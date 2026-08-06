„Руският елит разбира, че Путин е неадекватен“: ще бъде ли свален от власт руският президент

Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк заяви, че „руският елит разбира, че Владимир Путин е неадекватен”, но въпреки това е трудно да бъде свален, защото има недоверие сред самото му обкръжение.
В интервю за телевизия FREEДОМ Подоляк заяви, че Русия не е имала и няма възможност да развива собствената си държава, да строи пътища, да развива региони, ако има възможност да започне малка война някъде и да извърши геноцид срещу хора в друга държава. Концепцията за „руски свят“ е изградена върху агресия и външна експанзия.
Илюзията, че Русия може да инвестира в собственото си развитие, е опасна илюзия, защото докато Русия не престане да съществува в тази си форма, когато може да осигурява ресурси за войни, големи и малки, нищо няма да се промени, категоричен е украинецът.
Днес, според него, страната-агресор най-накрая е свалила всичките си маски и просто убива хора безнаказано. Михайло Подоляк също смята, че сред настоящите руски елити и близкото обкръжение на Путин съществува разбирането, че Путин е неадекватен и че действията му в крайна сметка ще доведат до катастрофа. Въпреки факта, че подкрепата за войната срещу Украйна сред руските елити е намаляла, по редица причини подобни задкулисни дискусии не водят доникъде.
Взаимното недоверие в рамките на елитите е на много високо ниво. Ето защо те не могат да се споразумеят за конкретен сценарий, при който този „маниак на име Путин” да бъде свален от власт.
Друг важен фактор е, че руските елити сега губят, търпят загуби. Това не е ситуацията, която беше дори преди година. Според Подоляк обаче тези загуби все още не са критични, за да стимулират решаването на проблема, наречен Путин.
Подоляк също така смята, че руският президент Путин няма сам да спре войната и приказките, че той е готов на отстъпки и преговори, не отговарят на реалността.
През последните седмици Украйна води усилена кампания на удари във вътрешността на Русия, включително в градове като Москва и Санкт Петербург, за да усетят и живеещите там цената на войната, която руската армия започна. Има информация за все по-голямо недоволство сред руското население, но към днешна дата няма индикации, че властта на Путин е изложена на реален риск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #45, #53, #82, #97, #105, #223
16:26 06.08.2026
2 Голия
Коментиран от #5, #250
16:26 06.08.2026
3 Хихи
Коментиран от #69
16:27 06.08.2026
4 честен ционист
Коментиран от #11, #130
16:27 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 81
Коментиран от #26, #85
16:28 06.08.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #93
16:28 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп
Коментиран от #27
16:29 06.08.2026
10 Адекватен или не...
Коментиран от #201
16:29 06.08.2026
11 Тошо
До коментар #4 от "честен ционист":Сега е ред на милиционера с ботокса.
Коментиран от #17, #135
16:29 06.08.2026
12 Гост
Коментиран от #214, #248
16:29 06.08.2026
13 Копейки,
От 0.9.0.8 цените ще са само в евро.
16:30 06.08.2026
14 Хирошима
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Добре, че не е адекватен както Труман е бил през 1945-та..
Коментиран от #52
16:30 06.08.2026
15 Марче
16:31 06.08.2026
16 az СВО ПОБЕДА 81
Коментиран от #23, #25, #207
16:31 06.08.2026
17 честен ционист
До коментар #11 от "Тошо":Вова е непреходен и пожизнен.
Коментиран от #120
16:31 06.08.2026
18 Розовото пони зеля
16:31 06.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Невменяем
16:32 06.08.2026
21 Пропаганда и само глупости
16:32 06.08.2026
22 Враг Народу
Коментиран от #142, #184
16:32 06.08.2026
23 Гост
До коментар #16 от "az СВО ПОБЕДА 81":Това лято ще е последно на бакшиша с токчетата, факт.
Коментиран от #55, #149
16:33 06.08.2026
24 МирО
16:33 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Орк
До коментар #9 от "Тръмп":Тоя подоляк съсипал своята уж държава, тръгнал на Путин и Русия оценки да дава. Да се разберат со своят наркоман
16:33 06.08.2026
28 Петкан
16:33 06.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Розовото пони зеля
16:34 06.08.2026
31 Грешка
16:34 06.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Реална фантазия
16:34 06.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ха ха ха
Коментиран от #47
16:34 06.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #63
16:36 06.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 не е само факти
До коментар #8 от "Тошо":Всякакви руски позиции и програми са строго забранени, което е достатъчно показателно.
16:36 06.08.2026
42 Мишел
Коментиран от #58
16:37 06.08.2026
43 СВО ЛЪЖА
16:37 06.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Последния идиот
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Цяла Европа трябва да е благодарна на Украйна, защото е щит срещу Русия.
Коментиран от #81, #134
16:37 06.08.2026
46 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":Ще го накажем.
16:38 06.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хохо Бохо
16:39 06.08.2026
49 Истината:
ще бъде ли свален от власт УкренскиятНаркоман президент!
16:39 06.08.2026
50 Враг на народа
16:39 06.08.2026
51 утин е неадекватен
16:39 06.08.2026
52 Косвени жертви
До коментар #14 от "Хирошима":Труман е спасил милиони животи,благодарение на него 2та световна свършва в тихият океан ама кой да чете .
Коментиран от #118, #239
16:39 06.08.2026
53 Съгласен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путлер методично унищожава своите крепостни.Так держать! Чакаме с нетърпение двумилионната ушанка при Кабзон.
Товарищи не го сменяйте .
16:39 06.08.2026
54 Mарк
Коментиран от #64
16:39 06.08.2026
55 МирО
До коментар #23 от "Гост":До като не висне бункерния от башнята мир няма да има, а ватата ще продържава дя тори ливадите в Украина!
16:39 06.08.2026
56 Мишел
До коментар #8 от "Тошо":Независимата журналистика публикува само това, за което й плащат.
Коментиран от #68
16:40 06.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бай Дън
Коментиран от #70
16:40 06.08.2026
60 Хей
16:41 06.08.2026
61 3.14К
До коментар #44 от "3.14К":Латинина.
16:42 06.08.2026
62 Акалия
16:42 06.08.2026
63 Чиниш ми се
До коментар #39 от "Удри евраста с лопатЕто":Дърт минедчия от цигански произход.
16:43 06.08.2026
64 русия Китайска губерния
До коментар #54 от "Mарк":Китай не разрешава на путин дори да говори за ядрено оръжие! Великите сили няма да оставят на Жужето достъп до Черно море!
Коментиран от #113, #217
16:43 06.08.2026
65 Четох до тук...!
Следеа първична и аматьорска пропаганда...!
16:44 06.08.2026
66 Е да де... ама
16:44 06.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да не си
До коментар #56 от "Мишел":Трол случайно?
16:44 06.08.2026
69 Лиз ач евроатлантик
До коментар #3 от "Хихи":Забрави перчема
16:45 06.08.2026
70 Затвориха устата на Медведа
До коментар #59 от "Бай Дън":Не си ли забелязъл ,че Медведа вече не споменава ядрените бомби? Кой му забрани?
Коментиран от #78, #79, #101, #116, #159
16:45 06.08.2026
71 Иван 1
16:45 06.08.2026
72 3.14К
Коментиран от #80
16:46 06.08.2026
73 Да го свалят
16:46 06.08.2026
74 Бай онзи
16:46 06.08.2026
75 Искам им се на укронацистите
16:46 06.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Иван 1
До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":Жълтия господар Си, същото и на ботокса!
16:47 06.08.2026
79 Пие
До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":по-слаба водка!
16:47 06.08.2026
80 Механик
До коментар #72 от "3.14К":Съгласен съм.
16:47 06.08.2026
81 Хаген Дас
До коментар #45 от "Последния идиот":Пълни глупости! Една руска ракета била ли е изстреляна срещу Европа, един танк да е влезнал? Колко европейски са изстреляни срещу Русия? Бъдете благодарни защото Путин ще бъде свален защото е милостив! Русия не е имала никога амбиции за територия даже и тази им е ненужна, но обстоятелствата го наложиха! Не се правете на ударени с дъска, а върнете малко лентата!
16:48 06.08.2026
82 По точно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.
16:48 06.08.2026
83 мда така е стринка ценка ми каза че
16:48 06.08.2026
84 12345
16:48 06.08.2026
85 Всезнайко
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Ти щото не го правиш непрекъснато, да ни обясняваш за руснаците и Путин, нали?
16:48 06.08.2026
86 А представяте ли си АКО....
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
Коментиран от #219
16:49 06.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Читател
16:49 06.08.2026
89 Ба бааааа
16:50 06.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ако не беше Тръмп
16:50 06.08.2026
92 Удри евраста с лопатЕто
16:50 06.08.2026
93 Драги ми Смехурко
До коментар #7 от "Последния Софиянец":АйдеЕвропа да зареже сам Зелю,както е Путин,че да го видим какъв е ербап.Нали цица от наще пари бе,кво го хвалиш
16:50 06.08.2026
94 Аеееее
16:50 06.08.2026
95 Руски
16:51 06.08.2026
96 Розовото пони зеля
16:51 06.08.2026
97 Антирашист 2142
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пусин не ги търпи а толкова може !
16:51 06.08.2026
98 Розовото пони зеля
16:51 06.08.2026
99 мдааааа
16:51 06.08.2026
100 Констатация
16:52 06.08.2026
101 Бай Дън
До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":Кой му забрани? Естествено че Путин, разбира че ако продължава да говори може да го измести! Обществото в Русия иска по твърда ръка срещу Киев, това да приключва по бързо!
16:52 06.08.2026
102 Чезни ве
До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":Пръдльо сдухан
Коментиран от #230
16:52 06.08.2026
103 Руския елит
Коментиран от #237
16:53 06.08.2026
104 последната укра
16:53 06.08.2026
105 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Скоро , скоро .. Свещи има .
16:53 06.08.2026
106 Дон Корлеоне
16:53 06.08.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 НЕАДЕКВАТЕН бил а Русия печели
16:54 06.08.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Бай онзи
Коментиран от #203
16:55 06.08.2026
111 Къв руски "елит" бре?
16:55 06.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Дръта чанта
До коментар #64 от "русия Китайска губерния":Велика сила е Русия а не изгорелия краварник мюсилманския ес умрелобритания
16:56 06.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Чебурашка
16:57 06.08.2026
116 Хаген Дас
До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":И какво би се случило ако Русия използва ядрено оръжие срещу Киев, би ли се осмелил някой да отговори? Всеки знае какви ще са последствията! Така че палете свещ за здравето на Путин!
Коментиран от #122
16:57 06.08.2026
117 Демек
16:57 06.08.2026
118 Хаха
До коментар #52 от "Косвени жертви":Глупости, японската армия от над 600 хиляди капитулира по същото време пред Червената армия в Китай, но.... кой да чете!
С избиването на стотици хиляди жени и деца Труман е бързал да си препише победата, едновременно да тества силата на ядреното оръжие и да измие срама от провала на войната на няколко десетки държави, вкл. Кравария, Китай, Канада, Австралия, Индия, Филипини, Корея и почти цяла Азея спешу една островна Япония, с която не могат да се справят от 1937-ма година....
16:59 06.08.2026
119 Колкото
16:59 06.08.2026
120 Антирашист2147
До коментар #17 от "честен ционист":Един от критериите на фашизма е обожествяване на лидера. И другите критерии са изпълнани в рашистка просия !
16:59 06.08.2026
121 защото ционистите запалили войната
До коментар #8 от "Тошо":,който искат да разпарчосат и разграбят русия плащат за украинска пропаганда затова !!!
Коментиран от #162
17:00 06.08.2026
122 Ами
До коментар #116 от "Хаген Дас":Русия изчезва до Урал за 2 часа.
Коментиран от #132, #148
17:01 06.08.2026
123 хахаха
17:01 06.08.2026
124 Аз пък
Коментиран от #231, #241
17:01 06.08.2026
125 Натан
17:02 06.08.2026
126 Кадиров
17:03 06.08.2026
127 Моряка
17:03 06.08.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 анонимен
17:03 06.08.2026
130 Зъл пес
До коментар #4 от "честен ционист":Руския елит управлява сега,нали уж оригиналния Вова бил ритнал канчето,и сега са само двойници които изпълняват заповеди.
17:04 06.08.2026
131 Янко
17:04 06.08.2026
132 Хаген Дас
До коментар #122 от "Ами":А с Европа какво се случва? Тя Русия ще гледа, изобщо си нямате на представа какъв ядрен потенциал притежава!
Коментиран от #143
17:04 06.08.2026
133 Епстийн
17:04 06.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Не така
До коментар #11 от "Тошо":Ти не си Тошо, що крадеш самоличност бе ?
17:04 06.08.2026
136 Боко
17:05 06.08.2026
137 Екротрола да хване скоротечен рак!
17:05 06.08.2026
138 Пийте си хапчетата
17:05 06.08.2026
139 млад еврас
17:05 06.08.2026
140 000
17:05 06.08.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Антирашист 2156
До коментар #22 от "Враг Народу":Проблема е в конструкцията на националолигархичния модел ,в просия, там силоваците командват олигарсите !
Коментиран от #229
17:07 06.08.2026
143 Ами
До коментар #132 от "Хаген Дас":Я обясни.
Коментиран от #154
17:07 06.08.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Мара преписва като луда от укрите
17:07 06.08.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Тихо пико4!
До коментар #144 от "Орк":Не си компетентен.
Коментиран от #168
17:09 06.08.2026
148 Дон Дони
До коментар #122 от "Ами":Розови понита вирнали опашки! С какво ще я изравните до Урал като повечето ви ракети няма да излетят! И не разчитайте много на САЩ, те ще гледат да оцелеят!
17:09 06.08.2026
149 Ти, драги
До коментар #23 от "Гост":си някакъв уникален тип млекопитаещо.
"Ще" и "факт" не вървят в едно изречение.
Помисли малко, ако може, но се съмнявам че можеш, и ще видиш, че е така.
17:10 06.08.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Какво казва Киев???!!!
До коментар #8 от "Тошо":Какво казва Киев???!!! Какво може изобщо да казва "Киев"? Нали е пионка на чужди "интереси", дето ги помпаха и разбутаха конфликта там...
17:10 06.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Кук
17:11 06.08.2026
154 Хаген Дас
До коментар #143 от "Ами":Ами провери!
17:11 06.08.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Стига
17:13 06.08.2026
159 Последния Софиянец
До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":Откакто гръмна бомбата в Италианският ресторант ни медвдя,ни Маша,ни Песков са гъкнали и дума.
Страх мале.
17:14 06.08.2026
160 Чакайте хора с манталитет на крепостни
Коментиран от #222
17:14 06.08.2026
161 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #169, #187
17:14 06.08.2026
162 Антирашист 2158
До коментар #121 от "защото ционистите запалили войната":Всички други са виновни само не и фашистка просия ! Чистен кръст ,полумесец , буда ,аврам и там който се сетите .
17:15 06.08.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Мисля
17:16 06.08.2026
166 Хомосексуален ли си?
До коментар #152 от "име":Ще ти помогнем.
17:16 06.08.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 гру гайтанджиева
До коментар #161 от "Удри евраста с лопатЕто":Без нерви колега Обикновени руски фейкове.
17:18 06.08.2026
170 Росомаха
17:18 06.08.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Тити на Кака
Изредиха се!
Бравос на героите🤣
17:20 06.08.2026
173 Копейки,
17:20 06.08.2026
174 Стив Джърми
Европа не може да защити небето, енергийната и промишлената си инфраструктура от масирани руски удари.
Задействането на Член 5 изобщо не гарантира, че всички съюзници ще влязат във войната. Западните лидери тласкат континента към конфликт,
който ще загубят и който може да завърши с икономическа катастрофа или ядрено самоубийство.
17:21 06.08.2026
175 Споко подоляк,повярвах ти
17:21 06.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 ВЕЛИК !!!
17:26 06.08.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Ченге
17:28 06.08.2026
183 пфф
17:29 06.08.2026
184 истината преди всичко
До коментар #22 от "Враг Народу":Олигарсите ще го тьрпят защото той е един от тях а виж ситуацията с руския народ е друга . Всьщност честно казано едва ли нещо ще се промени когато един юдей смени друг такьв.
17:31 06.08.2026
185 Това е безспорен
До коментар #171 от "Васил":Факт.
17:33 06.08.2026
186 Това статия ли е?
17:33 06.08.2026
187 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #161 от "Удри евраста с лопатЕто":Ти, какъв си ясно е, че не си българин, европеец, християнин???
Коментиран от #195
17:34 06.08.2026
188 Радев, Бою, Шиши, баба Йоца и т.н
Коментиран от #190
17:35 06.08.2026
189 еврастите фалираха
17:36 06.08.2026
190 Суз бре
До коментар #188 от "Радев, Бою, Шиши, баба Йоца и т.н":Това са елити
17:37 06.08.2026
191 Удри евраста с лопатЕто
17:38 06.08.2026
192 Не стига че Путин е добряк
17:39 06.08.2026
193 Пламен
Путин и само Путин
Няма друг който така успешно да разсипе русия
17:39 06.08.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #187 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Точно Българин, Европеец и Християнин съм, точно затова искам да тричам еврастите дето докараха силна европа до това състояние на бавна вегетация и ми налагат ценности дето нямат нищо общо с българското, европейското или християнството.
Коментиран от #200
17:42 06.08.2026
196 не може да бъде
17:44 06.08.2026
197 Хахаха
17:46 06.08.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 млад еврас
17:46 06.08.2026
200 Чиниш ми се
До коментар #195 от "Удри евраста с лопатЕто":Минедчия от цигански произход.
17:46 06.08.2026
201 влао
До коментар #10 от "Адекватен или не...":най-добре да дойде генерал Армагедон ..
17:46 06.08.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Русофила е изрод без акъл за мисъл
До коментар #110 от "Бай онзи":110 Бай онзи:
Обаче има и положителен ефект от такива писания.Все повече хора разбират тъпата и неадекватна дезинформация( и смешна) и застават на другата страна
-;-
Няма другата страна! Като се видяха победите на Рашмахта на Фронта и колко освободиха за 1360 дни, да не би пропадналите русофили да са спрели да славят Путлер и путлеризъма?!
17:48 06.08.2026
204 Факт
17:49 06.08.2026
205 престъпници управляват ЕС
Коментиран от #210
17:50 06.08.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Руснаци не съгласни с дивака си
До коментар #16 от "az СВО ПОБЕДА 81":16 az СВО ПОБЕДА 81
2033ОТГОВОР
Изтича му времетж на бункерния геостратег, а беше уж Кииф за два дня!
Коментиран от 23, 25
-;
Остава да сме търпелими и за разчитаме на Аллах.
Следва 10-дневен траур и сле 2-3- месеца статии за колко дисиденти са имали руснаците, и как не били съгласни с Дивака си!
17:51 06.08.2026
208 Миче ко ша кажеш
17:52 06.08.2026
209 Миче ко ша кажеш
17:53 06.08.2026
210 Русофил с интерес за Райха и да емигрира
До коментар #205 от "престъпници управляват ЕС":205 престъпници управляват ЕС
10ОТГОВОР
Лагард е осъдена престъпничка, доня мръсулиня въксулиня е
-;-
Нека русофилията да се интересува от законността в Райха и ако може овреме да отиват в Мамаша си Раша!
17:53 06.08.2026
211 Йът
17:54 06.08.2026
212 Щип
17:58 06.08.2026
213 Д-р Марин Белчев
Най-големия му грях е, че затъна Русия в тази неуспешна война с Украйна, защото не успя да прогнозира какво ще се случи и, че ще буксува 4 години и ще загуби половин милион руснаци.
Прекалено много вярваше в руската военна машина и в мазните, лъжливи генерали, които винаги се страхуват за кожите си. Това е проблемът "Шойгу-Герасимов" и страхът от лоши новини. Те го подведоха.
18:00 06.08.2026
214 Не разбираш ли че трябват кликове
До коментар #12 от "Гост":Сайта се издържа от реклами
18:04 06.08.2026
215 жоро
надежди бандеровски
18:04 06.08.2026
216 Коментар
18:05 06.08.2026
217 Мишел
До коментар #64 от "русия Китайска губерния":Русия не говори за ядрено оръжие, а го има. То е колкото на всички останали ядрени държави в света . Русия е единствената ядрена сила в света със 100% модернизирани ЯО и носители. САЩ са с 0% модернизирани ЯО. Модернизацията на ЯО удвоява мощността на бойната глава. Това означава, че при равен брой бойни глави, държавата с модернизирани ЯО има арсенал с двойно повече мегатона .
18:05 06.08.2026
218 На кръстопът
Коментиран от #225
18:13 06.08.2026
219 да ве
До коментар #86 от "А представяте ли си АКО....":пазят го с балистични по блоковете
18:14 06.08.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #226
18:19 06.08.2026
222 Мишел
До коментар #160 от "Чакайте хора с манталитет на крепостни":Да не става дума за народ, който е бил през половината от своята история, 200 години под византийско и 500 години под турско робство, пардон , присъствие?
18:21 06.08.2026
223 Шопо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако Нетаняхо беше президент на Русия Киев щеше да бъде изравнен със земята.
18:25 06.08.2026
224 Петко
18:26 06.08.2026
225 И Русия
До коментар #218 от "На кръстопът":също
18:27 06.08.2026
226 После
До коментар #221 от "ОБЕКТИВЕН":населението на Русия ще е само хлебарки хардлайнери.
Коментиран от #228
18:32 06.08.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Това сасае
До коментар #226 от "После":Свинският Райх
18:44 06.08.2026
229 Ха ХаХа
До коментар #142 от "Антирашист 2156":Простак 210%
18:46 06.08.2026
230 Ха ХаХа
До коментар #102 от "Чезни ве":Духалоф много смърдиш....
18:49 06.08.2026
231 Казал
До коментар #124 от "Аз пък":Турският въшлиф роб
Коментиран от #236
18:49 06.08.2026
232 КЪСМЕТА ВИ Е В ПУТИН, ЧЕ ОЩЕ СТЕ ЖИВИ
ЩО ЛЛАЙНОМЕТ СЕ ИЗСИПА В ТАЯ ПРЕСА , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ! ПУТИН БЕШЕ УМРЯЛ , ТА ИМАШЕ ДВОЙНИК , ТРОЙНИК И ИИИИИИИИИИИИ.
ДОБРЕ ЧЕ Е ПУТИН , А НЕ НЯКОЙ ДРУГ ,ТИП НАТАНЯХО , ЧЕ ДО СЕГА УКРАЙНА БАРАБАР С ФФАШКОРАТОРСКАТА ПАПЛАЧ ЩЯХА ДА СА В НЕБЕТИЕТО!
19:02 06.08.2026
233 Олга
Той(тези),които превърнали държавата си на пропаднала държанка за продан се осмелява да се присмива на Путин с заслужен авторитет на уважаван лидер на една от свръхдържавите.
ди
19:07 06.08.2026
234 Написано е точно и ясно
Подоляк правилно е информиран и отбелязал!
Коментиран от #245
19:19 06.08.2026
235 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх
19:23 06.08.2026
236 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #231 от "Казал":А Чарлс Дикенс е казал:"Не познавам Нито един американски джентльмен, да ме прости Господ, че употребих двете заедно. "
19:26 06.08.2026
237 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #103 от "Руския елит":А в България, в която 500 Години плит не е и мало?
19:27 06.08.2026
238 ЦЯЛ СВЯТ ,А И РУСКИЯТ ЕЛИТ ПОДДЪРЖАТ
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
19:42 06.08.2026
239 Бахой
До коментар #52 от "Косвени жертви":Не мильони,милярде!!
20:08 06.08.2026
240 Сарьожът
20:13 06.08.2026
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Балтазар
20:30 06.08.2026
243 Биби
20:45 06.08.2026
244 стоян
20:47 06.08.2026
245 Ще ме уморите от смях бе ватници
До коментар #234 от "Написано е точно и ясно":Русия и развитие, че какво им пречеше преди Украйна да се развиват🤣🤣🤣
Коментиран от #246, #251
21:16 06.08.2026
246 Идея си нямаш
До коментар #245 от "Ще ме уморите от смях бе ватници":колко се разви Русия след Елцин.
И колко щеше да се развие до сега.
Но това бе толкова недопустимо.
21:38 06.08.2026
247 Баба Ванга
23:19 06.08.2026
248 HeграмотенСи
До коментар #12 от "Гост":Затова нямаш адекватно мислене.
04:52 07.08.2026
249 блажени
08:36 07.08.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 Този коментар е премахнат от модератор.
252 ЦЕЛИЯТ СВЯТ И 🇷🇺РУСИЯ ПОДДЪРЖАТ ПУТИН
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
10:19 07.08.2026
253 Този коментар е премахнат от модератор.
254 Путлер
10:24 07.08.2026