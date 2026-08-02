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Украйна провежда 40-дневна специална военна операция в Крим: полуостровът е блокиран, няма ток и вода
  Тема: Украйна

Украйна провежда 40-дневна специална военна операция в Крим: полуостровът е блокиран, няма ток и вода

2 Август, 2026 07:56 4 595 172

  • украйна-
  • крим-
  • русия-
  • война-
  • серхий братчук

Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г., украинските сили продължават да нанасят удари по полуострова

Украйна провежда 40-дневна специална военна операция в Крим: полуостровът е блокиран, няма ток и вода - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна провежда стратегическа многоетапна операция за изолиране на временно окупирания Крим от Русия, чийто финал ще бъде освобождението на украинския полуостров. Това заяви Серхий Братчук, говорител на Украинската доброволческа армия, в ефира на телевизионния канал FREEДОМ.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски одобри 40-дневна специална операция на Службата за сигурност на Украйна, насочена към засилване на военния натиск върху Русия, за да се прекрати войната. Кампанията включва мащабни удари по ключови цели, включително в Крим. 40-дневният период официално приключва в началото на август.

„Но ако окупаторите са се надявали, че ще минат 40 дни и СБУ ще спре атаките срещу Крим, те са сгрешили. Защото ще има 41-ви, 42-ри и 43-ти ден и така нататък, докато нашествениците бъдат напълно прогонени. Следователно атаките срещу Крим също ще продължат “, заяви Братчук.

„Окупаторите в Крим нямат време за почивка днес. В много райони няма електричество, няма вода. Не говорим само за цивилни, говорим и за военни. В крайна сметка атаките срещу енергийни ресурси, срещу енергийни съоръжения във временно окупирания Крим не са за цивилни, а за военни. Самата Русия призна, че Крим е „непотопяем самолетоносач“, той е милитаризирана база, която днес осигурява руския фронт, по-специално Южната оперативна зона“, каза той.

Повредите на повече от пет големи електрически подстанции причиниха широко разпространени прекъсвания и дестабилизация на цялата вътрешна енергийна система на Крим.

„Например, Джанкой е ключов логистичен, транспортен и железопътен възел. Днес там няма електричество или вода. Ситуацията е същата в Западен Крим, в източната част на полуострова, на южното крайбрежие”, заяви Братчук.

Жителите на Крим са в наистина трудна ситуация с ресурсите (гориво, енергия, електричество), защото всичко това се пренасочва за поддръжка на руската армия.

„Днес всичко най-важно се дава на окупаторите. Но отново, колко от това ще бъде достатъчно? В края на краищата операцията на Украинските отбранителни сили в Крим продължава, както и логистичната блокада“, каза още Братчук.

Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г. Украинските сили продължават да нанасят удари по полуострова, който се превърна в основа на наратива на Владимир Путин за военната мощ на Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УАЗ ПАТРИОТ

    123 132 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #26, #32, #50, #77, #137, #143, #150

    07:58 02.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    79 124 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #57, #85

    07:59 02.08.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    86 112 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:59 02.08.2026

  • 5 УАЗ ПАТРИОТ

    94 118 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #116

    07:59 02.08.2026

  • 6 Соломон

    171 123 Отговор
    Срокът за изнасяне на руснаците от Крим по единственият мост бе 1 ви август. Щаба на черноморския флот се изнесе вече . А на 31 бе ударен с дрон кримския мост. Вероятно за да напомни на руснаците че срока изтича.

    Коментиран от #91, #138, #140

    07:59 02.08.2026

  • 7 Коментар

    177 151 Отговор
    Крим не е руски и никога няма да бъде.

    Коментиран от #19, #23, #65

    08:00 02.08.2026

  • 8 Рилски

    161 176 Отговор
    Много ама много ще страда Украйна за този тероризъм, който причинява на Крим!
    Крим не е бил и няма да стане украински!

    Коментиран от #17

    08:01 02.08.2026

  • 9 Някой

    136 159 Отговор
    Ама, сигурно ли сте, че няма ток и вода? Щото съм убеден, че живущите там не знаят, че няма. А какво стана с бензина и дизела? И тях ли ги няма? Щото друго говорят руснаците.
    Щом пак те почнали поредната перемога, защо Зеленски вие за пво ракети и още оръжие? Да не би да става нещо по-различно от това, в корт ни убеждавате?
    Дамски да кажа - хората отдавна имат достъп до едно медии, дето фашисткия ЕС забрани.

    Коментиран от #27, #40, #82

    08:01 02.08.2026

  • 10 Петър

    146 33 Отговор
    Крим бил “временно окупиран”. Ахахаххаха

    Кой ги излъга така малоумните укропчета?

    Крим е руски и повече никога, ама никога няма да бъде бандеровски!

    Коментиран от #164

    08:02 02.08.2026

  • 11 Путин

    20 51 Отговор
    Сорос ми заповяда да съм многоходов и да се евг

    Коментиран от #127

    08:02 02.08.2026

  • 12 Баце

    85 18 Отговор
    Тия са си психопати и това си е, но ще си го получат по пълна програма. Явно имат и други отклонения, защото много добре знаят, че когато ти е влязло не трябва да мърдаш, а те даже се въртят.

    08:02 02.08.2026

  • 13 УАЗ ПАТРИОТ

    68 21 Отговор
    Рев на урркупиттее4енца виждам, ха ха

    Коментиран от #88

    08:02 02.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахахаха😂😂😂😂

    83 15 Отговор
    Лъжи, лъжи и пак лъжи!!!

    08:02 02.08.2026

  • 16 реалистъ

    41 13 Отговор
    Няма ток и вода - Крим е руски!

    08:03 02.08.2026

  • 17 Соломон

    29 91 Отговор

    До коментар #8 от "Рилски":

    Много ама много има да страда Русия за това което причини на Украйна. И този път няма да има замразени пилешки бутчета от САЩ

    Коментиран от #24, #35, #162

    08:03 02.08.2026

  • 18 Абе тия хора

    105 25 Отговор
    Не им дойде акъла в главата. Ще освобождават Крим. Да се чуди човек, колко още украинци ще гледат тревата откъм корените. То няма вече държава Украйна, те Крим ще освобождават. Народа им се е разбягал по целия свят.

    Коментиран от #93, #133

    08:03 02.08.2026

  • 19 Обективно

    74 42 Отговор

    До коментар #7 от "Коментар":

    Когато Крим е бил руски Манхатън е бил на индианците.

    Коментиран от #55

    08:03 02.08.2026

  • 20 жик так

    64 32 Отговор
    И тая операция като оная в Курск . Накрая един с три букви и загубата на Сумска област .

    08:05 02.08.2026

  • 21 Наблюдател

    78 36 Отговор
    Да ви припомня само.
    - Колониялното бандерско правителство реши да даде остров Крим на американския 6 флот, за да си направят там поредната военна база.

    Кримчани бяха против, руснаците също.
    Проведе се референдум (забранена дума в североатлантическите среди), където цял свят видя километричните опашки на желаещите да гласуват за автономия.

    Всичко друго е пропаганда.

    По тази логика:
    Нима Америка не е анексирана?

    Коментиран от #28, #156

    08:05 02.08.2026

  • 22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    78 29 Отговор
    "полуостровът е блокиран, няма ток и вода"

    - - -

    След като полуострова бил блокиран, а също нямало ток и вода, нека фашизоидите от този сайт да ми кажат колко точно жители на Крим избягаха в Украйна?
    Точната бройка?

    Оказва се, че хората предпочитат да живеят без ток и вода, но в никакъв случай не желаят да живеят в Украйна.
    Каква е причината?

    Коментиран от #102, #112

    08:05 02.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 П. Петков

    62 17 Отговор
    Искам лекинко да попитам списвачката на гореподнесената новина дали вярва в това, което е сътворила?

    Коментиран от #33

    08:06 02.08.2026

  • 26 Путин

    23 38 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Ние съм запада няма да воюваме копейка гладна. Милиардер съм, парите и децата ни са на запад.

    08:06 02.08.2026

  • 27 Някой

    53 17 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Като не могат да получат реална победа на бойното поле се опитват поне с пропаганда . Та така и с тая статия. Обаче даже с помощта на и ботовете и троловете пак не им се получава.

    08:07 02.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гьобелс

    36 15 Отговор
    Толкова бездарна ученичка не съм имал. Срам ме е, но да си носи простотията, аз бях до тук.
    П.П. За хонорар да не си и помисля.

    08:08 02.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Рефер

    20 7 Отговор
    Боташ да каже чий е Крим...!

    08:08 02.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    28 10 Отговор

    До коментар #25 от "П. Петков":

    Тя твърдо вярва, че ще получи пари от "правилното" място за такива новини.

    Правилността на самите новини не са от значение. Иначе хладилника и гардероба за дрехи ще са празни.

    08:11 02.08.2026

  • 34 мара бандерката..

    26 16 Отговор
    А масква обеща на зеленио мухал,че довечера ще батише с кимискандер и вторио краварски завод за дрончета в столицата на кieвската хунта

    08:11 02.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сесесере

    20 26 Отговор
    Копейкин няма да иде на почивка в Крим тва лято, да не говорим за волгата, те обичат прогнилия ЕС ! Да не говорим за обикновените български копеи! Те са на калмари и узо в Гърция !

    08:12 02.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АААААА

    16 29 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Ама сигурен ли си, че руснаците побеждават, защото за 5г. до никъде не са стигнали.Едно е сигурно - замогилиха много руснаци.Другото сигурно е, че лакомията им за земя граници няма, независимо колко хора ще пратят в отвъдното... и от двете страни.

    Коментиран от #47, #78

    08:15 02.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Жужи

    15 10 Отговор
    Ще ходя да проверя моста!

    08:16 02.08.2026

  • 44 Емигрант

    19 13 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Соломончо, разбирам мъката ти, но какво са казали или отказали твоите приятели няма значение.
    Те така Горбачов като подаряваше от добра воля ГДР-то, му обещаха, че НАТО няма да се разшири и сънтиметър на изток.

    Така, че :
    Приказвай си, не ни пречиш.

    08:16 02.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    17 24 Отговор
    Деокупация на Крим.Безпилотниците на Мадяр Бровди са на входа и изхода на полуострова.Нищо и никой в Крим не влиза или излиза без разрешение от украинците.

    Коментиран от #83

    08:17 02.08.2026

  • 47 Соломон

    18 24 Отговор

    До коментар #40 от "АААААА":

    Русия допусна две основни грешки. Първата е че повярва че Украйна ще се предаде. И втората е че продължава да вярва в това

    Коментиран от #54

    08:17 02.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 жик так

    26 11 Отговор
    Руснаците тая нощ пак са им стъжнили живота .

    08:17 02.08.2026

  • 50 гост

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Нелечимо болен си....само налагане с прясна земна маса ще те излекува..

    08:18 02.08.2026

  • 51 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    26 13 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    08:19 02.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Па съм я бе

    5 4 Отговор
    Къде го намерихте тоя шаран бе?

    08:19 02.08.2026

  • 54 те така е

    2 9 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Щото ти пускаш без пари . Само за бирени капачки .

    08:20 02.08.2026

  • 55 Факт

    12 13 Отговор

    До коментар #19 от "Обективно":

    Когато Манхатън е бил на индианците Крим е бил на Османската империя!

    08:20 02.08.2026

  • 56 Така е

    12 13 Отговор

    До коментар #41 от "козляците врякат грозно зловещо":

    Кобзон Експрес върви по план график.Снощи мина през Москва.

    08:20 02.08.2026

  • 57 Герги

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Папугай...не ти ли омръзна да разказваш басни за плиткоумни..

    08:20 02.08.2026

  • 58 Ти тан

    23 10 Отговор
    Има достатъчно клипове в интернет, осветени градове , автомобилен трафик , пълни плажове нормален живот.
    Тея хора с пропагандата живеят в миналия век , където единствен тяхната информация е правилната и единствено може да се информирате по БНР.

    Коментиран от #99

    08:20 02.08.2026

  • 59 94858

    11 17 Отговор

    До коментар #41 от "козляците врякат грозно зловещо":

    Едва ли има по-лоша болест от русофилизма.Тя е ментална болест.

    08:22 02.08.2026

  • 60 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    18 10 Отговор
    Ама, тя обявената "40-дневна операция" завърши отдавна.

    Явно "тази операция" ще е зациклила нещо.
    Я да опресним паметта на впиянчените дърти русофоби:

    "Jun 26, 2026 — Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия за прекратяване на войната."

    Само пълен oлигoфрен може да повтаря простотиите на киевската хунта.

    08:24 02.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    18 11 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици да се радват малко.

    Коментиран от #63

    08:25 02.08.2026

  • 63 Що квичиш?

    7 4 Отговор

    До коментар #62 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    За пари ли?

    Коментиран от #71

    08:28 02.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Търновец

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Коментар":

    Преди победата на Християните срещу Тюркяните през 1683 Крим беше Татарски и Петър се възползува от разгрома под Виена

    08:29 02.08.2026

  • 66 Янко

    12 8 Отговор
    Тази новина цял ден феновете на бандера ще ги държи челик

    08:29 02.08.2026

  • 67 койдазнай

    10 4 Отговор
    На времето Съветските войски дали са обстрелвали полуосторва?!? А какво са направили службите на Сталин с пособниците на нацисткия агресор?!?
    Това и сега се повтаря.

    08:29 02.08.2026

  • 68 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 8 Отговор

    До коментар #52 от "соясев":

    За да бъдем коректни трябва да отбележим че в Киев живеят в метрото и миризмата вътре е умопомрачителна Пет дрона и медиен шум няма да пречупят Русия

    08:30 02.08.2026

  • 69 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    15 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    08:30 02.08.2026

  • 70 броим заедно

    11 8 Отговор
    1000-1500 укропейтриоти всеки БОЖИ ДЕН..отиват в "Рая", но преди това преминали през Ада..постлан от ЕС и техните спонсори сащ..Тези числа понякога се изтрелват още по-нагоре ..но няма кой да прибере ръце, крака, глави на горките герои..Кучета ги яли..Мир на всички..без соросоидни нпо агенти..Продължавайте да насърчавате тази касапница, пращайте оръжия на украинци..а те горките нямат и ден живот на фронтова линия..те дори не успяват да направят и един изстрел..някои успяват да се самонаранят..за да ги евакуират в тил..

    08:31 02.08.2026

  • 71 МЪЛЧИ МУСОР

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Що квичиш?":

    Стой си в дупката.

    08:31 02.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Боа

    12 5 Отговор
    Река Днепр ,от който се "храни" украйна ще бъде пренасочена по ново русло.Днепр е руска река,извира до Волга.

    08:31 02.08.2026

  • 74 Обективен

    9 2 Отговор
    Шломо нещо много си се възпалил момче,гледай си здравето и я карай по спокойно.
    Колкото до статиката,когато пропагандата се ожесточава,значи работите са много зле.

    08:31 02.08.2026

  • 75 E, те нали го освободиха Крим

    12 7 Отговор
    още при големия пролетен Контранаступ с Леопардите, още когато разрушиха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу?

    08:32 02.08.2026

  • 76 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    15 8 Отговор
    И бандерщитата ще трябва да бяга в Канада.

    08:32 02.08.2026

  • 77 Фидел Кастро

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Виж тая ми тАпня докъде ме докара. Кой те кара да ми се връзваш.

    08:33 02.08.2026

  • 78 Шашко Шорош

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "АААААА":

    Не ставаш, но ще ти дам едно евро, понеже много се напъваш, а аз обичам тъпите и упоритите.

    08:33 02.08.2026

  • 79 Пропаганда

    6 4 Отговор
    Братчук си е повярвал.Иска да стане известен .

    08:34 02.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    12 6 Отговор
    Щял да бяга. Не вярвал на подобни "новини"

    08:34 02.08.2026

  • 82 Кой ти го говори?

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Гласовете в главата?

    08:35 02.08.2026

  • 83 Брендо

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Ти си другата моя гордост, знаеш шефа винаги е с предимство, няма как.

    08:35 02.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 реални

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    са тези цифри..защото още през 2022г. Урсула фон дер рядко ляйно опубликувала в сайта на ЕС цифра 100 000 убити укропейтриоти..но под натиск на Киев, след няколко часа ги свали...НО интернет помни всичко..а през годините тези цифри станаха страшни..Зеленото надрусаното все повтаря една цифра..55 000 убити...може би трябва да добави че става дума само за няколко месеца..

    08:35 02.08.2026

  • 86 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    10 9 Отговор
    Евреите лесно ги лъжат и ги пращат да умират за британските интереси.

    08:36 02.08.2026

  • 87 СЛАВА УКРАИНУ

    8 8 Отговор
    Трепи .

    08:36 02.08.2026

  • 88 Тогава

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    защо се смееш насила, изкуствено?

    08:36 02.08.2026

  • 89 Герой в дървено пардесю

    9 9 Отговор
    Нещастните копейки където отидат все ги пердашат яко

    Коментиран от #130

    08:37 02.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Няма да го освобождават

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Абе тия хора":

    Връщат си го.
    На тебе полицията като ти връщаше открадната каруца, това освобождение ли беше?

    08:38 02.08.2026

  • 94 Артилерист

    12 6 Отговор
    Отново сънища на гладната кокошка. Пак някой си тъй бил казал. Това са пропагандни съчинения, чиято основа е непостижимо желание на английските спонсори да се върне голямата военноморска база на Крим. Това че няколко дрона са проникнали, спрели тока и водата на 1-2 квартала, не означава, че Русия ще допусне връщане на Крим. Спомнете си големия пропаганден шум с "превземането" на Курска област. Какъв беше резултата накрая: "Пленници няма да се вземат" и големи загуби на елитни укро части и съединения. Сега групата "Север" на руските войски е напреднала вчера с 4,5 километра към Харков. Това принудило укро командването да снеме две бригади от Запорожкото направление за запушване на този пробив. Но руските групи "Център" и "Юг" също "настъпват изтощително" за укрите. Кое по-напред ще запушват и откъде ще отделят за да превземат Крим? Та те нямат резерви, мобилизацията е зациклила, говори се, че има паритет в дроновете, но и там руснаците изпреварват с нови модификации, като същевременно громят укро производството на дронове, както това се случи завчера с американския завод в Киев. Пропагандата на Зеленски е едно, но масираното руско поразяване с далекобойни средства е съвсем друго...

    Коментиран от #111, #117

    08:40 02.08.2026

  • 95 Нещо не е така

    6 4 Отговор
    След "адската жега" онзи ден в кiyв трябва да се вдига духът на планктона, че още колко пари има да дават не ти е у памет.
    НИКОЙ не се замисля, добре де излиза един нашмъркан споделя делириумните си видения и всички даже без да са потребявали стават като него, ами що не дават реални репортажи разните Дойче Веле или Ройтерс или онуй ISW, покажете бе, нали това е положителен резултат от изхарчените ни пари, защо?

    08:40 02.08.2026

  • 96 ЗЕЛЕНСКИ ЗА ПЕТДЕСЕТИ ПЪТ Е ПРОДАЛ

    7 4 Отговор
    Превземането на Крим на британците. За всяко "превземане" по телевизията зеленото прибира по милиард.

    08:43 02.08.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Може ли повече инфо

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ти тан":

    Кой влогър ги е качил, на коя дата и заглавията на клиповете? Лесно се проверява.

    08:44 02.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ТАЗИ СТАТИЯ

    8 3 Отговор
    Трябва да я публикуват в раздел хумор и смешки. Пълна измислица.

    08:45 02.08.2026

  • 102 Причината е

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    в копейската ти логика. Препил си с бояришник.

    08:45 02.08.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ватата

    5 2 Отговор
    Върнете си Крим и путин ке падне

    08:47 02.08.2026

  • 105 А ИСТИНАТА Е

    12 7 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт, нацистите от азоф бягат.

    Коментиран от #126

    08:47 02.08.2026

  • 106 ВСУ разруши всички мостове

    6 8 Отговор
    и прелези в Крим, остави смо Кримския мост, за да могат " освободителите " да бягат по него.

    Гледката на километричните колони автомобили и камиони от Крим към Русия станаха хит по световните медии!

    В обратната посока- към Крим , няма желаещи да почиват на плажовете на полуострова. То и плажове не останаха, всичко е в мазут! И ток и вода няма, да не говорим за други глезотии, като храна по магазините, да речем!

    Коментиран от #119

    08:47 02.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ха ха ха

    7 2 Отговор
    победата за украина е на една ръка разстояние като преди пет години

    08:48 02.08.2026

  • 109 Айляк

    10 3 Отговор
    Четеш тази статия и се смееш с глас.
    Друго не ти остава.

    08:48 02.08.2026

  • 110 Ами

    12 4 Отговор
    Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. И няма как Русия да позволи в подарените им руски земи барабар с хората да се забранява руския и геноцид,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)

    Коментиран от #120

    08:49 02.08.2026

  • 111 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "Артилерист":

    Ще го накажем.

    08:49 02.08.2026

  • 112 Сдъвкан Пич

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Как да стане, след като Путин им гепи украинските паспорти (плюс дечицата) и зорлям им раздаде руски (плюс ароматизатори с есенция от кълките си)?

    08:50 02.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Айляк

    9 5 Отговор
    То вече даже не е пропаганда, а брутално изопачаване на реалните факти.
    Трябва да се измисли някаква нова, по-висша терминология на "пропаганда", че тази нещо утече у канала. Пропагандата е важела по времето на Гьобелс, сега не струва.
    Какво 40-дневно СВО на Украйна в Крим, какви пет лева?
    Бандерите се чудят как и колко да изпросят по света, не им останаха хора да воюват, обаче СВО щели да провеждат в Крим.
    И рашките ей така - просто ще стоят и ще гледат.
    Луда работа.

    08:50 02.08.2026

  • 115 Що ревеш?

    5 1 Отговор

    До коментар #113 от "ТЪПА СТАТИЯ":

    За пари ли?

    08:51 02.08.2026

  • 116 наблюдател

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    до 5 дали путин ще е жив да види победата

    08:52 02.08.2026

  • 117 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Артилерист":

    Колега,държи ли простата,че моята взе да пуска?

    08:53 02.08.2026

  • 118 Васил

    3 2 Отговор
    Даже в Северна Корея живеят по добре!

    08:53 02.08.2026

  • 119 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #106 от "ВСУ разруши всички мостове":

    Те бандерите ив Курско бая мизерия направиха и какво стана с тях и границата къде отиде сега:)))и за тази мизерия ще платят ,както отдавна е предупредил Бисмарк:)))или си мислите,че си подобряват преговорните позиции бандерите:)))

    Коментиран от #121, #123

    08:54 02.08.2026

  • 120 Брях,

    6 7 Отговор

    До коментар #110 от "Ами":

    кога те освободи Путинова Русия? Бъркаш си епохите. И кога ще благодариш на украинците (преобладаващото мнозинство в оная освободителна армия), на финландците, монголците, японците, англичаните, дори норвежците, м?
    Защо така избирателно благодариш?

    Коментиран от #124, #128

    08:54 02.08.2026

  • 121 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 6 Отговор

    До коментар #119 от "Ами":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    08:55 02.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 На никой не му пука

    3 2 Отговор

    До коментар #119 от "Ами":

    за страданията ти. Ходи да опяваш в Иран при братята си.
    Личи, че си снощен. Пий зелева чорба или две безалкохолни. Днес беси във форма.

    08:57 02.08.2026

  • 124 Копейките освен че са предатели

    3 3 Отговор

    До коментар #120 от "Брях,":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #132

    08:57 02.08.2026

  • 125 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    Тази 40-дневна специална военна операция в Крим ще продължи до...
    капитулацията на Бандерайна...

    08:57 02.08.2026

  • 126 НИЩО ПОДОБНО:

    5 4 Отговор

    До коментар #105 от "А ИСТИНАТА Е":

    Основни направления и кой къде напредва:
    Покровско и Торецко направление (Донбас): Това остава най-горещата точка на сухопътния фронт. Руската армия продължава бавното си и тежко настъпление. Покровск е ключов логистичен център за украинската армия и руските сили се опитват да прекъснат снабдителните линии.
    Харковско направление: Ситуацията тук е относително стабилизирана в сравнение с минали периоди, но продължават интензивните локални боеве около Волчанск и Липци. Напредъкът и на двете страни тук е минимален и с променлив успех.
    Купянско и Лиманско направление: Руските сили поддържат силен натиск с цел изтласкване на украинските части зад река Оскол, но украинската отбрана удържа позициите си чрез тактически маневри.
    Южен фронт (Запорожие и Днепропетровска област): Линията на фронта е предимно статична, макар че украинските сили съобщават за успешни локални контраофанзиви и възвръщане на контрола върху определени позиции, за да неутрализират руските опити за пробив.
    Новата стратегия на Украйна: Дълбоки въздушни удари
    Тъй като ситуацията на бойното поле е трудна поради недостиг на боеприпаси и жива сила за мащабни сухопътни офанзиви, Украйна залага на асиметрична тактика:Удари по тила и логистиката: Украинските далекобойни дронове и ракети системно поразяват руски военни летища, петролни терминали, рафинерии и складове за боеприпаси дълбоко в руския тил (включително Черноморския регион и Балтийско море).Черно море: Украйна продължава успешно да огра

    08:58 02.08.2026

  • 127 Чезни ве

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Разпран

    08:59 02.08.2026

  • 128 голям смях

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Брях,":

    Копейкин,цомчо и пиян Волен са го освободили тоя нещастник.

    08:59 02.08.2026

  • 129 Това художествено произведение

    4 0 Отговор
    В какъв стил е ?

    09:01 02.08.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 ГОЛЕМ РЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Копейките освен че са предатели":

    Я марш на фронта ве лалугер

    09:05 02.08.2026

  • 133 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абе тия хора":

    най добре всички

    09:05 02.08.2026

  • 134 мароууу

    4 2 Отговор
    Да не кандидатстваш за работа в дойче зеле че си написала такива лъжи?Типично в техен стил е статията,без капчица истина.

    09:06 02.08.2026

  • 135 Хейто

    4 2 Отговор
    Вижте коя е писала статията.Тя много разбира .И шефа и казал дай да помогнем на еврейо-украинчетата и така станала тази работа.Момичето си пази хляба.

    09:06 02.08.2026

  • 136 Руснаците не са превзели нито Покровск,

    4 6 Отговор
    нито Торецк, нито Константиновка, нито Купянск, нито Суми. А в Запорожие ядат бой.

    Фронтът е статичен, от двете страни на фронтовата линия има кил- зона с ширина 30- 50 км., където нищо не остава живо, камо ли техника.

    Герасимов лъже и Путлрр му вярва!
    Украйна се нуждае от ПВО, това е.
    Тук Тръмп прави всичко възможно, за да пречи и да помага на Путлр. Един ден разпарвя едно, на другия ден- друго! Ще дам лиценз, няма да дам лиценз за Пейтриът.
    За това Европа ще свърши работата, но трябва време!

    Коментиран от #141

    09:07 02.08.2026

  • 137 Антирашист 2036

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Фашизмът сега е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #139, #142, #144, #151

    09:07 02.08.2026

  • 138 хахахахха

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    много фантазираш ве пикль0

    09:08 02.08.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Православен

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Абе шебек соломонов и соломоно подобни ....не мога да разбера ви какво толкова ги възхвалявате и подкрепяте колониалистите от запада!Нито са православни, нито пишат на нашата азбука /имат претенции всички да им учат английският език – окупатор на езиковото пространство/, нито
    някога България е видяла нещо хубаво от тях /като се почне от латинците, сатанинският Берлински конгрес, Ньойският грабителски договор, бомбадировките през втората световна война и т.н. Гърция и Сърбия подкрепени от Англия, са искали границите до Пловдив и до р. Искър/, нито ни смят за пълноправни!Използват ни като източник на евтина работна ръка, пазар за ниско стойностни стоки /да си освободят и подменят дълбоко замързеният държавен резерв от месо престояло 20 години например и т.н.Това са рецидивни общества с доказани колониални и грабителски практики!Бъдещето е на изток!!!

    09:11 02.08.2026

  • 141 хахахахха

    4 3 Отговор

    До коментар #136 от "Руснаците не са превзели нито Покровск,":

    ей го още един фантазьор,драскащ лъжи в несвяст, толкова ли си гладен че за няколко цента се излагаш

    09:12 02.08.2026

  • 142 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "Антирашист 2036":

    Май те е ритнал кон в главата

    09:14 02.08.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #137 от "Антирашист 2036":

    Когато Путин направи пещи за горене на хора и изгори предателите на България като теб, тогава ще стане фашистка държава.
    Презадохте българите на укроурода който ги ликвидира.По паспорт са украинци с украински имена и фамилии.При Ленин и Сталин бяха българи
    Ще лежите в Белене

    09:15 02.08.2026

  • 145 Следовател

    2 1 Отговор
    Намериха ли главата на Герасимов? Маймуноподобната крива тиква?

    09:15 02.08.2026

  • 146 камънчо

    0 1 Отговор
    Не"Украйна провежда" , а фашизираната част от демократичния Запад, бленуващ от векове за разгром на РФ.

    09:15 02.08.2026

  • 147 Хейто

    0 1 Отговор
    Вижте коя е писала статията.Тя много разбира .И шефа и казал дай да помогнем на еврейо-украинчетата и така станала тази работа.Момичето си пази хляба.

    09:16 02.08.2026

  • 148 Звучи ми много по комунистически...!

    1 2 Отговор
    ,,Ще има 41-ви, 42-ри и 43-ти ден и така нататък, докато нашествениците бъдат напълно прогонени."
    ,,Ние сме на всеки километър!
    От тук,до края на света ..!"

    09:16 02.08.2026

  • 149 Истината

    2 1 Отговор
    Стига сте писали врели и некипели.Никаква перемога или победа няма да има , докато има Владимир и от едната и от другата страна.Единият комплексар , другият отмъстителен, но повече шанс да надделее има последният, тъй като владее повече човешки и материални ресурси, а идеологията му е доста по-силна. Нека разните му европейски пудели да не семсамозалъгват и да лъжат и европейците. Ако не идва голяма война, то идват големи природни и хуманни катаклизми, инфлация, а и возможно нови неизвестни болести.

    09:17 02.08.2026

  • 150 Дик диверсанта

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и най-вероятно знае какво го очаква.

    Коментиран от #157, #160

    09:18 02.08.2026

  • 151 спри се ве лука

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Антирашист 2036":

    ходи да лигавиш черни патки в махалата,по ти се отдава от троленето

    09:18 02.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Кап.Петко войвода

    1 2 Отговор
    Русомразците са башибозука на Англията и Францията, заради които 500 години бяхме под Турско робство.
    Докато ги има България ще е зле.

    09:19 02.08.2026

  • 154 Крим

    2 2 Отговор
    Никога не е бил украински. Украйна го придоби благодарение на Хрушчов но това НЕ ГО ПРАВИ част от Украйна.

    09:20 02.08.2026

  • 155 ФИДЕЛ КАСТРО

    4 0 Отговор
    никога не е изричал фразата: " Следващата война ще е между Русия и фашизма, наричан демокрация!"
    Това е фейк, пуснат в кубинския фейсбук от частен профил.
    Копейките веднага напалаха кукичката.
    Всъщност, това е перефраза на Чърчил, който казва: " Бъдещите фашисти ще се наричат антифашисти."
    Впрочем, съвсен до скоро копейките твърдяха, че автор н " цитата " бил Муамар Кадафи. Леко се бяха объркали, мухахах!

    Дали Кадафи, дало Кастро- няма никакво значение, понеже този цитат е лъжа!

    09:21 02.08.2026

  • 156 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Наблюдател":

    Всяка държава си има своите индиоти,
    Но индиоти да притежават цялата държава е за пръв път в човешката история. - "Слава украине"

    09:21 02.08.2026

  • 157 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Дик диверсанта":

    Боклук 110%

    09:21 02.08.2026

  • 158 Пламен

    2 0 Отговор
    Ехххх, редакцията.
    От сутринта развалихте неделята на копейките. :)

    Коментиран от #159

    09:22 02.08.2026

  • 159 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Пламен":

    Кой те гръмна в тъпата фашистка тиква рано в неделя?

    09:24 02.08.2026

  • 160 Да наричаш фашисти

    2 0 Отговор

    До коментар #150 от "Дик диверсанта":

    Тези които са дали свобода на дедите ти е доста ТЪПИЧКО

    Коментиран от #161

    09:24 02.08.2026

  • 161 Той е

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Да наричаш фашисти":

    Помак и прабабите му са обслужвали тучелята

    09:26 02.08.2026

  • 162 Постоянно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    дрънкаш глупости! А как се нарича човек дрънкащ глупости...?!

    09:26 02.08.2026

  • 163 Хмм

    0 2 Отговор
    Абе чудя се докога ще ви търпи Путин.Един Посейдон и сте приключели бре Фашагии.

    09:27 02.08.2026

  • 164 Пепи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Петър":

    толкова си се разпалил, сякаш си русначе неориентирано

    09:28 02.08.2026

  • 165 Лизач евроатлантик

    0 3 Отговор
    Те и в Курск направиха операция,резултата :100000 бандери по-малко

    Коментиран от #168

    09:28 02.08.2026

  • 166 Докато Путлер

    1 0 Отговор
    не превземе село Ню Йорк, никаква победа няма да види!

    Дотук го е превземал вече наколко пъти от 2022 година до днес!
    Чак тогава да се надява на Покровск, Мирноград , Торецк и т.н.
    Саддам Хюсеин е казал: " Докато не превземем Ню Йорк, фашизмът, наречен демокрация , няма да падне!"
    Чак сега разбирам, че е имал предвид не онзи Ню Йорк, а село Ню Йорк!

    Мухахахах!

    09:29 02.08.2026

  • 167 Ама

    0 1 Отговор
    Марче, рано рано , в неделя,ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    09:33 02.08.2026

  • 168 Добре, че бяха

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Лизач евроатлантик":

    севернокорейците да спасят Курск, щото мужиците избягаха с двеста!

    Кво се хвалиш, хахаха!

    09:33 02.08.2026

  • 169 000

    0 0 Отговор
    Крим ще го оправят, но 300 годишния западен колониален рай приключи и сега ще се плаща цената за илюзията.

    09:34 02.08.2026

  • 170 Склави Фиасков

    0 0 Отговор
    Ха ха, майтап да става! "Славяните" пак се проявяват като едни исторически отпадъци, вървящи по свирката на големия капитал. Да приемеш да бъдеш терена и главно действащи лице на тази огромна манипулация наречена "война" или"специална операция" те определя като "територии със специални потребности"!

    09:34 02.08.2026

  • 171 Украйна провежда и произвежа

    1 0 Отговор
    единствено пръдни и от време на време по някой терористичен акт. Специалното им е единствено простотията и олигофренията

    09:36 02.08.2026

  • 172 ДРАСКАНИЦИ НА ВОЛЯ

    1 0 Отговор
    У ТОЯ САЙТ УКРИТЕ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА СА ПРЕВЗЕЛИ КРИМ ,......АМА НА ПРАКТИКА .....НЕМА НИЩО ВЕРНО

    09:37 02.08.2026

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