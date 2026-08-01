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Русия извърши масиран удар по Киев, Украйна призова западните страни да вземат спешно решение
  Тема: Украйна

Русия извърши масиран удар по Киев, Украйна призова западните страни да вземат спешно решение

1 Август, 2026 12:17 951 75

  • украйна-
  • андрий сибиха-
  • русия-
  • киев-
  • война

Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, каза външният министър

Русия извърши масиран удар по Киев, Украйна призова западните страни да вземат спешно решение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет души са убити и 28 са ранени, включително четири деца, при нощната руска атака срещу Киев, съобщи в Телегра кметът Виталий Кличко, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Девет души са загинали в столицата в резултат на вражеската атака. Двадесет и осем жители на Киев са ранени, включително четири деца. Седемнадесет от ранените се лекуват в болници. Останалите са получили медицинска помощ амбулаторно или на място“, каза Кличко.

Киевската полиция добави, че един от загиналите е полицай, който е бил на дежурство.

При балистичната атака са били повредени жилищни блокове и частни домове, нежилищни сгради, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Четирите ранени деца са на 13, 14 и 17 години.

Информацията за броя на жертвите се уточнява.

Следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози работят на местата на ударите и падналите отломки. Правоохранителните органи документират последиците от поредното руско военно престъпление.

В Донецка област през последното денонощие един човек е убит и седем са ранени в резултат на руски обстрел, съобщи още в Телеграм Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна военна администрация.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.

Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани.

Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.

Той също така заяви, че битката за въздушното пространство на Украйна ще определи по-нататъшния ход на войната и че укрепването на противовъздушната отбрана на страната е ключова стъпка към постигането на мир.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    29 1 Отговор
    На запада не може да се разчита!

    12:19 01.08.2026

  • 2 Титя

    30 2 Отговор
    Бангаранга, бут так ,бум так ,цела укрия на скрап.

    12:19 01.08.2026

  • 3 Вовата съм

    39 3 Отговор
    "Спешното решение" е едно: на масата с леко понаведени главици и без излишно перчене

    12:19 01.08.2026

  • 4 Папата

    36 2 Отговор
    Бялото знаме!

    12:20 01.08.2026

  • 5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    39 2 Отговор
    Не разбират, че британците са ги определили за разходен материал.

    Коментиран от #38

    12:20 01.08.2026

  • 6 Путин

    6 18 Отговор
    Сорос ми заповяда да се евг и да се правя на загадъчно "многоходов" в продължение на 10 години в Украйна

    12:20 01.08.2026

  • 7 ФАКТ

    3 21 Отговор
    Сорос направи Пусин многоходов.

    12:21 01.08.2026

  • 8 батСали

    21 2 Отговор
    Смачкай ги Вова!

    12:21 01.08.2026

  • 9 яко баце

    33 1 Отговор
    само така със така наречените украинци повярвали на голия запад че са нещо си там,до оня ден думкаха складове и хора а сега ревът като бити мачета на запада,ама видите ли те лошите руснаци ни бият,ами ша ви бият щото вие биехте и убивахте невинни деца и хора без да ви мигне окото под обобрението на голия запад,така че сега ша едетете западната попара която сами си надробихре и скоро света ще осъмне без така наречената украинска територия без нито един украинец и земя открадната от всичките и съседи включително и наша земя,така че само бой бой и пак бой на това пропаднало племе което е силно към цивилни а като види големия реве на вече мюсулманска европа

    12:22 01.08.2026

  • 10 Уточнение

    18 1 Отговор
    Малко му е на зельоня!
    Стига е крал и убивал!

    12:23 01.08.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    15 1 Отговор
    Спешното решение е да влязат във война с Русия! Желаещите да заповядат!😂😂😂

    12:23 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба Гошка

    16 1 Отговор
    Да ви няма соббаки гладни, тъпппии, алчнии, нагли, упоритти до последния. Хилят ви се господдарите на тъъппоуумието и ви ползват да почиватее за тоз дет вееее

    12:23 01.08.2026

  • 14 ЕВРОПА ДА ПОМАГА

    19 1 Отговор
    Обаче няма желаещи за коалицията на желаещите.

    12:23 01.08.2026

  • 15 осраински

    12 2 Отговор
    Путин очерта разбирането си за ситуацията като президент на Русия и го утвърди като официална позиция на държавата. Той представи конфликта като конфронтация между Русия и колективния Запад и възложи историческата отговорност за разрушаването на европейската система за сигурност върху западните страни, твърдейки, че това е следствие от тяхната неспособност да вземат предвид и адекватно да оценят интересите и исканията на Москва.

    12:23 01.08.2026

  • 16 Петко Славейков

    2 11 Отговор
    Посвещавам на русороба Пич и дъвката му

    Орисници

    Три орисници злокобни,
    в полунощний мрак дълбок,
    спряха се до златни люлки
    при заспалия отрок.

    Първа рече и нарече:
    „Да живее ден за ден,
    за живот да му е свидно —
    от живота отчужден.

    Сам на себе си омразен
    и за другите недраг,
    зарад милост да подлага
    той ръка от праг на праг.

    И в съзнание горчиво,
    да кълне живота свой,
    и себе си и твореца —
    нека бъде Божек той!“

    Втора рече и прирече:
    „Пораз да го порази!
    Неговий живот да мине
    в пот и кървави сълзи

    Да не знай в умора отдих,
    в люта зима, в летен зной —
    не светът да го прехраня,
    а светът да храни той!

    До живот в калта притъпкан,
    като църв — от църв по-слаб, —
    да се гърчи и превива…
    Нека той да бъде Раб!“

    Третя рече и дорече:
    "Орисии за света!
    Но беди ли са бедите,
    чийто свършек е смъртта?

    С ваште орисии нека
    на живот да бъде клет…
    С моята и след живота —
    нека бъде той Пич клет!

    Нека тленна плът изтлее,
    а живее дух терзан —
    за да има що да хули
    жадната за хули сган.“

    Рекоха и отлетяха…
    А злочестият отрок
    заживя — за да изпълни
    техния завет жесток.

    Коментиран от #51, #57

    12:24 01.08.2026

  • 17 Ту се толерира

    11 0 Отговор
    език на омразата

    12:25 01.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Много

    9 3 Отговор
    Му вервам на зеленийо потник.

    12:26 01.08.2026

  • 20 Гост

    9 2 Отговор
    Цитат:
    При балистичната атака са били повредени жилищни блокове и частни домове, нежилищни сгради, училище, супермаркети, автомивка и автомобили.

    Въй, ама верността балистични ракети руснаците са повредени жилищни блокове? Повредени? Паднала мазилка па входа сигурно?
    И кой шаран ще повярва на това?

    Разковничето са 2 думи в изречението: нежилищни сгради...

    12:26 01.08.2026

  • 21 СМЕШНО И ТЪЖНО

    13 2 Отговор
    Окраинците вече 10 години ги лъжат, че на Европа и пука за окраина. Явно са повярвали на тази лъжа. Сега ще има разочарование.

    12:26 01.08.2026

  • 22 Бонапарт

    2 3 Отговор
    Войната е замислена,като 100 годишна!

    12:27 01.08.2026

  • 23 осраински

    11 1 Отговор
    Така наречената „съвременна Украйна“ е изкуствена единица, съставена от територии, образувани в резултат на решения, взети по време на епохата на Царска Русия и Съветския съюз. По тази логика тя би могла да се разпадне точно както е била създадена. От тази гледна точка разпадът ѝ изглежда не случаен, а естествен исторически процес.

    12:27 01.08.2026

  • 24 Смешно решение

    6 2 Отговор
    Ще вземат...

    12:28 01.08.2026

  • 25 Бой Вовка

    9 3 Отговор
    те само от това разбират, и да се попотят малко де, лято е

    12:28 01.08.2026

  • 26 Расия Путин

    11 2 Отговор
    пабеда Расия,Путин пабеда

    12:28 01.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 някой си

    6 2 Отговор
    Еврейските укри да вдигат белия байряк.Ген.Влясов,Хрушчов и Голда Меир отдавна ги няма.Измислена държава с измислен език.

    12:29 01.08.2026

  • 29 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    8 2 Отговор
    Е тотален крах. Даже и пропагандата от канала не го крие вече.

    12:29 01.08.2026

  • 30 Вова

    7 2 Отговор
    Поляците как се кротнаха!

    12:30 01.08.2026

  • 31 От групата на.. "лещите"

    7 2 Отговор
    БАУ. БАУ.. БАААУУУ...

    12:30 01.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хихи

    8 3 Отговор
    Украйна спешно се нуждае от допълнителни комплекти бели знамена.....

    12:31 01.08.2026

  • 34 456

    6 2 Отговор
    Нека си пищят. Още малко ще попищят и след това ще реват. Снощи Тръмп им го каза: взимаме на Украйна почти всичко и е за нас. Земите им и те вече не са украински, така че скоро ще запеят друга песен ,ама ще е къснооо, късно ще е. Ще си останат само с носталгията и спомените...като нас.

    12:31 01.08.2026

  • 35 Аналитик

    3 3 Отговор
    Спешно обичайте костюмите и чемодан,вакзал,Москва,на килимчето.С Англия ,Германия и Франция няма да ви остане нищо

    12:31 01.08.2026

  • 36 В България отдавна сме

    8 3 Отговор
    взели "спешното решение" да гледаме сеира на нацистката хунта в Киев

    12:31 01.08.2026

  • 37 Многополюсен свят

    0 5 Отговор
    Новоросия!Новокитай!

    12:31 01.08.2026

  • 38 Отходен бе пич

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    не разходен материал

    12:31 01.08.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Целите:

    „Радиоизмерител“. Работеха по него в нощта на 14 юли: агрегати, компоненти, електронни компоненти за Нептун-МД, ФП-7, -9 и Гром-2. Отново тази нощ. Довършват ги.

    „Буревестник“, известен още като Киев-1. 15 юни, 6 юли. Обектът е стар, огромен, разпръснати сгради на цялата площ. Не можеш да го "изключиш" с един удар.

    Киев-25, „ПВ ГРУП Украйна“, системи „Лима“ за подправяне на навигационния сигнал. Първият удар беше на 2 юли. Вторият е днес. Това са системите, които отклоняват „Геран“ от курса, така че интересът към тази цел е разбираем.

    И отделено — „Фламинго“.
    Работи се методично по веригата ФП-5, звено по звено. 2 юни — обект „Огнева точка“ в Днепропетровска област. 2 юли — „Радионикс“, системи за управление. 8 юли – цехът за компоненти на FP-5. В нощта на 30 юли – „Маяк“, бойни глави, детонатори и ускорители за FP-1 и -2, плюс „Лвов“ - двигатели и „Калуш“ с монтаж. Днес – самата „Файър Пойнт“ ООД, Киев-111.

    Техническият директор на компанията призна за два удара по цеховете в интервю още през декември. Оттогава броят им се е увеличил експоненциално.
    Но още е рано за пълното прекъсване на производството. „Файър Пойнт“ умишлено е разпръснала производството по десетки обекти и изпълнители.

    Вишнево. Формално днес това е логистичен център за безпилотни летателни апарати.Там вече горя на 6 юли.

    Коментиран от #43

    12:32 01.08.2026

  • 40 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Яко думкат руснаците. Аз мислех, че само афроамериканците могат да думкат яко. Ама тука става дума за друго думкане. Отивам да ми правят бангаранга.

    12:32 01.08.2026

  • 41 Сега вече

    1 4 Отговор
    ще има ли бензин?

    12:32 01.08.2026

  • 42 Победител ли е зеленски

    4 1 Отговор
    Когато удря по руските територии , зеленски не спира да се фука какви поражения е нанесъл на Путин . Бил победител.
    Когато го ударят , разнася неистов вой , и призовава
    всички да му помагат с пари и оръжие , и всякаква подкрепа , едва ли не сме длъжни да бъдем на негова страна и да му помагаме.
    Той бил воювал за НАШАТА демокрация?
    Нашата демокрация няма никаква потребност от Зеленски. Да престане да воюва и да не ни изнудва повече за помощ и пари.

    12:33 01.08.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "az СВО Победа 81":

    Имаше детонация на боеприпаси в склад на „Укроборонпром“ с 13 хектара изгорели жилищни сгради. А на 2 юли, наблизо, в Чайка, беше ударен най-големият складов комплекс в страната, „МЛП-Чайка“, който съдържаше дронове и бойни глави.

    Западните предградия на Киев отдавна са се превърнали в един голям военен склад. Сред частни домове.

    В Черно море са ударени два кораба за сухи товари, южно от Одеса – това вече дори не са новини.... Морската блокада на режима в Киев стана систематична.

    12:33 01.08.2026

  • 44 грийн сок

    0 6 Отговор
    Не трябва да помагаме на Украйна
    Ние сме за руските фашисти.
    Нали тъй др. Радев

    12:33 01.08.2026

  • 45 масирани удари по Киев

    6 3 Отговор
    Всеки ден трябва да има ! Всеки ден... докато тези пишлеменца там разум не проявят и не се вслушат в думите на родителите си

    12:34 01.08.2026

  • 46 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    8 3 Отговор
    Щял да бяга. Осъзнал че ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА иде.

    Коментиран от #49

    12:34 01.08.2026

  • 47 Браво, браво!

    5 2 Отговор
    Так держать!

    12:35 01.08.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Накратко:

    1. Отлични резултати от снощните удари!

    2. Бие се системно и болезнено по военната машина на режима в Киев. Много от целите вече са били поразявани, някои дори многократно, но с оглед на мащабните им размери за доубиването им трябват системни удари, което и се наблюдава.

    12:35 01.08.2026

  • 49 Чефо

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Ама без мене ли е тръгнал шугър деди? Нали щеше да ме вземе с него? На кого ме оставя?

    12:36 01.08.2026

  • 50 Гост

    3 2 Отговор
    Балистична ракета тежи, и това тези за къси разстояния, тактическите, има няма около средно 3 Тона! Скоростта, на това вид е между 3500 до 5000 километра в час, средно! Нали се сещате че дори и без бойната глава да се взриви, това Чудо ще мине през 5 жилищни блока и ще ги направи на строителен отпадък!!!

    Коментиран от #58

    12:36 01.08.2026

  • 51 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Петко Славейков":

    Не можеш да ПОСВЕЩАВАШ нещо дето не е твое.
    Това първо. Второ, не разбрахме защо си сложил това инак хубаво стихотворение. Какво искаш да кажеш с него? Кой е тоя "русороб" "Пич"? Някой класик ли е? В кой учебник или библиотека да го дирим.
    Уточнавайте тия неща, ако обичате. А то инак всеки от нас знае поне по 2-3 стихотворения. Няма сега да тръгнем да си мерим стихотворенията, я

    12:36 01.08.2026

  • 52 Идва време

    1 5 Отговор
    Путинистите са силно превъзбудени!
    Толкова са щастливи когато загиват християни за прищевките на един освободител.
    Освободи Русия иска и целият свят да освободи.
    Ама и той скоро ще си намери майстора!

    Коментиран от #61

    12:36 01.08.2026

  • 53 ТРОЛСКА ТИШИНА

    4 0 Отговор
    Много е приятно. Тримата болни укротрола от форума са загубили ума и дума. Гресирания се е наврял в някоя дълбока дупка.

    12:37 01.08.2026

  • 54 Кво решение

    4 0 Отговор
    Оня с гнездото на главата търсете! Той ви каза да воювате. Еми воювайте, кво само ревете? На западните им е все тая, живи ли сте или ви няма. Не разбрахте ли вече?

    12:37 01.08.2026

  • 55 Сюлейман Пасиев Трабантов

    4 0 Отговор
    Свиквам спешно заседение на Аналатлантическия клуб!

    12:37 01.08.2026

  • 56 Вчера по Нова в ДВ

    3 0 Отговор
    Даваха една млада пача дето майка и рускиня, баща и руснак, мъжа и руснак ама тя видиш ли била се чувствала украинка ... има ли някой побъркан няма как по Нова и ДВ да не го пуснат нашите помияри

    12:38 01.08.2026

  • 57 Макето

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Петко Славейков":

    Злорадство, типично по български.

    12:38 01.08.2026

  • 58 Май че

    0 4 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Изпразни ли се от кеф..?

    Коментиран от #63, #69

    12:38 01.08.2026

  • 59 Иван Вазов

    1 3 Отговор
    Посвещавам на потребителя "осраински"

    О, руси, о, братя славянски,
    защо сте вий тука? Защо стш
    дошли на полята балкански
    немили, неканени гости?

    Желали би вас възхитени
    да срещнем со сълзи и с китки…
    Но идете вий настървени,
    на грозни зовете ни битки!

    Желали би вас да прегърнем
    и тоз път сърдечно, горещо.
    Но взорът ви свети зловещо…
    Как ръце сега да разгърнем?

    О, руси! Аз друг път ви славях
    за подвиг велик и чудесен,
    високо ви лґкът поставях
    във мойта душа, в мойта песен!

    Вий някога знаме Христово
    развяхте за благо човешко —
    строшихте ни игото тежко,
    а днеска ни носите ново!

    И пак не ви мразим (не крия:
    обича ви още народа);
    но любим и свойта свобода,
    стократно по любим я ния.

    За тоз кумир ние се бием
    и с чужд, и със близък упорно
    и няма ний врат да превием
    пред никакво иго позорно!

    О, колко ви, братя, жалея!
    О, как би желал, братя клети,
    свобода и вам и за нея
    кат нас да живейте и мрете!

    12:39 01.08.2026

  • 60 А ГДЕ

    3 1 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #73

    12:39 01.08.2026

  • 61 Времето е дошло

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Идва време":

    Готви се с нова рокля да посрещаш руснаците.

    12:39 01.08.2026

  • 62 Дзак

    0 2 Отговор
    Ние побеждаваме с мирни средства!

    12:40 01.08.2026

  • 63 Май че

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Май че":

    ти ще разтовариш от страх като дойдат русите. Тренирай ластичката поне малко да задържаш.

    12:40 01.08.2026

  • 64 ДА ПОПИТАМ

    4 1 Отговор
    Англосаксите изкопахте ли редкоземите?

    12:40 01.08.2026

  • 65 НА НАРКОТО КЕФ МУ

    1 1 Отговор
    БЕШЕ КОГА БОМБИШЕ ЧАК И ПЕТЕРБУРГ. ХВАЛБИ ГОЛЕМИ ИМАШЕ. А СЕГА ХЛЕНЧЕЩ КЛОУН. ПАК ОТ СЪЩОТО. КАКВО ПОВИКАЛО ТАКИВА СЕ ОБАДИЛО. ПРОСЕЩ И ПЛАЧЕЩ А НЕ СПИРА ВОЙНАТА. СПРИ БОМБИ И АКО ПУТИН БОМБИ ХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ЩЕ БЪДАТ СЪС ТЕБ.

    12:41 01.08.2026

  • 66 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Аз съм за украинците, но руснаците им йеваха вайката.

    12:41 01.08.2026

  • 67 Интересен факт е

    0 0 Отговор
    Че в така наречената Украйна цели 8,2% от хората са се отказали от децата си със заявление пред съд. Не можели хората да понасят вече атлантическата им олигофрения и русофобия

    12:42 01.08.2026

  • 68 000

    2 0 Отговор
    Спешноно решение е едно - пълна мобилизация до 35 години в целия ес и на фронта. Да смажем злото, да завземем москва с нашите храбри младежи.

    12:42 01.08.2026

  • 69 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Май че":

    Гладна кокошка просо сънува!

    12:42 01.08.2026

  • 70 Ех, стоянее

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване сороска подлого...

    12:43 01.08.2026

  • 71 Помните ли укротролягата

    3 0 Отговор
    как се кефеше за ударите с ракети по Русия? Сега квичи като щене като ги дънят руснаците. Мед ми капе на душата, като го гледам как се гърчи като настъпан червей.

    12:43 01.08.2026

  • 72 Тити

    1 0 Отговор
    Абе тази снимка е от ранна пролет ,кви са тези мъгли ?

    12:43 01.08.2026

  • 73 000

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "А ГДЕ":

    Ана усралас как урсулина.

    12:44 01.08.2026

  • 74 Кирил

    0 0 Отговор
    Украйна се нуждае от ракети с които да отговори на Москва. За всяка ракета по Киев, две по Москва.

    12:44 01.08.2026

  • 75 НАТО е война

    0 0 Отговор
    Искаха НАТО и си получиха войната. Не ми е ясно само защо сега вряцат

    12:44 01.08.2026

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