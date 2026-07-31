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Доналд Тръмп: Тези ужасни кадри са предупреждение за САЩ
  Тема: Кризата с бежанците

Доналд Тръмп: Тези ужасни кадри са предупреждение за САЩ

31 Юли, 2026 18:43 3 423 72

  • доналд тръмп-
  • сеута-
  • мигранти-
  • републиканска партия-
  • мексико

Републиканската партия на Тръмп води кампания за предстоящите междинни избори в САЩ през ноември тази година, които ще бъдат най-трудните досега за управляващите републиканци

Доналд Тръмп: Тези ужасни кадри са предупреждение за САЩ - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ужасните кадри, на които се вижда как хиляди мигранти нахлуват в испанския анклав Сеута са предупреждение за това какво би могло да сполети САЩ, ако демократите отново дойдат на власт, заяви американският президент Доналд Тръмп пред телевизионния канал "Фокс Нюз", цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Запомнете тези кадри. Това ще бъдем ние след три години, ако победи неправилната страна", изтъкна Тръмп.

"Ако демократите спечелят изборите, животът ви няма да бъде много спокоен", допълни Тръмп в съобщение, което беше споделено в социалната мрежа Екс от репортера Джаки Хайнрих.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи същото послание.

"Кадрите от Испания са едно трагично напомняне за последиците от масовата миграция и глобалистките политики на радикалната левица, която допусна нахлуването на мигранти в западни страни", написа Ванс в Екс.

"Слава Богу, че Доналд Тръмп беше избран и че нашата граница повече не прилича на това, което беше преди", допълни той.

Още вчера високопоставени представители на Белия дом разпространиха послание с отявлен политически оттенък, според което възможно завръщане на Демократическата партия на власт би означавало повторно масово навлизане на мигранти по границата на САЩ с Мексико.

Републиканската партия на Доналд Тръмп води кампания за предстоящите междинни избори в САЩ през ноември тази година, които ще бъдат най-трудните досега за управляващите републиканци, отбелязва АФП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 10 Отговор
    С американски пари палежи и нашествия . Отмъщение на Тръмп.

    Коментиран от #46

    18:45 31.07.2026

  • 2 Овчар

    36 16 Отговор
    Този вече е пътник...Персона нон грата..!

    18:45 31.07.2026

  • 3 Чума

    51 13 Отговор
    Абе, командвай го този скапан свят, бе, Тръмп! Нали затова те избрахме, да спреш безобразията! Действай твърдо! Тарамбуките превзеха Европа, а на Урсулата дъската и хлопа!

    18:46 31.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    23 41 Отговор
    Как пък един бг клепар или африкански зулус не се натиска за Маскалия - великата матушка?

    Коментиран от #7, #24, #38, #60, #72

    18:46 31.07.2026

  • 5 Поредната марионетка

    19 5 Отговор
    на сектата хабатлюбезич...жалъкКлоун на хазарскиякаганат- дърпащ конците на световните финански !!!

    18:47 31.07.2026

  • 6 Робот

    29 5 Отговор
    Само да напомня..Вземете си повече свещи за зимата и някой друг чувал въглища..!

    Коментиран от #26

    18:48 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смотаняху

    17 5 Отговор
    А коя е страната причиняваща най-масовите миграции чрез политика и икономически натиск?Питам за един тъп приятел поддържник на добри каузи като Урсула и Тръмп

    Коментиран от #15, #19

    18:49 31.07.2026

  • 9 Сатана Z

    16 11 Отговор
    Един път да се съглася с бай Дончо.

    Коментиран от #33

    18:49 31.07.2026

  • 10 Господин Тръмп

    5 9 Отговор
    има ли право на още един мандат?

    Коментиран от #12

    18:50 31.07.2026

  • 11 А кой

    31 3 Отговор
    разбута целият Близък Изток и Африка с цветни революции, подхранване на ислямизма и въоръжаването му, с постоянните опити за сваляне на неудобни правителства.....? Но имате късмет, че сте далеч долни човекоподобни.

    18:50 31.07.2026

  • 12 има но

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "Господин Тръмп":

    няма да го доживее

    18:51 31.07.2026

  • 13 Комсомолката от ГДР, Изперкел

    20 3 Отговор
    Елате, ще се справим!

    18:51 31.07.2026

  • 14 Тръммполино

    21 7 Отговор
    Евреите се изакаха в Близкия изток и сега всички ще трябва да поядете еврейски г ов на

    18:52 31.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Укрофоб

    7 5 Отговор
    Тжя приятел вероятно е Нетаняху или евро гее ц

    18:54 31.07.2026

  • 17 хилядите мигранти

    11 5 Отговор
    които навлизат в испанския анклав Сеута са пример за демокрация и законност и пример за нацистката държава САЩ ! Няма визи, хората си пътуват и водопади от пари се изливат в старата Европа. Добра сделка каквато на кухарката Тръмп просто простата кратуна не може да възприеме

    18:55 31.07.2026

  • 18 Господин Тръмп, моля ела в България

    10 20 Отговор
    и изгони русофилските еничари!

    18:55 31.07.2026

  • 19 Отговарям ти, приятелю

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Смотаняху":

    Най-много мигранти има от Мароко и Алжир, а там не са се водили военни действия. Миграцията е икономическа сексуална. Арабите и негрите са луди по белите европейки! Гледам ги тука, със дънки шалвари, косата на плитки и черни като антрацит, чак лъщят, със красиви бели като сняг блондинки.

    Коментиран от #66

    18:55 31.07.2026

  • 20 име

    13 4 Отговор
    А нещо за ужасните кадри от остров литъл сейнт джеймс ще каже ли? Кадрите с педофилите, които са в белия дом и Капитолия?!

    Коментиран от #23

    18:58 31.07.2026

  • 21 Механик

    15 7 Отговор
    Каквото и да правят САЩ, то те ще се разпаднат с гражданска война. Това им е заложено в кръвчицата. Ще е огромно сътресение за целия свят. Но и няма на къде да се бяга, така че, каквото дойде...

    18:59 31.07.2026

  • 22 Отговорът

    19 5 Отговор
    Който не слуша говедатата, после има майдъни, мигранти или го обвиняваме че е диктатор

    18:59 31.07.2026

  • 23 Наистина ужасно!

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    След кастинг и голямо отсяване, тези девойки, които са се докопали до острова са получили огромни възнаграждения!

    19:01 31.07.2026

  • 24 Отговорът

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Там няма ЛГБТ за оплождане...

    19:01 31.07.2026

  • 25 Орк

    13 2 Отговор
    Това очаква цялата Европа. Неотвратимо. Господ вижда всичко.

    19:02 31.07.2026

  • 26 Отговорът

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    И Вазелин...

    19:02 31.07.2026

  • 27 Касата

    8 21 Отговор

    До коментар #7 от "Верно":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #44

    19:03 31.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    4 12 Отговор
    Снощи доста ме поопънаха,откраднатите украински малки момченца!

    19:07 31.07.2026

  • 30 масовата миграция

    19 5 Отговор
    Е резултат на глобалистките десни политики които чрез НАТО съсипаха с войни и тероризъм десетки проспериращи държави, избиха милиони и принудиха десетки и стотици милиони хора да емигрират ! САЩ определено е еманацията на злото в последните 50-60 години и е позорно и невероятно малоумно че Европа и в частност България го обявяват за съюзник. САЩ е международен престъпник, пират и крадец, военнопрестъпник и терорист включително и ядрен. Кое не е ясно? Относно нацисткият коптор Израел нещата са още по гнусни. Те добавиха и геноцид. И има наглостта този побъркан индивид Тръмп да каже : Тези ужасни кадри са предупреждение за САЩ.... хм... А кадрите от Гааза ? А? Долно нищожество ей

    Коментиран от #45

    19:07 31.07.2026

  • 31 Бай Ганьо

    8 11 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:09 31.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това е отмъщението

    9 3 Отговор
    На мошетата. Испания обяви Нетаняху за престъпник и веднага се появи добре режисирано и финансирано нашествие. Фюрера не случайно е искал да заличи алчните мошета.

    Коментиран от #42

    19:13 31.07.2026

  • 36 Дерзаите

    6 1 Отговор
    Официалният и точен адрес на голямото имение на Слави Трифонов в София е в квартал „Бояна“, на улица „Секвоя“ № 30.

    19:13 31.07.2026

  • 37 Доналд мики маус Тръмп, олигофрен

    4 3 Отговор
    Омри нищо-жество гносно... омри бара-бар с Натан яху и да пеем яху

    19:13 31.07.2026

  • 38 Механик

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Много е просто. В Русия не приемат "африкански бежанци" и продажни българи.
    В Русия подборът е сериозен. Или трябва да си от съюзна република, или трябва да си професионалист, който може д а бъде полезен на федерацията. Инак нямаш шанс за в Русия.

    Коментиран от #69

    19:14 31.07.2026

  • 39 ха ха ха ...ела ме наритай бе О"в..ца

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Наритай Бг копейка":

    Ела че да ти опъна кожата на дувара ...

    19:14 31.07.2026

  • 40 Естествено че е прекрасно

    3 3 Отговор
    И няма как да се спре масово навлизане на мигранти по границата на САЩ с Мексико. Тоя САЩ на кой е? Да не би да е на една шепа олигофрени около Тръмп?

    19:17 31.07.2026

  • 41 ....

    3 1 Отговор
    Как ги плаши като с плашило🤣🤣

    19:18 31.07.2026

  • 42 И какво толкова

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Това е отмъщението":

    Испания да ги пуска в посока Брюксел, храна и вода да им даде и по една карта със стрелки

    19:20 31.07.2026

  • 43 Салито

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Наритай Бг копейка":

    Бате ши даваШ пет Евро да слага на теби на стата?

    19:21 31.07.2026

  • 44 Орк

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Касата":

    Как-то казват руснаци- у кого чего болит, тот о том и говорит

    19:21 31.07.2026

  • 45 ....

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "масовата миграция":

    Не ма ,просто е, не е виновен никой, от население два милиарда,сега е осем. Тва е причината.

    Коментиран от #47, #63

    19:22 31.07.2026

  • 46 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Може би си прав.... Нещо чудно краварските служби да са организирали тоя масов и по всичко личи организиран наплив на имигранти...

    19:24 31.07.2026

  • 47 Глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "....":

    Намери кво да измислиш...

    19:24 31.07.2026

  • 48 Гост

    9 1 Отговор
    Сащ е държава с неясен произход и легитимност, от близо 40 години вече, единственото, което възпроизвежда, е кризи, войни и човешко нещастие, под претекст, че Сащ е много загрижена за съдбата на човечеството и неистово се бори с врагове, които самата Сащ създава, за да спаси Човека- само че балъците отдавна свършиха, а от Сащ, явно, още не са разбрали...🤣

    19:25 31.07.2026

  • 49 Тоя път...

    5 5 Отговор
    ...Тръмп ми хареса...!

    19:26 31.07.2026

  • 50 Коренните европейци

    5 4 Отговор
    са само циганите и вълнистите дунавски мамути

    19:27 31.07.2026

  • 51 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    8 1 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    19:28 31.07.2026

  • 52 Прав е Тръмп

    7 1 Отговор
    Това чака Европа. Само дето малоумниците в Брюксел се правят на дръж ми шапката. После ще е късно.

    19:29 31.07.2026

  • 53 Дидо

    6 1 Отговор
    Вече члашат хората с откачаната Европа!

    19:31 31.07.2026

  • 54 Дедо Поп

    4 1 Отговор
    А ,Вие къде настанихте коренните жители на Хамериката ,когато пристигнахте ?

    19:33 31.07.2026

  • 55 Бай онзи

    6 1 Отговор
    Когато ги колонизирахте и ограбвахте природните им ресурси,беше добре.Отвличахте милиони роби от Африка,да ви работят по плантациите-тогава беше добре!500г.запада ограбва целия свят и тука някой беше писал,че Европа е най-богата.Да ,най- богата с кървавите пари на милиони жертви.

    19:33 31.07.2026

  • 56 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Нема страшно,всичко по план😂😂

    19:36 31.07.2026

  • 57 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Тези избори няма да са трудни а отчайващи за Тръмп със забележителна загуба. Трети мандат няма да има, но под въпрос е и втория с подготвяния импийчмънт.

    19:36 31.07.2026

  • 58 Едни и същи боклуци са

    3 1 Отговор
    И демократи и републиканци. Наследствени паразити и определено малоумни в болшинството си. Ако има верно дефиниция за мръсно долно корумпирано нищожество вероятно тя се изчерпва с думата сенатор. Американски сенатор!

    19:39 31.07.2026

  • 59 Българин

    1 1 Отговор
    Подкрепата за Тръмп в САЩ е над 80% и почти се изравнява с подкрепата за Путин в Русия, която е над 90%.
    За какво са им избори при това положение, въобще не е ясно!

    19:41 31.07.2026

  • 60 Точен

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Към коментара, че нямало бежанци към Русия: В Русия има над 5,5 мил преселили се неруси от азиатските републики или работещи в Русия, където стандартът е средно 2,5 пъти по-висок от тези републики - Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан...

    Коментиран от #62

    19:44 31.07.2026

  • 61 Имаше една статия

    1 0 Отговор
    дето се описва пътя на един китаец. Първо до Еквадор със самолет, многобройни подкупи докато стигне в САЩ и там ще работи с години докато изкара пари да докара семейството си при него. ти не дават препратки дори към своя си сайт. Напиши им в търсачката - Най-накрая съм в САЩ: историята на хиляди китайци.

    19:44 31.07.2026

  • 62 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Точен":

    Но са длъжни да работят, не получават помощи, на всеки три дни се разписват и знаят, че полицията използва макаренковси методи.

    19:46 31.07.2026

  • 63 Аре бре ... верно ли че

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "....":

    "не е виновен никой" ? Тези дето ги избиваха и те ли не са виновни?

    19:47 31.07.2026

  • 64 Ако демократите дойдат на власт

    1 0 Отговор
    Щатите може да се напълнят с мароканци. Но пък Меркел не беше лява, а напълни Германия с афганистанци. Англия се пълнеше с индийци и пакистанци и при консерваторите. Ами пазете си границите, бре!

    19:57 31.07.2026

  • 65 Да живее великият японски народ

    2 0 Отговор
    Трябва всеки български гражданин да получи по 40 000 евро чиста пара за да се почувства, че е европейски гражданин.

    19:57 31.07.2026

  • 66 Не са от Мароко

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Отговарям ти, приятелю":

    А просто през там преминават.

    19:59 31.07.2026

  • 67 Вожда

    0 1 Отговор
    Дали могат тези млади хора, да се използват в промишлеността и строителството на магистрали и тунели и мостове?

    19:59 31.07.2026

  • 68 И кое му е ужастното

    1 0 Отговор
    На тоя ?

    20:02 31.07.2026

  • 69 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    В Русия идват гастарбайтери от бедните азиатски републики. Не ги обичат, но някой трябва да върши работата, която руснаците не искат. Не се преселват от Прибалтика, от Европа, като дойде някой такъв, го съобщават, показват, става сензация. Жерар Депардийо се пресели в Русия, да не плаща данъци у дома, даже му подариха апартамент в една панелка в провинцията. Не издържа дълго обаче.

    20:07 31.07.2026

  • 70 СЛАВУНЯКА

    1 1 Отговор
    да п роста пари от Путин аз газ не ползвам

    20:12 31.07.2026

  • 71 ФАКТ

    3 0 Отговор
    спрете по някакъв на4ин тези го вот но 4ерните да с еплодят (размогават)щото до 20 год земята ще се наводни с О Р кИ

    20:13 31.07.2026

  • 72 Малко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    си си променил името но почерка не! Всички знаят какво влечуго пише...

    20:15 31.07.2026