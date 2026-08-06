Зеленски отива в Сърбия: за първи път след руската инвазия

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия на 8 август, предаде сръбското издание Telegraf.
Това ще е първата визита на Зеленски в балканската страна, откакто Русия започна пълномащабна война срещу Украйна през 2022 г.
В Сърбия Володимир Зеленски ще се срещне с президента Александър Вучич. Към момента не се разкриват повече подробности за програмата на украинския президент.
Президентът на Сърбия посети Киев в средата на юли за първи път от началото на руската инвазия в Украйна. Посещението на президента на Сърбия в Киев беше възприето като продължение на балансирането на сръбската външна политика между западните сили и Русия.
На този фон "Украинска правда" съобщи, че Зеленски е уволнил посланиците на Украйна в три балкански държави - Хърватия, Албания и Черна гора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
19:21 06.08.2026
2 пожелание
Коментиран от #11
19:21 06.08.2026
3 Ахаха
19:21 06.08.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:22 06.08.2026
5 осраински
Коментиран от #47
19:22 06.08.2026
6 Тити на Кака
19:23 06.08.2026
7 Павел Пенев
Коментиран от #12
19:23 06.08.2026
8 Боруна Лом
19:24 06.08.2026
9 Толкова изпаднал просякът
А и вече му пари под краката и въжето се стяга около гушата му в родината.....
19:24 06.08.2026
10 зеле иска да пътува
19:25 06.08.2026
11 Не бе ,
До коментар #2 от "пожелание":само две с един патриот между тях !
19:25 06.08.2026
12 Боруна Лом
До коментар #7 от "Павел Пенев":ВУЧИЧ МУ ПОДАРИ МНОГО ОРЪЖИЯ! ПРЕДИ ВРЕМЕ ИМАШЕ СТАТИЯ
Коментиран от #26, #54
19:25 06.08.2026
13 пешо
Коментиран от #24
19:26 06.08.2026
14 пешо
Коментиран от #20
19:28 06.08.2026
15 Овчар
19:29 06.08.2026
16 Атина Паднала
19:31 06.08.2026
17 Щирлиц
19:31 06.08.2026
18 Еее...
19:32 06.08.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх
Коментиран от #27
19:32 06.08.2026
20 Српска
До коментар #14 от "пешо":плескавица !
19:32 06.08.2026
21 осраински
19:33 06.08.2026
22 Морски
19:33 06.08.2026
23 Че той
19:34 06.08.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "пешо":Те в Япония не смеят да кажат Кой е пуснал бомбите в Хирошима и Нагасаки, ти от Факти Чакаш?
Това е КАТО турското " Присъствие" В България
19:35 06.08.2026
25 Кой му плаща разходките
Коментиран от #36, #38
19:35 06.08.2026
26 Грешка!
До коментар #12 от "Боруна Лом":Сърбия продава оръжия на Украйна.Путин безпомощно преглъща.
Коментиран от #55
19:37 06.08.2026
27 Русофил
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Я кажи кой руски генерал закопаха онзи ден след партито.
Коментиран от #30, #32, #53
19:39 06.08.2026
28 Анонимен
19:40 06.08.2026
29 ТОЯ ПОЛМИЯР Е ПАК ПАК НА ПРОСИЯ
ИНТЕРЕСНО КАКВО ЩЕ ПРОСИ ОТ СЪРБИТЕ ???
А БЕ ЗАЩО ГО ПРИЕМАТ ТОЯ НЕЛИГИТИМЕ НАДРУСАНЯК !! КАКВИ СА ТИЯ ПОХОЖДЕНИЯ , ИЗРИТАЙТЕ ГО , НИКАКЪВ НЕ Е !!
19:43 06.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Укротролягата да хване скоротечен рак!
Коментиран от #34
19:46 06.08.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Русофил":Познай, що ме изтьриха, хахахахх
19:46 06.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Укротролягата да хване скоротечен рак!":Много си жесток. Нека просто синът Му да Му доведе Зет. И родът Му приключи.
19:47 06.08.2026
35 Само от сърбите
Вучич тръпне от вълнене да види прадясалото зелено джудже!
Намерил на кой Господ да се кланя!👹
19:47 06.08.2026
36 осраински
До коментар #25 от "Кой му плаща разходките":ПЕЕфСКИ плаща
19:53 06.08.2026
37 койдазнай
19:57 06.08.2026
38 Има карти
До коментар #25 от "Кой му плаща разходките":веее
19:58 06.08.2026
39 Фесебе
20:00 06.08.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:11 06.08.2026
41 Т Живков
20:15 06.08.2026
42 зеле иска да пътува
20:18 06.08.2026
43 Тиквуня
20:22 06.08.2026
44 Удри евраста с лопатЕто
20:23 06.08.2026
45 Удри евраста с лопатЕто
20:30 06.08.2026
46 Ще им благодари лично
Коментиран от #48
20:30 06.08.2026
47 Що бе, помагаме
До коментар #5 от "осраински":В Казанлък работят нонстоп по въпроса.
20:32 06.08.2026
48 Розовото пони зеля
До коментар #46 от "Ще им благодари лично":Даааа и Русия благодари за продадените оръжия на укрите, все пак евраста плаща хахахаха, войната ще продължи до де евраста няма пукната пара, и на заем няма да има кой да им даде, плащай еврас.
20:34 06.08.2026
49 Розовото пони зеля
20:36 06.08.2026
50 млад еврас
20:38 06.08.2026
51 Розовото пони зеля
20:39 06.08.2026
52 Няма работа в Сърбия!
20:48 06.08.2026
53 Орк
До коментар #27 от "Русофил":Знам че закопаха Линдзи. За други не знам.
20:52 06.08.2026
54 Не е подарявал нищо
До коментар #12 от "Боруна Лом":Просто продаваше на Германия на части оръжия, а Германия ги сглобяваше и подаряваше на Зеленски.
Руснаците го разкриха а той мънкаше.
21:04 06.08.2026
55 Продава таратанци
До коментар #26 от "Грешка!":Украйна нищо не може да купи.
Ако продава Сърбия, то е на европейците, а те подаряват.
21:11 06.08.2026
56 Тиква
21:22 06.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 СЛОНА
22:27 06.08.2026
59 Шаран БГ
13:14 07.08.2026