Володимир Зеленски обвини съюзниците на Киев: Отказът от доставки на ПВО ракети цели да ни направи по-отстъпчиви в преговорите

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. На заседание на Съвет за национална сигурност и отбрана Зеленски допълни, че официалната версия за отказа били бойните действия в Близкия Изток. Той, обаче, предположи, че може да има и политически мотиви зад това решение.

"Не знам дали има и други причини, освен Близкия Изток. Може това да са политически ходове, за да бъде Украйна, така да се каже, по-отстъпчива. Така смятам аз. Разбираме, че това е сериозно предизвикателство“, каза Зеленски. Президентът подчерта, че Министерството на външните работи и Министерството на отбраната са длъжни "със стиснати зъби да направят всичко“ за привличането на повече доставки от партньорите на Украйна на ракети-прехващачи.

Официално се знае, че Доналд Тръмп е отклонил молбата на Зеленски за предоставяне на 300 ракети за системите Patriot. Както стана ясно САЩ почти са изчерпали запасите си от тези боеприпаси по време на бойните действия в Персийския залив за защита на американските бази там. Все още няма и окончателно решение за предоставяне на лиценз за производството на ракетите от самата Украйна.