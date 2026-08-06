Зеленски отива в Сърбия: за първи път след руската инвазия

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия на 8 август, предаде сръбското издание Telegraf.

Това ще е първата визита на Зеленски в балканската страна, откакто Русия започна пълномащабна война срещу Украйна през 2022 г.

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В Сърбия Володимир Зеленски ще се срещне с президента Александър Вучич. Към момента не се разкриват повече подробности за програмата на украинския президент.

Президентът на Сърбия посети Киев в средата на юли за първи път от началото на руската инвазия в Украйна. Посещението на президента на Сърбия в Киев беше възприето като продължение на балансирането на сръбската външна политика между западните сили и Русия.

На този фон "Украинска правда" съобщи, че Зеленски е уволнил посланиците на Украйна в три балкански държави - Хърватия, Албания и Черна гора.