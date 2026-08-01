Русия извърши масиран удар по Киев, Украйна призова западните страни да вземат спешно решение

Девет души са убити и 28 са ранени, включително четири деца, при нощната руска атака срещу Киев, съобщи в Телегра кметът Виталий Кличко, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
„Девет души са загинали в столицата в резултат на вражеската атака. Двадесет и осем жители на Киев са ранени, включително четири деца. Седемнадесет от ранените се лекуват в болници. Останалите са получили медицинска помощ амбулаторно или на място“, каза Кличко.
Киевската полиция добави, че един от загиналите е полицай, който е бил на дежурство.
При балистичната атака са били повредени жилищни блокове и частни домове, нежилищни сгради, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Четирите ранени деца са на 13, 14 и 17 години.
Информацията за броя на жертвите се уточнява.
Следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози работят на местата на ударите и падналите отломки. Правоохранителните органи документират последиците от поредното руско военно престъпление.
В Донецка област през последното денонощие един човек е убит и седем са ранени в резултат на руски обстрел, съобщи още в Телеграм Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна военна администрация.
Украинският външен министър Андрий Сибиха призова международните партньори да ускорят вземането на решения относно доставката на допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана за Украйна, след като руските сили нанесоха масивен удар срещу Киев през изминалата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.
„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени в резултат на варварската атака на Русия с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв масивен удар само за два дни“, отбеляза Сибиха.
Според него, тъй като не успява да постигне целите си на бойното поле, Русия засилва въздушните си атаки и терора срещу цивилни граждани.
Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от ракети прехващачи.
Той също така заяви, че битката за въздушното пространство на Украйна ще определи по-нататъшния ход на войната и че укрепването на противовъздушната отбрана на страната е ключова стъпка към постигането на мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
12:19 01.08.2026
2 Титя
12:19 01.08.2026
3 Вовата съм
12:19 01.08.2026
4 Папата
12:20 01.08.2026
5 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #38
12:20 01.08.2026
6 Путин
12:20 01.08.2026
7 ФАКТ
12:21 01.08.2026
8 батСали
12:21 01.08.2026
9 яко баце
12:22 01.08.2026
10 Уточнение
Стига е крал и убивал!
12:23 01.08.2026
11 Мдаа!🤔
12:23 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Баба Гошка
12:23 01.08.2026
14 ЕВРОПА ДА ПОМАГА
12:23 01.08.2026
15 осраински
12:23 01.08.2026
16 Петко Славейков
Орисници
Три орисници злокобни,
в полунощний мрак дълбок,
спряха се до златни люлки
при заспалия отрок.
Първа рече и нарече:
„Да живее ден за ден,
за живот да му е свидно —
от живота отчужден.
Сам на себе си омразен
и за другите недраг,
зарад милост да подлага
той ръка от праг на праг.
И в съзнание горчиво,
да кълне живота свой,
и себе си и твореца —
нека бъде Божек той!“
Втора рече и прирече:
„Пораз да го порази!
Неговий живот да мине
в пот и кървави сълзи
Да не знай в умора отдих,
в люта зима, в летен зной —
не светът да го прехраня,
а светът да храни той!
До живот в калта притъпкан,
като църв — от църв по-слаб, —
да се гърчи и превива…
Нека той да бъде Раб!“
Третя рече и дорече:
"Орисии за света!
Но беди ли са бедите,
чийто свършек е смъртта?
С ваште орисии нека
на живот да бъде клет…
С моята и след живота —
нека бъде той Пич клет!
Нека тленна плът изтлее,
а живее дух терзан —
за да има що да хули
жадната за хули сган.“
Рекоха и отлетяха…
А злочестият отрок
заживя — за да изпълни
техния завет жесток.
Коментиран от #51, #57
12:24 01.08.2026
17 Ту се толерира
12:25 01.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Много
12:26 01.08.2026
20 Гост
При балистичната атака са били повредени жилищни блокове и частни домове, нежилищни сгради, училище, супермаркети, автомивка и автомобили.
Въй, ама верността балистични ракети руснаците са повредени жилищни блокове? Повредени? Паднала мазилка па входа сигурно?
И кой шаран ще повярва на това?
Разковничето са 2 думи в изречението: нежилищни сгради...
12:26 01.08.2026
21 СМЕШНО И ТЪЖНО
12:26 01.08.2026
22 Бонапарт
12:27 01.08.2026
23 осраински
12:27 01.08.2026
24 Смешно решение
12:28 01.08.2026
25 Бой Вовка
12:28 01.08.2026
26 Расия Путин
12:28 01.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 някой си
12:29 01.08.2026
29 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
12:29 01.08.2026
30 Вова
12:30 01.08.2026
31 От групата на.. "лещите"
12:30 01.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 хихи
12:31 01.08.2026
34 456
12:31 01.08.2026
35 Аналитик
12:31 01.08.2026
36 В България отдавна сме
12:31 01.08.2026
37 Многополюсен свят
12:31 01.08.2026
38 Отходен бе пич
До коментар #5 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":не разходен материал
12:31 01.08.2026
39 az СВО Победа 81
„Радиоизмерител“. Работеха по него в нощта на 14 юли: агрегати, компоненти, електронни компоненти за Нептун-МД, ФП-7, -9 и Гром-2. Отново тази нощ. Довършват ги.
„Буревестник“, известен още като Киев-1. 15 юни, 6 юли. Обектът е стар, огромен, разпръснати сгради на цялата площ. Не можеш да го "изключиш" с един удар.
Киев-25, „ПВ ГРУП Украйна“, системи „Лима“ за подправяне на навигационния сигнал. Първият удар беше на 2 юли. Вторият е днес. Това са системите, които отклоняват „Геран“ от курса, така че интересът към тази цел е разбираем.
И отделено — „Фламинго“.
Работи се методично по веригата ФП-5, звено по звено. 2 юни — обект „Огнева точка“ в Днепропетровска област. 2 юли — „Радионикс“, системи за управление. 8 юли – цехът за компоненти на FP-5. В нощта на 30 юли – „Маяк“, бойни глави, детонатори и ускорители за FP-1 и -2, плюс „Лвов“ - двигатели и „Калуш“ с монтаж. Днес – самата „Файър Пойнт“ ООД, Киев-111.
Техническият директор на компанията призна за два удара по цеховете в интервю още през декември. Оттогава броят им се е увеличил експоненциално.
Но още е рано за пълното прекъсване на производството. „Файър Пойнт“ умишлено е разпръснала производството по десетки обекти и изпълнители.
Вишнево. Формално днес това е логистичен център за безпилотни летателни апарати.Там вече горя на 6 юли.
Коментиран от #43
12:32 01.08.2026
40 стоян георгиев
12:32 01.08.2026
41 Сега вече
12:32 01.08.2026
42 Победител ли е зеленски
Когато го ударят , разнася неистов вой , и призовава
всички да му помагат с пари и оръжие , и всякаква подкрепа , едва ли не сме длъжни да бъдем на негова страна и да му помагаме.
Той бил воювал за НАШАТА демокрация?
Нашата демокрация няма никаква потребност от Зеленски. Да престане да воюва и да не ни изнудва повече за помощ и пари.
12:33 01.08.2026
43 az СВО Победа 81
До коментар #39 от "az СВО Победа 81":Имаше детонация на боеприпаси в склад на „Укроборонпром“ с 13 хектара изгорели жилищни сгради. А на 2 юли, наблизо, в Чайка, беше ударен най-големият складов комплекс в страната, „МЛП-Чайка“, който съдържаше дронове и бойни глави.
Западните предградия на Киев отдавна са се превърнали в един голям военен склад. Сред частни домове.
В Черно море са ударени два кораба за сухи товари, южно от Одеса – това вече дори не са новини.... Морската блокада на режима в Киев стана систематична.
12:33 01.08.2026
44 грийн сок
Ние сме за руските фашисти.
Нали тъй др. Радев
12:33 01.08.2026
45 масирани удари по Киев
12:34 01.08.2026
46 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #49
12:34 01.08.2026
47 Браво, браво!
12:35 01.08.2026
48 az СВО Победа 81
1. Отлични резултати от снощните удари!
2. Бие се системно и болезнено по военната машина на режима в Киев. Много от целите вече са били поразявани, някои дори многократно, но с оглед на мащабните им размери за доубиването им трябват системни удари, което и се наблюдава.
12:35 01.08.2026
49 Чефо
До коментар #46 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Ама без мене ли е тръгнал шугър деди? Нали щеше да ме вземе с него? На кого ме оставя?
12:36 01.08.2026
50 Гост
Коментиран от #58
12:36 01.08.2026
51 Механик
До коментар #16 от "Петко Славейков":Не можеш да ПОСВЕЩАВАШ нещо дето не е твое.
Това първо. Второ, не разбрахме защо си сложил това инак хубаво стихотворение. Какво искаш да кажеш с него? Кой е тоя "русороб" "Пич"? Някой класик ли е? В кой учебник или библиотека да го дирим.
Уточнавайте тия неща, ако обичате. А то инак всеки от нас знае поне по 2-3 стихотворения. Няма сега да тръгнем да си мерим стихотворенията, я
12:36 01.08.2026
52 Идва време
Толкова са щастливи когато загиват християни за прищевките на един освободител.
Освободи Русия иска и целият свят да освободи.
Ама и той скоро ще си намери майстора!
Коментиран от #61
12:36 01.08.2026
53 ТРОЛСКА ТИШИНА
12:37 01.08.2026
54 Кво решение
12:37 01.08.2026
55 Сюлейман Пасиев Трабантов
12:37 01.08.2026
56 Вчера по Нова в ДВ
12:38 01.08.2026
57 Макето
До коментар #16 от "Петко Славейков":Злорадство, типично по български.
12:38 01.08.2026
58 Май че
До коментар #50 от "Гост":Изпразни ли се от кеф..?
Коментиран от #63, #69
12:38 01.08.2026
59 Иван Вазов
О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо стш
дошли на полята балкански
немили, неканени гости?
Желали би вас възхитени
да срещнем со сълзи и с китки…
Но идете вий настървени,
на грозни зовете ни битки!
Желали би вас да прегърнем
и тоз път сърдечно, горещо.
Но взорът ви свети зловещо…
Как ръце сега да разгърнем?
О, руси! Аз друг път ви славях
за подвиг велик и чудесен,
високо ви лґкът поставях
във мойта душа, в мойта песен!
Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко —
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!
И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно по любим я ния.
За тоз кумир ние се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!
О, колко ви, братя, жалея!
О, как би желал, братя клети,
свобода и вам и за нея
кат нас да живейте и мрете!
12:39 01.08.2026
60 А ГДЕ
Коментиран от #73
12:39 01.08.2026
61 Времето е дошло
До коментар #52 от "Идва време":Готви се с нова рокля да посрещаш руснаците.
12:39 01.08.2026
62 Дзак
12:40 01.08.2026
63 Май че
До коментар #58 от "Май че":ти ще разтовариш от страх като дойдат русите. Тренирай ластичката поне малко да задържаш.
12:40 01.08.2026
64 ДА ПОПИТАМ
12:40 01.08.2026
65 НА НАРКОТО КЕФ МУ
12:41 01.08.2026
66 стоян георгиев
12:41 01.08.2026
67 Интересен факт е
12:42 01.08.2026
68 000
12:42 01.08.2026
69 Анонимен
До коментар #58 от "Май че":Гладна кокошка просо сънува!
12:42 01.08.2026
70 Ех, стоянее
До коментар #18 от "стоян георгиев":кой къде те хване сороска подлого...
12:43 01.08.2026
71 Помните ли укротролягата
12:43 01.08.2026
72 Тити
12:43 01.08.2026
73 000
До коментар #60 от "А ГДЕ":Ана усралас как урсулина.
12:44 01.08.2026
74 Кирил
12:44 01.08.2026
75 НАТО е война
12:44 01.08.2026