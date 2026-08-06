Сделката на Тръмп за Газа: сделка без всякаква стойност?

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Президентът Тръмп обяви "историческа сделка" за Газа, както и готовността на Хамас да се разоръжи. Но поведението на Хамас, както и на израелската армия сочат, че сделката е била обречена предварително.

Израел няма да изтегли военните си от ивицата Газа, докато Хамас не е напълно разоръжен. Това каза премиерът на страната Бенямин Нетаняху във вторник, като на практика се противопостави на сделката, обявена от американския президент Доналд Тръмп в края на предходната седмица. Според нея Хамас трябваше да започне разоръжаването си, а в това време Израел да се изтегли от територията на Газа, която в момента окупира - около 60 процента от анклава.

Тръмп похвали "историческата сделка” в края на миналата седмица, като заяви, че Хамас са дали съгласие да се разоръжат, а Израел - да се изтегли от Газа. Сега изглежда, че това може за пореден път да се окаже само далечен блян. Голямата причина е една - нито Хамас, нито Израел в момента имат какъвто и да било интерес от това да влезе в сила втората фаза от споразумението за мир в Газа, пише АРД.

Хората в Газа бяха наясно

Още когато Доналд Тръмп обяви, че е направена крачка напред и предстои голяма промяна в ситуацията в ивицата Газа, хората в анклава не се стекоха по улиците, не празнуваха тази "историческа сделка”, както Тръмп я нарече. За тях нямаше повод за радост, защото бързо осъзнаха, че Израел не е пряко ангажиран със сделката, обявена от американския президент, обяснява журналистът Йорг Попендик в коментар за АРД.

Освен това съгласието на Хамас да се разоръжи беше обвързано с условия - а сред тяха имаше и такива, за които терористичната организация знаеше, че Израел няма да приеме. Нереалистично е да се смята, че групировката по собствено желание ще се разоръжи, смята коментаторът Попендик. Затова според него тази сделка всъщност няма стойност.

Онези, които все пак таяха надежда, че ще има път напред след тази сделка, бързо се обезкуражиха, когато видяха, че няколко дни Израел не коментира изобщо въпроса, а както стана ясно по-късно и Нетаняху всъщност отхвърли тази възможност. Освен това Израел нанесе нови удари по Газа, за които съобщи, че са били срещу представители на Хамас. Най-малко 17 души бяха убити, а това беше една от най-кървавите седмици в ивицата Газа от началото на примирието през миналия октомври.

Според Министерството на здравеопазването на Газа, откакто влезе в сила примирието, в Газа са загинали най-малко 1252 души. Министерството, което е част от правителството, ръководено от Хамас, води подробна статистика за жертвите, която се счита като цяло за надеждна от агенциите на ООН и независимите експерти. То не предоставя разбивка по цивилни и бойци, но посочва, че жените и децата съставляват по-голямата част от загиналите. Израел твърди, че ударите му са насочени срещу бойци, които са участвали в атаката от 7 октомври или извършват други престъпления. От влизането на примирието в сила са убити пет израелски войници.

За Нетаняху твърде много неща са на карта

Нетаняху, който през октомври е изправен пред трудна битка за преизбиране, повтори позицията си, че разоръжаването на Хамас трябва да е с приоритет. Той заяви, че израелските сили ще продължат да "правят всичко необходимо, за да защитят нашата територия и нашите граждани”. Администрацията на Тръмп "ни изпрати проект (на сделката). Ние не се съгласихме. Това не е нашата позиция”, заяви Нетаняху във видеоклип, публикуван в социалните мрежи по повод обявената от Доналд Тръмп нова сделка за преминаване към втората фаза на примирието.

Израелското правителство в момента няма интерес от постигане на споразумение и част от причините за това са свързани с предстоящите избори, пише АРД. Седмици преди дългоочаквания вот, ако правителството на Нетаняху инициира мащабно изтегляне от ивицата Газа, това може да се възприеме лошо от много израелци, а Нетаняху да бъде обвинен, че не се грижи за безопасността на страната. В Ливан ситуацията е подобна - отново се водят преговори и тече кампания за постепенно изтегляне на Израел от окупираните територии в южната част на страната, но преди изборите в Израел едва ли могат да се очакват компромиси от страна на Нетаняху.

Има и друг голям проблем, пише Йорг Попендик за АРД. Той е, че колкото и разнопосочни сигнали да дава Доналд Тръмп в преговорите, той остава единствената ангажирана страна. Европейците изглежда са се отказали да се опитват да променят ситуацията.