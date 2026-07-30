Бъди Гай и Пол Анка празнуват юбилей: Рожденици-легенди

Днешният ден е паметен за световната музикална история. Двама от най-влиятелните артисти на XX и XXI век празнуват своите впечатляващи житейски и творчески юбилеи. Безброй фенове и колеги музиканти споделят своите поздравления в социалните мрежи, припомняйки си легендарното наследство на краля на Чикаго блуса Бъди Гай и на майстора на евъргрийните Пол Анка.
Музикалните критици определят днешната дата като истински триумф на дълголетието в шоубизнеса. Ето най-любопитните факти за техния личен живот и забележително творчество.
Бъди Гай на 90 г.: Иноваторът, който вдъхнови Джими Хендрикс
Джордж „Бъди“ Гай е роден на 30 юли 1936 г. в Луизиана, но името му завинаги остава свързано с еволюцията на електрическия блус в Чикаго.
- Китарата от тел: Като дете Бъди е толкова беден, че прави първия си импровизиран инструмент от двуструнна предпазна коса, прикрепена към парче дърво.
- Вдъхновител на великите: Неговият агресивен, див стил на свирене и разхождането по сцената директно вдъхновяват икони като Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон. Хендрикс веднъж споделя, че е отменял свои концерти, само за да отиде и да гледа Бъди Гай на живо.
- Късно признание и "Грами": Въпреки огромното си влияние, Гай получава първата си награда „Грами“ чак през 1991 г. за албума Damn Right, I've Got the Blues. Днес той има общо 8 статуетки и е част от Залата на славата на рокендрола.
- Личен живот: Бъди има два брака зад гърба си и е баща на осем деца, сред които е и талантливата рап изпълнителка Шауна Гай. Дори на тази преклонна възраст той остава отдаден на музиката и своя блус клуб в Чикаго.
Пол Анка на 85 г. : Композиторът, който написа химните на поколения
Роденият в Канада Пол Анка (30 юли 1941 г.) започва кариерата си като тийн идол, но бързо доказва, че е един от най-гениалните автори на песни в историята на поп музиката.
- Хитът "Diana": Написва световния мегахит "Diana", когато е едва на 15 години. Песента е вдъхновена от реално момиче на име Даяна Аюб, която е била по-голяма от него и е помагала в грижите за по-малките му братя и сестри.
- Творецът в сянка на Франк Синатра: Малцина знаят, че Пол Анка написва английския текст на емблематичната песен "My Way" специално за Франк Синатра. Той адаптира френска мелодия и създава текст, който дефинира кариерата на Синатра.
- Завещанието на Майкъл Джексън: Анка е съавтор на хита на Майкъл Джексън "This Is It", пуснат посмъртно през 2009 г. Историята на създаването на песента е документирана подробно в архивите на billboard.com.
- Личен живот: Пол Анка има три брака. От първата си съпруга, модния модел Ан де Зогеб, има пет дъщери. На 75-годишна възраст той се жени за трети път и продължава да поддържа невероятна физическа форма, като доскоро изнасяше мащабни турнета по целия свят.
Днешният двоен рожден ден е перфектният повод да си пуснем парче на Бъди Гай или Пол Анка и да се докоснем до златната ера на автентичната музика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Живи и здрави да са!!!
09:33 30.07.2026
2 Дзак
09:45 30.07.2026
3 Хасковски каунь
09:58 30.07.2026
4 Айляк
Или както им казват в САЩ - оригиналните Блус Брадърс.
Бъди дъни чикагски блус, но си е от Луизиана:)
Да е жив и здрав Бъди Гай, а също и Джон Праймър, че май само те останаха от големите блусари, които свирят блус от "Делтата на Мисисипи".
Коментиран от #5
10:00 30.07.2026
5 Дзак
До коментар #4 от "Айляк":В делтата свирят Каджун!
10:07 30.07.2026