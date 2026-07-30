Международният филмов фестивал „Любовта е лудост“ се завръща със силна международна селекция

От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта - с нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от проф. Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът да бъде пространство за романтичното кино, 34-тото издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран.

Тази година председател на журито е един от най-обичаните български актьори Владимир Пенев. В неговия състав са още режисьорът Станислав Тодоров - Роги, познат с филмите „Дъвка за балончета“, сериалите „Вяра, надежда, любов“ и „Столичани в повече“; актрисата Ана Пападополу и Жана Яковлева, актриса, продуцент и създател на Празниците на българския филм в Рим. Сред акцентите в програмата са най-новите европейски и световни продукции, които срещат зрителите с утвърдени режисьори, ярки актьорски имена и отличени фестивални заглавия.

Френската комедия „Докосване до любовта“ на Маел Пириу с Жюлия Пиатон и Грегори Гадебоа, разказва с топлота и чувство за хумор за приятелството, любовта и смелостта да живееш пълноценно въпреки изпитанията. Италианската романтична комедия „Любов и други мисловни изблици“, режисирана и с участието на Джампаоло Морели, предлага забавен и съвременен поглед към самотата, виртуалните отношения и втория шанс за истинска любов. Сред най-очакваните заглавия е „Да си тръгнеш някой ден“, дебютният филм на Амели Бонен с Жюлиет Армане и Бастиен Буийон, който разказва за трудния избор между професионалната мечта, семейството и първата любов. Испанската режисьорка Изабел Койшет представя „Три сбогувания“ е емоционална драма по романа на Микела Мурджа с Алба Рорвахер и Елио Джермано. Филмът направи световната си премиера на Международния филмов фестивал в Торонто и е въздействащ разказ за любовта, раздялата и крехкостта на живота. Психологическата драма „Урокът“ на Стефано Мордини, с Матилда Де Анджелис и Стефано Акорси, изследва темите за истината, страха и насилието чрез напрегнат и съвременен сюжет. Сред фестивалните открития е „Извинявай, скъпа!“, впечатляващият режисьорски дебют на Ева Виктор, представен премиерно на фестивала „Сънданс“ и селектиран в „Петнайсетдневката на режисьорите“ в Кан. Филмът впечатлява с деликатния си поглед към травмата, приятелството и човешката устойчивост.

Конкурсната програма включва общо 9 филма

В съпътстващата програма ще отбележим 100-тния брой на българското издание на сп. L’europeo и юбилея на популярното списание с предпремиера на документалния филм на Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов „Епохата L’europeo: 80 години“,

Българска национална филмотека, която е партньор на фестивала, ще покаже фотоизложбата „Любов&кино“, в която се представят фотографии на романтични български филми от 50-те години до днес и дигитализираните и реставрирани версии на класическите филми „Отклонение“ с Невена Коканова и Иван Андонов и „Понеделник сутрин“ с Пепа Николова, Стефан Данаилов, Руси Чанев и специалното участие на Леда Тасева. С филма на режисьорския тандем Акташева-Писков фестивалът ще отбележи и 100 -годишнината от рождението на актрисата Леда Тасева. Варненска премиера ще направи и документалния филм на Георги Тошев „Катя и Слона; техният Пловдив“, посветен на любовта и партньорството на актрисата Катя Паскалева и художника Георги Божилов – Слона. Тошев ще представи и книгата за актрисата „Тишина от думи“. За най-малките е филма „Случаят Тесла“ на реж. Андрей Хадживасилев.

Филм - изненада ще постави точката на тазгодишното издание на фестивала „Любовта е лудост“. Той ще бъде показан на заключителната церемония на 30 август, когато ще станат известни и наградените филм.

34-тото издание на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна и Националния филмов център, в партньорство с Българската национална филмотека.

От 26 до 30 август Варна отново ще събере творци, професионалисти и любители на киното, за да покаже, че любовта остава най-универсалният език на големия екран.

Пълната програма и билети тук:

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