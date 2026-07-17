Излезе новият брой на сп. "Съвременник"

„Маестрото и Малките от Пиколо театро...“ в превод на Огнян Стамболиев, е основният акцент в първия брой за т.г. на „Съвременник“ – най-авторитетното списание за култура и литературна критика. Авторът на романа – Луиджи Лунари – е италиански драматург, киносценарист, литературен критик и преводач, роден в Милано. Познат е с поставените си постановки и на българската театрална сцена.

В продължение на двайсет години Лунари сътрудничи на „Малкия театър на Милано“ (Il Piccolo Teatro di Milano), от където е почерпил вдъхновение за написването и на публикувания за този оригинален роман - „Маестрото и Малките от Пиколо театро...“ Вдъхновен е от една реална забавна история, един конфликт между директора, прочутият режисьор Джорджо Стрелер и артистите –синдикалисти.

След няколкогодишно отсъствие на страниците на списанието се завръща и Боян Биолчев, представен с няколко разказа. Боян Биолчев е автор на над 200 научни публикации и повече от двайсет белетристични книги. Негови романи и разкази са преведени на няколко европейски езика. Сценарист е на шест игрални и два документални филма. Сред най-известните му книги са сборникът “Сатурнов кръг” и романите “Амазонката на Варое” и “Преселението”. Носител е на множество национални и международни награди за литература.

Деметра Дулева – носител на награда за литература „Перото“ – е представена с откъс от романа си „Авеню Версай“ – кръгов роман за любовта. сред поетите в броя е украинският поет и журналист Максим Бородин. На български език излезе стихосбирката му „Любов по време на война“, която е негова първа извън Укpaйна. Преводът е на Павлина Георгиева.

В превод на Огнян Стамболиев са представени и двама големи италиански поети – Джузепе Унгарети и Умберто Саба, определени от световната критика като «Апостолите на италилианската лирика», А също и един от водещите поети днес на Молдова Лео Теодор Бутнару.

Сред останалите автори са Евгения Иванова, Петър Канев, СофияТодорова Милева, Светлозар Стоянов Христина Панджаридис, Калин Михайлов.

В рубриката Фотоателие са представени фотографии на Георги Кюрпанов – Генк, който е български фоторепортер и документален фотограф. Работи като фоторепортер във вестник „24 часа“, където отразява обществени, културни и актуални събития. Интересите му са насочени към уличната фотография, документалния разказ и градската среда. Автор е на изложбите „Genkography“ и „Creative Bros“, чрез които представя своя характерен поглед към хората и ежедневието. Списанието е финансирано от Национален фонд „Култура“.

«Съвременник» вече може да се намери в големите книжарници страната или да се поръча на www.trud.cc - Стр. 416 Цена 12.50 € / 24.45 лв.

НАДЕЖДА ДЕЛЕВА, главен редактор на ИК «Труд»