78

    12:22 02.08.2026

  • 34 Няма край руският позор

    14 19 Отговор
    Няма!

    12:23 02.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Много добре казано!

    13 11 Отговор

    До коментар #23 от "Ама кой е казал":

    Поздравления! Именно това не могат да проумеят нито в ISW, нито колективния Запад, а още по-малко "авторката" тука - тя поне някое свое мнение да бе изразила...
    Посредствено предаване на чужда пропаганда

    Коментиран от #74

    12:24 02.08.2026

  • 37 Атина Палада

    15 7 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #67

    12:24 02.08.2026

  • 38 Васил

    13 14 Отговор
    Кво настъпление кви пет лева рашистите от две години тъпчат на едно място.

    Коментиран от #42, #176

    12:25 02.08.2026

  • 39 стоян георгиев

    15 11 Отговор
    Бавно, но славно. Като в кекса. Който бърза, бързо свършва като усраинска перемоха. Друго си е бавната кулминация по денацификация.

    12:25 02.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ъъъ

    16 10 Отговор
    Минат-не минат няколко дни и я ДВ, я ISW се изходят на метеното, щото знаят, че е по-лесно да се изходиш на метеното, отколкото да метеш изходеното.

    12:26 02.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Критик

    31 17 Отговор
    Путлера лъже отчаяно и нелепо като нашите рашистофили .😂

    Коментиран от #79

    12:27 02.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тези дни укротролея

    10 26 Отговор
    ще ритне камбаната. Много лоши новини му се събраха и не може да измисли нищо ново. Само върти като повредена плоча едно и също.

    Коментиран от #138

    12:27 02.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Не, нее

    7 9 Отговор

    До коментар #33 от "100йчо":

    Не се е е объркал Стойчо - укрите настъпват и завладяват Запада! В истинския смисъл - вижте кой кара Порше, БМВ, Мерцедес, Бентли по Виена, Мюнхен, Париж, Брюксел...

    12:28 02.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 нннн

    11 5 Отговор
    ISW пише за превзети 37 кв. км. Руснаците пишат за над 700 само през юли... На война се лъже, но някой много лъже.

    12:29 02.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мнение

    6 13 Отговор
    Истински военен лидер щеше да превземе Украйна за максимум няколко дни с жестоки бомбардировки на сградите на парламент, външно министерство, мостове, железопътни линии, поделения, но щеще да спаси милиони жертви и от двете страни.

    Коментиран от #68

    12:30 02.08.2026

  • 59 Стойчо

    9 5 Отговор

    До коментар #33 от "100йчо":

    Не колега, то се подразбира , че е ирония украинското настъпление на запад.

    12:30 02.08.2026

  • 60 Много ли е

    4 2 Отговор
    Отчаян?

    12:30 02.08.2026

  • 61 дедо ти

    7 7 Отговор
    Миме,голяма врачка си.Как ги усещаш тия военни работи незнам.Кога си разговаряла с Путин също не знам.Но съм сигурен,че ако прочетеш нещо протв Русия веднага ще го снесеш в нашата преса.

    12:31 02.08.2026

  • 62 стоян георгиев

    8 10 Отговор
    Скоро Зеленски ще го сполети същото, което сполетя и Мусолини.

    Коментиран от #71, #146

    12:31 02.08.2026

  • 63 Ъъъ

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Атанасова,":

    Ма то може да няма такъв "автор".... Щото не виждам причина някой да използва на профила си снимка, която е свалена от нета...🤔

    12:31 02.08.2026

  • 64 Нямат край

    8 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:31 02.08.2026

  • 65 Абе,

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    Значи казваш само няколко урки са способни да плякат непобедимая армия ???

    Коментиран от #131

    12:32 02.08.2026

  • 66 Баце ЕООД

    4 7 Отговор
    Отчаяни са тия дето пишат статията...

    12:32 02.08.2026

  • 67 Афродита

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    Коментиран от #73

    12:32 02.08.2026

  • 68 Така, както правеха Англия и САЩ

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Мнение":

    през ВСВ в Германия, нали? Ха ха ха

    12:33 02.08.2026

  • 69 Пак ли Мара

    2 6 Отговор
    Това име става нарицателно за правдива информация!

    12:33 02.08.2026

  • 70 Ахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Славьов":

    Лапай чучура момче... Гххк, гхххк да се чува

    12:33 02.08.2026

  • 71 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Вервай си и някой ден може и да стане

    Коментиран от #77

    12:33 02.08.2026

  • 72 пешо

    3 9 Отговор
    маро , пиши нещо за снощните протести в киев стотици хиляди на наркото дните му са преброени

    12:33 02.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ама то западнята

    4 9 Отговор

    До коментар #36 от "Много добре казано!":

    Са много елементарни. Те още смятат, че "Путин"(Русия) иска още и още територии... и след покрайнината и тях ще ги завладее!!!
    И в тъпите си кратуни, даже не забелязват, че чарфашите и кафявите инженери и хирурзи вече ги завладяха и напълно унищожиха, като култура, традиции, като индустриални страни и ги превърнаха в сметище... Е, за какво й е на Русия да завладява Столипиново?
    Ама им е адски трудно да разберат, че вече нямат никаква стойност за Русия!!!

    Коментиран от #101

    12:34 02.08.2026

  • 75 Самолет или ракета

    6 6 Отговор
    не печели война. Помага на пехотата когато унищожава бойни машини, ДЗОТ, НП, батареи, но срещу цивилни обекти на стотици километри от фронта само озлобява противника, показва безсилие и злоба. Путин на фронта не може да ползва щурмова авиация и бомбандировачи със свободно падащи бомби заради "Стингър" и "Пейтриът", танковете и БМП се удрят с "Джавелин" и дронове. Хвърлят скъпи ракети или планиращи бомби от своя територия и бягат като попарени. Последната година са загубили не повече от 5-10 самолета и хеликоптера от общо свалени 439 самолета и 354 хеликоптера, просто спряха да ги ползват както в началото. Какво му остава на Путин - месните щурмове, артилерията и планиращите бомби. Така много трудно ще победи - вече воюва 4г. и 6м., Великата отечествена война беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин (2500км.) за 2г. и 3м. (февруари 1943г. - май 1945г.). Сега от Донецк до Покровск (50км. по права линия) за 4г. и 6м.

    12:34 02.08.2026

  • 76 Слава Украйна🇺🇦

    10 12 Отговор
    Вчера, в луксозен ресторант, намиращ се на 2,5 километра западно от Кремъл, главнокомандващият на руските космически сили Александър Чайко, отбеляза 55-тия си рожден ден, който се оказа последен! Емблематичният боклук беше пряко отговорен за масовите изнасилвания и убийства на цивилни в Буча през 2022-ра година. В следствие на взрива са унищожени поне 3 биологични отпадъка, а 21 са в насипно състояние в реанимациите на съседни болници. Земля бетоном!

    Коментиран от #83, #95, #98

    12:35 02.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Важен

    6 4 Отговор

    До коментар #33 от "100йчо":

    е единствено темпът на загубите и даването на жертви. А Русия е световен шампион по даване на жертви във всички войни, вкл и тази .

    Коментиран от #85

    12:35 02.08.2026

  • 79 Русия е един световен нужник на издихани

    13 6 Отговор

    До коментар #47 от "Критик":

    Благодарение на ей този на снимката.Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.

    12:36 02.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Такае

    1 12 Отговор
    Укрите настъпват на запад. Превзеха България, Полша, Германия и почти цяла западна Европа, дали нямат някаква уговорка с Путин не знам?

    12:37 02.08.2026

  • 83 Механик

    5 7 Отговор

    До коментар #76 от "Слава Украйна🇺🇦":

    Това да се чува!

    12:37 02.08.2026

  • 84 млад русорас

    5 2 Отговор
    другаре, пак ще умираме по окопите за тоя дето духа хихихи

    12:37 02.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Наблюдател

    4 6 Отговор
    Путин не бърза за никъде!

    Колкото по-бавно толкова по-добре за руснаците и толкова по-зле за терористите от НАТО и техните украински наемници. Вижда се че има ефект, защото НАТО и Европейския съюз вече са пред колапс.

    Територията на бивша Украйна трябва да бъде старателно прочистена до крак от нацистите и фашистите които са я завладяли, така че времето работи за Путин.

    12:38 02.08.2026

  • 87 Аааа

    3 2 Отговор
    Може и по-бързо. За обикновения украинец обаче ще е зле. Много зле.

    12:38 02.08.2026

  • 88 Механик

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Абе и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #92

    12:39 02.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Бай той Толстой

    3 5 Отговор
    😁😁😁. Вадим вода от десет кладенеца,а?И кой ви вярва -вие самите само май.

    12:39 02.08.2026

  • 91 Мишел

    6 7 Отговор
    Руската армия постига сриването на украинските отбранителни линии с планиращи крилати управляеми тежки авиобомби ФАБ, КАБ и ОДАБ. Затова във войната руските жертви са над 20 пъти по малко от украинските.
    С тежки непрекъснати удари по украинските пристанища и по корабите към тях,Русия изолира Украйна от морето. През изминалата седмица са потопени и изгорели 37 такива кораба в морето и на пристанищата.
    Русия започна сериозно да воюва, за да приключи с Украйна и със СВО..

    12:39 02.08.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Тази война е

    6 6 Отговор
    най-вредна за Русия.

    Коментиран от #94

    12:40 02.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Истината

    2 5 Отговор
    Руската армия постига сриването на украинските отбранителни линии с планиращи крилати управляеми тежки авиобомби ФАБ, КАБ и ОДАБ. Затова във войната руските жертви са над 20 пъти по малко от украинските.
    С тежки непрекъснати удари по украинските пристанища и по корабите към тях,Русия изолира Украйна от морето. През изминалата седмица са потопени и изгорели 37 такива кораба в морето и на пристанищата.
    Русия започна сериозно да воюва, за да приключи с Украйна и със СВО..

    Коментиран от #104, #142

    12:42 02.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Буча беше

    7 6 Отговор

    До коментар #76 от "Слава Украйна🇺🇦":

    Типична британска лъжа. Стига с тая Буча. Руската армия няма нищо общо с това. Островните шушумиги измислиха този театър, за пи-ар на бандеровците. Да ги направят "демократични" пред света и да покажат Русия, като "нацистка "! Но, лъжите им са много плоски и тъпи. Не минават вече и в детските градини!

    Коментиран от #126

    12:43 02.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Десен Баровец

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ама то западнята":

    Демографските прогнози сочат че до 20 30г същото ги чака и раша плюс китайците... не знам защо се радваш то вече си личи...от десетилетия са с отрицателна демография и вместо белите да сме обединени се бием и вече в световен мащаб сме 15%

    Коментиран от #122

    12:46 02.08.2026

  • 102 Механик

    4 2 Отговор
    Ма тя Русия умряла ма

    Коментиран от #105

    12:46 02.08.2026

  • 103 Генералът е жив

    4 5 Отговор
    Довечера очаквайте още повече ракети, планиращи бомби и дронове срещу У-крайна.

    12:46 02.08.2026

  • 104 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "Истината":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #110

    12:47 02.08.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 няма край мъката на русотролея

    5 2 Отговор
    няма край мъката на русотролея😅😅😅

    Коментиран от #112

    12:47 02.08.2026

  • 107 Няма не искам, няма недей!

    6 5 Отговор
    Руската армия продължава да стои единствено на лаврите си през март 2022 г., когато набързо окупираха почти 30% от територията на Укрйана. Още същата година Украйна си върнаха над 10% и ототогава насам вечче 5 години Русия само танцува на фронта в ритъма на тангото, като непрекъснато губи жива сила и техника. Крачка напред, две назад. Явно това са ѝ максималните възможности. Напоследък почти е загубила контрол и над анексирания още през 2014 г. полуостров Крим. Оказа се, че не е достатъчно само да навлезеш в дадена територия, но трябва и да можеш да я отбраняваш. Но как да стане това, като руската армия не е от руснаци, а е сбирщина от какви ли не от 190-те националности на от руската федерация наети единствено за пари, а чудите наемници няма да броим.

    12:47 02.08.2026

  • 108 Военен

    1 5 Отговор
    Руската армия преди превземаше по 8 села на седмица, тази седмица превзе 12 села 😉

    12:48 02.08.2026

  • 109 Исторически парк

    1 6 Отговор
    Нали украйна настъпваше🤣😂

    12:48 02.08.2026

  • 110 По-добре да не се предава Уркрайна

    1 5 Отговор

    До коментар #104 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Ако се предаде, ще отърве пълния погром. Но като продължава, ще бъде унищожена изцяло.

    12:48 02.08.2026

  • 111 няма край мъката на русотролея

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "Къде си ве, луд?":

    няма край мъката на русотролея

    Коментиран от #114

    12:49 02.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 горещо е

    4 3 Отговор
    Днес е ден за почивка,но путинофил умора..нема!По всякое време на денонощието те са там и пак са същите.
    Докато си измисляте злобнички неща ,доста рафинерии сгоряха и доста ушанки фира дадоха.
    Е, няма да я спечелите тази "специална операция".!?

    Коментиран от #116

    12:49 02.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Дзак

    3 3 Отговор
    Ударите по инфраструктура ще се отразят рано или късно на възможностите на фронта!

    12:50 02.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 шаа

    4 4 Отговор
    не е ясно колко е отчаян, но укроския комик, американското институтче, немските зелевисти и родните фрактистите се дерат с пълно гърло. от тях по-отчаяни субекти няма.

    12:51 02.08.2026

  • 120 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 2 Отговор
    настъпват всеки ден мотиката, но не се отказват. хихихихи

    Коментиран от #132

    12:52 02.08.2026

  • 121 топло е

    6 4 Отговор

    До коментар #116 от "Къде си ве, луд?":

    Почивай ,другар и не се тревожи...вовата ще освободи и Русия!

    Коментиран от #125

    12:53 02.08.2026

  • 122 Ами то е въпрос

    5 1 Отговор

    До коментар #101 от "Десен Баровец":

    На народопсихология. Примитивните гледат да се наядат и да се размножават. Други цели намат. Докато ние искаме да следваме разни науки, искаме да знаем и се развиваме, да сме "богати" и така забравяме основният закон на живота: За да ни има на тази планета, трябва устойчиво да се размножаваме! Занимаваме се с всичко друго, но не и с това. Резултатите са на лице! Измираме и отстъпваме териториите на приматите, които не учат квантовата механика и абер си намат, как работи смартфона им!!!

    12:53 02.08.2026

  • 123 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 2 Отговор

    До коментар #105 от "Къде си ве, луд?":

    всеки ден повтарят едни и същи лъжи. хихихи

    Коментиран от #127

    12:53 02.08.2026

  • 124 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Айляк":

    Щом това те успокоява, тогава го пиши "жив умрял"...питай баба си какво означава това !!!?

    Коментиран от #152

    12:53 02.08.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Мишел

    4 6 Отговор

    До коментар #98 от "Буча беше":

    Старобелск беше типична руска лъжа.Вместо ученици сграда беше пълна с руски военни.Даже руснаците го признаха.

    Коментиран от #129

    12:54 02.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

    6 4 Отговор
    Промениха Темпото.

    А пък и Руските Пияндурници

    Са пълни Изме.кяри

    Не стават за Войници

    Коментиран от #130

    12:55 02.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 не точно

    1 7 Отговор

    До коментар #65 от "Абе,":

    Непабедимая армия, дето пуца три седмици и свършва патроните, всеки я прави барлива. Справка, афганските козари с калашниците, а сега и камиларите с дрончета.

    Коментиран от #134

    12:56 02.08.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 2 Отговор
    всеки ден Хаско ги лъже, а те му вярват. хихихи

    12:57 02.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 отчаяно се опитва

    3 4 Отговор
    Как да не метне Голямата Берта в Киев и да ги приключи кардинално. И то в нарушение на руската конституция която го задължава да го направи при удари по руска територия. Ама верно отчаяно се опитва да спаси украинската сган а не си струва

    Коментиран от #155

    12:57 02.08.2026

  • 136 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 3 Отговор

    До коментар #94 от "Къде си ве, луд?":

    Хаско ги лъже, че ще има бензин в раша хихихи

    Коментиран от #139, #144

    12:58 02.08.2026

  • 137 Разликата между Путин

    5 4 Отговор
    и обикновен лъжец и измамник е само в мащабите и властовите позиции. Разликата между обикновен убиец и Путин - също. Остава да видим кой пръв ще се докопа до Путин - съдът в Хага или демон който ще му нашепне да насочи дулото в слепоочието си.

    Коментиран от #143

    12:59 02.08.2026

  • 138 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Тези дни укротролея":

    всики ден Хаяско ги лъже, че ще им пусне интернета. хихихи

    Коментиран от #163

    12:59 02.08.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ЗА 80 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА

    4 3 Отговор
    ПРЕВЗЕТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНИТА

    БЛАТНИТЕ УРОДИ

    СА ЗАГУБИЛИ

    200 ХИЛЯДИ БЛАТНА ИЗМЕТ

    ДОБРЕ ВЪРВИ ДВИЖУХАТА

    НА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    ПУТКЕР.

    Коментиран от #145

    12:59 02.08.2026

  • 141 Нали знаеш ,Марче...!

    3 3 Отговор
    Хубавите работи-бавно стават...!
    Така,че...- не се притеснявай за Путин...😉!

    13:00 02.08.2026

  • 142 При елиминирани

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Истината":

    1мил и 450 хил. руски войници излиза, че украинците са загубили близо 30мил. войници при население 33мил. То бива лъжи и преувеличаване ама чак толкова? Интересно по руските Z-форуми няма такива изказвания. Това щеше да е повод за огромна гордост за руснаците, а те не забелязват този "очевиден" факт.

    13:00 02.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Абе момче

    4 4 Отговор

    До коментар #136 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    То ако РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ теб трябва за нов вид да те броим, пример за обратна еволюция. Как па реши се чудя че били с НИСЪК ИНТЕЛЕКТ ?

    Коментиран от #148

    13:01 02.08.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    скоро ще ги сполети съдбата на северно корейците. хихихи

    Коментиран от #150, #157, #167

    13:01 02.08.2026

  • 147 топло е

    3 2 Отговор

    До коментар #125 от "Къде си ве, луд?":

    Ядосан си нещо ,другар.?Нали знаеш умен човек го е казал"Свестните у нас смятат за луди"...
    Не излизай днес навън.

    Коментиран от #149

    13:01 02.08.2026

  • 148 Ами той е с обратна

    1 4 Отговор

    До коментар #144 от "Абе момче":

    еволюция и резбЪ.

    13:01 02.08.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 няма край мъката на русотролея

    6 2 Отговор
    няма край мъката на русотролея😅😅😅

    Коментиран от #154

    13:03 02.08.2026

  • 152 Щом си спец по материята-,,жив-умрял"...

    4 3 Отговор

    До коментар #124 от "!!!?":

    Вземи питай Твоят Зеленски 5 000 негови воини,последно -,,живи ли са,или умрели",щото нещо се изложи в сметките съвсем наскоро,пред чуждестранните медии...!

    13:03 02.08.2026

  • 153 Путин е добряк

    2 6 Отговор
    И това почна да дразни много хора. Нужна е не добрина и емпатия а брутално жестока справедливост и Киев да го няма на картата. Одеса нека да си остане

    13:04 02.08.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 За какви гъби бълнуваш?

    4 2 Отговор

    До коментар #135 от "отчаяно се опитва":

    Та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всички жители на територията ѝ са руснаци. По своята територия и население ли ще удрят? Кого освобождаваш, кого ще управляваш, какво ще заграбиш, кого ще насилваш, какво ще крадеш - всичко унищожено безвъзвратно. Милиони хора изпарени, други с ужасяващи изгаряния и болни от лъчева болест - ще ги лекуваш ли, избори за присъединяване към РФ ли ще правиш?

    Коментиран от #156, #174, #185

    13:04 02.08.2026

  • 156 Къде си ве, луд?

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "За какви гъби бълнуваш?":

    Къде си ве, луд?

    13:04 02.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    3 4 Отговор
    Хаяско ги лъже, че ще сменят световния ред. хихихи

    Коментиран от #161, #166, #177

    13:05 02.08.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 ПУТИН

    2 1 Отговор
    УНИЩОЖИ
    МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ
    НА РУСИЯ

    ВЕЛИК ГЕЙО СТРАТЕГ Е

    13:05 02.08.2026

  • 161 Къде си ве, луд?

    3 0 Отговор

    До коментар #158 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Къде си ве, луд?

    13:06 02.08.2026

  • 162 Гост

    3 2 Отговор
    Че кой е казал че трябва да е бързо? Какъв е стандарта за настъпление? Кой или кое, е бенчмарка, м?

    13:06 02.08.2026

  • 163 Може да не им пуска интернета...!

    2 2 Отговор

    До коментар #138 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Важното е че...,,пуска" ракети към Киев,Одеса,Харков...!
    Чудна работа?!
    А уж ни казвахте,че били свършили ракетите..?!?!

    13:06 02.08.2026

  • 164 Ммммм

    1 2 Отговор
    Марче цял ден простотии. Нещо си крива май
    Снощи са ти отказали май. Или са си дали центове да имаш да имаш да си харчиш

    13:07 02.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #158 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Иди в Одеса да те пребият българите които ликвидирахте бе и продадохте на укроизрода който ги направи украинци

    13:08 02.08.2026

  • 167 АТЛАНТИЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 1 Отговор

    До коментар #146 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Това е доказан факт. Особенно младичките фенчета на Евровизия

    Коментиран от #175, #181

    13:08 02.08.2026

  • 168 НАЛИ?!

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Киев за три дни":

    Стига запада и САЩ да му дадат ракети...!
    Ама нещо и на тях им привършиха,...,,като на руснаците"...🤣😂😝

    13:08 02.08.2026

  • 169 оня с коня

    3 2 Отговор
    Бавно,но сигурно-до края на Блатария.

    13:09 02.08.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Путин

    3 1 Отговор
    Не бързам за никъде.

    13:09 02.08.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Име

    2 1 Отговор
    Нали знаете приказката за малкото биче и татко бик които били на върха на хълма, а в подножието имало стадо крави? Малкото казало на баща си, бързо, тате, бързо да слезем долу и да наебем по една крава! А бащата казал, сине, ще слезем бавно и ще ги наебем всичките!

    13:10 02.08.2026

  • 174 Ъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #155 от "За какви гъби бълнуваш?":

    Хахахаха... 🤣
    Има и тактически ядрени бойни глави, които са предназначени за унищожаване на военни бази, кораби, командни центрове и големи групи войници.... С малък заеряд са и щетите са ограничени... Нищо няма да излезне извън Украйна.

    13:11 02.08.2026

  • 175 Ако Вагнер беше жив

    1 2 Отговор

    До коментар #167 от "АТЛАНТИЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Определено щеше да е освиркван от тези сбъркани лумпени на Евровизия

    13:11 02.08.2026

  • 176 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Васил":

    Затова ли украинците неможели да си приберат труповете? Веднъж руснаците настъпват, веднъж не. После целят само жилищни блокове, но 1 бебе убито само. После свършили ракетите, но поредна кошмарна нощ за Украйна.Украйна ще продава оръжие на НАТО , но непрекъснато реве за пари и оръжия. Украйна все побеждава и все иска САЩ да и осигури спиране на огъня. Руснаците дават милиони жертви, но в Украйна ловят хората като дивеч за да ги пратят на фронта. Русия губи войната и ще се разпадне всеки момент, но НАТО се страхува че ще бъде нападнато всеки момент от същата Русия . Абе пълна ШИЗОФРЕНИЯ!

    13:11 02.08.2026

  • 177 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 1 Отговор

    До коментар #158 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    И Чалга даже не слушат

    Коментиран от #180, #189

    13:12 02.08.2026

  • 178 Мъка ми е

    0 0 Отговор
    Нали знаете всички които пишете срещу Русия че може да бъдете намерени! И ще бъдете намерени! За всяка една ваша сричка срещу нея ще си понесете съответното наказание! Соломончо специално!

    13:15 02.08.2026

  • 179 Не бе хич

    1 0 Отговор
    Няма индикации, че руските сили ще могат драстично да ускорят настъплението си и да направят сериозен пробив на фронта.... ама хич. Само дето бавно и методично си напредват с по 4-5 населени места месечно и правят на пастет украйнската сган .. А какво се постига с подобни статии е загатка

    13:16 02.08.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Ъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #167 от "АТЛАНТИЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Вече ще сменят тактиката - на 10 неграмотни евраста, ще слагат по един полуграмотен, който да изразява в писмена форма мненията им... Че те като почнат да пишат става мазало - няма точки, запетайки, главни букви....🤣

    13:17 02.08.2026

  • 182 Пламен

    1 2 Отговор
    Редакцията , моля Ви смилете се над евро-копейките.
    Днес трета ужасна статия за Руспия им пуската - съвсем ще се разпадне тяхната крехка психика.

    Коментиран от #186

    13:17 02.08.2026

  • 183 Слуга на народа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":

    Бандера укрофилм.

    13:19 02.08.2026

  • 184 Вярно ли бавно напредват

    1 0 Отговор
    Затова ли украинците неможели да си приберат труповете? Веднъж руснаците настъпват, веднъж не. После целят само жилищни блокове, но 1 бебе убито само. После свършили ракетите, но поредна кошмарна нощ за Украйна.Украйна ще продава оръжие на НАТО , но непрекъснато реве за пари и оръжия. Украйна все побеждава и все иска САЩ да и осигури спиране на огъня. Руснаците дават милиони жертви, но в Украйна ловят хората като дивеч за да ги пратят на фронта. Русия губи войната и ще се разпадне всеки момент, но НАТО се страхува че ще бъде нападнато всеки момент от същата Русия . Абе пълна ШИЗОФРЕНИЯ!

    13:20 02.08.2026

  • 185 Никой няма да ги лекува пич

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "За какви гъби бълнуваш?":

    На вагони и към клиниката в Рамщайн директно всички оцелели. И не е нужно да е ядрено оръжие за да е ОМП ! На времето китайците го разбраха и поука си взеха за 100 години на пред. Как цяла армия изчезна безследно за ден

    13:21 02.08.2026

  • 186 Хе,хе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "Пламен":

    Споко!
    Гьобелсовата русофобска пропаганда е впрегната яко...ежедневно,денонощно и ежечасно...!
    Така,че нЕкви си само три русофобски статии...са слаба ракия...!
    Требе още ..малко е...!
    Постарайте се още де,не се охлянквайте...🤣😂😝👍!

    13:21 02.08.2026

  • 187 Вярваме ви

    0 0 Отговор
    Путин е отчаян. Украйна пак побеждава. А как иначе да обясним в нашите страни защо наливаме стотици милиарди в Украйна?

    13:22 02.08.2026

  • 188 Груз 404

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Така е Сулеймане, укрите ги копат направо с багери надълбоко.

    13:23 02.08.2026

  • 189 Ами ДА...!

    0 0 Отговор

    До коментар #177 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Слушат само-
    ,,Вставай страна огромная..."
    И Винаги побеждават...!

    13:24 02.08.2026

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