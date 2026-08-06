Володимир Зеленски обвини съюзниците на Киев: Отказът от доставки на ПВО ракети цели да ни направи по-отстъпчиви в преговорите

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. На заседание на Съвет за национална сигурност и отбрана Зеленски допълни, че официалната версия за отказа били бойните действия в Близкия Изток. Той, обаче, предположи, че може да има и политически мотиви зад това решение.
"Не знам дали има и други причини, освен Близкия Изток. Може това да са политически ходове, за да бъде Украйна, така да се каже, по-отстъпчива. Така смятам аз. Разбираме, че това е сериозно предизвикателство“, каза Зеленски. Президентът подчерта, че Министерството на външните работи и Министерството на отбраната са длъжни "със стиснати зъби да направят всичко“ за привличането на повече доставки от партньорите на Украйна на ракети-прехващачи.
Официално се знае, че Доналд Тръмп е отклонил молбата на Зеленски за предоставяне на 300 ракети за системите Patriot. Както стана ясно САЩ почти са изчерпали запасите си от тези боеприпаси по време на бойните действия в Персийския залив за защита на американските бази там. Все още няма и окончателно решение за предоставяне на лиценз за производството на ракетите от самата Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #138, #143
12:38 06.08.2026
2 ХА ХААА
Коментиран от #164
12:39 06.08.2026
3 Няма!
Коментиран от #33
12:40 06.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПРАВИ СЕ
Коментиран от #18, #148
12:41 06.08.2026
6 СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ
Коментиран от #42
12:41 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Укротролягата да хване скоротечен рак.
Коментиран от #23
12:42 06.08.2026
9 Читател
12:43 06.08.2026
10 Пич
Зелю току що напсува Тръмп и Урсула!!!
Няколко пъти!!!
Дрогирания дори и не е разбрал...
12:44 06.08.2026
11 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #41, #67
12:44 06.08.2026
12 Въпросче
Коментиран от #146
12:44 06.08.2026
13 виктория
12:44 06.08.2026
14 ДДДДД
Коментиран от #128
12:44 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Закривайй
Коментиран от #141
12:45 06.08.2026
17 Баце ЕООД
12:45 06.08.2026
18 ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДА ОЦЕЛЕЕ
До коментар #5 от "ПРАВИ СЕ":Окраинците ще го намерят в Лондон.
12:45 06.08.2026
19 Тити
12:45 06.08.2026
20 Соломон
До коментар #4 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":Да нацизма е вреден и украйна е напът да го приключи.А ето и кратка история на нацистка Русия.До 1941г дружили с нацистка Германия .С 1941 до 1945г се бихме против нацизма.С 2022г сами превратилис в нацистами
Коментиран от #30, #46
12:45 06.08.2026
21 СЮЛЕЙМАН
Правни промени и разчистване на лагери. След важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.
Коментиран от #145
12:46 06.08.2026
22 От кои съюзници
12:46 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #34, #149, #165
12:47 06.08.2026
25 СЮЛЕЙМАН
12:47 06.08.2026
26 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #86, #87
12:47 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #153, #154
12:47 06.08.2026
29 Ти щото
До коментар #15 от "Антирашист 2134":И да четеш можеш и да пишеш и да мислиш.. Ае беги е троляк
12:48 06.08.2026
30 ЕЙ МОНИ
До коментар #20 от "Соломон":Денацификацията иде. Ще ти е трудно.
Коментиран от #39
12:48 06.08.2026
31 123
12:49 06.08.2026
32 Някой си
- Прелъстен и изоставен...
12:49 06.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кастро
До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":никога не е казвал такова нещо!
До скоро го приписвахте на Кадафи?!
А разберете се! 😈
12:50 06.08.2026
35 хихи
12:50 06.08.2026
36 ХОТЕЛИЕР ОТ БАНСКО
Коментиран от #155
12:50 06.08.2026
37 Лиз ач евроатлантик
Коментиран от #80
12:51 06.08.2026
38 Ако Зеленски
Но това е известно отдавна и не е новина!
Ако не е Тръмп да помага, Путлрр отдавна да е клекнал.
Коментиран от #43
12:52 06.08.2026
39 Соломон
До коментар #30 от "ЕЙ МОНИ":В русия построит комунизъм не смогли,развитой социализъм тоже на смогли,с нормольном капитализъм тоже ни как.Авот с фашизом всьо поличилось.Нарверно в Русия климат подходящий
Коментиран от #47
12:52 06.08.2026
40 Зеления
12:52 06.08.2026
41 По-точно
До коментар #11 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":алчност се нарича.
12:53 06.08.2026
42 гост
До коментар #6 от "СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ":Стига с тизи урсулски пигмей!
12:54 06.08.2026
43 Ахаха
До коментар #38 от "Ако Зеленски":Ако имаше грам мозък.. Ама нямаш
12:55 06.08.2026
44 Някой
Бандеровецът козината си мени, но нрава не.
Ще обвинява този другите и все едно са му длъжни.
12:56 06.08.2026
45 Хасковски каунь
12:56 06.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ф-КИТЕ ОТ СНИМКАТА ДАЛИ ЛЕТЯТ
12:59 06.08.2026
50 Линда
Коментиран от #77, #81
12:59 06.08.2026
51 СНОЩИ РУСИТЕ ПОЖЕЛАХА
13:01 06.08.2026
52 Феникс
13:01 06.08.2026
53 Чебурашка
Коментиран от #69, #73
13:02 06.08.2026
54 не може да бъде
Коментиран от #156
13:03 06.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Боко (неуловимия) тайния крадец
Коментиран от #129
13:04 06.08.2026
57 Сам, сам, пак съм сам.
13:05 06.08.2026
58 Соломон
До коментар #46 от "гост":Ами какво да наравя като историята е такава.ВСВ започна през 39г с нападението на Германия над Полша а малко по късно се вкючи и съюзника и СССР и си я поделиха.До началото на отечествената война през 41г СССР нападна Финландия,окупира Литва Латвия,Естония и част от РумънияеПрез 2008 на Украйна и Грузия бе отказано членство в НАТО .И веднага Русия спретна една пет дневна война на Грузия по същия сценарий по кйто Германия нападна Полша.А през 2014 анексира Крим и вкара войски в Донбас и Луганск като пълченци на измислените от тях ДНР и ЛНР
Коментиран от #89, #118, #159
13:05 06.08.2026
59 Липсват
13:06 06.08.2026
60 И как
13:06 06.08.2026
61 Хи хи хи
13:07 06.08.2026
62 Шалтето
13:07 06.08.2026
63 Ба бааааа
13:07 06.08.2026
64 Соломон
До коментар #47 от "ЕЙ МОНИ":Е то нали и аз това казвам.Денатификацията на Русия ще стане
Коментиран от #70, #158
13:07 06.08.2026
65 Надрусаняка си е надрусаняк !!!!
13:08 06.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Феникс
До коментар #11 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Нас ни прекараха по същият начин, само дето не ни избиха толкова колкото украйнците!
13:09 06.08.2026
68 Мишел
" Пейтриъти нема, действай!"
13:11 06.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Софиянец
13:14 06.08.2026
73 А ГДЕ
До коментар #53 от "Чебурашка":Линдзито Греъма ,репатрираха ли му главата 🎃в Сащ преди да го кремират ?
13:16 06.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Зеления
13:17 06.08.2026
77 Сюзън
До коментар #50 от "Линда":Тихо ма па4@ ,не коментирай неща които не разбираш !
13:19 06.08.2026
78 БИТА КАРТА СИ.
Коментиран от #82
13:20 06.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #37 от "Лиз ач евроатлантик":Коте, искаш ли да се лижем 👅?
13:21 06.08.2026
81 Ммммм
До коментар #50 от "Линда":А бе ти нормална ли си
13:23 06.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ФАКТИ
Коментиран от #93
13:24 06.08.2026
84 Чебурашка
До коментар #69 от "не може да бъде":Всеки следващ ще последва съдбата на Чайко. Спасение за нито един военнопрестъпник няма да има.
Коментиран от #91, #92
13:30 06.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #26 от "СЮЛЕЙМАН":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
13:31 06.08.2026
87 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #26 от "СЮЛЕЙМАН":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #96
13:31 06.08.2026
88 Айляк
Споко, продажно Зеленце, Кимчо вече с ракетките влиза в акция и ти не трябва да се притесняваш за някакви си умрели преговори, а дали изобщо утре ще има Украйна.
Даже Кимчо така смята да ви изкара ангелите на вас бандерите, че чак оня фалирал крадец бай Дончо ще почне да праща повечко ориз за Сев. Корея.
Путин ви жали, Клоуне, щото в Бандерията пълно с рашки, ама Кимчо нема ви прости.
13:31 06.08.2026
89 гост
До коментар #58 от "Соломон":Защо Германия нападна Полша?Каква е главната доктрина в "Майн кампф"?Има ли договор Полша с запада по това време?Нещо за "странната война" да знаеш?Защо Полша отказа коридор на руските войски по време на судетската криза?По кое време СССР започна да се превъоръжава?А сталинската чистка в армията?Договорът беше за печелене на време за подготовка за война.Идеята беше Германия да тръгне на изток и на запад даваха мило и драго за това.Кои американски банки финансираха Хитлер и с колко?Вярно ли е ,че нацистката партия имаше около 100 000 привърженици в Англия?Кой спаси тереторията на Финландия от орязване като сателит на Хитлер след ВСВ?Историята невинаги има еднозначен отговор и така да се пише напосоки е неприемливо.
Коментиран от #157
13:32 06.08.2026
90 Моряка
13:34 06.08.2026
91 наблюдател
До коментар #84 от "Чебурашка":А где Линзи?
13:35 06.08.2026
92 Чиба Рашка
До коментар #84 от "Чебурашка":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове и дъщерите и синовете им оркови бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #97
13:35 06.08.2026
93 Сесесере2🤢🤮
До коментар #83 от "ФАКТИ":Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???
Коментиран от #100
13:36 06.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Росомаха
13:38 06.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 наблюдател
До коментар #92 от "Чиба Рашка":Нема днеска кинти!Много тъпо!
13:41 06.08.2026
98 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
13:42 06.08.2026
99 Скоро
13:43 06.08.2026
100 Докторче
До коментар #93 от "Сесесере2🤢🤮":Пак ли те изтърваха санитарите?
13:45 06.08.2026
101 Зелен УркоОбиец
13:50 06.08.2026
102 Ковача
13:54 06.08.2026
103 един
13:54 06.08.2026
104 Факт
13:55 06.08.2026
105 ЗЕЛКЕЕЕЕЕ....
13:57 06.08.2026
106 Читател
14:00 06.08.2026
107 ти да видиш
14:01 06.08.2026
108 Тихо Зелник
14:01 06.08.2026
109 Ха,ха,ха
14:01 06.08.2026
110 А вие подляки
14:03 06.08.2026
111 Очуденко
Коментиран от #125
14:04 06.08.2026
112 Тити на Кака
Къде им изчезна желанието да даряват ракети, защо им остана единствено меракът украинските момчета да продължат да умират в името на чужди интереси?
14:05 06.08.2026
113 обвини съюзниците си
Коментиран от #127
14:06 06.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Зеленуческо
14:10 06.08.2026
120 име
14:10 06.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Йо-хо-хо
До коментар #122 от "хахахахха":Той съди по себе си, останал е сам да защитава зелената утайка.
14:15 06.08.2026
124 Бъркаш се
До коментар #121 от "Уникално":уарсули,каласи,мерцове и тем подобна и3мет ежедневно показват какво е нацизъм,явно промитото ти продажно едногънково мозъче не знае какво е
14:16 06.08.2026
125 Знаещ
До коментар #111 от "Очуденко":Това не е съветски самолет , а подарен на бандеровците Ф 16. Същият , който преди няколко дни падна опитвайки се да свали руски безпилотник Геран ( мушкато по нашему) . Или с думи прости , ефката гушнала мушкатото... Това е проклятието на просроченият Зеленски . Всичко пред което се снема той обезателно пада, независимо дали е град , или самолет .
14:18 06.08.2026
126 Хрусто
14:22 06.08.2026
127 Питам
До коментар #113 от "обвини съюзниците си":Ами нали и България е сред съюзниците му ? България изпрати практически всичките си танкове и бронетранспортьори в Украйна. Изпрати им зенитните си ракетни комплекси С 300 и ракетите към тях. Всичките ни оръжейни оръжия бълват денонощно оръжия за Украйна...
14:23 06.08.2026
128 хахаха
До коментар #14 от "ДДДДД":ха ха ха - напротив понеже 5та година възпира русия и се бори за европейските ценности, европата трябва да му дава всичко което поиска и по възможност без да плаща
Коментиран от #134
14:26 06.08.2026
129 Аааа, бъркаш!
До коментар #56 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":Сеги е румена на власт! Тя безмилостно изнася и дарява всичко българско, докато ни занити на 0-та!
Коментиран от #144
14:26 06.08.2026
130 Жбръц
Коментиран от #133
14:26 06.08.2026
131 Маугли
14:27 06.08.2026
132 1111
14:28 06.08.2026
133 Жена му на Зеленко
До коментар #130 от "Жбръц":Ти знаеш ли колко ми струват бижутата и хотелите бе?
14:29 06.08.2026
134 м даааа
До коментар #128 от "хахаха":евтините тролчета сте ми много смешни,бива ли за няколко цента да си готово на всичко
14:29 06.08.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 факти
Коментиран от #137
14:37 06.08.2026
137 Бъркаш се
До коментар #136 от "факти":пълно е с евтини продажни драскачи като тебе
14:42 06.08.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Славянин
15:37 06.08.2026
141 Пейтриът
До коментар #16 от "Закривайй":А на нас?
15:55 06.08.2026
142 Ной
16:02 06.08.2026
143 Червен плъх
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бягът американците или на тебе така ти се иска червено насекомо
Коментиран от #174
16:03 06.08.2026
144 Мойто
До коментар #129 от "Аааа, бъркаш!":Какво очакваш от НАТОвски генерал
16:07 06.08.2026
145 Ха така
До коментар #21 от "СЮЛЕЙМАН":Е вече разбираме че много американци ще искат да се преселят в руския прекрасен свят
16:09 06.08.2026
146 Койчо
До коментар #12 от "Въпросче":Ние сме потърпевшите дето плащат масрафа
16:10 06.08.2026
147 Жмуц
Ама они са му отказале оти немат
16:11 06.08.2026
148 Дон Турболенто
До коментар #5 от "ПРАВИ СЕ":То и ФРГ беше приютила Бандера (въпреки, че беше нацистки военнопрестъпник), но не можа да се порадва много на живота си като германец. Намериха го и го "утилизираха".
Коментиран от #160
16:16 06.08.2026
149 Ха така
До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":И защо след заграбването на власта в Куба от кастро от Куба успя да избяга във сащ много народ
16:17 06.08.2026
150 Стария
16:17 06.08.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Роко
До коментар #28 от "СЮЛЕЙМАН":А реалните загубите на рашистите кремъл да е оповестил някога.И както разбираме сега в украйна срещу рашистката армия се бият духове.И колко са загубите на безсмъртния непобедим рашист
16:24 06.08.2026
154 Ха така
До коментар #28 от "СЮЛЕЙМАН":Сюлеймане че те руснаците единствено сами са били най много османците.От 12 битки 11 османците ядът пердах.Във всички други руснака се е бил в коалиции със други
16:30 06.08.2026
155 Червен плъх
До коментар #36 от "ХОТЕЛИЕР ОТ БАНСКО":А това че арабите ги нападат няколко пъти и ядът пердах от евреите не е важно.След това тази роля пое иран и да видим как ще завърши
16:33 06.08.2026
156 Ами
До коментар #54 от "не може да бъде":То и мощния непобедим ссср имаше възможност и 20г да издържи ама взе че фалира и се гътна.Ами тогава ссср е давал от бюджета си 10% за въоръжаване, а сега кремълския цар дава за войната 40% че и отгореДали можем ли да сметнем колко време безаналоговата и тя непобедимая със същите природни ресурси колко ще устиска
16:42 06.08.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Роко
До коментар #64 от "Соломон":Ти на червена кратуна да кажеш че русия ще последва ссср е опасно защото може да получи сърдечен у.дар.В неговото съзнание е набито че русия е непобедима и че няма по прекрасен свят от руския. тук един файтон русофилета се подвизават .ъсещи невероятни умнотии без да разбират че все пак закономерно идва и краят на диктатурите.И ако им кажеш тук да си изберем един диктатор от сорта на пиночет ще изпаднат в ужас щото обичат само червените диктатори и знаят как е действал пиночет със червените насекоми
Коментиран от #163
17:11 06.08.2026
159 Червен плъх
До коментар #58 от "Соломон":Е най накрая всеки разбойник си намира майстора исторически доказано
17:15 06.08.2026
160 Ха така
До коментар #148 от "Дон Турболенто":Стефан бандера го вкарват в нацистки концлагер и е освободен мисля 1945г.Той се е борил както срещу болшевишката диктатура така и срещу нацистка Германия.Това всеки може да го провери.ове.и и да .разбере как путин ги лъже
Коментиран от #162
17:29 06.08.2026
161 Чук
18:01 06.08.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Ха ха
До коментар #158 от "Роко":Еррнись в палати придурок!!!
18:04 06.08.2026
164 Ми няма бе,
До коментар #2 от "ХА ХААА":И в склада няма, откъде са ги вземем, дадохме ти всичко.
19:26 06.08.2026
165 Аферим
До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":Аркадаш
19:28 06.08.2026
166 СПРАВЕДЛИВ
19:30 06.08.2026
167 Тоо па
20:01 06.08.2026
168 Ама тоя Зелко,какво си мисли...?!
Баста!
Писна ни...!
23:24 06.08.2026
169 Българин
08:25 07.08.2026
170 Бончо М.
09:00 07.08.2026
171 Хи хи
09:31 07.08.2026
172 Пешо
10:08 07.08.2026
173 Ами
12:03 07.08.2026
174 Бягат та пушек си вдига
До коментар #143 от "Червен плъх":Укроуроде
14:34 07.08.2026
175 Юрий
16:34 07.08.2026
176 Ненад
къде са? Няма ли да има нови подаяния за Осрайна, че то приятел по-голяма нужда се познава? Велики маскари!
16:41 07.08.2026
177 Цуфито
ама как ви врътна тарикатската Путин!
Направи ви горките в шишенца от пеницилин да пикаете!
Довечера с мощен залп по Осрайна с новите корейски ракети! Ура, братя, ура!
16:56 07.08.2026