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Зеленски отива в Сърбия: за първи път след руската инвазия
  Тема: Украйна

Зеленски отива в Сърбия: за първи път след руската инвазия

6 Август, 2026 19:19 1 728 59

  • володимир зеленски-
  • сърбия-
  • украйна-
  • русия-
  • александър вучич

Визитата ще се състои на 8 август, съобщиха сръбските медии

Зеленски отива в Сърбия: за първи път след руската инвазия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия на 8 август, предаде сръбското издание Telegraf.

Това ще е първата визита на Зеленски в балканската страна, откакто Русия започна пълномащабна война срещу Украйна през 2022 г.

Още новини от Украйна

В Сърбия Володимир Зеленски ще се срещне с президента Александър Вучич. Към момента не се разкриват повече подробности за програмата на украинския президент.

Президентът на Сърбия посети Киев в средата на юли за първи път от началото на руската инвазия в Украйна. Посещението на президента на Сърбия в Киев беше възприето като продължение на балансирането на сръбската външна политика между западните сили и Русия.

На този фон "Украинска правда" съобщи, че Зеленски е уволнил посланиците на Украйна в три балкански държави - Хърватия, Албания и Черна гора.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    18 6 Отговор
    Каква инвазия, кви 5 евро... Да обявява война, къде бега?!

    19:21 06.08.2026

  • 2 пожелание

    33 5 Отговор
    Сърбите ще му дадат няколко картона яйца !!

    Коментиран от #11

    19:21 06.08.2026

  • 3 Ахаха

    29 5 Отговор
    Иначе до ония ден побеждава 😂🤣😂🤣 и тука някъв тотален глупак дори му вярва

    19:21 06.08.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 44 Отговор
    и Сърбия би шута на опърлената крастава мечка

    19:22 06.08.2026

  • 5 осраински

    28 11 Отговор
    Е сега е момента сърби и българи да помогнем на Путин и украинският народ

    Коментиран от #47

    19:22 06.08.2026

  • 6 Тити на Кака

    32 8 Отговор
    Сърбия е подходящо място за инцидент със самолета на героичния турист....да видим, да видим....

    19:23 06.08.2026

  • 7 Павел Пенев

    37 8 Отговор
    Наркомана Зеленски ще търси подаръци на оръжие от Сърбия или пари, но предварително е ясно,че такива няма да има.

    Коментиран от #12

    19:23 06.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    9 8 Отговор
    ДА БЛАГОДАРИ НА ВУЧИЧ ЗА ПОДАРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ

    19:24 06.08.2026

  • 9 Толкова изпаднал просякът

    33 6 Отговор
    от липса на средства за бело че е готов и на мелмак да отиде на държавни разноски само и само да получи средства защото трябва да шмърка. Абстиненция го гони...
    А и вече му пари под краката и въжето се стяга около гушата му в родината.....

    19:24 06.08.2026

  • 10 зеле иска да пътува

    27 5 Отговор
    Безсмислена разходка, нощо няма да изкрънка от сърбите, но късия напушеняк си иска да пътува, кво да прави в укренско, там само бомби, ракети и протести, и си пътува зелката.

    19:25 06.08.2026

  • 11 Не бе ,

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "пожелание":

    само две с един патриот между тях !

    19:25 06.08.2026

  • 12 Боруна Лом

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Павел Пенев":

    ВУЧИЧ МУ ПОДАРИ МНОГО ОРЪЖИЯ! ПРЕДИ ВРЕМЕ ИМАШЕ СТАТИЯ

    Коментиран от #26, #54

    19:25 06.08.2026

  • 13 пешо

    28 9 Отговор
    що не пишете на тая дата 1945г. американците кво пуснаха над хирошима

    Коментиран от #24

    19:26 06.08.2026

  • 14 пешо

    13 8 Отговор
    ша проси

    Коментиран от #20

    19:28 06.08.2026

  • 15 Овчар

    12 7 Отговор
    Това е шанс Европа да се отърве от един тиранин..! Дано до го измисли някой там..!

    19:29 06.08.2026

  • 16 Атина Паднала

    22 8 Отговор
    Тоя не се спря и никога не нощува в бункера си да не би да го удари Орешника.Рано или късно Циркона ще го настигне.

    19:31 06.08.2026

  • 17 Щирлиц

    6 6 Отговор
    Чакам го!

    19:31 06.08.2026

  • 18 Еее...

    18 5 Отговор
    На Зелю - Една плескавица зад врато, неколко ущипци у зъзо, и - чао!

    19:32 06.08.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 9 Отговор
    Добровольческа бригада специально назначение Се появи в состава на российските войски, воюващи в зоната СВО. Особенност на тази бригада е в това, че тя напълно Се состои от украински добровольци,приели решение да защитят Украина от бандеровския режим на Зеленски в рядиците на ВС РФ.
    Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх

    Коментиран от #27

    19:32 06.08.2026

  • 20 Српска

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    плескавица !

    19:32 06.08.2026

  • 21 осраински

    13 7 Отговор
    Сретан може да сложи край на изтребването на укрите по бързо от дончо

    19:33 06.08.2026

  • 22 Морски

    14 9 Отговор
    Факти не "украйнския президент" а просрочения украински президент който е узурпирал власта в Украйна",Или така наричаната изкуствена държава Error 404

    19:33 06.08.2026

  • 23 Че той

    5 5 Отговор
    и преди не е ходил!

    19:34 06.08.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "пешо":

    Те в Япония не смеят да кажат Кой е пуснал бомбите в Хирошима и Нагасаки, ти от Факти Чакаш?
    Това е КАТО турското " Присъствие" В България

    19:35 06.08.2026

  • 25 Кой му плаща разходките

    16 4 Отговор
    Няма спирка този луд

    Коментиран от #36, #38

    19:35 06.08.2026

  • 26 Грешка!

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Сърбия продава оръжия на Украйна.Путин безпомощно преглъща.

    Коментиран от #55

    19:37 06.08.2026

  • 27 Русофил

    4 17 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Я кажи кой руски генерал закопаха онзи ден след партито.

    Коментиран от #30, #32, #53

    19:39 06.08.2026

  • 28 Анонимен

    13 3 Отговор
    Айдее,търсим посредник!Че скоро ще се сринем,хеле пък зимата!И Лайен няма да не спаси!

    19:40 06.08.2026

  • 29 ТОЯ ПОЛМИЯР Е ПАК ПАК НА ПРОСИЯ

    13 3 Отговор
    ТОЯ , СЕ ЧУДИ НА КЪДЕ ДА СИ ВЕЕ ЗЗЗАДНИКА , ОБИКОЛИ СВЕТА . МЪ ДА ПАРИ БОЛ , ИМА КОЙ ДА МУ ДАВА , ЗАЩО ДА НЕ !! НЕГОВАТА ИЗ ЧУЖБИНИТЕ , УЖ ИМАШЕ ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ ЗА КОРУПЦИ , КО СТАНА .????
    ИНТЕРЕСНО КАКВО ЩЕ ПРОСИ ОТ СЪРБИТЕ ???
    А БЕ ЗАЩО ГО ПРИЕМАТ ТОЯ НЕЛИГИТИМЕ НАДРУСАНЯК !! КАКВИ СА ТИЯ ПОХОЖДЕНИЯ , ИЗРИТАЙТЕ ГО , НИКАКЪВ НЕ Е !!

    19:43 06.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Укротролягата да хване скоротечен рак!

    6 3 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак!

    Коментиран от #34

    19:46 06.08.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    Познай, що ме изтьриха, хахахахх

    19:46 06.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Укротролягата да хване скоротечен рак!":

    Много си жесток. Нека просто синът Му да Му доведе Зет. И родът Му приключи.

    19:47 06.08.2026

  • 35 Само от сърбите

    15 2 Отговор
    Не беше проило опелдака!
    Вучич тръпне от вълнене да види прадясалото зелено джудже!
    Намерил на кой Господ да се кланя!👹

    19:47 06.08.2026

  • 36 осраински

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Кой му плаща разходките":

    ПЕЕфСКИ плаща

    19:53 06.08.2026

  • 37 койдазнай

    5 8 Отговор
    За 4 години, Сърбия е продала оръжие на Украйна за 19 млрд долара!

    19:57 06.08.2026

  • 38 Има карти

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кой му плаща разходките":

    веее

    19:58 06.08.2026

  • 39 Фесебе

    5 3 Отговор
    няма да пропусне,да се пробва !

    20:00 06.08.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    Дано го заколят

    20:11 06.08.2026

  • 41 Т Живков

    1 7 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    20:15 06.08.2026

  • 42 зеле иска да пътува

    10 2 Отговор
    Безсмислена разходка, нощо няма да изкрънка от сърбите, но късия напушеняк си иска да пътува, кво да прави в укренско, там само бомби, ракети и протести, и си пътува зелката. Зеле иска да пътува евраста плаща хахахаха, то и плъа искаше да пътува ама няма кой да плаща хахахахаха.

    20:18 06.08.2026

  • 43 Тиквуня

    10 3 Отговор
    Срамът на "дeмokрaциятa", е все пак бай Тошо направи тиквуня гавазин, демократа го направи министър председател.

    20:22 06.08.2026

  • 44 Удри евраста с лопатЕто

    15 2 Отговор
    Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.

    20:23 06.08.2026

  • 45 Удри евраста с лопатЕто

    11 2 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    20:30 06.08.2026

  • 46 Ще им благодари лично

    7 5 Отговор
    За сръбските оръжия продадени на Украйна. И при тях, както и в България, военните предприятия работят денонощно да изпълнят поръчките.

    Коментиран от #48

    20:30 06.08.2026

  • 47 Що бе, помагаме

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    В Казанлък работят нонстоп по въпроса.

    20:32 06.08.2026

  • 48 Розовото пони зеля

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ще им благодари лично":

    Даааа и Русия благодари за продадените оръжия на укрите, все пак евраста плаща хахахаха, войната ще продължи до де евраста няма пукната пара, и на заем няма да има кой да им даде, плащай еврас.

    20:34 06.08.2026

  • 49 Розовото пони зеля

    8 2 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    20:36 06.08.2026

  • 50 млад еврас

    8 1 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    20:38 06.08.2026

  • 51 Розовото пони зеля

    9 2 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    20:39 06.08.2026

  • 52 Няма работа в Сърбия!

    6 4 Отговор
    Зеленски няма работа в Сърбия, защото титовите комунисти ,също както българските са руски шпиони...

    20:48 06.08.2026

  • 53 Орк

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    Знам че закопаха Линдзи. За други не знам.

    20:52 06.08.2026

  • 54 Не е подарявал нищо

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Просто продаваше на Германия на части оръжия, а Германия ги сглобяваше и подаряваше на Зеленски.
    Руснаците го разкриха а той мънкаше.

    21:04 06.08.2026

  • 55 Продава таратанци

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Грешка!":

    Украйна нищо не може да купи.
    Ако продава Сърбия, то е на европейците, а те подаряват.

    21:11 06.08.2026

  • 56 Тиква

    9 0 Отговор
    Осраинска хитра хиена, просяк, както и всички окрабандерите.

    21:22 06.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 СЛОНА

    1 0 Отговор
    ДА ОБЕСНИ НА СЪРБЕТЕ КАК ДА СИ ВРЪНЪТ КОСОВО,ЧЕ УКРАЙНА НЕМА ДА СИ Е ИМАТ !!!

    22:27 06.08.2026

  • 59 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Гробокопачът на украинския народ ще ходи в Сърбия. Нека се разходи, завалията.... Да прескочи и до Сараево. Там имат опит от преди Първата световна !!

    13:14 07.08.2026

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