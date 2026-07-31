Доналд Тръмп: Тези ужасни кадри са предупреждение за САЩ

Ужасните кадри, на които се вижда как хиляди мигранти нахлуват в испанския анклав Сеута са предупреждение за това какво би могло да сполети САЩ, ако демократите отново дойдат на власт, заяви американският президент Доналд Тръмп пред телевизионния канал "Фокс Нюз", цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Запомнете тези кадри. Това ще бъдем ние след три години, ако победи неправилната страна", изтъкна Тръмп.
"Ако демократите спечелят изборите, животът ви няма да бъде много спокоен", допълни Тръмп в съобщение, което беше споделено в социалната мрежа Екс от репортера Джаки Хайнрих.
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи същото послание.
"Кадрите от Испания са едно трагично напомняне за последиците от масовата миграция и глобалистките политики на радикалната левица, която допусна нахлуването на мигранти в западни страни", написа Ванс в Екс.
"Слава Богу, че Доналд Тръмп беше избран и че нашата граница повече не прилича на това, което беше преди", допълни той.
Още вчера високопоставени представители на Белия дом разпространиха послание с отявлен политически оттенък, според което възможно завръщане на Демократическата партия на власт би означавало повторно масово навлизане на мигранти по границата на САЩ с Мексико.
Републиканската партия на Доналд Тръмп води кампания за предстоящите междинни избори в САЩ през ноември тази година, които ще бъдат най-трудните досега за управляващите републиканци, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #46
18:45 31.07.2026
2 Овчар
18:45 31.07.2026
3 Чума
18:46 31.07.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #7, #24, #38, #60, #72
18:46 31.07.2026
5 Поредната марионетка
18:47 31.07.2026
6 Робот
Коментиран от #26
18:48 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Смотаняху
Коментиран от #15, #19
18:49 31.07.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #33
18:49 31.07.2026
10 Господин Тръмп
Коментиран от #12
18:50 31.07.2026
11 А кой
18:50 31.07.2026
12 има но
До коментар #10 от "Господин Тръмп":няма да го доживее
18:51 31.07.2026
13 Комсомолката от ГДР, Изперкел
18:51 31.07.2026
14 Тръммполино
18:52 31.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Укрофоб
18:54 31.07.2026
17 хилядите мигранти
18:55 31.07.2026
18 Господин Тръмп, моля ела в България
18:55 31.07.2026
19 Отговарям ти, приятелю
До коментар #8 от "Смотаняху":Най-много мигранти има от Мароко и Алжир, а там не са се водили военни действия. Миграцията е икономическа сексуална. Арабите и негрите са луди по белите европейки! Гледам ги тука, със дънки шалвари, косата на плитки и черни като антрацит, чак лъщят, със красиви бели като сняг блондинки.
Коментиран от #66
18:55 31.07.2026
20 име
Коментиран от #23
18:58 31.07.2026
21 Механик
18:59 31.07.2026
22 Отговорът
18:59 31.07.2026
23 Наистина ужасно!
До коментар #20 от "име":След кастинг и голямо отсяване, тези девойки, които са се докопали до острова са получили огромни възнаграждения!
19:01 31.07.2026
24 Отговорът
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Там няма ЛГБТ за оплождане...
19:01 31.07.2026
25 Орк
19:02 31.07.2026
26 Отговорът
До коментар #6 от "Робот":И Вазелин...
19:02 31.07.2026
27 Касата
До коментар #7 от "Верно":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #44
19:03 31.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
19:07 31.07.2026
30 масовата миграция
Коментиран от #45
19:07 31.07.2026
31 Бай Ганьо
19:09 31.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Това е отмъщението
Коментиран от #42
19:13 31.07.2026
36 Дерзаите
19:13 31.07.2026
37 Доналд мики маус Тръмп, олигофрен
19:13 31.07.2026
38 Механик
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Много е просто. В Русия не приемат "африкански бежанци" и продажни българи.
В Русия подборът е сериозен. Или трябва да си от съюзна република, или трябва да си професионалист, който може д а бъде полезен на федерацията. Инак нямаш шанс за в Русия.
Коментиран от #69
19:14 31.07.2026
39 ха ха ха ...ела ме наритай бе О"в..ца
До коментар #28 от "Наритай Бг копейка":Ела че да ти опъна кожата на дувара ...
19:14 31.07.2026
40 Естествено че е прекрасно
19:17 31.07.2026
41 ....
19:18 31.07.2026
42 И какво толкова
До коментар #35 от "Това е отмъщението":Испания да ги пуска в посока Брюксел, храна и вода да им даде и по една карта със стрелки
19:20 31.07.2026
43 Салито
До коментар #28 от "Наритай Бг копейка":Бате ши даваШ пет Евро да слага на теби на стата?
19:21 31.07.2026
44 Орк
До коментар #27 от "Касата":Как-то казват руснаци- у кого чего болит, тот о том и говорит
19:21 31.07.2026
45 ....
До коментар #30 от "масовата миграция":Не ма ,просто е, не е виновен никой, от население два милиарда,сега е осем. Тва е причината.
Коментиран от #47, #63
19:22 31.07.2026
46 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Може би си прав.... Нещо чудно краварските служби да са организирали тоя масов и по всичко личи организиран наплив на имигранти...
19:24 31.07.2026
47 Глупости
До коментар #45 от "....":Намери кво да измислиш...
19:24 31.07.2026
48 Гост
19:25 31.07.2026
49 Тоя път...
19:26 31.07.2026
50 Коренните европейци
19:27 31.07.2026
51 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
19:28 31.07.2026
52 Прав е Тръмп
19:29 31.07.2026
53 Дидо
19:31 31.07.2026
54 Дедо Поп
19:33 31.07.2026
55 Бай онзи
19:33 31.07.2026
56 Ха,ха
19:36 31.07.2026
57 Павел Пенев
19:36 31.07.2026
58 Едни и същи боклуци са
19:39 31.07.2026
59 Българин
За какво са им избори при това положение, въобще не е ясно!
19:41 31.07.2026
60 Точен
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Към коментара, че нямало бежанци към Русия: В Русия има над 5,5 мил преселили се неруси от азиатските републики или работещи в Русия, където стандартът е средно 2,5 пъти по-висок от тези републики - Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан...
Коментиран от #62
19:44 31.07.2026
61 Имаше една статия
19:44 31.07.2026
62 Без име
До коментар #60 от "Точен":Но са длъжни да работят, не получават помощи, на всеки три дни се разписват и знаят, че полицията използва макаренковси методи.
19:46 31.07.2026
63 Аре бре ... верно ли че
До коментар #45 от "....":"не е виновен никой" ? Тези дето ги избиваха и те ли не са виновни?
19:47 31.07.2026
64 Ако демократите дойдат на власт
19:57 31.07.2026
65 Да живее великият японски народ
19:57 31.07.2026
66 Не са от Мароко
До коментар #19 от "Отговарям ти, приятелю":А просто през там преминават.
19:59 31.07.2026
67 Вожда
19:59 31.07.2026
68 И кое му е ужастното
20:02 31.07.2026
69 Да бе
До коментар #38 от "Механик":В Русия идват гастарбайтери от бедните азиатски републики. Не ги обичат, но някой трябва да върши работата, която руснаците не искат. Не се преселват от Прибалтика, от Европа, като дойде някой такъв, го съобщават, показват, става сензация. Жерар Депардийо се пресели в Русия, да не плаща данъци у дома, даже му подариха апартамент в една панелка в провинцията. Не издържа дълго обаче.
20:07 31.07.2026
70 СЛАВУНЯКА
20:12 31.07.2026
71 ФАКТ
20:13 31.07.2026
72 Малко
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":си си променил името но почерка не! Всички знаят какво влечуго пише...
20:15 31.07.2026