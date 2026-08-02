Путин отчаяно се опитва да прикрие бавния темп на напредване на руската армия в Украйна

Кремъл отчаяно се опитва да прикрие бавния си темп на напредване на фронта в Украйна чрез преувеличени твърдения, пише в анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

Руското Министерство на отбраната и прокремълската новинарска агенция ТАСС направиха преувеличени твърдения на 31 юли за броя на селищата, които руските сили уж са превзели през юли 2026 г. като част от тези информационни усилия. Тези руски информационни усилия вероятно целят и да убедят руснаците, че жертвите, които правят за войната, си заслужават.

Руските сили не напредват по-бързо от пешеходната скорост - темп на напредване, далеч по-бавен от този, който би бил необходим на Кремъл, за да срине украинските линии и бързо да завземе районите, които Москва според съобщенията се стреми да превземе до края на 2026 г.

Темпът на руското настъпление в Украйна остава нисък два месеца и половина след началото на руската пролетно-лятна офанзива 2026 г., която не успя да постигне никакви значителни оперативни успехи. ISW е наблюдавал доказателства, според които руските сили са напреднали на 37,85 квадратни километра територия в Украйна (по-малка от площта на Манхатън) през юли 2026 г., средно с 1,22 квадратни километра на ден.

Продължаващите украински контраатаки, украинската кампания за удари със среден обсег и украинското господство на дронове продължават да ограничават скоростта на настъпление на Русия и способността ѝ да използва механизирани машини. Руските сили проведоха няколко механизирани атаки в изолирани райони на театъра на военните действия през юли 2026 г., но тези атаки не доведоха до значителни успехи.

Няма индикации, че руските сили ще могат драстично да ускорят настъплението си или да възстановят маневреността на бойното поле в този момент.

Съобщава се, че руските сили са понесли най-високия процент на жертви за 2026 г. досега през юли, плащайки все по-висока цена за липсата на значително увеличение на темпа на настъпление - въпреки усилията на Кремъл да отрече този факт чрез информационна война. Москва се опитва да убеди западните страни, че няма смисъл да подкрепят Киев, защото Украйна губи войната. Доказателствата от фронта обаче са други.