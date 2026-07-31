Доналд Тръмп: Тези ужасни кадри са предупреждение за САЩ

Ужасните кадри, на които се вижда как хиляди мигранти нахлуват в испанския анклав Сеута са предупреждение за това какво би могло да сполети САЩ, ако демократите отново дойдат на власт, заяви американският президент Доналд Тръмп пред телевизионния канал "Фокс Нюз", цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Запомнете тези кадри. Това ще бъдем ние след три години, ако победи неправилната страна", изтъкна Тръмп.

"Ако демократите спечелят изборите, животът ви няма да бъде много спокоен", допълни Тръмп в съобщение, което беше споделено в социалната мрежа Екс от репортера Джаки Хайнрих.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправи същото послание.

"Кадрите от Испания са едно трагично напомняне за последиците от масовата миграция и глобалистките политики на радикалната левица, която допусна нахлуването на мигранти в западни страни", написа Ванс в Екс.

"Слава Богу, че Доналд Тръмп беше избран и че нашата граница повече не прилича на това, което беше преди", допълни той.

Още вчера високопоставени представители на Белия дом разпространиха послание с отявлен политически оттенък, според което възможно завръщане на Демократическата партия на власт би означавало повторно масово навлизане на мигранти по границата на САЩ с Мексико.

Републиканската партия на Доналд Тръмп води кампания за предстоящите междинни избори в САЩ през ноември тази година, които ще бъдат най-трудните досега за управляващите републиканци, отбелязва АФП.