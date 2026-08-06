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Бразилската сензация на Вихрен Лео Пимента разпалва интереса на елитните клубове

Бразилската сензация на Вихрен Лео Пимента разпалва интереса на елитните клубове

6 Август, 2026 19:17 1 087 1

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Футболистът е на прицел както у нас, така и в чужбина

Бразилската сензация на Вихрен Лео Пимента разпалва интереса на елитните клубове - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лео Пимента, крилото на Вихрен Сандански, отново се превърна в гореща тема на трансферния пазар. 26-годишният бразилец стартира сезона във Втора лига с впечатляваща форма – три попадения и една асистенция само в първите два двубоя на „еделвайсите“. С подобни изяви Пимента не само радва феновете на Вихрен, но и привлича погледите на водещите клубове от efbet Лига.

Не е тайна, че някои от най-големите имена в българския футбол вече са отправили запитвания за южноамериканеца. През изминалия сезон Пимента бе под лупа от грандове като Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Ботев Враца, като последните дори водиха напреднали преговори за неговия подпис. Сега, освен родните клубове, към бразилския нападател има засилен интерес и от азиатски отбори, което допълнително повишава неговата стойност на пазара.

С наближаването на края на трансферния прозорец, не е изключено Пимента да смени клубната си принадлежност. В случай на преотстъпване, Вихрен ще си осигури сериозен процент от бъдеща продажба на своята звезда – ход, който може да се окаже златен за клуба от Сандански.

Миналият сезон бе истински фойерверк за Лео Пимента – 15 гола в 32 срещи във второто ниво на българския футбол. С подобна резултатност и постоянство, не е чудно, че името му се спряга все по-често сред трансферните новини.


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