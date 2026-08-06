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„Руският елит разбира, че Путин е неадекватен“: ще бъде ли свален от власт руският президент
  Тема: Украйна

„Руският елит разбира, че Путин е неадекватен“: ще бъде ли свален от власт руският президент

6 Август, 2026 16:25 5 376 254

  • владимир путин-
  • михайло подоляк-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • путин

Сред настоящите руски елити и близкото обкръжение на Путин съществува разбирането, че действията му в крайна сметка ще доведат до катастрофа, смятат в Киев

„Руският елит разбира, че Путин е неадекватен“: ще бъде ли свален от власт руският президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк заяви, че „руският елит разбира, че Владимир Путин е неадекватен”, но въпреки това е трудно да бъде свален, защото има недоверие сред самото му обкръжение.

В интервю за телевизия FREEДОМ Подоляк заяви, че Русия не е имала и няма възможност да развива собствената си държава, да строи пътища, да развива региони, ако има възможност да започне малка война някъде и да извърши геноцид срещу хора в друга държава. Концепцията за „руски свят“ е изградена върху агресия и външна експанзия.

Илюзията, че Русия може да инвестира в собственото си развитие, е опасна илюзия, защото докато Русия не престане да съществува в тази си форма, когато може да осигурява ресурси за войни, големи и малки, нищо няма да се промени, категоричен е украинецът.

Днес, според него, страната-агресор най-накрая е свалила всичките си маски и просто убива хора безнаказано. Михайло Подоляк също смята, че сред настоящите руски елити и близкото обкръжение на Путин съществува разбирането, че Путин е неадекватен и че действията му в крайна сметка ще доведат до катастрофа. Въпреки факта, че подкрепата за войната срещу Украйна сред руските елити е намаляла, по редица причини подобни задкулисни дискусии не водят доникъде.

Взаимното недоверие в рамките на елитите е на много високо ниво. Ето защо те не могат да се споразумеят за конкретен сценарий, при който този „маниак на име Путин” да бъде свален от власт.

Друг важен фактор е, че руските елити сега губят, търпят загуби. Това не е ситуацията, която беше дори преди година. Според Подоляк обаче тези загуби все още не са критични, за да стимулират решаването на проблема, наречен Путин.

Подоляк също така смята, че руският президент Путин няма сам да спре войната и приказките, че той е готов на отстъпки и преговори, не отговарят на реалността.

През последните седмици Украйна води усилена кампания на удари във вътрешността на Русия, включително в градове като Москва и Санкт Петербург, за да усетят и живеещите там цената на войната, която руската армия започна. Има информация за все по-голямо недоволство сред руското население, но към днешна дата няма индикации, че властта на Путин е изложена на реален риск.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    198 60 Отговор
    В Украйна трябва да палят свещи за здравето на Путин.Само той ги търпи 5 години.

    Коментиран от #14, #45, #53, #82, #97, #105, #223

    16:26 06.08.2026

  • 2 Голия

    39 76 Отговор
    само румен радев ли не разбра

    Коментиран от #5, #250

    16:26 06.08.2026

  • 3 Хихи

    155 37 Отговор
    а фонлайнар и зеленият шмъркач са най адекватните хора, нали марче?!

    Коментиран от #69

    16:27 06.08.2026

  • 4 честен ционист

    52 67 Отговор
    Руският елит отдавна си плю на петите от РФ, или изпопада от небоскребы.

    Коментиран от #11, #130

    16:27 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 81

    150 29 Отговор
    Най-много се забавлявам когато някой почне да ми обяснява какво мислят или възнамеряват да правят руснаците или пък самият В.В.Путин! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26, #85

    16:28 06.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    46 107 Отговор
    Руския елит ще вади бункерното от мазето тази есен, видя се колко може, Зеленски му разказа играта!

    Коментиран от #93

    16:28 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп

    43 68 Отговор
    Оставете го да досъсипе русия!

    Коментиран от #27

    16:29 06.08.2026

  • 10 Адекватен или не...

    35 64 Отговор
    Ама такива хора са опасни за света.Трябва да се неутрализират навреме.

    Коментиран от #201

    16:29 06.08.2026

  • 11 Тошо

    28 43 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Сега е ред на милиционера с ботокса.

    Коментиран от #17, #135

    16:29 06.08.2026

  • 12 Гост

    120 145 Отговор
    Хора, вие сериозно ли?! Подоляк коментира руския елит и адекватността на Путин, вие го пляскате тук като "новина"?! Не знам, мислите си, че всичките ви читататели са ....с ограничени умстневи възможности или вие самите сте такива? Би било смешно, ако не е толкова нелепо!

    Коментиран от #214, #248

    16:29 06.08.2026

  • 13 Копейки,

    41 35 Отговор
    Ще правите ли панахида на лева?
    От 0.9.0.8 цените ще са само в евро.

    16:30 06.08.2026

  • 14 Хирошима

    54 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре, че не е адекватен както Труман е бил през 1945-та..

    Коментиран от #52

    16:30 06.08.2026

  • 15 Марче

    51 13 Отговор
    Откога не ти е чесан терлика, какви са тия простотии?

    16:31 06.08.2026

  • 16 az СВО ПОБЕДА 81

    33 56 Отговор
    Изтича му времетж на бункерния геостратег, а беше уж Кииф за два дня!

    Коментиран от #23, #25, #207

    16:31 06.08.2026

  • 17 честен ционист

    15 21 Отговор

    До коментар #11 от "Тошо":

    Вова е непреходен и пожизнен.

    Коментиран от #120

    16:31 06.08.2026

  • 18 Розовото пони зеля

    60 24 Отговор
    Ми явно и укренския народ разбра, че зеления къс гном е неадекватен и почна протести, та ако ша си сравняваме неадекватните де.

    16:31 06.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Невменяем

    17 23 Отговор
    е по-точно определение.

    16:32 06.08.2026

  • 21 Пропаганда и само глупости

    67 13 Отговор
    Американския елит отдавна разбра, че Байдън е неадекватен, че Тръмп не знае къде се намира, но нищо не прави. Путин не е удобен за САЩ, Великобритания и Западна Европа.

    16:32 06.08.2026

  • 22 Враг Народу

    24 41 Отговор
    По стара руска традиция жужето ще бъде обявено за враг на народа в най-скоро време. Роднините на олигарсите няма да го търпят вечно.

    Коментиран от #142, #184

    16:32 06.08.2026

  • 23 Гост

    19 26 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО ПОБЕДА 81":

    Това лято ще е последно на бакшиша с токчетата, факт.

    Коментиран от #55, #149

    16:33 06.08.2026

  • 24 МирО

    50 20 Отговор
    Все си мисля, че добре че в моментът Русия се управлява от г-н Путин(мъдър и спокоен характер), че някой друг на негово място не се знае до каква ескалация би довел нещата???

    16:33 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Орк

    44 17 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп":

    Тоя подоляк съсипал своята уж държава, тръгнал на Путин и Русия оценки да дава. Да се разберат со своят наркоман

    16:33 06.08.2026

  • 28 Петкан

    38 13 Отговор
    Прочетох името на автора, източника (Украйна) и Подоляк и веднага ми стана ясно защо е толкова объркано съдържанието на тази статия. Поне уважавайте себе си, ако не искате читателите да Ви уважават. Голословни твърдение с объркани умозаключения - какда Ви повярвам...?

    16:33 06.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Розовото пони зеля

    21 16 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    16:34 06.08.2026

  • 31 Грешка

    13 20 Отговор
    Моннголяккка не мисли. Те са дива орда и примати

    16:34 06.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Реална фантазия

    20 13 Отговор
    Приказки от 1001 нощ за атлантически планктон!

    16:34 06.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха ха ха

    12 13 Отговор
    И руският елит е неадекватен щом разбира това след 20 години.

    Коментиран от #47

    16:34 06.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Удри евраста с лопатЕто

    18 11 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетявт, не че съм суеверен ама що така стана.

    Коментиран от #63

    16:36 06.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 не е само факти

    23 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тошо":

    Всякакви руски позиции и програми са строго забранени, което е достатъчно показателно.

    16:36 06.08.2026

  • 42 Мишел

    9 7 Отговор
    Преди три години само наемниците -колумбийци в украинската армия бяха 30000.

    Коментиран от #58

    16:37 06.08.2026

  • 43 СВО ЛЪЖА

    18 25 Отговор
    Никой нормален руснак не вярва в лъжата СВО. Неуспешната 3 дневна операция е най-голямото падение на русия! Украинците защитават земята си. За младите руснаци това е безсмилна война!

    16:37 06.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Последния идиот

    16 33 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Цяла Европа трябва да е благодарна на Украйна, защото е щит срещу Русия.

    Коментиран от #81, #134

    16:37 06.08.2026

  • 46 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Ще го накажем.

    16:38 06.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хохо Бохо

    16 9 Отговор
    "Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк" Ама вие сериозно ли? Тоя говори за надрусеняка

    16:39 06.08.2026

  • 49 Истината:

    23 11 Отговор
    Украинският Народ и елит разбира, че Зеленски е неадекватен“:
    ще бъде ли свален от власт УкренскиятНаркоман президент!

    16:39 06.08.2026

  • 50 Враг на народа

    15 17 Отговор
    Олигарсите няма да търпят вечно Фашиста путин! Ще бъде поредния Диктатор обявен за враг на народа!

    16:39 06.08.2026

  • 51 утин е неадекватен

    6 5 Отговор
    утин е неадекватен”, но въпреки това е трудно да бъде свален, защото има недоверие сред самото му обкръжение.?????????

    16:39 06.08.2026

  • 52 Косвени жертви

    10 15 Отговор

    До коментар #14 от "Хирошима":

    Труман е спасил милиони животи,благодарение на него 2та световна свършва в тихият океан ама кой да чете .

    Коментиран от #118, #239

    16:39 06.08.2026

  • 53 Съгласен

    13 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путлер методично унищожава своите крепостни.Так держать! Чакаме с нетърпение двумилионната ушанка при Кабзон.
    Товарищи не го сменяйте .

    16:39 06.08.2026

  • 54 Mарк

    19 12 Отговор
    Авторе, толкова ли си тъп, и наистина ли не разбираш, че Путин ви жали, и че, ако искаше - досега 100 пъти щеше да е приключил с държавата ви "Укрия", и вас просто нямаше да ви има!

    Коментиран от #64

    16:39 06.08.2026

  • 55 МирО

    13 12 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    До като не висне бункерния от башнята мир няма да има, а ватата ще продържава дя тори ливадите в Украина!

    16:39 06.08.2026

  • 56 Мишел

    17 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тошо":

    Независимата журналистика публикува само това, за което й плащат.

    Коментиран от #68

    16:40 06.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бай Дън

    15 12 Отговор
    Марче моли се да ме го свалят, че ако дойде Медведев Украйна приключва тотално!

    Коментиран от #70

    16:40 06.08.2026

  • 60 Хей

    4 5 Отговор
    Като стигне до Днепър ще се поправи ! Честна пионерска!

    16:41 06.08.2026

  • 61 3.14К

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "3.14К":

    Латинина.

    16:42 06.08.2026

  • 62 Акалия

    2 0 Отговор
    Ха бакълъм...дано ...

    16:42 06.08.2026

  • 63 Чиниш ми се

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Дърт минедчия от цигански произход.

    16:43 06.08.2026

  • 64 русия Китайска губерния

    10 12 Отговор

    До коментар #54 от "Mарк":

    Китай не разрешава на путин дори да говори за ядрено оръжие! Великите сили няма да оставят на Жужето достъп до Черно море!

    Коментиран от #113, #217

    16:43 06.08.2026

  • 65 Четох до тук...!

    10 7 Отговор
    ,,Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк заяви..."
    Следеа първична и аматьорска пропаганда...!

    16:44 06.08.2026

  • 66 Е да де... ама

    8 5 Отговор
    Кво да кажат х0х-0лите Путин виноват, умрял, болен и т.н. няма да кажат я Зелю е биля работа за народа си и за света и трябва да се трича!!!

    16:44 06.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да не си

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Трол случайно?

    16:44 06.08.2026

  • 69 Лиз ач евроатлантик

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хихи":

    Забрави перчема

    16:45 06.08.2026

  • 70 Затвориха устата на Медведа

    13 7 Отговор

    До коментар #59 от "Бай Дън":

    Не си ли забелязъл ,че Медведа вече не споменава ядрените бомби? Кой му забрани?

    Коментиран от #78, #79, #101, #116, #159

    16:45 06.08.2026

  • 71 Иван 1

    10 8 Отговор
    Тия остават без държава и народ а говорят за Русия.

    16:45 06.08.2026

  • 72 3.14К

    7 7 Отговор
    Трябва да признаем, че от втарая остана само леш и скрап!

    Коментиран от #80

    16:46 06.08.2026

  • 73 Да го свалят

    2 3 Отговор
    могат само генералите,но Птин ги държи за топките!

    16:46 06.08.2026

  • 74 Бай онзи

    5 2 Отговор
    Много е лошо,когато човек не може да плува,но въпреки това е убеден,че ще преплува мощна,буйна река!!!!

    16:46 06.08.2026

  • 75 Искам им се на укронацистите

    5 11 Отговор
    Неадеквате е само украинският "елит". Необходим е нов 9-ти септември там.

    16:46 06.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Иван 1

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":

    Жълтия господар Си, същото и на ботокса!

    16:47 06.08.2026

  • 79 Пие

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":

    по-слаба водка!

    16:47 06.08.2026

  • 80 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "3.14К":

    Съгласен съм.

    16:47 06.08.2026

  • 81 Хаген Дас

    14 11 Отговор

    До коментар #45 от "Последния идиот":

    Пълни глупости! Една руска ракета била ли е изстреляна срещу Европа, един танк да е влезнал? Колко европейски са изстреляни срещу Русия? Бъдете благодарни защото Путин ще бъде свален защото е милостив! Русия не е имала никога амбиции за територия даже и тази им е ненужна, но обстоятелствата го наложиха! Не се правете на ударени с дъска, а върнете малко лентата!

    16:48 06.08.2026

  • 82 По точно

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.

    16:48 06.08.2026

  • 83 мда така е стринка ценка ми каза че

    4 4 Отговор
    „Руският елит разбира, че Писарката е неадекватна“: ще бъде ли свалена от пълнежите

    16:48 06.08.2026

  • 84 12345

    6 3 Отговор
    Щом така казва Подоляк, тъй ще да е.

    16:48 06.08.2026

  • 85 Всезнайко

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Ти щото не го правиш непрекъснато, да ни обясняваш за руснаците и Путин, нали?

    16:48 06.08.2026

  • 86 А представяте ли си АКО....

    11 9 Отговор
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, в Япония, Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    Коментиран от #219

    16:49 06.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Читател

    7 3 Отговор
    Да ще бъде сменен но не руския а американския

    16:49 06.08.2026

  • 89 Ба бааааа

    8 11 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    16:50 06.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ако не беше Тръмп

    7 10 Отговор
    непрекъснато да подкрепя Путин, последният нямаше да е толкова ербап!

    16:50 06.08.2026

  • 92 Удри евраста с лопатЕто

    7 4 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    16:50 06.08.2026

  • 93 Драги ми Смехурко

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    АйдеЕвропа да зареже сам Зелю,както е Путин,че да го видим какъв е ербап.Нали цица от наще пари бе,кво го хвалиш

    16:50 06.08.2026

  • 94 Аеееее

    5 2 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    16:50 06.08.2026

  • 95 Руски

    3 1 Отговор
    елит ???

    16:51 06.08.2026

  • 96 Розовото пони зеля

    8 7 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    16:51 06.08.2026

  • 97 Антирашист 2142

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пусин не ги търпи а толкова може !

    16:51 06.08.2026

  • 98 Розовото пони зеля

    6 5 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    16:51 06.08.2026

  • 99 мдааааа

    5 2 Отговор
    Само нашата рузня вярва , че ета невазможна ... 🙂

    16:51 06.08.2026

  • 100 Констатация

    7 6 Отговор
    ДругарЕ, дедушка Пу е безобиден Либерал Олигарх, който винаги е мечтал руският политически, олигархически и културен елит да бъде част от Западния, молете се за дълголетието му, че ако го замени някой като др. Сталин или др.Берия, шъ настъпят тежки времена за Европа, а Щатите тихичко шъ съ "дистанцират" зад двата Океана и шъ гледат сеир! -))))

    16:52 06.08.2026

  • 101 Бай Дън

    6 7 Отговор

    До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":

    Кой му забрани? Естествено че Путин, разбира че ако продължава да говори може да го измести! Обществото в Русия иска по твърда ръка срещу Киев, това да приключва по бързо!

    16:52 06.08.2026

  • 102 Чезни ве

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Пръдльо сдухан

    Коментиран от #230

    16:52 06.08.2026

  • 103 Руския елит

    9 2 Отговор
    е изтрепан 1918 ! От тогава има само цървули!

    Коментиран от #237

    16:53 06.08.2026

  • 104 последната укра

    9 7 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    16:53 06.08.2026

  • 105 Дрътия Софеанец ,

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скоро , скоро .. Свещи има .

    16:53 06.08.2026

  • 106 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    16:53 06.08.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 НЕАДЕКВАТЕН бил а Русия печели

    6 6 Отговор
    на всички фронтове ,отделно руснаците живеят по добре от европейците ,който не вярва да отиде и да се увери , на това му се казва НЕАДЕКВАТЕН президент

    16:54 06.08.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Бай онзи

    7 4 Отговор
    Обаче има и положителен ефект от такива писания.Все повече хора разбират тъпата и неадекватна дезинформация( и смешна) и застават на другата страна!!!!Продължавайте в същия дух,макар че това не може да се нарече журналистика,а списване на пасквили!!!

    Коментиран от #203

    16:55 06.08.2026

  • 111 Къв руски "елит" бре?

    6 3 Отговор
    Вие чувате ли се изобщо?

    16:55 06.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Дръта чанта

    7 9 Отговор

    До коментар #64 от "русия Китайска губерния":

    Велика сила е Русия а не изгорелия краварник мюсилманския ес умрелобритания

    16:56 06.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Чебурашка

    5 7 Отговор
    Слава на Владимир, слава на императора.

    16:57 06.08.2026

  • 116 Хаген Дас

    7 9 Отговор

    До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":

    И какво би се случило ако Русия използва ядрено оръжие срещу Киев, би ли се осмелил някой да отговори? Всеки знае какви ще са последствията! Така че палете свещ за здравето на Путин!

    Коментиран от #122

    16:57 06.08.2026

  • 117 Демек

    5 2 Отговор
    Руските елитни мужици !

    16:57 06.08.2026

  • 118 Хаха

    9 7 Отговор

    До коментар #52 от "Косвени жертви":

    Глупости, японската армия от над 600 хиляди капитулира по същото време пред Червената армия в Китай, но.... кой да чете!
    С избиването на стотици хиляди жени и деца Труман е бързал да си препише победата, едновременно да тества силата на ядреното оръжие и да измие срама от провала на войната на няколко десетки държави, вкл. Кравария, Китай, Канада, Австралия, Индия, Филипини, Корея и почти цяла Азея спешу една островна Япония, с която не могат да се справят от 1937-ма година....

    16:59 06.08.2026

  • 119 Колкото

    6 4 Отговор
    корейският елит,ще свали Ким!

    16:59 06.08.2026

  • 120 Антирашист2147

    10 6 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Един от критериите на фашизма е обожествяване на лидера. И другите критерии са изпълнани в рашистка просия !

    16:59 06.08.2026

  • 121 защото ционистите запалили войната

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тошо":

    ,който искат да разпарчосат и разграбят русия плащат за украинска пропаганда затова !!!

    Коментиран от #162

    17:00 06.08.2026

  • 122 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #116 от "Хаген Дас":

    Русия изчезва до Урал за 2 часа.

    Коментиран от #132, #148

    17:01 06.08.2026

  • 123 хахаха

    5 4 Отговор
    ха ха ха - а то защото вселенски е абсолютно и тотално адекватен.....особено като се назоби

    17:01 06.08.2026

  • 124 Аз пък

    7 5 Отговор
    не знам нито един елитен руснак!

    Коментиран от #231, #241

    17:01 06.08.2026

  • 125 Натан

    7 6 Отговор
    Мнение от украинци не ме интересува, особено ако са хазари. Салорайха им отива в небитието и това там ще се казват Русия.

    17:02 06.08.2026

  • 126 Кадиров

    6 1 Отговор
    от елита ли е ?

    17:03 06.08.2026

  • 127 Моряка

    6 5 Отговор
    Зеленчуците отдавна чакат смяната на Путин.Но зад гърба на Путин диша Сорокин.Но той изобщо не е такъв милозливДаже обратното.А ливадите изобщо не се досещат.Ще се досетят.

    17:03 06.08.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 анонимен

    9 6 Отговор
    Тоя Подоляк и той ли обича колумбийски десерти?! Напушил се е с некачествена дрога!

    17:03 06.08.2026

  • 130 Зъл пес

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Руския елит управлява сега,нали уж оригиналния Вова бил ритнал канчето,и сега са само двойници които изпълняват заповеди.

    17:04 06.08.2026

  • 131 Янко

    4 3 Отговор
    Много добре разбираме че ако за Путин се напише такава статия веднага започват парите да валят като дъжд.А дали е вярно кой го интересува.

    17:04 06.08.2026

  • 132 Хаген Дас

    6 6 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    А с Европа какво се случва? Тя Русия ще гледа, изобщо си нямате на представа какъв ядрен потенциал притежава!

    Коментиран от #143

    17:04 06.08.2026

  • 133 Епстийн

    2 1 Отговор
    Маша елитната....

    17:04 06.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Не така

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тошо":

    Ти не си Тошо, що крадеш самоличност бе ?

    17:04 06.08.2026

  • 136 Боко

    4 3 Отговор
    Това ли само можа да изтропаш,Марче?Напъни се още,де!

    17:05 06.08.2026

  • 137 Екротрола да хване скоротечен рак!

    3 1 Отговор
    Екротрола да хване скоротечен рак!

    17:05 06.08.2026

  • 138 Пийте си хапчетата

    5 1 Отговор
    Фейк нюз .

    17:05 06.08.2026

  • 139 млад еврас

    9 4 Отговор
    Те и немците разбраха колко е неадекватен Мерц с 3% подкрепа, укрите и те разбраха колко е неадекватен късия зелен гном и в цяла укрия протести, обаче за демократичните медии не е политкоректно да показват протестите, не знам но имам някво странно чувство, че на пролет европейците ще разберат колко са неадекватни "лидерите" и европа ще е яко протести и висящи "лидери" по клоните.

    17:05 06.08.2026

  • 140 000

    11 6 Отговор
    Пълното унищожаване на остатъците от европейската индустрия ще отнеме още 3-5 години. Твърде е рано още за пълното зануляване на останалото от украйна. Малко търпение, после идва цената.

    17:05 06.08.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Антирашист 2156

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Враг Народу":

    Проблема е в конструкцията на националолигархичния модел ,в просия, там силоваците командват олигарсите !

    Коментиран от #229

    17:07 06.08.2026

  • 143 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Хаген Дас":

    Я обясни.

    Коментиран от #154

    17:07 06.08.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Мара преписва като луда от укрите

    6 3 Отговор
    90% от журналята имат същият слугински манталитет!

    17:07 06.08.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Тихо пико4!

    4 0 Отговор

    До коментар #144 от "Орк":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #168

    17:09 06.08.2026

  • 148 Дон Дони

    5 4 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    Розови понита вирнали опашки! С какво ще я изравните до Урал като повечето ви ракети няма да излетят! И не разчитайте много на САЩ, те ще гледат да оцелеят!

    17:09 06.08.2026

  • 149 Ти, драги

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    си някакъв уникален тип млекопитаещо.
    "Ще" и "факт" не вървят в едно изречение.
    Помисли малко, ако може, но се съмнявам че можеш, и ще видиш, че е така.

    17:10 06.08.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Какво казва Киев???!!!

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тошо":

    Какво казва Киев???!!! Какво може изобщо да казва "Киев"? Нали е пионка на чужди "интереси", дето ги помпаха и разбутаха конфликта там...

    17:10 06.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Кук

    3 4 Отговор
    Неадекватен е. Още живее във времето на Студената Война и бълнува сценарии вглавата си.

    17:11 06.08.2026

  • 154 Хаген Дас

    1 2 Отговор

    До коментар #143 от "Ами":

    Ами провери!

    17:11 06.08.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Стига

    6 4 Отговор
    Евтина пропаганда, граничеща с глупост.

    17:13 06.08.2026

  • 159 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #70 от "Затвориха устата на Медведа":

    Откакто гръмна бомбата в Италианският ресторант ни медвдя,ни Маша,ни Песков са гъкнали и дума.
    Страх мале.

    17:14 06.08.2026

  • 160 Чакайте хора с манталитет на крепостни

    7 4 Отговор
    Да свалят Государя си.

    Коментиран от #222

    17:14 06.08.2026

  • 161 Удри евраста с лопатЕто

    9 4 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #169, #187

    17:14 06.08.2026

  • 162 Антирашист 2158

    6 6 Отговор

    До коментар #121 от "защото ционистите запалили войната":

    Всички други са виновни само не и фашистка просия ! Чистен кръст ,полумесец , буда ,аврам и там който се сетите .

    17:15 06.08.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Мисля

    4 6 Отговор
    Дано да го свалят та да дойде Медведев и с тая да се свършва.

    17:16 06.08.2026

  • 166 Хомосексуален ли си?

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "име":

    Ще ти помогнем.

    17:16 06.08.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 гру гайтанджиева

    4 1 Отговор

    До коментар #161 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Без нерви колега Обикновени руски фейкове.

    17:18 06.08.2026

  • 170 Росомаха

    3 5 Отговор
    Руският елит поиска от Путин разрешение за създание, въоръжаване и издръжка на частна армия с която да отмъсти за ударите по частните складове и рафинерии.

    17:18 06.08.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Изредиха ли се на Путин и днес?
    Изредиха се!
    Бравос на героите🤣

    17:20 06.08.2026

  • 173 Копейки,

    5 9 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.Мдам.

    17:20 06.08.2026

  • 174 Стив Джърми

    10 5 Отговор
    НАТО няма силите, единството и стратегическата мисъл, за да победи Русия.
    Европа не може да защити небето, енергийната и промишлената си инфраструктура от масирани руски удари.
    Задействането на Член 5 изобщо не гарантира, че всички съюзници ще влязат във войната. Западните лидери тласкат континента към конфликт,
    който ще загубят и който може да завърши с икономическа катастрофа или ядрено самоубийство.

    17:21 06.08.2026

  • 175 Споко подоляк,повярвах ти

    6 3 Отговор
    Подалият ляк, не осъзнава, че това което говори се отнася не за Путин,а за зеления наркоман,на принципа казвам ти дъще,сещай се снахо!

    17:21 06.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 ВЕЛИК !!!

    2 3 Отговор
    ВСЕКИ НА НЕГОВО МЯСТО ЩЕШЕ ДА ОВОНИ СВЕТЪ.ОСОБЕННО ПАРТНЬОРИТЕ. Хихихи......

    17:26 06.08.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Ченге

    7 3 Отговор
    Явно който е писал статията е неадекватен и не разбира реалната обстановка в Русия

    17:28 06.08.2026

  • 183 пфф

    5 3 Отговор
    Че то кой е адекватен, чичо Дончо кyky-то ли, фон дер лaйен ли, калас гениталния сърбеж ли, или недорасумението киър стармър?

    17:29 06.08.2026

  • 184 истината преди всичко

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Враг Народу":

    Олигарсите ще го тьрпят защото той е един от тях а виж ситуацията с руския народ е друга . Всьщност честно казано едва ли нещо ще се промени когато един юдей смени друг такьв.

    17:31 06.08.2026

  • 185 Това е безспорен

    2 3 Отговор

    До коментар #171 от "Васил":

    Факт.

    17:33 06.08.2026

  • 186 Това статия ли е?

    8 2 Отговор
    Съветникът на украинското президентство Михайло Подоляк заяви, че „руският елит разбира, че Владимир Путин е неадекватен”.... ?

    17:33 06.08.2026

  • 187 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 1 Отговор

    До коментар #161 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Ти, какъв си ясно е, че не си българин, европеец, християнин???

    Коментиран от #195

    17:34 06.08.2026

  • 188 Радев, Бою, Шиши, баба Йоца и т.н

    6 0 Отговор
    Пръщят от адекватност

    Коментиран от #190

    17:35 06.08.2026

  • 189 еврастите фалираха

    7 4 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната

    17:36 06.08.2026

  • 190 Суз бре

    3 0 Отговор

    До коментар #188 от "Радев, Бою, Шиши, баба Йоца и т.н":

    Това са елити

    17:37 06.08.2026

  • 191 Удри евраста с лопатЕто

    6 2 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    17:38 06.08.2026

  • 192 Не стига че Путин е добряк

    4 1 Отговор
    и ги жали но като капак и наглеят тея хурки

    17:39 06.08.2026

  • 193 Пламен

    6 5 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Путин и само Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    17:39 06.08.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Удри евраста с лопатЕто

    6 4 Отговор

    До коментар #187 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Точно Българин, Европеец и Християнин съм, точно затова искам да тричам еврастите дето докараха силна европа до това състояние на бавна вегетация и ми налагат ценности дето нямат нищо общо с българското, европейското или християнството.

    Коментиран от #200

    17:42 06.08.2026

  • 196 не може да бъде

    5 2 Отговор
    Ами първо вижте кой ги твърди тези работи и тогава си правете сметка доколко това може да бъде вярно!?Михайло Подоляк -ами че той е пълен неадекватник откъдето и да го погледнеш!?...Ако това го каже проф.Джефри Сакс или проф.Миършаймър или проф.Глен Дизен -мога да повярвам но Подоляк ....!?Ами че това даже е смешно на фона на случващото се...искам да обърна специално внимание на тия индикации които сочат че руснаците са се разлютили сериозно!?

    17:44 06.08.2026

  • 197 Хахаха

    2 0 Отговор
    Хахайаха !

    17:46 06.08.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 млад еврас

    5 3 Отговор
    Те и немците разбраха колко е неадекватен Мерц с 3% подкрепа, укрите и те разбраха колко е неадекватен късия зелен гном и в цяла укрия протести, обаче за демократичните медии не е политкоректно да показват протестите, не знам но имам някво странно чувство, че на пролет европейците ще разберат колко са неадекватни "лидерите" и европа ще е яко протести и висящи "лидери" по клоните.

    17:46 06.08.2026

  • 200 Чиниш ми се

    2 1 Отговор

    До коментар #195 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Минедчия от цигански произход.

    17:46 06.08.2026

  • 201 влао

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Адекватен или не...":

    най-добре да дойде генерал Армагедон ..

    17:46 06.08.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Русофила е изрод без акъл за мисъл

    8 5 Отговор

    До коментар #110 от "Бай онзи":

    110 Бай онзи:
    Обаче има и положителен ефект от такива писания.Все повече хора разбират тъпата и неадекватна дезинформация( и смешна) и застават на другата страна
    -;-
    Няма другата страна! Като се видяха победите на Рашмахта на Фронта и колко освободиха за 1360 дни, да не би пропадналите русофили да са спрели да славят Путлер и путлеризъма?!

    17:48 06.08.2026

  • 204 Факт

    4 7 Отговор
    Отдавна Путин е изпаткал!!!!

    17:49 06.08.2026

  • 205 престъпници управляват ЕС

    7 3 Отговор
    Лагард е осъдена престъпничка, доня мръсулиня въксулиня е разследвана 3 пъти за корупция и доказателствата всеки път изчезват, кая връхълъта- горката тя няма нужда да я съдят, нея оня горе я е осъдил.

    Коментиран от #210

    17:50 06.08.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Руснаци не съгласни с дивака си

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО ПОБЕДА 81":

    16 az СВО ПОБЕДА 81
    2033ОТГОВОР
    Изтича му времетж на бункерния геостратег, а беше уж Кииф за два дня!
    Коментиран от 23, 25
    -;
    Остава да сме търпелими и за разчитаме на Аллах.
    Следва 10-дневен траур и сле 2-3- месеца статии за колко дисиденти са имали руснаците, и как не били съгласни с Дивака си!

    17:51 06.08.2026

  • 208 Миче ко ша кажеш

    2 1 Отговор
    За марсулите от рс ??

    17:52 06.08.2026

  • 209 Миче ко ша кажеш

    2 1 Отговор
    За марсулите от ес ??

    17:53 06.08.2026

  • 210 Русофил с интерес за Райха и да емигрира

    3 0 Отговор

    До коментар #205 от "престъпници управляват ЕС":

    205 престъпници управляват ЕС
    10ОТГОВОР
    Лагард е осъдена престъпничка, доня мръсулиня въксулиня е
    -;-
    Нека русофилията да се интересува от законността в Райха и ако може овреме да отиват в Мамаша си Раша!

    17:53 06.08.2026

  • 211 Йът

    2 2 Отговор
    НЕ БЛОКИРАЙТЕ КОМЕНТАРИТЕ МЮХЛЬОВЦИ ЩЕ ВИ СЛОЖА НА ОТЧЕТ И ЦЕЛИЯ ВИ КЕРЛИВ САЙТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ

    17:54 06.08.2026

  • 212 Щип

    1 2 Отговор
    Миме ти с кой от обкръжението на Путин общуваш тет а тет?

    17:58 06.08.2026

  • 213 Д-р Марин Белчев

    4 2 Отговор
    Путин не е неадекватен, но е продукт на съветската система и все пак минава 70-те.
    Най-големия му грях е, че затъна Русия в тази неуспешна война с Украйна, защото не успя да прогнозира какво ще се случи и, че ще буксува 4 години и ще загуби половин милион руснаци.
    Прекалено много вярваше в руската военна машина и в мазните, лъжливи генерали, които винаги се страхуват за кожите си. Това е проблемът "Шойгу-Герасимов" и страхът от лоши новини. Те го подведоха.

    18:00 06.08.2026

  • 214 Не разбираш ли че трябват кликове

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Сайта се издържа от реклами

    18:04 06.08.2026

  • 215 жоро

    1 13 Отговор
    хахаха
    надежди бандеровски

    18:04 06.08.2026

  • 216 Коментар

    12 2 Отговор
    Този факт е отдавна известен и на заблудените копейки , но те не си признават.😂

    18:05 06.08.2026

  • 217 Мишел

    3 12 Отговор

    До коментар #64 от "русия Китайска губерния":

    Русия не говори за ядрено оръжие, а го има. То е колкото на всички останали ядрени държави в света . Русия е единствената ядрена сила в света със 100% модернизирани ЯО и носители. САЩ са с 0% модернизирани ЯО. Модернизацията на ЯО удвоява мощността на бойната глава. Това означава, че при равен брой бойни глави, държавата с модернизирани ЯО има арсенал с двойно повече мегатона .

    18:05 06.08.2026

  • 218 На кръстопът

    6 9 Отговор
    Радвайте се, че все още е Путин на власт. Ако дойде някой друг по-радикален, не ми се мисли на какво ще заприлича Украйна.

    Коментиран от #225

    18:13 06.08.2026

  • 219 да ве

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "А представяте ли си АКО....":

    пазят го с балистични по блоковете

    18:14 06.08.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 ОБЕКТИВЕН

    2 10 Отговор
    Вие и не искате адекватен президент на Русия, което не значи западен либерал като Путин, а хардлайнер като Суровикин. Първо Посейдоните по Вашингтон и Лондон, после всичко си идва на място... вкл. фашистката хунта в Киев.

    Коментиран от #226

    18:19 06.08.2026

  • 222 Мишел

    2 7 Отговор

    До коментар #160 от "Чакайте хора с манталитет на крепостни":

    Да не става дума за народ, който е бил през половината от своята история, 200 години под византийско и 500 години под турско робство, пардон , присъствие?

    18:21 06.08.2026

  • 223 Шопо

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако Нетаняхо беше президент на Русия Киев щеше да бъде изравнен със земята.

    18:25 06.08.2026

  • 224 Петко

    4 7 Отговор
    Това от Дойче зеле ли е копирано? Хехеехееее

    18:26 06.08.2026

  • 225 И Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #218 от "На кръстопът":

    също

    18:27 06.08.2026

  • 226 После

    4 2 Отговор

    До коментар #221 от "ОБЕКТИВЕН":

    населението на Русия ще е само хлебарки хардлайнери.

    Коментиран от #228

    18:32 06.08.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Това сасае

    0 1 Отговор

    До коментар #226 от "После":

    Свинският Райх

    18:44 06.08.2026

  • 229 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #142 от "Антирашист 2156":

    Простак 210%

    18:46 06.08.2026

  • 230 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Чезни ве":

    Духалоф много смърдиш....

    18:49 06.08.2026

  • 231 Казал

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Аз пък":

    Турският въшлиф роб

    Коментиран от #236

    18:49 06.08.2026

  • 232 КЪСМЕТА ВИ Е В ПУТИН, ЧЕ ОЩЕ СТЕ ЖИВИ

    3 1 Отговор
    МА ВЕРНО ЛИ !!? АМА ПУТИН НАЛИ УМРЯ !!
    ЩО ЛЛАЙНОМЕТ СЕ ИЗСИПА В ТАЯ ПРЕСА , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ! ПУТИН БЕШЕ УМРЯЛ , ТА ИМАШЕ ДВОЙНИК , ТРОЙНИК И ИИИИИИИИИИИИ.
    ДОБРЕ ЧЕ Е ПУТИН , А НЕ НЯКОЙ ДРУГ ,ТИП НАТАНЯХО , ЧЕ ДО СЕГА УКРАЙНА БАРАБАР С ФФАШКОРАТОРСКАТА ПАПЛАЧ ЩЯХА ДА СА В НЕБЕТИЕТО!

    19:02 06.08.2026

  • 233 Олга

    4 1 Отговор
    Да се смееш ли или да плачеш? Карикатурна ситуация.
    Той(тези),които превърнали държавата си на пропаднала държанка за продан се осмелява да се присмива на Путин с заслужен авторитет на уважаван лидер на една от свръхдържавите.

    ди

    19:07 06.08.2026

  • 234 Написано е точно и ясно

    1 2 Отговор
    Все повече хора в Русия искат Путин да бъде свален, защото пипа с меки ръкавици. А искат президент който бързо да приключи с Украйна и съюзниците и, та Русия да се заеме с развитието си.
    Подоляк правилно е информиран и отбелязал!

    Коментиран от #245

    19:19 06.08.2026

  • 235 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    Добровольческа бригада специально назначение Се появи в состава на российските войски, воюващи в зоната СВО. Особенност на тази бригада е в това, че тя напълно Се состои от украински добровольци,приели решение да защитят Украина от бандеровския режим на Зеленски в рядиците на ВС РФ.
    Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх

    19:23 06.08.2026

  • 236 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #231 от "Казал":

    А Чарлс Дикенс е казал:"Не познавам Нито един американски джентльмен, да ме прости Господ, че употребих двете заедно. "

    19:26 06.08.2026

  • 237 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Руския елит":

    А в България, в която 500 Години плит не е и мало?

    19:27 06.08.2026

  • 238 ЦЯЛ СВЯТ ,А И РУСКИЯТ ЕЛИТ ПОДДЪРЖАТ

    1 1 Отговор
    🇷🇺 Г-Н ПУТИН КАТО НАЙ-ЕФЕКТИВЕН И УСПЕШЕН ПОЛИТИК НА СЪВРЕМИЕТО ! ДА ВИ Е ЯСНО ! НЕ ОТРАЗИХТЕ И ТОВА,ЧЕ НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    19:42 06.08.2026

  • 239 Бахой

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Косвени жертви":

    Не мильони,милярде!!

    20:08 06.08.2026

  • 240 Сарьожът

    3 1 Отговор
    Разхождам се из Рим и ставам свидетел на сцена: група красиви жени минават покрай мен и ги чувам да си говорят на руски. Някъв бездомник мърляв седи отстрани на пътя, чува руския и се провиква: „Слава Украйне!“

    20:13 06.08.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Балтазар

    2 0 Отговор
    Маро, жалко,че си изхарчила парите на баща ти.Да беше опитала в Музикалната Академия...Специалност кларинет.

    20:30 06.08.2026

  • 243 Биби

    0 0 Отговор
    Путилифона бат Пундю измеца каде не е много добре ма по е убава да е малко недобре одколко да е хептен зле деа! Внетен ли е?

    20:45 06.08.2026

  • 244 стоян

    1 0 Отговор
    Другаре нормален човек би ли казал че,, ако свършила войната какво щяли да правят рузнаците,,- това го каза путин преди два дни - искал движуха - до еснта ще е само движуха по федерацията

    20:47 06.08.2026

  • 245 Ще ме уморите от смях бе ватници

    2 1 Отговор

    До коментар #234 от "Написано е точно и ясно":

    Русия и развитие, че какво им пречеше преди Украйна да се развиват🤣🤣🤣

    Коментиран от #246, #251

    21:16 06.08.2026

  • 246 Идея си нямаш

    0 1 Отговор

    До коментар #245 от "Ще ме уморите от смях бе ватници":

    колко се разви Русия след Елцин.
    И колко щеше да се развие до сега.


    Но това бе толкова недопустимо.

    21:38 06.08.2026

  • 247 Баба Ванга

    2 0 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    23:19 06.08.2026

  • 248 HeграмотенСи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Затова нямаш адекватно мислене.

    04:52 07.08.2026

  • 249 блажени

    0 1 Отговор
    са вярващите....и читателите на факти..

    08:36 07.08.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 ЦЕЛИЯТ СВЯТ И 🇷🇺РУСИЯ ПОДДЪРЖАТ ПУТИН

    0 0 Отговор
    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    10:19 07.08.2026

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Путлер

    0 0 Отговор
    Ами как да съм адекватен, като ми докладват, че байряка се вее над Райхстага, а пък той още на границата с Донецка област.?

    10:24 07.08.2026

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