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Сделката на Тръмп за Газа: сделка без всякаква стойност?

Сделката на Тръмп за Газа: сделка без всякаква стойност?

6 Август, 2026 19:01 1 632 16

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • газа-
  • израел-
  • иран

Европейците изглежда са се отказали да се опитват да променят ситуацията

Сделката на Тръмп за Газа: сделка без всякаква стойност? - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентът Тръмп обяви "историческа сделка" за Газа, както и готовността на Хамас да се разоръжи. Но поведението на Хамас, както и на израелската армия сочат, че сделката е била обречена предварително.

Израел няма да изтегли военните си от ивицата Газа, докато Хамас не е напълно разоръжен. Това каза премиерът на страната Бенямин Нетаняху във вторник, като на практика се противопостави на сделката, обявена от американския президент Доналд Тръмп в края на предходната седмица. Според нея Хамас трябваше да започне разоръжаването си, а в това време Израел да се изтегли от територията на Газа, която в момента окупира - около 60 процента от анклава.

Тръмп похвали "историческата сделка” в края на миналата седмица, като заяви, че Хамас са дали съгласие да се разоръжат, а Израел - да се изтегли от Газа. Сега изглежда, че това може за пореден път да се окаже само далечен блян. Голямата причина е една - нито Хамас, нито Израел в момента имат какъвто и да било интерес от това да влезе в сила втората фаза от споразумението за мир в Газа, пише АРД.

Хората в Газа бяха наясно

Още когато Доналд Тръмп обяви, че е направена крачка напред и предстои голяма промяна в ситуацията в ивицата Газа, хората в анклава не се стекоха по улиците, не празнуваха тази "историческа сделка”, както Тръмп я нарече. За тях нямаше повод за радост, защото бързо осъзнаха, че Израел не е пряко ангажиран със сделката, обявена от американския президент, обяснява журналистът Йорг Попендик в коментар за АРД.

Освен това съгласието на Хамас да се разоръжи беше обвързано с условия - а сред тяха имаше и такива, за които терористичната организация знаеше, че Израел няма да приеме. Нереалистично е да се смята, че групировката по собствено желание ще се разоръжи, смята коментаторът Попендик. Затова според него тази сделка всъщност няма стойност.

Онези, които все пак таяха надежда, че ще има път напред след тази сделка, бързо се обезкуражиха, когато видяха, че няколко дни Израел не коментира изобщо въпроса, а както стана ясно по-късно и Нетаняху всъщност отхвърли тази възможност. Освен това Израел нанесе нови удари по Газа, за които съобщи, че са били срещу представители на Хамас. Най-малко 17 души бяха убити, а това беше една от най-кървавите седмици в ивицата Газа от началото на примирието през миналия октомври.

Според Министерството на здравеопазването на Газа, откакто влезе в сила примирието, в Газа са загинали най-малко 1252 души. Министерството, което е част от правителството, ръководено от Хамас, води подробна статистика за жертвите, която се счита като цяло за надеждна от агенциите на ООН и независимите експерти. То не предоставя разбивка по цивилни и бойци, но посочва, че жените и децата съставляват по-голямата част от загиналите. Израел твърди, че ударите му са насочени срещу бойци, които са участвали в атаката от 7 октомври или извършват други престъпления. От влизането на примирието в сила са убити пет израелски войници.

За Нетаняху твърде много неща са на карта

Нетаняху, който през октомври е изправен пред трудна битка за преизбиране, повтори позицията си, че разоръжаването на Хамас трябва да е с приоритет. Той заяви, че израелските сили ще продължат да "правят всичко необходимо, за да защитят нашата територия и нашите граждани”. Администрацията на Тръмп "ни изпрати проект (на сделката). Ние не се съгласихме. Това не е нашата позиция”, заяви Нетаняху във видеоклип, публикуван в социалните мрежи по повод обявената от Доналд Тръмп нова сделка за преминаване към втората фаза на примирието.

Израелското правителство в момента няма интерес от постигане на споразумение и част от причините за това са свързани с предстоящите избори, пише АРД. Седмици преди дългоочаквания вот, ако правителството на Нетаняху инициира мащабно изтегляне от ивицата Газа, това може да се възприеме лошо от много израелци, а Нетаняху да бъде обвинен, че не се грижи за безопасността на страната. В Ливан ситуацията е подобна - отново се водят преговори и тече кампания за постепенно изтегляне на Израел от окупираните територии в южната част на страната, но преди изборите в Израел едва ли могат да се очакват компромиси от страна на Нетаняху.

Има и друг голям проблем, пише Йорг Попендик за АРД. Той е, че колкото и разнопосочни сигнали да дава Доналд Тръмп в преговорите, той остава единствената ангажирана страна. Европейците изглежда са се отказали да се опитват да променят ситуацията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Какъв е този огромен стълб дим откъм летище София?Какво гори с този жълт дим?

    Коментиран от #3

    19:02 06.08.2026

  • 2 Сатана Z

    9 3 Отговор
    САЩ

    Демократичният политически стратег Джеймс Карвил, който е работил с Клинтън, прогнозира доброволното пенсиониране на Тръмп след загубата на ноемврийските избори за Конгрес, които демократите ще поемат:
    - Той е твърде стар. Твърде дебел. И твърде глупав. Но не чак толкова глупав, че да не разбере, че краят е дошъл и че това е просто отвъд възможностите му.
    - Голяма част от това, което прави, изглежда отвъд възможностите му, но това не го спира. Значи, казвате, че ще осъзнае, че е извън властта и е куца патка.
    - Той ще разбере.
    - И какво ще се случи след това, Джеймс? Той ще си тръгне, ще се върне в Мар-а-Лаго и...? Можете ли да ни скицирате сценарий за това какво ще се случи след това?
    - Първо, той ще се обади на Джей Ди Ванс и ще каже: „Уморен съм и си тръгвам, и те назначавам за президент на мое място.“ И ще добави: първият документ, който подпишете, ето го в ръцете ми, е моето помилване за всичко, за всичко. Защото той не може да рискува. Може да подпише собственото си помилване, но това е ненадеждно. И му е нужно то да е желязно. Затова ще назначи Ванс и няма да има никакви заяждания.

    Старият интригант знае за какво говори – ще видим скоро!

    19:05 06.08.2026

  • 3 Пожарникар

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако има и син дим значи горят украинските парцали в квартал Хр.Ботев

    19:07 06.08.2026

  • 4 Така е с

    9 2 Отговор
    Италианските еврейски "младежи"

    19:08 06.08.2026

  • 5 Да допълним също че и оня

    11 0 Отговор
    Младенов е човек без всякаква стойност

    19:13 06.08.2026

  • 6 Очевидно е точно така

    10 2 Отговор
    Днес Министрите на външните работи на Държавата Катар, Кралство Саудитска Арабия, Хашемитското кралство Йордания, Държавата Обединени арабски емирства, Арабска република Египет, Република Турция, Република Индонезия и Ислямска република Пакистан, Ливан и Иран (дистанционно) издадоха съвместно изявление относно продължаващите израелски престъпления в ивицата Гааза, ч.министрите подчертават категоричното отхвърляне от страна на своите страни на всеки опит за анексиране на окупирани палестински земи, налагане на израелски суверенитет над тях или насилствено разселване на палестинския народ. Те твърдят, че единственият начин за постигане на справедлив и всеобхватен мир е да се започне сериозен политически процес, водещ до прилагането на решението за две държави, гарантиращо създаването на независима и суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., със столица Източен Йерусалим.

    19:18 06.08.2026

  • 7 Укротролюгата да хване скоротечен рак!

    6 4 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак!

    19:18 06.08.2026

  • 8 Тръмп похвали "историческата сделка”

    12 0 Отговор
    Която съществува единствено в болната му глава...

    19:20 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тцъ, тцъ, тцъ…

    7 0 Отговор
    Без стойност значи? И Газа няма да стане Мар а Лаго на Близкия изток с петзвездни хотели, голф клубове и златна статуя на Тръмп в цял ръст? А палестинците при нилските крокодили?

    19:36 06.08.2026

  • 11 Укротролягата да хване скоротечен рак!

    3 2 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак!

    19:46 06.08.2026

  • 12 Казуар

    2 5 Отговор
    Хамас не се ли разоръжи, нещата няма да се оправят и гражданското население ще продължавва да бъде заложник.

    20:20 06.08.2026

  • 13 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Каквото и да направи рижавият сатанист и ционист е без стойност.Това е един сто процентов убиец !

    20:57 06.08.2026

  • 14 Обявителя

    4 0 Отговор
    Той ако не обяви ,то кой ? Миротвореца който може да си съперничи по Най-единствен и ,уникален само с Царство Му от Банкя. Ограби и народа си освен света ,същински по нашенски .

    21:24 06.08.2026

  • 15 Айде бе,

    1 1 Отговор
    А сделката на Радев с Боташ има ли стойност и за кого? По тревожнотое, че все повече такива биват поставяни на най високите постове на държавите въпреки, че вече са билина власт и неведнъж безпогрешно са показли втенденции да провалят бъдещето на народа си. Ако света не се самоунищожи по друг начин, такива като Тръмп, Путин, Ким, Вучич, Орбан, Ердоган, Мицкоски, Радев и все повече множащите се като тях ще го затрият без да оставят даже и следа.

    22:08 06.08.2026

  • 16 Стига глупости

    0 0 Отговор
    Само еврейския Месия ще постигне мир в региона и света, както го пише го в едни книги,които света нарича свещени.Колко преди Тръмп се привалиха, този клоун ли няма Какво стана с сделката ва века от първия мандат?

    11:24 07.08.2026