„Руският елит разбира, че Путин е неадекватен“: ще бъде ли свален от власт руският президент

Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк заяви, че „руският елит разбира, че Владимир Путин е неадекватен”, но въпреки това е трудно да бъде свален, защото има недоверие сред самото му обкръжение.

В интервю за телевизия FREEДОМ Подоляк заяви, че Русия не е имала и няма възможност да развива собствената си държава, да строи пътища, да развива региони, ако има възможност да започне малка война някъде и да извърши геноцид срещу хора в друга държава. Концепцията за „руски свят“ е изградена върху агресия и външна експанзия.

Илюзията, че Русия може да инвестира в собственото си развитие, е опасна илюзия, защото докато Русия не престане да съществува в тази си форма, когато може да осигурява ресурси за войни, големи и малки, нищо няма да се промени, категоричен е украинецът.

Днес, според него, страната-агресор най-накрая е свалила всичките си маски и просто убива хора безнаказано. Михайло Подоляк също смята, че сред настоящите руски елити и близкото обкръжение на Путин съществува разбирането, че Путин е неадекватен и че действията му в крайна сметка ще доведат до катастрофа. Въпреки факта, че подкрепата за войната срещу Украйна сред руските елити е намаляла, по редица причини подобни задкулисни дискусии не водят доникъде.

Взаимното недоверие в рамките на елитите е на много високо ниво. Ето защо те не могат да се споразумеят за конкретен сценарий, при който този „маниак на име Путин” да бъде свален от власт.

Друг важен фактор е, че руските елити сега губят, търпят загуби. Това не е ситуацията, която беше дори преди година. Според Подоляк обаче тези загуби все още не са критични, за да стимулират решаването на проблема, наречен Путин.

Подоляк също така смята, че руският президент Путин няма сам да спре войната и приказките, че той е готов на отстъпки и преговори, не отговарят на реалността.

През последните седмици Украйна води усилена кампания на удари във вътрешността на Русия, включително в градове като Москва и Санкт Петербург, за да усетят и живеещите там цената на войната, която руската армия започна. Има информация за все по-голямо недоволство сред руското население, но към днешна дата няма индикации, че властта на Путин е изложена на реален риск.