Путин отчаяно се опитва да прикрие бавния темп на напредване на руската армия в Украйна

Кремъл отчаяно се опитва да прикрие бавния си темп на напредване на фронта в Украйна чрез преувеличени твърдения, пише в анализ Институтът за изследване на войната (ISW).
Руското Министерство на отбраната и прокремълската новинарска агенция ТАСС направиха преувеличени твърдения на 31 юли за броя на селищата, които руските сили уж са превзели през юли 2026 г. като част от тези информационни усилия. Тези руски информационни усилия вероятно целят и да убедят руснаците, че жертвите, които правят за войната, си заслужават.
Руските сили не напредват по-бързо от пешеходната скорост - темп на напредване, далеч по-бавен от този, който би бил необходим на Кремъл, за да срине украинските линии и бързо да завземе районите, които Москва според съобщенията се стреми да превземе до края на 2026 г.
Темпът на руското настъпление в Украйна остава нисък два месеца и половина след началото на руската пролетно-лятна офанзива 2026 г., която не успя да постигне никакви значителни оперативни успехи. ISW е наблюдавал доказателства, според които руските сили са напреднали на 37,85 квадратни километра територия в Украйна (по-малка от площта на Манхатън) през юли 2026 г., средно с 1,22 квадратни километра на ден.
Продължаващите украински контраатаки, украинската кампания за удари със среден обсег и украинското господство на дронове продължават да ограничават скоростта на настъпление на Русия и способността ѝ да използва механизирани машини. Руските сили проведоха няколко механизирани атаки в изолирани райони на театъра на военните действия през юли 2026 г., но тези атаки не доведоха до значителни успехи.
Няма индикации, че руските сили ще могат драстично да ускорят настъплението си или да възстановят маневреността на бойното поле в този момент.
Съобщава се, че руските сили са понесли най-високия процент на жертви за 2026 г. досега през юли, плащайки все по-висока цена за липсата на значително увеличение на темпа на настъпление - въпреки усилията на Кремъл да отрече този факт чрез информационна война. Москва се опитва да убеди западните страни, че няма смисъл да подкрепят Киев, защото Украйна губи войната. Доказателствата от фронта обаче са други.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобзон рекърдс
Коментиран от #29, #183
12:06 02.08.2026
2 Гост
Коментиран от #28, #88
12:07 02.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъъъ
Тук спрях да чета.... По обясними причини.... 🤣
Коментиран от #172
12:07 02.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Славьов
Коментиран от #70
12:09 02.08.2026
8 Бай Пунди Говнокомандващия
12:10 02.08.2026
9 име
12:10 02.08.2026
10 Гошо
Коментиран от #57, #65
12:11 02.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ами
12:12 02.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Айляк
Преди Путин беше умрял, а сега е само отчаян.
Коментиран от #124
12:12 02.08.2026
16 Читател
12:14 02.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атанасова,
Коментиран от #63
12:17 02.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дядо Петко
12:17 02.08.2026
22 1234
12:17 02.08.2026
23 Ама кой е казал
Основните цели на СВО, бяха обявени:
Денацификация, демилитаризация и
Дефаиншизация на бандеругите, които малтретират руското население, забраняват руския език, руската култура, руската религия и се стремят със западналите напълно да унищожат Русия!
Коментиран от #32, #36
12:18 02.08.2026
24 Редно е
12:19 02.08.2026
25 Млад русорас
Коментиран от #31
12:19 02.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #2 от "Гост":А влезеш ли веднъж в земята. Няма излизане. За съжаление това го разбраха само онези които имаха късмет да се превърнат в самовари. Но това е добре. Все пак на човек без мозък може да мине и без ръце и крака
Коментиран от #188
12:20 02.08.2026
29 Киев за три дни
До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":Путин настъпи мотиката! Зеленски ще му види сметката!
Коментиран от #168
12:20 02.08.2026
30 Стойчо
Коментиран от #33
12:20 02.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Йосиф Кобзон
До коментар #23 от "Ама кой е казал":Резултатите са при мен.Постъпленията от чернен пакетаж са регулярни.
12:21 02.08.2026
33 100йчо
До коментар #30 от "Стойчо":Колега , вераятно си си объркал и си искал да кажеш че Темпът на руското настъпление в Украйна остава нисък, докато темпът на украинското отстъпление на изток остава висок.
Коментиран от #53, #59, #78
12:22 02.08.2026
34 Няма край руският позор
12:23 02.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Много добре казано!
До коментар #23 от "Ама кой е казал":Поздравления! Именно това не могат да проумеят нито в ISW, нито колективния Запад, а още по-малко "авторката" тука - тя поне някое свое мнение да бе изразила...
Посредствено предаване на чужда пропаганда
Коментиран от #74
12:24 02.08.2026
37 Атина Палада
Коментиран от #67
12:24 02.08.2026
38 Васил
Коментиран от #42, #176
12:25 02.08.2026
39 стоян георгиев
12:25 02.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ъъъ
12:26 02.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Критик
Коментиран от #79
12:27 02.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тези дни укротролея
Коментиран от #138
12:27 02.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Не, нее
До коментар #33 от "100йчо":Не се е е объркал Стойчо - укрите настъпват и завладяват Запада! В истинския смисъл - вижте кой кара Порше, БМВ, Мерцедес, Бентли по Виена, Мюнхен, Париж, Брюксел...
12:28 02.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 нннн
12:29 02.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мнение
Коментиран от #68
12:30 02.08.2026
59 Стойчо
До коментар #33 от "100йчо":Не колега, то се подразбира , че е ирония украинското настъпление на запад.
12:30 02.08.2026
60 Много ли е
12:30 02.08.2026
61 дедо ти
12:31 02.08.2026
62 стоян георгиев
Коментиран от #71, #146
12:31 02.08.2026
63 Ъъъ
До коментар #18 от "Атанасова,":Ма то може да няма такъв "автор".... Щото не виждам причина някой да използва на профила си снимка, която е свалена от нета...🤔
12:31 02.08.2026
64 Нямат край
12:31 02.08.2026
65 Абе,
До коментар #10 от "Гошо":Значи казваш само няколко урки са способни да плякат непобедимая армия ???
Коментиран от #131
12:32 02.08.2026
66 Баце ЕООД
12:32 02.08.2026
67 Афродита
До коментар #37 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
Коментиран от #73
12:32 02.08.2026
68 Така, както правеха Англия и САЩ
До коментар #58 от "Мнение":през ВСВ в Германия, нали? Ха ха ха
12:33 02.08.2026
69 Пак ли Мара
12:33 02.08.2026
70 Ахаха
До коментар #7 от "Славьов":Лапай чучура момче... Гххк, гхххк да се чува
12:33 02.08.2026
71 Соломон
До коментар #62 от "стоян георгиев":Вервай си и някой ден може и да стане
Коментиран от #77
12:33 02.08.2026
72 пешо
12:33 02.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ама то западнята
До коментар #36 от "Много добре казано!":Са много елементарни. Те още смятат, че "Путин"(Русия) иска още и още територии... и след покрайнината и тях ще ги завладее!!!
И в тъпите си кратуни, даже не забелязват, че чарфашите и кафявите инженери и хирурзи вече ги завладяха и напълно унищожиха, като култура, традиции, като индустриални страни и ги превърнаха в сметище... Е, за какво й е на Русия да завладява Столипиново?
Ама им е адски трудно да разберат, че вече нямат никаква стойност за Русия!!!
Коментиран от #101
12:34 02.08.2026
75 Самолет или ракета
12:34 02.08.2026
76 Слава Украйна🇺🇦
Коментиран от #83, #95, #98
12:35 02.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Важен
До коментар #33 от "100йчо":е единствено темпът на загубите и даването на жертви. А Русия е световен шампион по даване на жертви във всички войни, вкл и тази .
Коментиран от #85
12:35 02.08.2026
79 Русия е един световен нужник на издихани
До коментар #47 от "Критик":Благодарение на ей този на снимката.Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.
12:36 02.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Такае
12:37 02.08.2026
83 Механик
До коментар #76 от "Слава Украйна🇺🇦":Това да се чува!
12:37 02.08.2026
84 млад русорас
12:37 02.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Наблюдател
Колкото по-бавно толкова по-добре за руснаците и толкова по-зле за терористите от НАТО и техните украински наемници. Вижда се че има ефект, защото НАТО и Европейския съюз вече са пред колапс.
Територията на бивша Украйна трябва да бъде старателно прочистена до крак от нацистите и фашистите които са я завладяли, така че времето работи за Путин.
12:38 02.08.2026
87 Аааа
12:38 02.08.2026
88 Механик
До коментар #2 от "Гост":Абе и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #92
12:39 02.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Бай той Толстой
12:39 02.08.2026
91 Мишел
С тежки непрекъснати удари по украинските пристанища и по корабите към тях,Русия изолира Украйна от морето. През изминалата седмица са потопени и изгорели 37 такива кораба в морето и на пристанищата.
Русия започна сериозно да воюва, за да приключи с Украйна и със СВО..
12:39 02.08.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Тази война е
Коментиран от #94
12:40 02.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Истината
С тежки непрекъснати удари по украинските пристанища и по корабите към тях,Русия изолира Украйна от морето. През изминалата седмица са потопени и изгорели 37 такива кораба в морето и на пристанищата.
Русия започна сериозно да воюва, за да приключи с Украйна и със СВО..
Коментиран от #104, #142
12:42 02.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Буча беше
До коментар #76 от "Слава Украйна🇺🇦":Типична британска лъжа. Стига с тая Буча. Руската армия няма нищо общо с това. Островните шушумиги измислиха този театър, за пи-ар на бандеровците. Да ги направят "демократични" пред света и да покажат Русия, като "нацистка "! Но, лъжите им са много плоски и тъпи. Не минават вече и в детските градини!
Коментиран от #126
12:43 02.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Десен Баровец
До коментар #74 от "Ама то западнята":Демографските прогнози сочат че до 20 30г същото ги чака и раша плюс китайците... не знам защо се радваш то вече си личи...от десетилетия са с отрицателна демография и вместо белите да сме обединени се бием и вече в световен мащаб сме 15%
Коментиран от #122
12:46 02.08.2026
102 Механик
Коментиран от #105
12:46 02.08.2026
103 Генералът е жив
12:46 02.08.2026
104 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #96 от "Истината":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
Коментиран от #110
12:47 02.08.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 няма край мъката на русотролея
Коментиран от #112
12:47 02.08.2026
107 Няма не искам, няма недей!
12:47 02.08.2026
108 Военен
12:48 02.08.2026
109 Исторически парк
12:48 02.08.2026
110 По-добре да не се предава Уркрайна
До коментар #104 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Ако се предаде, ще отърве пълния погром. Но като продължава, ще бъде унищожена изцяло.
12:48 02.08.2026
111 няма край мъката на русотролея
До коментар #97 от "Къде си ве, луд?":няма край мъката на русотролея
Коментиран от #114
12:49 02.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 горещо е
Докато си измисляте злобнички неща ,доста рафинерии сгоряха и доста ушанки фира дадоха.
Е, няма да я спечелите тази "специална операция".!?
Коментиран от #116
12:49 02.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Дзак
12:50 02.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 шаа
12:51 02.08.2026
120 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #132
12:52 02.08.2026
121 топло е
До коментар #116 от "Къде си ве, луд?":Почивай ,другар и не се тревожи...вовата ще освободи и Русия!
Коментиран от #125
12:53 02.08.2026
122 Ами то е въпрос
До коментар #101 от "Десен Баровец":На народопсихология. Примитивните гледат да се наядат и да се размножават. Други цели намат. Докато ние искаме да следваме разни науки, искаме да знаем и се развиваме, да сме "богати" и така забравяме основният закон на живота: За да ни има на тази планета, трябва устойчиво да се размножаваме! Занимаваме се с всичко друго, но не и с това. Резултатите са на лице! Измираме и отстъпваме териториите на приматите, които не учат квантовата механика и абер си намат, как работи смартфона им!!!
12:53 02.08.2026
123 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #105 от "Къде си ве, луд?":всеки ден повтарят едни и същи лъжи. хихихи
Коментиран от #127
12:53 02.08.2026
124 !!!?
До коментар #15 от "Айляк":Щом това те успокоява, тогава го пиши "жив умрял"...питай баба си какво означава това !!!?
Коментиран от #152
12:53 02.08.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Мишел
До коментар #98 от "Буча беше":Старобелск беше типична руска лъжа.Вместо ученици сграда беше пълна с руски военни.Даже руснаците го признаха.
Коментиран от #129
12:54 02.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
А пък и Руските Пияндурници
Са пълни Изме.кяри
Не стават за Войници
Коментиран от #130
12:55 02.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 не точно
До коментар #65 от "Абе,":Непабедимая армия, дето пуца три седмици и свършва патроните, всеки я прави барлива. Справка, афганските козари с калашниците, а сега и камиларите с дрончета.
Коментиран от #134
12:56 02.08.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
12:57 02.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 отчаяно се опитва
Коментиран от #155
12:57 02.08.2026
136 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #94 от "Къде си ве, луд?":Хаско ги лъже, че ще има бензин в раша хихихи
Коментиран от #139, #144
12:58 02.08.2026
137 Разликата между Путин
Коментиран от #143
12:59 02.08.2026
138 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #49 от "Тези дни укротролея":всики ден Хаяско ги лъже, че ще им пусне интернета. хихихи
Коментиран от #163
12:59 02.08.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 ЗА 80 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА
БЛАТНИТЕ УРОДИ
СА ЗАГУБИЛИ
200 ХИЛЯДИ БЛАТНА ИЗМЕТ
ДОБРЕ ВЪРВИ ДВИЖУХАТА
НА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
ПУТКЕР.
Коментиран от #145
12:59 02.08.2026
141 Нали знаеш ,Марче...!
Така,че...- не се притеснявай за Путин...😉!
13:00 02.08.2026
142 При елиминирани
До коментар #96 от "Истината":1мил и 450 хил. руски войници излиза, че украинците са загубили близо 30мил. войници при население 33мил. То бива лъжи и преувеличаване ама чак толкова? Интересно по руските Z-форуми няма такива изказвания. Това щеше да е повод за огромна гордост за руснаците, а те не забелязват този "очевиден" факт.
13:00 02.08.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Абе момче
До коментар #136 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":То ако РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ теб трябва за нов вид да те броим, пример за обратна еволюция. Как па реши се чудя че били с НИСЪК ИНТЕЛЕКТ ?
Коментиран от #148
13:01 02.08.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #62 от "стоян георгиев":скоро ще ги сполети съдбата на северно корейците. хихихи
Коментиран от #150, #157, #167
13:01 02.08.2026
147 топло е
До коментар #125 от "Къде си ве, луд?":Ядосан си нещо ,другар.?Нали знаеш умен човек го е казал"Свестните у нас смятат за луди"...
Не излизай днес навън.
Коментиран от #149
13:01 02.08.2026
148 Ами той е с обратна
До коментар #144 от "Абе момче":еволюция и резбЪ.
13:01 02.08.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 няма край мъката на русотролея
Коментиран от #154
13:03 02.08.2026
152 Щом си спец по материята-,,жив-умрял"...
До коментар #124 от "!!!?":Вземи питай Твоят Зеленски 5 000 негови воини,последно -,,живи ли са,или умрели",щото нещо се изложи в сметките съвсем наскоро,пред чуждестранните медии...!
13:03 02.08.2026
153 Путин е добряк
13:04 02.08.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 За какви гъби бълнуваш?
До коментар #135 от "отчаяно се опитва":Та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всички жители на територията ѝ са руснаци. По своята територия и население ли ще удрят? Кого освобождаваш, кого ще управляваш, какво ще заграбиш, кого ще насилваш, какво ще крадеш - всичко унищожено безвъзвратно. Милиони хора изпарени, други с ужасяващи изгаряния и болни от лъчева болест - ще ги лекуваш ли, избори за присъединяване към РФ ли ще правиш?
Коментиран от #156, #174, #185
13:04 02.08.2026
156 Къде си ве, луд?
До коментар #155 от "За какви гъби бълнуваш?":Къде си ве, луд?
13:04 02.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #161, #166, #177
13:05 02.08.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 ПУТИН
МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ
НА РУСИЯ
ВЕЛИК ГЕЙО СТРАТЕГ Е
13:05 02.08.2026
161 Къде си ве, луд?
До коментар #158 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Къде си ве, луд?
13:06 02.08.2026
162 Гост
13:06 02.08.2026
163 Може да не им пуска интернета...!
До коментар #138 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Важното е че...,,пуска" ракети към Киев,Одеса,Харков...!
Чудна работа?!
А уж ни казвахте,че били свършили ракетите..?!?!
13:06 02.08.2026
164 Ммммм
Снощи са ти отказали май. Или са си дали центове да имаш да имаш да си харчиш
13:07 02.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Ха ХаХа
До коментар #158 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Иди в Одеса да те пребият българите които ликвидирахте бе и продадохте на укроизрода който ги направи украинци
13:08 02.08.2026
167 АТЛАНТИЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #146 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Това е доказан факт. Особенно младичките фенчета на Евровизия
Коментиран от #175, #181
13:08 02.08.2026
168 НАЛИ?!
До коментар #29 от "Киев за три дни":Стига запада и САЩ да му дадат ракети...!
Ама нещо и на тях им привършиха,...,,като на руснаците"...🤣😂😝
13:08 02.08.2026
169 оня с коня
13:09 02.08.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Путин
13:09 02.08.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Име
13:10 02.08.2026
174 Ъъъ
До коментар #155 от "За какви гъби бълнуваш?":Хахахаха... 🤣
Има и тактически ядрени бойни глави, които са предназначени за унищожаване на военни бази, кораби, командни центрове и големи групи войници.... С малък заеряд са и щетите са ограничени... Нищо няма да излезне извън Украйна.
13:11 02.08.2026
175 Ако Вагнер беше жив
До коментар #167 от "АТЛАНТИЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Определено щеше да е освиркван от тези сбъркани лумпени на Евровизия
13:11 02.08.2026
176 Ха ха ха
До коментар #38 от "Васил":Затова ли украинците неможели да си приберат труповете? Веднъж руснаците настъпват, веднъж не. После целят само жилищни блокове, но 1 бебе убито само. После свършили ракетите, но поредна кошмарна нощ за Украйна.Украйна ще продава оръжие на НАТО , но непрекъснато реве за пари и оръжия. Украйна все побеждава и все иска САЩ да и осигури спиране на огъня. Руснаците дават милиони жертви, но в Украйна ловят хората като дивеч за да ги пратят на фронта. Русия губи войната и ще се разпадне всеки момент, но НАТО се страхува че ще бъде нападнато всеки момент от същата Русия . Абе пълна ШИЗОФРЕНИЯ!
13:11 02.08.2026
177 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #158 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":И Чалга даже не слушат
Коментиран от #180, #189
13:12 02.08.2026
178 Мъка ми е
13:15 02.08.2026
179 Не бе хич
13:16 02.08.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Ъъъ
До коментар #167 от "АТЛАНТИЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Вече ще сменят тактиката - на 10 неграмотни евраста, ще слагат по един полуграмотен, който да изразява в писмена форма мненията им... Че те като почнат да пишат става мазало - няма точки, запетайки, главни букви....🤣
13:17 02.08.2026
182 Пламен
Днес трета ужасна статия за Руспия им пуската - съвсем ще се разпадне тяхната крехка психика.
Коментиран от #186
13:17 02.08.2026
183 Слуга на народа
До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":Бандера укрофилм.
13:19 02.08.2026
184 Вярно ли бавно напредват
13:20 02.08.2026
185 Никой няма да ги лекува пич
До коментар #155 от "За какви гъби бълнуваш?":На вагони и към клиниката в Рамщайн директно всички оцелели. И не е нужно да е ядрено оръжие за да е ОМП ! На времето китайците го разбраха и поука си взеха за 100 години на пред. Как цяла армия изчезна безследно за ден
13:21 02.08.2026
186 Хе,хе...!
До коментар #182 от "Пламен":Споко!
Гьобелсовата русофобска пропаганда е впрегната яко...ежедневно,денонощно и ежечасно...!
Така,че нЕкви си само три русофобски статии...са слаба ракия...!
Требе още ..малко е...!
Постарайте се още де,не се охлянквайте...🤣😂😝👍!
13:21 02.08.2026
187 Вярваме ви
13:22 02.08.2026
188 Груз 404
До коментар #28 от "Соломон":Така е Сулеймане, укрите ги копат направо с багери надълбоко.
13:23 02.08.2026
189 Ами ДА...!
До коментар #177 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Слушат само-
,,Вставай страна огромная..."
И Винаги побеждават...!
13:24 02.08.2026