Бъди Гай и Пол Анка празнуват юбилей: Рожденици-легенди

Днешният ден е паметен за световната музикална история. Двама от най-влиятелните артисти на XX и XXI век празнуват своите впечатляващи житейски и творчески юбилеи. Безброй фенове и колеги музиканти споделят своите поздравления в социалните мрежи, припомняйки си легендарното наследство на краля на Чикаго блуса Бъди Гай и на майстора на евъргрийните Пол Анка.

Музикалните критици определят днешната дата като истински триумф на дълголетието в шоубизнеса. Ето най-любопитните факти за техния личен живот и забележително творчество.

Бъди Гай на 90 г.: Иноваторът, който вдъхнови Джими Хендрикс

Джордж „Бъди“ Гай е роден на 30 юли 1936 г. в Луизиана, но името му завинаги остава свързано с еволюцията на електрическия блус в Чикаго.

Китарата от тел: Като дете Бъди е толкова беден, че прави първия си импровизиран инструмент от двуструнна предпазна коса, прикрепена към парче дърво.

Като дете Бъди е толкова беден, че прави първия си импровизиран инструмент от двуструнна предпазна коса, прикрепена към парче дърво. Вдъхновител на великите: Неговият агресивен, див стил на свирене и разхождането по сцената директно вдъхновяват икони като Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон. Хендрикс веднъж споделя, че е отменял свои концерти, само за да отиде и да гледа Бъди Гай на живо.

Неговият агресивен, див стил на свирене и разхождането по сцената директно вдъхновяват икони като Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон. Хендрикс веднъж споделя, че е отменял свои концерти, само за да отиде и да гледа Бъди Гай на живо. Късно признание и "Грами": Въпреки огромното си влияние, Гай получава първата си награда „Грами“ чак през 1991 г. за албума Damn Right, I've Got the Blues. Днес той има общо 8 статуетки и е част от Залата на славата на рокендрола.

Въпреки огромното си влияние, Гай получава първата си награда „Грами“ чак през 1991 г. за албума Damn Right, I've Got the Blues. Днес той има общо 8 статуетки и е част от Залата на славата на рокендрола. Личен живот: Бъди има два брака зад гърба си и е баща на осем деца, сред които е и талантливата рап изпълнителка Шауна Гай. Дори на тази преклонна възраст той остава отдаден на музиката и своя блус клуб в Чикаго.

Пол Анка на 85 г. : Композиторът, който написа химните на поколения

Роденият в Канада Пол Анка (30 юли 1941 г.) започва кариерата си като тийн идол, но бързо доказва, че е един от най-гениалните автори на песни в историята на поп музиката.

Хитът "Diana": Написва световния мегахит "Diana", когато е едва на 15 години. Песента е вдъхновена от реално момиче на име Даяна Аюб, която е била по-голяма от него и е помагала в грижите за по-малките му братя и сестри.

Творецът в сянка на Франк Синатра: Малцина знаят, че Пол Анка написва английския текст на емблематичната песен "My Way" специално за Франк Синатра. Той адаптира френска мелодия и създава текст, който дефинира кариерата на Синатра.

Малцина знаят, че Пол Анка написва английския текст на емблематичната песен "My Way" специално за Франк Синатра. Той адаптира френска мелодия и създава текст, който дефинира кариерата на Синатра. Завещанието на Майкъл Джексън: Анка е съавтор на хита на Майкъл Джексън "This Is It", пуснат посмъртно през 2009 г. Историята на създаването на песента е документирана подробно в архивите на billboard.com.

Анка е съавтор на хита на Майкъл Джексън "This Is It", пуснат посмъртно през 2009 г. Историята на създаването на песента е документирана подробно в архивите на billboard.com. Личен живот: Пол Анка има три брака. От първата си съпруга, модния модел Ан де Зогеб, има пет дъщери. На 75-годишна възраст той се жени за трети път и продължава да поддържа невероятна физическа форма, като доскоро изнасяше мащабни турнета по целия свят.

Днешният двоен рожден ден е перфектният повод да си пуснем парче на Бъди Гай или Пол Анка и да се докоснем до златната ера на автентичната музика.