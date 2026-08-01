Русия извърши масиран удар по Киев, Украйна призова западните страни да вземат спешно решение

Девет души са убити и 28 са ранени, включително четири деца, при нощната руска атака срещу Киев, съобщи в Телегра кметът Виталий Кличко, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Девет души са загинали в столицата в резултат на вражеската атака. Двадесет и осем жители на Киев са ранени, включително четири деца. Седемнадесет от ранените се лекуват в болници. Останалите са получили медицинска помощ амбулаторно или на място“, каза Кличко.

Киевската полиция добави, че един от загиналите е полицай, който е бил на дежурство.

При балистичната атака са били повредени жилищни блокове и частни домове, нежилищни сгради, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Четирите ранени деца са на 13, 14 и 17 години.

Информацията за броя на жертвите се уточнява.

Следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози работят на местата на ударите и падналите отломки. Правоохранителните органи документират последиците от поредното руско военно престъпление.

В Донецка област през последното денонощие един човек е убит и седем са ранени в резултат на руски обстрел, съобщи още в Телеграм Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна военна администрация.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.

Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани.

Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.

Той също така заяви, че битката за въздушното пространство на Украйна ще определи по-нататъшния ход на войната и че укрепването на противовъздушната отбрана на страната е ключова стъпка към постигането на мир.