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От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art

От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art

1 Август, 2026 12:29, обновена 1 Август, 2026 11:40 500 4

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  • fashion and art

Нова международна платформа за бизнес, мода и изкуство

От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art - 1
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На 30 юли 2026 г. София бе домакин на Учредителния форум на Balkan Open Door – Business • Fashion • Art – нова международна платформа, създадена с цел да развива партньорства между представители на бизнеса, модата, изкуството, културата, образованието и институциите от Балканите, Европа и други държави по света.

Инициатор, създател и собственик на платформата е Мила Захариева, основател на International Fashion Connection Group, която събра в българската столица представители на седем държави, за да поставят началото на нов модел за международно сътрудничество, обмен на опит и реализиране на общи инициативи.

От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art

Учредителното заседание се проведе в East Plaza Hotel – най-новият петзвезден хотел в София.

В рамките на форума участниците обсъдиха, приеха и подписаха Учредителния меморандум на Balkan Open Door, с който официално беше поставено началото на международна организация с национални представителства в различни държави.

Новата платформа ще работи за развитието на международни бизнес партньорства, културен обмен, модни инициативи, образователни проекти, международни форуми и съвместни европейски програми.

Допълнителен акцент в атмосферата на форума бе експозицията на произведения на световноизвестния български скулптор Живко Седларски, чиито творби символично обединиха бизнеса, модата и изкуството – основните направления, върху които стъпва концепцията на Balkan Open Door.

От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art

За учредители и Президенти на първите национални представителства на платформата бяха определени:

  • България – Мила Захариева, създател и собственик на Balkan Open Door и International Fashion Connection Group;
  • Албания – Андриола Камбо, предприемач и основател на международната платформа MUZA Fashion;
  • Италия – Мариана Мичели, основател и президент на Mad Mood Milano Fashion Week и създател на
    Mediterranean Fashion Week;
  • Гърция – Валерия Мелетиди, международен предприемач и бизнес лидер;
  • Турция – Кюбра Оракчиоглу Казан, международен бизнес лидер, председател на Бизнес съвета за
    чуждестранни инвестиции към DEİK и бивш член на Управителния съвет на Orka Holding;
  • Сърбия – Бата Спасоевич, международно признат моден дизайнер и основател на модния бранд
    INDIVIDUAL;
  • Черна гора – Марина Банович, международно признат дизайнер, преподавател по моден дизайн
    и основател на Marina Banović Atelier.

По време на Учредителния форум беше избран и Управителният Съвет на Balkan Open Door – Business • Fashion • Art:

1. Председател: Мила Захариева, създател и собственик на Balkan Open Door и International Fashion Connection Group
2. Заместник-председатели на международната организация:

- Андриола Камбо (Албания)
- Кюбра Оракчиоглу Казан (Турция)

След приключването на Учредителния форум делегациите посетиха Българската телеграфна агенция (БТА), където се проведе официална пресконференция с участието на всички Президенти на националните представителства.

По време на пресконференцията бяха представени основните цели, структурата и стратегията за развитие на Balkan Open Door, а на всеки Президент беше връчен официален сертификат за национално представителство на платформата.

В обръщението си към участниците Мила Захариева подчерта, че Balkan Open Door има амбицията да се превърне в устойчива международна мрежа, която ще свързва предприемачи, творци, институции и обществени лидери чрез съвместни инициативи, международни проекти и дългосрочни партньорства.

Международният форум се реализира с подкрепата на официалните партньори:

DVisio Make Up Academy – Диана Гълъбова;

Videotours – официален партньор за фото и видеозаснемане; Singer Bulgaria.

Любезен домакин и партньор на събитието бе East Plaza Hotel, който посрещна международните делегации и гостите на форума.

С учредяването на Balkan Open Door – Business • Fashion • Art България застана в основата на нова
международна платформа, насочена към изграждането на устойчиви връзки между държавите и създаването на нови възможности за развитие на бизнеса, модата, културата, образованието и изкуството чрез международно сътрудничество.

От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art

От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Компот от сливи и един Бата Спасоевич за цвят.😎

    11:45 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Още една схема за корупция ,кражби и бандитизъм

    Коментиран от #4

    11:58 01.08.2026

  • 4 Нашийник

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    В "най-новия 5-звезден хотел". Пари нямало, както се казва, м?...😎

    12:04 01.08.2026