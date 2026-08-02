Украйна провежда 40-дневна специална военна операция в Крим: полуостровът е блокиран, няма ток и вода

Украйна провежда стратегическа многоетапна операция за изолиране на временно окупирания Крим от Русия, чийто финал ще бъде освобождението на украинския полуостров. Това заяви Серхий Братчук, говорител на Украинската доброволческа армия, в ефира на телевизионния канал FREEДОМ.
На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски одобри 40-дневна специална операция на Службата за сигурност на Украйна, насочена към засилване на военния натиск върху Русия, за да се прекрати войната. Кампанията включва мащабни удари по ключови цели, включително в Крим. 40-дневният период официално приключва в началото на август.
„Но ако окупаторите са се надявали, че ще минат 40 дни и СБУ ще спре атаките срещу Крим, те са сгрешили. Защото ще има 41-ви, 42-ри и 43-ти ден и така нататък, докато нашествениците бъдат напълно прогонени. Следователно атаките срещу Крим също ще продължат “, заяви Братчук.
„Окупаторите в Крим нямат време за почивка днес. В много райони няма електричество, няма вода. Не говорим само за цивилни, говорим и за военни. В крайна сметка атаките срещу енергийни ресурси, срещу енергийни съоръжения във временно окупирания Крим не са за цивилни, а за военни. Самата Русия призна, че Крим е „непотопяем самолетоносач“, той е милитаризирана база, която днес осигурява руския фронт, по-специално Южната оперативна зона“, каза той.
Повредите на повече от пет големи електрически подстанции причиниха широко разпространени прекъсвания и дестабилизация на цялата вътрешна енергийна система на Крим.
„Например, Джанкой е ключов логистичен, транспортен и железопътен възел. Днес там няма електричество или вода. Ситуацията е същата в Западен Крим, в източната част на полуострова, на южното крайбрежие”, заяви Братчук.
Жителите на Крим са в наистина трудна ситуация с ресурсите (гориво, енергия, електричество), защото всичко това се пренасочва за поддръжка на руската армия.
„Днес всичко най-важно се дава на окупаторите. Но отново, колко от това ще бъде достатъчно? В края на краищата операцията на Украинските отбранителни сили в Крим продължава, както и логистичната блокада“, каза още Братчук.
Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г. Украинските сили продължават да нанасят удари по полуострова, който се превърна в основа на наратива на Владимир Путин за военната мощ на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #26, #32, #50, #77, #137, #143, #150
07:58 02.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #57, #85
07:59 02.08.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
07:59 02.08.2026
5 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #116
07:59 02.08.2026
6 Соломон
Коментиран от #91, #138, #140
07:59 02.08.2026
7 Коментар
Коментиран от #19, #23, #65
08:00 02.08.2026
8 Рилски
Крим не е бил и няма да стане украински!
Коментиран от #17
08:01 02.08.2026
9 Някой
Щом пак те почнали поредната перемога, защо Зеленски вие за пво ракети и още оръжие? Да не би да става нещо по-различно от това, в корт ни убеждавате?
Дамски да кажа - хората отдавна имат достъп до едно медии, дето фашисткия ЕС забрани.
Коментиран от #27, #40, #82
08:01 02.08.2026
10 Петър
Кой ги излъга така малоумните укропчета?
Крим е руски и повече никога, ама никога няма да бъде бандеровски!
Коментиран от #164
08:02 02.08.2026
11 Путин
Коментиран от #127
08:02 02.08.2026
12 Баце
08:02 02.08.2026
13 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #88
08:02 02.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хахахаха😂😂😂😂
08:02 02.08.2026
16 реалистъ
08:03 02.08.2026
17 Соломон
До коментар #8 от "Рилски":Много ама много има да страда Русия за това което причини на Украйна. И този път няма да има замразени пилешки бутчета от САЩ
Коментиран от #24, #35, #162
08:03 02.08.2026
18 Абе тия хора
Коментиран от #93, #133
08:03 02.08.2026
19 Обективно
До коментар #7 от "Коментар":Когато Крим е бил руски Манхатън е бил на индианците.
Коментиран от #55
08:03 02.08.2026
20 жик так
08:05 02.08.2026
21 Наблюдател
- Колониялното бандерско правителство реши да даде остров Крим на американския 6 флот, за да си направят там поредната военна база.
Кримчани бяха против, руснаците също.
Проведе се референдум (забранена дума в североатлантическите среди), където цял свят видя километричните опашки на желаещите да гласуват за автономия.
Всичко друго е пропаганда.
По тази логика:
Нима Америка не е анексирана?
Коментиран от #28, #156
08:05 02.08.2026
22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- - -
След като полуострова бил блокиран, а също нямало ток и вода, нека фашизоидите от този сайт да ми кажат колко точно жители на Крим избягаха в Украйна?
Точната бройка?
Оказва се, че хората предпочитат да живеят без ток и вода, но в никакъв случай не желаят да живеят в Украйна.
Каква е причината?
Коментиран от #102, #112
08:05 02.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 П. Петков
Коментиран от #33
08:06 02.08.2026
26 Путин
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Ние съм запада няма да воюваме копейка гладна. Милиардер съм, парите и децата ни са на запад.
08:06 02.08.2026
27 Някой
До коментар #9 от "Някой":Като не могат да получат реална победа на бойното поле се опитват поне с пропаганда . Та така и с тая статия. Обаче даже с помощта на и ботовете и троловете пак не им се получава.
08:07 02.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гьобелс
П.П. За хонорар да не си и помисля.
08:08 02.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Рефер
08:08 02.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #25 от "П. Петков":Тя твърдо вярва, че ще получи пари от "правилното" място за такива новини.
Правилността на самите новини не са от значение. Иначе хладилника и гардероба за дрехи ще са празни.
08:11 02.08.2026
34 мара бандерката..
08:11 02.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сесесере
08:12 02.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АААААА
До коментар #9 от "Някой":Ама сигурен ли си, че руснаците побеждават, защото за 5г. до никъде не са стигнали.Едно е сигурно - замогилиха много руснаци.Другото сигурно е, че лакомията им за земя граници няма, независимо колко хора ще пратят в отвъдното... и от двете страни.
Коментиран от #47, #78
08:15 02.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Жужи
08:16 02.08.2026
44 Емигрант
До коментар #28 от "Соломон":Соломончо, разбирам мъката ти, но какво са казали или отказали твоите приятели няма значение.
Те така Горбачов като подаряваше от добра воля ГДР-то, му обещаха, че НАТО няма да се разшири и сънтиметър на изток.
Така, че :
Приказвай си, не ни пречиш.
08:16 02.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мишел
Коментиран от #83
08:17 02.08.2026
47 Соломон
До коментар #40 от "АААААА":Русия допусна две основни грешки. Първата е че повярва че Украйна ще се предаде. И втората е че продължава да вярва в това
Коментиран от #54
08:17 02.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 жик так
08:17 02.08.2026
50 гост
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Нелечимо болен си....само налагане с прясна земна маса ще те излекува..
08:18 02.08.2026
51 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
08:19 02.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Па съм я бе
08:19 02.08.2026
54 те така е
До коментар #47 от "Соломон":Щото ти пускаш без пари . Само за бирени капачки .
08:20 02.08.2026
55 Факт
До коментар #19 от "Обективно":Когато Манхатън е бил на индианците Крим е бил на Османската империя!
08:20 02.08.2026
56 Така е
До коментар #41 от "козляците врякат грозно зловещо":Кобзон Експрес върви по план график.Снощи мина през Москва.
08:20 02.08.2026
57 Герги
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":Папугай...не ти ли омръзна да разказваш басни за плиткоумни..
08:20 02.08.2026
58 Ти тан
Тея хора с пропагандата живеят в миналия век , където единствен тяхната информация е правилната и единствено може да се информирате по БНР.
Коментиран от #99
08:20 02.08.2026
59 94858
До коментар #41 от "козляците врякат грозно зловещо":Едва ли има по-лоша болест от русофилизма.Тя е ментална болест.
08:22 02.08.2026
60 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Явно "тази операция" ще е зациклила нещо.
Я да опресним паметта на впиянчените дърти русофоби:
"Jun 26, 2026 — Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия за прекратяване на войната."
Само пълен oлигoфрен може да повтаря простотиите на киевската хунта.
08:24 02.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #63
08:25 02.08.2026
63 Що квичиш?
До коментар #62 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":За пари ли?
Коментиран от #71
08:28 02.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Търновец
До коментар #7 от "Коментар":Преди победата на Християните срещу Тюркяните през 1683 Крим беше Татарски и Петър се възползува от разгрома под Виена
08:29 02.08.2026
66 Янко
08:29 02.08.2026
67 койдазнай
Това и сега се повтаря.
08:29 02.08.2026
68 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #52 от "соясев":За да бъдем коректни трябва да отбележим че в Киев живеят в метрото и миризмата вътре е умопомрачителна Пет дрона и медиен шум няма да пречупят Русия
08:30 02.08.2026
69 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:30 02.08.2026
70 броим заедно
08:31 02.08.2026
71 МЪЛЧИ МУСОР
До коментар #63 от "Що квичиш?":Стой си в дупката.
08:31 02.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Боа
08:31 02.08.2026
74 Обективен
Колкото до статиката,когато пропагандата се ожесточава,значи работите са много зле.
08:31 02.08.2026
75 E, те нали го освободиха Крим
08:32 02.08.2026
76 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
08:32 02.08.2026
77 Фидел Кастро
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Виж тая ми тАпня докъде ме докара. Кой те кара да ми се връзваш.
08:33 02.08.2026
78 Шашко Шорош
До коментар #40 от "АААААА":Не ставаш, но ще ти дам едно евро, понеже много се напъваш, а аз обичам тъпите и упоритите.
08:33 02.08.2026
79 Пропаганда
08:34 02.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
08:34 02.08.2026
82 Кой ти го говори?
До коментар #9 от "Някой":Гласовете в главата?
08:35 02.08.2026
83 Брендо
До коментар #46 от "Мишел":Ти си другата моя гордост, знаеш шефа винаги е с предимство, няма как.
08:35 02.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 реални
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":са тези цифри..защото още през 2022г. Урсула фон дер рядко ляйно опубликувала в сайта на ЕС цифра 100 000 убити укропейтриоти..но под натиск на Киев, след няколко часа ги свали...НО интернет помни всичко..а през годините тези цифри станаха страшни..Зеленото надрусаното все повтаря една цифра..55 000 убити...може би трябва да добави че става дума само за няколко месеца..
08:35 02.08.2026
86 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:36 02.08.2026
87 СЛАВА УКРАИНУ
08:36 02.08.2026
88 Тогава
До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":защо се смееш насила, изкуствено?
08:36 02.08.2026
89 Герой в дървено пардесю
Коментиран от #130
08:37 02.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Няма да го освобождават
До коментар #18 от "Абе тия хора":Връщат си го.
На тебе полицията като ти връщаше открадната каруца, това освобождение ли беше?
08:38 02.08.2026
94 Артилерист
Коментиран от #111, #117
08:40 02.08.2026
95 Нещо не е така
НИКОЙ не се замисля, добре де излиза един нашмъркан споделя делириумните си видения и всички даже без да са потребявали стават като него, ами що не дават реални репортажи разните Дойче Веле или Ройтерс или онуй ISW, покажете бе, нали това е положителен резултат от изхарчените ни пари, защо?
08:40 02.08.2026
96 ЗЕЛЕНСКИ ЗА ПЕТДЕСЕТИ ПЪТ Е ПРОДАЛ
08:43 02.08.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Може ли повече инфо
До коментар #58 от "Ти тан":Кой влогър ги е качил, на коя дата и заглавията на клиповете? Лесно се проверява.
08:44 02.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ТАЗИ СТАТИЯ
08:45 02.08.2026
102 Причината е
До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":в копейската ти логика. Препил си с бояришник.
08:45 02.08.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ватата
08:47 02.08.2026
105 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #126
08:47 02.08.2026
106 ВСУ разруши всички мостове
Гледката на километричните колони автомобили и камиони от Крим към Русия станаха хит по световните медии!
В обратната посока- към Крим , няма желаещи да почиват на плажовете на полуострова. То и плажове не останаха, всичко е в мазут! И ток и вода няма, да не говорим за други глезотии, като храна по магазините, да речем!
Коментиран от #119
08:47 02.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 ха ха ха
08:48 02.08.2026
109 Айляк
Друго не ти остава.
08:48 02.08.2026
110 Ами
Коментиран от #120
08:49 02.08.2026
111 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #94 от "Артилерист":Ще го накажем.
08:49 02.08.2026
112 Сдъвкан Пич
До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Как да стане, след като Путин им гепи украинските паспорти (плюс дечицата) и зорлям им раздаде руски (плюс ароматизатори с есенция от кълките си)?
08:50 02.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Айляк
Трябва да се измисли някаква нова, по-висша терминология на "пропаганда", че тази нещо утече у канала. Пропагандата е важела по времето на Гьобелс, сега не струва.
Какво 40-дневно СВО на Украйна в Крим, какви пет лева?
Бандерите се чудят как и колко да изпросят по света, не им останаха хора да воюват, обаче СВО щели да провеждат в Крим.
И рашките ей така - просто ще стоят и ще гледат.
Луда работа.
08:50 02.08.2026
115 Що ревеш?
До коментар #113 от "ТЪПА СТАТИЯ":За пари ли?
08:51 02.08.2026
116 наблюдател
До коментар #5 от "УАЗ ПАТРИОТ":до 5 дали путин ще е жив да види победата
08:52 02.08.2026
117 Механик
До коментар #94 от "Артилерист":Колега,държи ли простата,че моята взе да пуска?
08:53 02.08.2026
118 Васил
08:53 02.08.2026
119 Ами
До коментар #106 от "ВСУ разруши всички мостове":Те бандерите ив Курско бая мизерия направиха и какво стана с тях и границата къде отиде сега:)))и за тази мизерия ще платят ,както отдавна е предупредил Бисмарк:)))или си мислите,че си подобряват преговорните позиции бандерите:)))
Коментиран от #121, #123
08:54 02.08.2026
120 Брях,
До коментар #110 от "Ами":кога те освободи Путинова Русия? Бъркаш си епохите. И кога ще благодариш на украинците (преобладаващото мнозинство в оная освободителна армия), на финландците, монголците, японците, англичаните, дори норвежците, м?
Защо така избирателно благодариш?
Коментиран от #124, #128
08:54 02.08.2026
121 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #119 от "Ами":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
08:55 02.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 На никой не му пука
До коментар #119 от "Ами":за страданията ти. Ходи да опяваш в Иран при братята си.
Личи, че си снощен. Пий зелева чорба или две безалкохолни. Днес беси във форма.
08:57 02.08.2026
124 Копейките освен че са предатели
До коментар #120 от "Брях,":Са и неграмотни.
Коментиран от #132
08:57 02.08.2026
125 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
капитулацията на Бандерайна...
08:57 02.08.2026
126 НИЩО ПОДОБНО:
До коментар #105 от "А ИСТИНАТА Е":Основни направления и кой къде напредва:
Покровско и Торецко направление (Донбас): Това остава най-горещата точка на сухопътния фронт. Руската армия продължава бавното си и тежко настъпление. Покровск е ключов логистичен център за украинската армия и руските сили се опитват да прекъснат снабдителните линии.
Харковско направление: Ситуацията тук е относително стабилизирана в сравнение с минали периоди, но продължават интензивните локални боеве около Волчанск и Липци. Напредъкът и на двете страни тук е минимален и с променлив успех.
Купянско и Лиманско направление: Руските сили поддържат силен натиск с цел изтласкване на украинските части зад река Оскол, но украинската отбрана удържа позициите си чрез тактически маневри.
Южен фронт (Запорожие и Днепропетровска област): Линията на фронта е предимно статична, макар че украинските сили съобщават за успешни локални контраофанзиви и възвръщане на контрола върху определени позиции, за да неутрализират руските опити за пробив.
Новата стратегия на Украйна: Дълбоки въздушни удари
Тъй като ситуацията на бойното поле е трудна поради недостиг на боеприпаси и жива сила за мащабни сухопътни офанзиви, Украйна залага на асиметрична тактика:Удари по тила и логистиката: Украинските далекобойни дронове и ракети системно поразяват руски военни летища, петролни терминали, рафинерии и складове за боеприпаси дълбоко в руския тил (включително Черноморския регион и Балтийско море).Черно море: Украйна продължава успешно да огра
08:58 02.08.2026
127 Чезни ве
До коментар #11 от "Путин":Разпран
08:59 02.08.2026
128 голям смях
До коментар #120 от "Брях,":Копейкин,цомчо и пиян Волен са го освободили тоя нещастник.
08:59 02.08.2026
129 Това художествено произведение
09:01 02.08.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #124 от "Копейките освен че са предатели":Я марш на фронта ве лалугер
09:05 02.08.2026
133 факуса
До коментар #18 от "Абе тия хора":най добре всички
09:05 02.08.2026
134 мароууу
09:06 02.08.2026
135 Хейто
09:06 02.08.2026
136 Руснаците не са превзели нито Покровск,
Фронтът е статичен, от двете страни на фронтовата линия има кил- зона с ширина 30- 50 км., където нищо не остава живо, камо ли техника.
Герасимов лъже и Путлрр му вярва!
Украйна се нуждае от ПВО, това е.
Тук Тръмп прави всичко възможно, за да пречи и да помага на Путлр. Един ден разпарвя едно, на другия ден- друго! Ще дам лиценз, няма да дам лиценз за Пейтриът.
За това Европа ще свърши работата, но трябва време!
Коментиран от #141
09:07 02.08.2026
137 Антирашист 2036
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Фашизмът сега е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #139, #142, #144, #151
09:07 02.08.2026
138 хахахахха
До коментар #6 от "Соломон":много фантазираш ве пикль0
09:08 02.08.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Православен
До коментар #6 от "Соломон":Абе шебек соломонов и соломоно подобни ....не мога да разбера ви какво толкова ги възхвалявате и подкрепяте колониалистите от запада!Нито са православни, нито пишат на нашата азбука /имат претенции всички да им учат английският език – окупатор на езиковото пространство/, нито
някога България е видяла нещо хубаво от тях /като се почне от латинците, сатанинският Берлински конгрес, Ньойският грабителски договор, бомбадировките през втората световна война и т.н. Гърция и Сърбия подкрепени от Англия, са искали границите до Пловдив и до р. Искър/, нито ни смят за пълноправни!Използват ни като източник на евтина работна ръка, пазар за ниско стойностни стоки /да си освободят и подменят дълбоко замързеният държавен резерв от месо престояло 20 години например и т.н.Това са рецидивни общества с доказани колониални и грабителски практики!Бъдещето е на изток!!!
09:11 02.08.2026
141 хахахахха
До коментар #136 от "Руснаците не са превзели нито Покровск,":ей го още един фантазьор,драскащ лъжи в несвяст, толкова ли си гладен че за няколко цента се излагаш
09:12 02.08.2026
142 Ба бааааа
До коментар #137 от "Антирашист 2036":Май те е ритнал кон в главата
09:14 02.08.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Ха ХаХа
До коментар #137 от "Антирашист 2036":Когато Путин направи пещи за горене на хора и изгори предателите на България като теб, тогава ще стане фашистка държава.
Презадохте българите на укроурода който ги ликвидира.По паспорт са украинци с украински имена и фамилии.При Ленин и Сталин бяха българи
Ще лежите в Белене
09:15 02.08.2026
145 Следовател
09:15 02.08.2026
146 камънчо
09:15 02.08.2026
147 Хейто
09:16 02.08.2026
148 Звучи ми много по комунистически...!
,,Ние сме на всеки километър!
От тук,до края на света ..!"
09:16 02.08.2026
149 Истината
09:17 02.08.2026
150 Дик диверсанта
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Който разпространява руска пропаганда, разпространява фашизъм и най-вероятно знае какво го очаква.
Коментиран от #157, #160
09:18 02.08.2026
151 спри се ве лука
До коментар #137 от "Антирашист 2036":ходи да лигавиш черни патки в махалата,по ти се отдава от троленето
09:18 02.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Кап.Петко войвода
Докато ги има България ще е зле.
09:19 02.08.2026
154 Крим
09:20 02.08.2026
155 ФИДЕЛ КАСТРО
Това е фейк, пуснат в кубинския фейсбук от частен профил.
Копейките веднага напалаха кукичката.
Всъщност, това е перефраза на Чърчил, който казва: " Бъдещите фашисти ще се наричат антифашисти."
Впрочем, съвсен до скоро копейките твърдяха, че автор н " цитата " бил Муамар Кадафи. Леко се бяха объркали, мухахах!
Дали Кадафи, дало Кастро- няма никакво значение, понеже този цитат е лъжа!
09:21 02.08.2026
156 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #21 от "Наблюдател":Всяка държава си има своите индиоти,
Но индиоти да притежават цялата държава е за пръв път в човешката история. - "Слава украине"
09:21 02.08.2026
157 Ха ХаХа
До коментар #150 от "Дик диверсанта":Боклук 110%
09:21 02.08.2026
158 Пламен
От сутринта развалихте неделята на копейките. :)
Коментиран от #159
09:22 02.08.2026
159 Ха ХаХа
До коментар #158 от "Пламен":Кой те гръмна в тъпата фашистка тиква рано в неделя?
09:24 02.08.2026
160 Да наричаш фашисти
До коментар #150 от "Дик диверсанта":Тези които са дали свобода на дедите ти е доста ТЪПИЧКО
Коментиран от #161
09:24 02.08.2026
161 Той е
До коментар #160 от "Да наричаш фашисти":Помак и прабабите му са обслужвали тучелята
09:26 02.08.2026
162 Постоянно
До коментар #17 от "Соломон":дрънкаш глупости! А как се нарича човек дрънкащ глупости...?!
09:26 02.08.2026
163 Хмм
09:27 02.08.2026
164 Пепи
До коментар #10 от "Петър":толкова си се разпалил, сякаш си русначе неориентирано
09:28 02.08.2026
165 Лизач евроатлантик
Коментиран от #168
09:28 02.08.2026
166 Докато Путлер
Дотук го е превземал вече наколко пъти от 2022 година до днес!
Чак тогава да се надява на Покровск, Мирноград , Торецк и т.н.
Саддам Хюсеин е казал: " Докато не превземем Ню Йорк, фашизмът, наречен демокрация , няма да падне!"
Чак сега разбирам, че е имал предвид не онзи Ню Йорк, а село Ню Йорк!
Мухахахах!
09:29 02.08.2026
167 Ама
09:33 02.08.2026
168 Добре, че бяха
До коментар #165 от "Лизач евроатлантик":севернокорейците да спасят Курск, щото мужиците избягаха с двеста!
Кво се хвалиш, хахаха!
09:33 02.08.2026
169 000
09:34 02.08.2026
170 Склави Фиасков
09:34 02.08.2026
171 Украйна провежда и произвежа
09:36 02.08.2026
172 ДРАСКАНИЦИ НА ВОЛЯ
09:37 02.08.2026