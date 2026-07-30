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Рок легенди на 80 г.: Джефри Хамънд и Иън Макдоналд

Рок легенди на 80 г.: Джефри Хамънд и Иън Макдоналд

30 Юли, 2026 08:53 458 1

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Вижте малко известни и изключително любопитни факти за техния творчески път и личен живот

Рок легенди на 80 г.: Джефри Хамънд и Иън Макдоналд - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният 30 юли 2026 г. бележи точно 80 години от рождението на две емблематични фигури за световната рок сцена – покойния мултиинструменталист Йън Макдоналд и ексцентричния басист Джефри Хамънд. Въпреки че Макдоналд ни напусна през 2022 г., неговото творчество продължава да вдъхновява милиони, докато Хамънд се радва на спокойни старини, посветени на друга негова голяма страст – живописта. В този материал ще ви представим малко известни и изключително любопитни факти за техния творчески път и личен живот.

Мултиинструменталният гений Йън Макдоналд

Йън Макдоналд е роден на 25 юни 1946 г., но според архивите на световната рок общност, днешната дата е повод да си спомним за него заедно с неговия съратник Хамънд.

  • Основател на две коренно различни супергрупи: Макдоналд притежава уникалното постижение да бъде съосновател на пионерите в прогресив рока King Crimson през 1968 г., а по-късно през 1976 г. да изстреля в орбита на комерсиалния стадионен рок групата Foreigner.
  • Скритият китарен талант: На легендарния дебютен албум "In the Court of the Crimson King" Макдоналд свири на мелотрон, флейта и саксофон. Интересен факт е, че вечните композиции „The Court of the Crimson King“ и „I Talk to the Wind“ всъщност са композирани от него на китара, въпреки че той няма официален кредит за китарист в албума.
  • Военно минало: Преди да промени рока, той прекарва пет години в британската армия като музикант, където свири на кларинет и сам изучава музикална теория.
  • Саксофонът зад T. Rex: Освен с големите си групи, Йън Макдоналд е емблематичен сесиен музикант. Именно негово е прочутото саксофонно соло в мегахита на Марк Болан и T. Rex – „Get It On (Bang a Gong)“ от 1971 г.
  • Причина за смъртта: Музикантът почина на 75-годишна възраст на 9 февруари 2022 г. в дома си в Ню Йорк след битка с рак на дебелото черво.

Джефри Хамънд – Ексцентричният художник на Jethro Tull

Джефри Хамънд е роден на 30 юли 1946 г. в Блекпул, Англия, и днес официално празнува своя 80-годишен юбилей.

  • Шегата „Хамънд-Хамънд“: В албумите на Jethro Tull той винаги е изписван като Джефри Хамънд-Хамънд. Това е негова лична шега, породена от факта, че моминското име на майка му и фамилията на баща му съвпадат. В интервюта той често се шегува, че майка му гордо е запазила името си по подобие на Елинор Рузвелт.
  • Приятелство от детството: Хамънд е съученик и изключително близък приятел на лидера на групата Иън Андерсън. Още преди да се присъедини към състава, той е вдъхновение за някои от най-ранните песни на групата, включително „A Song for Jeffrey“ и „Inside“.

  • Изобретателят на клагхорна: Хамънд е създател на странния хибриден инструмент „клагхорн“ (claghorn). Той взема мундщука и фунията от играчка-саксофон и ги прикрепя към тялото на флейта. Звукът от това изобретение може да бъде чут в парчето „Dharma for One“.
  • Раждането на „Шато Дизастър“: По време на кошмарните записи на албума „A Passion Play“ във Франция през 1972 г., групата страда от лоши условия, недохранване и технически проблеми. Именно Хамънд преименува прочутото студио Château d'Hérouville на „Château D'Isaster“ (Шато Бедствие).
  • Ритуалното изгаряне на костюма: Хамънд бе разпознаваем на сцената със своя емблематичен черно-бял раиран костюм и съвпадаща раирана бас китара. Когато напуска Jethro Tull през декември 1975 г., за да се посвети изцяло на рисуването, той буквално изгаря костюма и никога повече не докосва бас китара.
  • Брак с иранска принцеса: Малко след като напуска музикалния бизнес, Хамънд се жени за Махмаз – иранска принцеса, която е далечна роднина на Шаха на Персия и най-добра приятелка на съпругата на Иън Андерсън.

Днес наследството на Макдоналд и житейският път на Хамънд ни напомнят за златната ера на рока, в която креативността, хуморът и експериментите нямаха граници.


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