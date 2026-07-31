Музиканти от различни националности отправиха послание от връх Тодорка преди старта на „Банско джаз фестивал“ ВИДЕО

Повече от 40 млади музиканти от десет националности избраха нестандартен начин да приветстват началото на 29-ото издание на „Банско джаз фестивал“, което започва тази вечер.

От центъра на курортния град, те се отправиха към Пирин планина. Инициативата е на симфоничен оркестър „Арамис“ към Международния културен център Манхайм, съставен от десетки млади таланти от цяла Европа, и е подкрепена от Община Банско, посочиха организаторите.

С инструментите на гръб, с лифт и пеш, младежите изкачиха връх Тодорка, за да пренесат музиката от планината към предстоящия джаз фестивал в Банско и да отправят посланието, че музиката има обединяваща сила. Пред разкриващата се гледка, музикантите свириха класическа музика, а в навечерието на фестивала в Банско, връх Тодорка беше огласен и от джаз.

За БТА кметът на Банско Стойчо Баненски, който се изкачи заедно с музикантите, коментира че свободата на планината среща свободата на музиката. „Тук джазът звучи над цялата Разложка котловина и доказва, че музиката няма граници – тя свързва хора, държави и поколения“, каза още Баненски и допълни, че от върха дават едно различно и символично начало на „Банско джаз фестивал“.

В Банско идваме повече от 40 души, за да гледаме джаз фестивала и да направим концерт, както и филм за хубавата природа в Пирин, каза за БТА диригентът на „Арамис“ Леон Парис Владимир Ноймюлер, който е с български корени. Днес младите музиканти заснеха и кадри за бъдещ филм, посветен на природата и нейното опазване.

В края на февруари тази година в Банско беше премиерата на музикално-документален филм, заснет на 2700 метра надморска височина в Пирин, с оркестър, хор и 200-годишен роял. Лентата Protectors of the Earth („Защитници на земята“), в която звучи музиката на оркестър „Арамис“ и гласовете на хористите от формация „Елици“, е заснета на територията на Национален парк „Пирин“. Малко преди прожекцията в Банско беше и световната премиера на продукцията Protectors of the Earth в Манхайм, Германия.