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Почина актрисата Живка Ганчева-Жужа

Почина актрисата Живка Ганчева-Жужа

29 Юли, 2026 14:31 949 0

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Тя играе в Младежкия театър "Николай Бинев" близо 60 години

Почина актрисата Живка Ганчева-Жужа - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 75 години почина актрисата Живка Ганчева (1951-2026), съобщиха от Младежки театър "Николай Бинев", където играеше тя.

Първата ѝ роля е в спектакъла „Унижените и оскърбените“ по Достоевски на режисьора Вили Цанков през 1961 г. Последната – в „Аз, Фойербах“ от Танкред Дорст (реж. Владимир Люцканов) през 2019 г.

За близо 60 години, прекарани в Младежкия театър, Живка Ганчева има своето уникално място в трупата. Жужа, както всички я наричаха, беше артистична стихия на сцената, независимо каква роля играеше, казват от театъра.

Сред ролите ѝ са „С коня ход напред или почти комедия“, реж. Гертруда Луканова (1969), „Сезонът на големите дъждове“, реж. Гертруда Луканова (1970), „Пътешествие в джунглите“, реж. Лиляна Тодорова (1971), „Приключение на тавана“, реж. Гертруда Луканова (1971), „Лют звяр“, реж. Явор Спасов (2001), „Тартюф“, реж. Иван Урумов (2003), „Умник над умници, юнак над юнаци“, реж. Банко Банков (2004), „Страхотни момчета“, реж. Владимир Люцканов.


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