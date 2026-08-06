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„Опера на площада“ 2026 завършва с грандиозен гала спектакъл

„Опера на площада“ 2026 завършва с грандиозен гала спектакъл

6 Август, 2026 12:30 339 1

  • летният фестивал-
  • „опера на площада“-
  • софийската опера и балет-
  • патриаршеската катедрала „св. александър невски“-
  • пламен карталов

Летният фестивал „Опера на площада“, организиран от Софийската опера и балет пред Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, приключва своето издание за 2026 година на 9 август

„Опера на площада“ 2026 завършва с грандиозен гала спектакъл - 1
Снимка: Софийската опера и балет
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Летният фестивал „Опера на площада“, организиран от Софийската опера и балет пред Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, приключва своето издание за 2026 година на 9 август с гала представление на операта „Турандот“ от Джакомо Пучини — под диригентството на маестро Даниел Орен.

Спектакълът е специално посветен на стогодишнината от световната премиера на творбата, състояла се през 1926 година в миланския театър „Ла Скала“, както и на 85 години от рождението на Гена Димитрова — легендарната и ненадмината изпълнителка на ролята на Турандот.

За нея беше създадена тази постановка още през 2025 г. С нея Софийската опера се представяше многократно в Япония, Гърция, Германия и други страни.

В главните роли на 9 август ще видим международен състав от световна класа, Екатерина Семенчук (Турандот), Хорхе де Леон (Калаф) и Каролина Лопес Морено (Лиу), както и българския бас Светозар Рангелов, баритона Атанас Младенов и други. Още участват оркестърът, хорът и балетът на Софийската опера и балет.

„Опера на площада“ 2026 завършва с грандиозен гала спектакъл
Снимка: Софийската опера и балет

Финалната вечер се очаква да се превърне в един от кулминационните моменти на летния културен календар на София.

Тази годишният фестивал протече от 9 юли до 9 август и включи общо дванайсет спектакъла — сред тях премиерата на открито на „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало, режисирани от Пламен Карталов, както и постановките на „Рилският пустинник“ от Кирил Попов и на мюзикъла „Mamma Mia!“.

„Опера на площада“ е част от по-широка мрежа летни фестивални сцени на открито, създадени по идея на Пламен Карталов през годините — сред които „Сцена на вековете“ (крепостта Царевец, Велико Търново), „Опера на върховете“ (Белоградчишките скали), „Крепост на вековете – Баба Вида“, „Музи на водата“ (Панчаревското езеро) и „Портал на два свята“ (късноантичната крепост „Цари Мали град“).

Тази традиция да се извежда операта извън стените на театъра в естествени и исторически декори, се превърна в запазена марка на Софийската опера и балет и продължава да привлича публика от цялата страна и чужбина.

Оля АЛ-АХМЕД


София / България
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  • 1 Фантомът зад операта

    0 0 Отговор
    Браво на колегите 🙂

    12:35 06.08.2026