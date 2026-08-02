Украйна провежда 40-дневна специална военна операция в Крим: полуостровът е блокиран, няма ток и вода

Украйна провежда стратегическа многоетапна операция за изолиране на временно окупирания Крим от Русия, чийто финал ще бъде освобождението на украинския полуостров. Това заяви Серхий Братчук, говорител на Украинската доброволческа армия, в ефира на телевизионния канал FREEДОМ.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски одобри 40-дневна специална операция на Службата за сигурност на Украйна, насочена към засилване на военния натиск върху Русия, за да се прекрати войната. Кампанията включва мащабни удари по ключови цели, включително в Крим. 40-дневният период официално приключва в началото на август.

„Но ако окупаторите са се надявали, че ще минат 40 дни и СБУ ще спре атаките срещу Крим, те са сгрешили. Защото ще има 41-ви, 42-ри и 43-ти ден и така нататък, докато нашествениците бъдат напълно прогонени. Следователно атаките срещу Крим също ще продължат “, заяви Братчук.

„Окупаторите в Крим нямат време за почивка днес. В много райони няма електричество, няма вода. Не говорим само за цивилни, говорим и за военни. В крайна сметка атаките срещу енергийни ресурси, срещу енергийни съоръжения във временно окупирания Крим не са за цивилни, а за военни. Самата Русия призна, че Крим е „непотопяем самолетоносач“, той е милитаризирана база, която днес осигурява руския фронт, по-специално Южната оперативна зона“, каза той.

Повредите на повече от пет големи електрически подстанции причиниха широко разпространени прекъсвания и дестабилизация на цялата вътрешна енергийна система на Крим.

„Например, Джанкой е ключов логистичен, транспортен и железопътен възел. Днес там няма електричество или вода. Ситуацията е същата в Западен Крим, в източната част на полуострова, на южното крайбрежие”, заяви Братчук.

Жителите на Крим са в наистина трудна ситуация с ресурсите (гориво, енергия, електричество), защото всичко това се пренасочва за поддръжка на руската армия.

„Днес всичко най-важно се дава на окупаторите. Но отново, колко от това ще бъде достатъчно? В края на краищата операцията на Украинските отбранителни сили в Крим продължава, както и логистичната блокада“, каза още Братчук.

Крим беше окупиран от руската армия през 2014 г. Украинските сили продължават да нанасят удари по полуострова, който се превърна в основа на наратива на Владимир Путин за военната мощ на Москва.