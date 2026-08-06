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Володимир Зеленски обвини съюзниците на Киев: Отказът от доставки на ПВО ракети цели да ни направи по-отстъпчиви в преговорите
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски обвини съюзниците на Киев: Отказът от доставки на ПВО ракети цели да ни направи по-отстъпчиви в преговорите

6 Август, 2026 12:37 18 198 177

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Президентът на Украйна потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана

Володимир Зеленски обвини съюзниците на Киев: Отказът от доставки на ПВО ракети цели да ни направи по-отстъпчиви в преговорите - 1
Фокус Фокус

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. На заседание на Съвет за национална сигурност и отбрана Зеленски допълни, че официалната версия за отказа били бойните действия в Близкия Изток. Той, обаче, предположи, че може да има и политически мотиви зад това решение.

"Не знам дали има и други причини, освен Близкия Изток. Може това да са политически ходове, за да бъде Украйна, така да се каже, по-отстъпчива. Така смятам аз. Разбираме, че това е сериозно предизвикателство“, каза Зеленски. Президентът подчерта, че Министерството на външните работи и Министерството на отбраната са длъжни "със стиснати зъби да направят всичко“ за привличането на повече доставки от партньорите на Украйна на ракети-прехващачи.

Официално се знае, че Доналд Тръмп е отклонил молбата на Зеленски за предоставяне на 300 ракети за системите Patriot. Както стана ясно САЩ почти са изчерпали запасите си от тези боеприпаси по време на бойните действия в Персийския залив за защита на американските бази там. Все още няма и окончателно решение за предоставяне на лиценз за производството на ракетите от самата Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    202 11 Отговор
    Ексклузивно!Ирански войски влязоха в Ирак.Янките бягат.

    Коментиран от #138, #143

    12:38 06.08.2026

  • 2 ХА ХААА

    283 16 Отговор
    Зеления намери виновни за разгрома си.

    Коментиран от #164

    12:39 06.08.2026

  • 3 Няма!

    271 13 Отговор
    и в скалда няма ракети!. И пари няма... Но пък Русия ви внасая... директни доставки.

    Коментиран от #33

    12:40 06.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПРАВИ СЕ

    241 14 Отговор
    ЧЕ ГО Е ЕНЯ ЗА УКРАЙНА.ЕВРЕЙЧЕТО КРАДНА МИЛИАРДИ И СИ ПОДСИГУРИ ПОДСЛОН В ЧУЖБИНА. ЗА НЕГО УКРИТЕ СА РАЗХОДЕН МАТРИАЛ.

    Коментиран от #18, #148

    12:41 06.08.2026

  • 6 СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ

    233 11 Отговор
    С ТОЗИ УРСУЛСКИ ЛАКЕЙ

    Коментиран от #42

    12:41 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Укротролягата да хване скоротечен рак.

    96 14 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак.

    Коментиран от #23

    12:42 06.08.2026

  • 9 Читател

    235 11 Отговор
    Нали Русия беше свършила ракетите миналата година,а се оказа че цялото НАТО са ги свършили

    12:43 06.08.2026

  • 10 Пич

    202 12 Отговор
    Превод:
    Зелю току що напсува Тръмп и Урсула!!!
    Няколко пъти!!!
    Дрогирания дори и не е разбрал...

    12:44 06.08.2026

  • 11 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    215 14 Отговор
    Можеха да имат една от най-силните държави в Европа, но британците ги излъгаха и загубиха всичко.

    Коментиран от #41, #67

    12:44 06.08.2026

  • 12 Въпросче

    167 10 Отговор
    И КОИ са партньорите на Зеления, че не се разбира? Ние партньори ли сме му или партньорки?

    Коментиран от #146

    12:44 06.08.2026

  • 13 виктория

    138 12 Отговор
    вижда ти се краят!!!

    12:44 06.08.2026

  • 14 ДДДДД

    179 9 Отговор
    Зеления е мега нагъл! Никой за нищо не му е е длъжен, та да обвинява.

    Коментиран от #128

    12:44 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Закривайй

    166 15 Отговор
    Излишната държава. Путин да даде малко на Полша,Румъния и Унгария и всичко ще бъде тип топ.

    Коментиран от #141

    12:45 06.08.2026

  • 17 Баце ЕООД

    153 12 Отговор
    Как е зеле?! Намазани ли са ти ските?! Приятно спускане

    12:45 06.08.2026

  • 18 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДА ОЦЕЛЕЕ

    145 7 Отговор

    До коментар #5 от "ПРАВИ СЕ":

    Окраинците ще го намерят в Лондон.

    12:45 06.08.2026

  • 19 Тити

    136 8 Отговор
    Джуджето Стори Пакост с белия нос винаги иска с чужда пита помен да прави и като не му дават винаги е обиден .

    12:45 06.08.2026

  • 20 Соломон

    20 143 Отговор

    До коментар #4 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    Да нацизма е вреден и украйна е напът да го приключи.А ето и кратка история на нацистка Русия.До 1941г дружили с нацистка Германия .С 1941 до 1945г се бихме против нацизма.С 2022г сами превратилис в нацистами

    Коментиран от #30, #46

    12:45 06.08.2026

  • 21 СЮЛЕЙМАН

    44 4 Отговор
    Кварталът Скид Роу в Л.А. има над 140-годишна история
    Правни промени и разчистване на лагери. След важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.

    Коментиран от #145

    12:46 06.08.2026

  • 22 От кои съюзници

    93 5 Отговор
    е получил отказ Зеленски , не стана ясно?

    12:46 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СЮЛЕЙМАН

    96 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #34, #149, #165

    12:47 06.08.2026

  • 25 СЮЛЕЙМАН

    84 7 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:47 06.08.2026

  • 26 СЮЛЕЙМАН

    58 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #86, #87

    12:47 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СЮЛЕЙМАН

    89 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #153, #154

    12:47 06.08.2026

  • 29 Ти щото

    55 1 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 2134":

    И да четеш можеш и да пишеш и да мислиш.. Ае беги е троляк

    12:48 06.08.2026

  • 30 ЕЙ МОНИ

    76 3 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Денацификацията иде. Ще ти е трудно.

    Коментиран от #39

    12:48 06.08.2026

  • 31 123

    77 3 Отговор
    Прелъстен и изоставен.

    12:49 06.08.2026

  • 32 Някой си

    80 3 Отговор
    По нашенски казват за такива случаи
    - Прелъстен и изоставен...

    12:49 06.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кастро

    8 43 Отговор

    До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":

    никога не е казвал такова нещо!

    До скоро го приписвахте на Кадафи?!

    А разберете се! 😈

    12:50 06.08.2026

  • 35 хихи

    56 3 Отговор
    Сети се Мара , Да се побара...

    12:50 06.08.2026

  • 36 ХОТЕЛИЕР ОТ БАНСКО

    90 7 Отговор
    На евреите все някой друг им е виновен. И със зеления е така.

    Коментиран от #155

    12:50 06.08.2026

  • 37 Лиз ач евроатлантик

    100 6 Отговор
    Я някой отявлен соросоид да ни обясни ,как украина сама воюва срещу Русия

    Коментиран от #80

    12:51 06.08.2026

  • 38 Ако Зеленски

    11 88 Отговор
    иска да каже, че Тръмп за пореден път предаде Украйна и Европа, той е напълно прав!
    Но това е известно отдавна и не е новина!
    Ако не е Тръмп да помага, Путлрр отдавна да е клекнал.

    Коментиран от #43

    12:52 06.08.2026

  • 39 Соломон

    14 81 Отговор

    До коментар #30 от "ЕЙ МОНИ":

    В русия построит комунизъм не смогли,развитой социализъм тоже на смогли,с нормольном капитализъм тоже ни как.Авот с фашизом всьо поличилось.Нарверно в Русия климат подходящий

    Коментиран от #47

    12:52 06.08.2026

  • 40 Зеления

    90 6 Отговор
    Много, много късно. Вече е обяд а Зеленски днес за първи път се оплаква от нещо. Нещо излиза от ритъм, обикновенно е от рано сутрин до късна вечер рев !

    12:52 06.08.2026

  • 41 По-точно

    65 2 Отговор

    До коментар #11 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    алчност се нарича.

    12:53 06.08.2026

  • 42 гост

    79 4 Отговор

    До коментар #6 от "СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ":

    Стига с тизи урсулски пигмей!

    12:54 06.08.2026

  • 43 Ахаха

    50 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ако Зеленски":

    Ако имаше грам мозък.. Ама нямаш

    12:55 06.08.2026

  • 44 Някой

    71 6 Отговор
    Променена българска поговорка:
    Бандеровецът козината си мени, но нрава не.
    Ще обвинява този другите и все едно са му длъжни.

    12:56 06.08.2026

  • 45 Хасковски каунь

    72 6 Отговор
    Фърляй пешкира Волдимире, че ще изгубиш цяла Украйнаы

    12:56 06.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ф-КИТЕ ОТ СНИМКАТА ДАЛИ ЛЕТЯТ

    65 2 Отговор
    Или са като нашите - само за снимки?

    12:59 06.08.2026

  • 50 Линда

    13 76 Отговор
    Браво на Зеленски!!! Дълго маскалите ще помнят това име

    Коментиран от #77, #81

    12:59 06.08.2026

  • 51 СНОЩИ РУСИТЕ ПОЖЕЛАХА

    83 6 Отговор
    ЛЕКА НОЩ НА КИЕВ СЪС ЗАЛП ОТ 40 КОРЕЙСКИ ПЕТТОНИ РАКЕТКИ....

    13:01 06.08.2026

  • 52 Феникс

    53 2 Отговор
    Нема ракети бе пианист на един член, военно промишленият комплекс на шишковците е в рецесия! :)

    13:01 06.08.2026

  • 53 Чебурашка

    7 52 Отговор
    Намериха ли главата на Чайко?

    Коментиран от #69, #73

    13:02 06.08.2026

  • 54 не може да бъде

    81 4 Отговор
    Някой трябва да каже на Зеленски -най-хубавото тепърва предстои!!?Разбира се че аз като наблюдател и диванен експерт си давам сметка че просто има неща за които не мога да знам нищо !?Но това което се вижда очертава и може да се чуе от умни компетентни и информирани хора като проф.Миършаймър проф.Джефри Сакс полк.Жак Бо и т.н. е че Русия има капаците още 5 г.да води война с настоящата интензивност а НАТО и ЕС нямат този капацитет.второ че всъщност Русия досега не е нанасяла тежки удари по Украйна по разни причини а сега това предстои трето Зеленски прави такива грешки че ще отврати даже съюзниците си един ден а главната му грешка е че той си мисли че именно той е водачът на западния свят четвърто че санкциите които САЩ и ЕС налагат на Русия са едни джобни ножчета с които те искат да отсекат руския дъб а брадви и триони нямат!?Зеленски и тези които го поддържаха искаха да нанесат стратегическо поражение на Русия и още продължават да настояват -значи мир няма да има ще има друго -според мен на зеленски никак няма да му хареса ...ако остане жив разбира се

    Коментиран от #156

    13:03 06.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Боко (неуловимия) тайния крадец

    41 3 Отговор
    Аз и само аз ще доставя тия ракети на клоуна , добре , че съм свикнал да прибирам ( КРАДА ) всичко от всеки в шкафа има и ракети !!!!!!!

    Коментиран от #129

    13:04 06.08.2026

  • 57 Сам, сам, пак съм сам.

    63 5 Отговор
    Лека-полека коалицията на желаещите започва да се изнизва. Лидерите им получават заслуженото от своите избиратели. В подземията на Радата се шият бели байраци, но и това няма да спаси укротерористите от възмездие. Ще ги преследват като фашистите по целия свят до пълното им унищожение.

    13:05 06.08.2026

  • 58 Соломон

    7 61 Отговор

    До коментар #46 от "гост":

    Ами какво да наравя като историята е такава.ВСВ започна през 39г с нападението на Германия над Полша а малко по късно се вкючи и съюзника и СССР и си я поделиха.До началото на отечествената война през 41г СССР нападна Финландия,окупира Литва Латвия,Естония и част от РумънияеПрез 2008 на Украйна и Грузия бе отказано членство в НАТО .И веднага Русия спретна една пет дневна война на Грузия по същия сценарий по кйто Германия нападна Полша.А през 2014 анексира Крим и вкара войски в Донбас и Луганск като пълченци на измислените от тях ДНР и ЛНР

    Коментиран от #89, #118, #159

    13:05 06.08.2026

  • 59 Липсват

    59 3 Отговор
    Наглеца иска това което го няма, ищом го няма веднага забравя всичко което е изпросил и донорите стават виновни! URKA

    13:06 06.08.2026

  • 60 И как

    53 4 Отговор
    Да ти дават като всичко става на златни тоалетни

    13:06 06.08.2026

  • 61 Хи хи хи

    61 5 Отговор
    Тоя просяк омръзна дори и на тия които най много го подкрепяха .....европейските войнолюбци , разори ги и сега слугата на запада се чуди какво да прави !

    13:07 06.08.2026

  • 62 Шалтето

    59 5 Отговор
    Слугата на НАТО си отива.Номера с въженцето ще е последният за един нещастен клоун.

    13:07 06.08.2026

  • 63 Ба бааааа

    59 4 Отговор
    Обади се Борис Джонсън да ти даде нали ще е зад теб

    13:07 06.08.2026

  • 64 Соломон

    9 56 Отговор

    До коментар #47 от "ЕЙ МОНИ":

    Е то нали и аз това казвам.Денатификацията на Русия ще стане

    Коментиран от #70, #158

    13:07 06.08.2026

  • 65 Надрусаняка си е надрусаняк !!!!

    54 2 Отговор
    Слагай си въжето и ще ти олекне на душата !!!!!!!!!!!!

    13:08 06.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Феникс

    53 2 Отговор

    До коментар #11 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Нас ни прекараха по същият начин, само дето не ни избиха толкова колкото украйнците!

    13:09 06.08.2026

  • 68 Мишел

    61 3 Отговор
    "С какво да спираме руските ракети, с Пейтриъти или с дупе?"
    " Пейтриъти нема, действай!"

    13:11 06.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Софиянец

    62 4 Отговор
    Не бе Зелка, това е "намек" от господарите ти, че ако не бусифицираш още укри, те чака нож в гърба! Продажник евтин!

    13:14 06.08.2026

  • 73 А ГДЕ

    59 2 Отговор

    До коментар #53 от "Чебурашка":

    Линдзито Греъма ,репатрираха ли му главата 🎃в Сащ преди да го кремират ?

    13:16 06.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Зеления

    55 4 Отговор
    Явно си мисли че западните данъкоплатци са длъжни да издържат Украйна....е да ама не!!

    13:17 06.08.2026

  • 77 Сюзън

    30 3 Отговор

    До коментар #50 от "Линда":

    Тихо ма па4@ ,не коментирай неща които не разбираш !

    13:19 06.08.2026

  • 78 БИТА КАРТА СИ.

    51 4 Отговор
    Покрай тази война която ти и продължаваш много хора уби и свои и чужди и то насилствено щ. Ти си надменен алчен ЗЛОБЕН просяк. Само плачиш и трупаш евра и долари. И не на последно място направи си ракети бомби а не роботи.Но сте прости и все другите да ви дават. Трилион евра и долари преминаха през ръчичките ти крадливи. Живял съм при вас и зная що сте на 90%. Мързел злоба алчност.

    Коментиран от #82

    13:20 06.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    14 1 Отговор

    До коментар #37 от "Лиз ач евроатлантик":

    Коте, искаш ли да се лижем 👅?

    13:21 06.08.2026

  • 81 Ммммм

    28 3 Отговор

    До коментар #50 от "Линда":

    А бе ти нормална ли си

    13:23 06.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ФАКТИ

    42 5 Отговор
    УКРА Е РУСКА , соросчето и русофобчета !

    Коментиран от #93

    13:24 06.08.2026

  • 84 Чебурашка

    7 45 Отговор

    До коментар #69 от "не може да бъде":

    Всеки следващ ще последва съдбата на Чайко. Спасение за нито един военнопрестъпник няма да има.

    Коментиран от #91, #92

    13:30 06.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Орк на тротинетка 🧌🛴

    6 34 Отговор

    До коментар #26 от "СЮЛЕЙМАН":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    13:31 06.08.2026

  • 87 Димяща ушанка 🤩💀

    7 41 Отговор

    До коментар #26 от "СЮЛЕЙМАН":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #96

    13:31 06.08.2026

  • 88 Айляк

    51 4 Отговор
    Ей, в моменти на проблясък набара истината надрусканото Зеле.
    Споко, продажно Зеленце, Кимчо вече с ракетките влиза в акция и ти не трябва да се притесняваш за някакви си умрели преговори, а дали изобщо утре ще има Украйна.
    Даже Кимчо така смята да ви изкара ангелите на вас бандерите, че чак оня фалирал крадец бай Дончо ще почне да праща повечко ориз за Сев. Корея.
    Путин ви жали, Клоуне, щото в Бандерията пълно с рашки, ама Кимчо нема ви прости.

    13:31 06.08.2026

  • 89 гост

    43 6 Отговор

    До коментар #58 от "Соломон":

    Защо Германия нападна Полша?Каква е главната доктрина в "Майн кампф"?Има ли договор Полша с запада по това време?Нещо за "странната война" да знаеш?Защо Полша отказа коридор на руските войски по време на судетската криза?По кое време СССР започна да се превъоръжава?А сталинската чистка в армията?Договорът беше за печелене на време за подготовка за война.Идеята беше Германия да тръгне на изток и на запад даваха мило и драго за това.Кои американски банки финансираха Хитлер и с колко?Вярно ли е ,че нацистката партия имаше около 100 000 привърженици в Англия?Кой спаси тереторията на Финландия от орязване като сателит на Хитлер след ВСВ?Историята невинаги има еднозначен отговор и така да се пише напосоки е неприемливо.

    Коментиран от #157

    13:32 06.08.2026

  • 90 Моряка

    37 4 Отговор
    Просяка обвинява спонсорите си???А да видим сега Стоянчо как ще коментира този дри.....лю.

    13:34 06.08.2026

  • 91 наблюдател

    33 2 Отговор

    До коментар #84 от "Чебурашка":

    А где Линзи?

    13:35 06.08.2026

  • 92 Чиба Рашка

    9 52 Отговор

    До коментар #84 от "Чебурашка":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове и дъщерите и синовете им оркови бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #97

    13:35 06.08.2026

  • 93 Сесесере2🤢🤮

    7 47 Отговор

    До коментар #83 от "ФАКТИ":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #100

    13:36 06.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Росомаха

    45 4 Отговор
    Килията на Нахални е свободна, готова да подслони зеления мухъл. Диета веган. Каша от комбиниран фураж и салата от бурени.

    13:38 06.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 наблюдател

    40 2 Отговор

    До коментар #92 от "Чиба Рашка":

    Нема днеска кинти!Много тъпо!

    13:41 06.08.2026

  • 98 az СВО Победа 81

    38 3 Отговор
    А что случилось, наркофюрер?
    🤣🤣🤣

    13:42 06.08.2026

  • 99 Скоро

    33 3 Отговор
    трибунал за този фаш....

    13:43 06.08.2026

  • 100 Докторче

    32 1 Отговор

    До коментар #93 от "Сесесере2🤢🤮":

    Пак ли те изтърваха санитарите?

    13:45 06.08.2026

  • 101 Зелен УркоОбиец

    36 3 Отговор
    Има още народонаселение, което да хвърля в месомелачката.

    13:50 06.08.2026

  • 102 Ковача

    28 2 Отговор
    Ако не си свикнал вече,започни,3елен па цул!

    13:54 06.08.2026

  • 103 един

    21 1 Отговор
    кофти , баце ! Викай последния и ги почвайте с токати !

    13:54 06.08.2026

  • 104 Факт

    35 4 Отговор
    Нищо,Макрон ще го гушне пак и ще се утешат в някое спокойно местенце.Салфетки има.

    13:55 06.08.2026

  • 105 ЗЕЛКЕЕЕЕЕ....

    31 3 Отговор
    ма ти прогледна бе, нема бело, нема реактив. пре(д)ателите ти казаха " .... помагаме доколкото е необходимо..." е сега е обходимо и "доколкото" отпадна. Дигай бело знаме, сваляй нацвъкан памперс и чао/бао

    13:57 06.08.2026

  • 106 Читател

    39 3 Отговор
    Четете и други медии за да видите как напредват руснаците на фронта, а не да ни информират постоянно какво бил казал Зеленокис.

    14:00 06.08.2026

  • 107 ти да видиш

    29 3 Отговор
    зеленияпор да си хвърля белите гащички!

    14:01 06.08.2026

  • 108 Тихо Зелник

    26 2 Отговор
    Че сега местим Байконур до София

    14:01 06.08.2026

  • 109 Ха,ха,ха

    25 2 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи!

    14:01 06.08.2026

  • 110 А вие подляки

    34 3 Отговор
    защо ракетите за противовъздушна отбрана ги ползвате за нападение на плажове и къмпинзи а?

    14:03 06.08.2026

  • 111 Очуденко

    23 3 Отговор
    Тоз защо се снима на фона на съветски самальоти?

    Коментиран от #125

    14:04 06.08.2026

  • 112 Тити на Кака

    38 3 Отговор
    Нали имаше свирепа коалиция на желаещите?
    Къде им изчезна желанието да даряват ракети, защо им остана единствено меракът украинските момчета да продължат да умират в името на чужди интереси?

    14:05 06.08.2026

  • 113 обвини съюзниците си

    5 9 Отговор
    Не България

    Коментиран от #127

    14:06 06.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Зеленуческо

    26 4 Отговор
    ще свърши като Чаушеско.

    14:10 06.08.2026

  • 120 име

    25 4 Отговор
    Наркомана събра ли си труповете на бандерите от Константиновка? Айде, че има да събира и от Белий Колодяз и Дружковка.

    14:10 06.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Йо-хо-хо

    24 1 Отговор

    До коментар #122 от "хахахахха":

    Той съди по себе си, останал е сам да защитава зелената утайка.

    14:15 06.08.2026

  • 124 Бъркаш се

    31 3 Отговор

    До коментар #121 от "Уникално":

    уарсули,каласи,мерцове и тем подобна и3мет ежедневно показват какво е нацизъм,явно промитото ти продажно едногънково мозъче не знае какво е

    14:16 06.08.2026

  • 125 Знаещ

    23 3 Отговор

    До коментар #111 от "Очуденко":

    Това не е съветски самолет , а подарен на бандеровците Ф 16. Същият , който преди няколко дни падна опитвайки се да свали руски безпилотник Геран ( мушкато по нашему) . Или с думи прости , ефката гушнала мушкатото... Това е проклятието на просроченият Зеленски . Всичко пред което се снема той обезателно пада, независимо дали е град , или самолет .

    14:18 06.08.2026

  • 126 Хрусто

    29 2 Отговор
    Мръсното зелено еврейче такъв ще му влезе , няма да знае къде да се скрие

    14:22 06.08.2026

  • 127 Питам

    25 1 Отговор

    До коментар #113 от "обвини съюзниците си":

    Ами нали и България е сред съюзниците му ? България изпрати практически всичките си танкове и бронетранспортьори в Украйна. Изпрати им зенитните си ракетни комплекси С 300 и ракетите към тях. Всичките ни оръжейни оръжия бълват денонощно оръжия за Украйна...

    14:23 06.08.2026

  • 128 хахаха

    4 19 Отговор

    До коментар #14 от "ДДДДД":

    ха ха ха - напротив понеже 5та година възпира русия и се бори за европейските ценности, европата трябва да му дава всичко което поиска и по възможност без да плаща

    Коментиран от #134

    14:26 06.08.2026

  • 129 Аааа, бъркаш!

    1 13 Отговор

    До коментар #56 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Сеги е румена на власт! Тя безмилостно изнася и дарява всичко българско, докато ни занити на 0-та!

    Коментиран от #144

    14:26 06.08.2026

  • 130 Жбръц

    27 0 Отговор
    За да се превърне в сегашния на глец ,който смята че целият свят е длъжен да му снася десетки и стотици милиарди евро,и оръжия за още толкова,са виновни ингилизова британия,и нейните подгласници - акушерки,кайчета,макарони и мерцове.Но вече прогледнаха ,и усещат,че наближавайки избори в техните страни,може да изядат не само тоягата ,с тотален крах,но " новите" да им потърсят сметка и то- много твърда сметка.До есента,този е пътник.Ще го неутрализират или " подкепящите" през военните,или самия народ,който вече е на косъм от страховити бунтове.

    Коментиран от #133

    14:26 06.08.2026

  • 131 Маугли

    14 1 Отговор
    Налитам на зелени мамуни, полът няма значение.

    14:27 06.08.2026

  • 132 1111

    21 1 Отговор
    Аве, тоя Дзилен Смукач не вдява ли, че ракети няма... и в склада няма...

    14:28 06.08.2026

  • 133 Жена му на Зеленко

    19 2 Отговор

    До коментар #130 от "Жбръц":

    Ти знаеш ли колко ми струват бижутата и хотелите бе?

    14:29 06.08.2026

  • 134 м даааа

    14 1 Отговор

    До коментар #128 от "хахаха":

    евтините тролчета сте ми много смешни,бива ли за няколко цента да си готово на всичко

    14:29 06.08.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 факти

    5 19 Отговор
    Пълно е с руски тролове тук.

    Коментиран от #137

    14:37 06.08.2026

  • 137 Бъркаш се

    22 2 Отговор

    До коментар #136 от "факти":

    пълно е с евтини продажни драскачи като тебе

    14:42 06.08.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Славянин

    18 3 Отговор
    Държава с име "покрайнина" е временно съществуващо недоразумение, което скоро ще бъде поправено!

    15:37 06.08.2026

  • 141 Пейтриът

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Закривайй":

    А на нас?

    15:55 06.08.2026

  • 142 Ной

    5 1 Отговор
    Колко от демократичните държави все още имат колонии и могат ли да се нарекат РОБОВЛАДЕЛСКИ държави.

    16:02 06.08.2026

  • 143 Червен плъх

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бягът американците или на тебе така ти се иска червено насекомо

    Коментиран от #174

    16:03 06.08.2026

  • 144 Мойто

    6 0 Отговор

    До коментар #129 от "Аааа, бъркаш!":

    Какво очакваш от НАТОвски генерал

    16:07 06.08.2026

  • 145 Ха така

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "СЮЛЕЙМАН":

    Е вече разбираме че много американци ще искат да се преселят в руския прекрасен свят

    16:09 06.08.2026

  • 146 Койчо

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Въпросче":

    Ние сме потърпевшите дето плащат масрафа

    16:10 06.08.2026

  • 147 Жмуц

    12 1 Отговор
    Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана.


    Ама они са му отказале оти немат

    16:11 06.08.2026

  • 148 Дон Турболенто

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "ПРАВИ СЕ":

    То и ФРГ беше приютила Бандера (въпреки, че беше нацистки военнопрестъпник), но не можа да се порадва много на живота си като германец. Намериха го и го "утилизираха".

    Коментиран от #160

    16:16 06.08.2026

  • 149 Ха така

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":

    И защо след заграбването на власта в Куба от кастро от Куба успя да избяга във сащ много народ

    16:17 06.08.2026

  • 150 Стария

    4 2 Отговор
    И аз си обичам жената ама не ми пречи да си я е.....

    16:17 06.08.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Роко

    2 15 Отговор

    До коментар #28 от "СЮЛЕЙМАН":

    А реалните загубите на рашистите кремъл да е оповестил някога.И както разбираме сега в украйна срещу рашистката армия се бият духове.И колко са загубите на безсмъртния непобедим рашист

    16:24 06.08.2026

  • 154 Ха така

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "СЮЛЕЙМАН":

    Сюлеймане че те руснаците единствено сами са били най много османците.От 12 битки 11 османците ядът пердах.Във всички други руснака се е бил в коалиции със други

    16:30 06.08.2026

  • 155 Червен плъх

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "ХОТЕЛИЕР ОТ БАНСКО":

    А това че арабите ги нападат няколко пъти и ядът пердах от евреите не е важно.След това тази роля пое иран и да видим как ще завърши

    16:33 06.08.2026

  • 156 Ами

    2 11 Отговор

    До коментар #54 от "не може да бъде":

    То и мощния непобедим ссср имаше възможност и 20г да издържи ама взе че фалира и се гътна.Ами тогава ссср е давал от бюджета си 10% за въоръжаване, а сега кремълския цар дава за войната 40% че и отгореДали можем ли да сметнем колко време безаналоговата и тя непобедимая със същите природни ресурси колко ще устиска

    16:42 06.08.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Роко

    3 11 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    Ти на червена кратуна да кажеш че русия ще последва ссср е опасно защото може да получи сърдечен у.дар.В неговото съзнание е набито че русия е непобедима и че няма по прекрасен свят от руския. тук един файтон русофилета се подвизават .ъсещи невероятни умнотии без да разбират че все пак закономерно идва и краят на диктатурите.И ако им кажеш тук да си изберем един диктатор от сорта на пиночет ще изпаднат в ужас щото обичат само червените диктатори и знаят как е действал пиночет със червените насекоми

    Коментиран от #163

    17:11 06.08.2026

  • 159 Червен плъх

    1 7 Отговор

    До коментар #58 от "Соломон":

    Е най накрая всеки разбойник си намира майстора исторически доказано

    17:15 06.08.2026

  • 160 Ха така

    2 14 Отговор

    До коментар #148 от "Дон Турболенто":

    Стефан бандера го вкарват в нацистки концлагер и е освободен мисля 1945г.Той се е борил както срещу болшевишката диктатура така и срещу нацистка Германия.Това всеки може да го провери.ове.и и да .разбере как путин ги лъже

    Коментиран от #162

    17:29 06.08.2026

  • 161 Чук

    13 0 Отговор
    Ревльото просяк пак рИве

    18:01 06.08.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #158 от "Роко":

    Еррнись в палати придурок!!!

    18:04 06.08.2026

  • 164 Ми няма бе,

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХА ХААА":

    И в склада няма, откъде са ги вземем, дадохме ти всичко.

    19:26 06.08.2026

  • 165 Аферим

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":

    Аркадаш

    19:28 06.08.2026

  • 166 СПРАВЕДЛИВ

    13 0 Отговор
    Доставките, помощите и молбата за помощ за Украйна, нямат край, а съюзниците й, вече изнемогват. Този, който предизвика войната и я използва за бойно поле и който обича да предизвиква войни в горещите точки на света, за да печели дивиденти, вече също се изтощи от собствената си алчност за войни и както се вижда, може да се разпадне. Естествено, че "Покрай сухото и мокрото гори", затова целият ЕС изнемогва, увлечен във военния водовъртеж. Така всичко идва към своя край.

    19:30 06.08.2026

  • 167 Тоо па

    9 0 Отговор
    Прошляк,докога си мисли,че ще са му длъжни всички да лупат по милиарди за скапаната му държава и то няма резултат Русия пак ще им мачката друсаните тикви???

    20:01 06.08.2026

  • 168 Ама тоя Зелко,какво си мисли...?!

    6 0 Отговор
    Че ,,партньорите" са длъжни непрестанно да му дават и пак да му дават,а той да харчи и пак да харчи...!
    Баста!
    Писна ни...!

    23:24 06.08.2026

  • 169 Българин

    4 0 Отговор
    тези Ф-ки на заден план нашите ли са?

    08:25 07.08.2026

  • 170 Бончо М.

    0 0 Отговор
    Нямането предопределя всякакви откази.

    09:00 07.08.2026

  • 171 Хи хи

    4 0 Отговор
    зеленото жуже скоро ще порита с крачета. Самите украинци ще го хванат !

    09:31 07.08.2026

  • 172 Пешо

    1 0 Отговор
    Този да хвърля белия пешкир,че много хора измряха покрай откраднатите милиарди.

    10:08 07.08.2026

  • 173 Ами

    1 0 Отговор
    Дедо му каза че няма карти, ама комарджията си повярва че цялата планета се върти заради него.

    12:03 07.08.2026

  • 174 Бягат та пушек си вдига

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Червен плъх":

    Укроуроде

    14:34 07.08.2026

  • 175 Юрий

    0 0 Отговор
    Зельо, Зельо, ще глътнете вода и ше се удавите всички до един! Време ви е!

    16:34 07.08.2026

  • 176 Ненад

    0 0 Отговор
    Нашите велики политически празноглавци
    къде са? Няма ли да има нови подаяния за Осрайна, че то приятел по-голяма нужда се познава? Велики маскари!

    16:41 07.08.2026

  • 177 Цуфито

    0 0 Отговор
    Колко е грозно, тъжно и комично, великият Запад, могъщ, велик и недостижим! Бавно и лекичко, Путин ви занули, тотално! Да няма какво да дадете на Осрайна?! Всичко свърши,
    ама как ви врътна тарикатската Путин!
    Направи ви горките в шишенца от пеницилин да пикаете!
    Довечера с мощен залп по Осрайна с новите корейски ракети! Ура, братя, ура!

    16:56 07.08.2026

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