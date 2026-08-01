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Два престижни европейски клуба следят Акрам Бурас

Два престижни европейски клуба следят Акрам Бурас

1 Август, 2026 12:12 420 1

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  • базел-
  • първа лига

24-годишният алжирски полузащитник е собственост на Левски и има договор до лятото на 2028 г.

Два престижни европейски клуба следят Акрам Бурас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцарският Базел и гръцкият АЕК са насочили поглед към Акрам Бурас, твърди журналистът Набил Джелит от France Football, предаде Sportal.bg.

24-годишният алжирски полузащитник е собственост на Левски и има договор със "сините" до лятото на 2028 г.

Халфът с по-силен ляв крак премина на "Герена" през лятото на 2025 г, като тогава клубът плати около 350 000 евро за привличането му. През изминалия сезон той записа 24 мача, с които допринесе за спечелването на шампионската титла.

През настоящата кампания Бурас вече е в пълен игрови ритъм, като е изиграл пет официални срещи, три от които в квалификациите на Шампионската лига. Това означава, че според правилата на УЕФА, ако трансферът му се осъществи, той няма да има право да играе за друг отбор в европейските турнири преди основната фаза.


България
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  • 1 Сандо

    0 0 Отговор
    Тия страхливи европейци ще ни изкупят футболистите за да не спечелим Шампионската лига.

    12:27 01.08.2026

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