Изненадващо средство за намаляване на риска от диабет тип 2 - парковете и градините

Хората, които имат домашни градини или живеят в близост до паркове, са по-малко застрашени от развиване на диабет тип 2, установи австралийско проучване, съобщи Синхуа. Изследването подчертава необходимостта от приоритетно осигуряване на зелени площи в градското планиране.

Според проучването при хората, които живеят сред голяма градина рискът от развиване на диабет тип 2 е с 6,8 процента по-нисък в сравнение с тези без градина. За хората, живеещи близо до няколко парка, вероятността да развият заболяването също е с 5,7 процента по-малка, посочват от Университета на Куинсланд в Австралия.

„Сегашните предизвикателства пред жилищното строителство водят до все по-гъсто застрояване. Това проучване обаче показва, че градското планиране на зелените площи трябва задължително да поставя на преден план общественото здраве“, каза водещият автор на изследването Чинонсо Одебеату от Факултета по обществено здраве към Университета на Куинсланд.

Изследването, публикувано в научното списание BMC Public Health, анализира данни на повече от 19 000 участници от Великобритания, страдащи от диабет тип 2. Учените са оценили наличието на зелени площи около домашните им адреси, включително частни градини и паркове в радиус от 800 метра.

Според изследователите домашните градини и близките паркове могат да помогнат за намаляване на риска от диабет, като стимулират физическата активност, увеличават излагането на витамин D и носят ползи за психичното здраве. Престоят на открито може също така да подобри здравето на червата и да укрепи имунната система чрез излагане на разнообразни микроорганизми.

Над 500 милиона души по света живеят с диабет, като се очаква тази цифра да достигне 1,31 милиарда до 2050 г., допълват учените, цитирани от Синхуа.