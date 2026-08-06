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Голям пожар пламна в столичен квартал

Голям пожар пламна в столичен квартал

6 Август, 2026 19:11 2 151 4

  • пожар-
  • левски г

За да ограничат разпространението на пламъците, в акцията се включиха багери

Голям пожар пламна в столичен квартал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в столичния квартал „Левски Г“ в близост до строящ се пътен участък. По информация на зрител на NOVA огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност на фронт от около 500 метра.

В непосредствена близост до пожара имало паркирана строителна техника. За да ограничат разпространението на пламъците, в акцията се включиха багери, които прокопали предпазни траншеи.

На място пристигнаха екипи на пожарната, които започнаха да гасят. Огънят възникна в район с полета край квартал „Враждебна“, като в близост има и жилищни сгради. По първоначална информация няма опасност пламъците да достигнат до тях.

Малко след като пожарът беше почти овладян, се разгоря отново. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.


България
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