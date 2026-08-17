Джони Деп се завръща в „Карибски пирати 6“?

Холивудската мегазвезда Джони Деп е в официални преговори за завръщане към най-емблематичната си роля – тази на капитан Джак Спароу в шестата част на хитовата поредица „Карибски пирати“ (Pirates of the Caribbean 6). Сензационната новина бе официално потвърдена от дългогодишния продуцент на франчайза Джери Брукхаймър по време на мащабното фен събитие D23 в Анахайм, Калифорния, пише Deadline

Пред репортери Брукхаймър заяви директно: „Разговаряме с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да го реализираме“. Това изявление бележи драматичен обрат в отношенията между актьора и филмовото студио Disney, което по-рано се дистанцира от него заради шумните съдебни дела с бившата му съпруга Амбър Хърд.

Каква ще бъде ролята на капитан Джак Спароу в „Карибски пирати 6“?

Според вътрешни източници от Холивуд, цитирани в материала на филмовия портал The Playlist, новата лента няма да бъде типично продължение, фокусирано изцяло върху Джак Спароу. Планът на създателите е филмът да послужи като своеобразна „еволюция на франчайза“ и рестарт на историята.

Марго Роби като главно действащо лице: Сюжетът на „Карибски пирати 6“ се разработва с идея централната роля да бъде поверена на героиня, изиграна от австралийската звезда Марго Роби.

Сюжетът на „Карибски пирати 6“ се разработва с идея централната роля да бъде поверена на героиня, изиграна от австралийската звезда Марго Роби. Джони Деп в поддържаща роля: Вместо да води историята, капитан Джак Спароу се очаква да се появи като ключов поддържащ персонаж, който да направи мост между старата и новата генерация пирати.

Вместо да води историята, капитан Джак Спароу се очаква да се появи като ключов поддържащ персонаж, който да направи мост между старата и новата генерация пирати. Сценарият е водещ: Брукхаймър и преди е подчертавал пред медии като Entertainment Weekly, че крайното решение на Депп зависи изцяло от качеството на историята на хартия и това как е написан неговият образ. За финалния вариант на сценария помагат доказани имена като Кристи Уилсън-Кърнс (автор на „1917“) и Крейг Мейзин („Чернобил“).

Защо Disney промени позицията си за Джони Деп?

Завръщането на Джонни Депп на борда на „Черната перла“ изглеждаше почти невъзможно, след като самият той бе заявил пред съда, че не би работил отново с Disney дори за „300 милиона долара“. Въпреки това огромният натиск от страна на феновете и финансовите реалности изглежда са смекчили позициите и на двете страни.

Петият филм от поредицата – „Отмъщението на Салазар“ (Dead Men Tell No Tales) от 2017 година, се оказа най-слабо печелившият в историята на бранда, като инкасира $795.9 милиона в световния боксофис. Макар сумата да е внушителна, тя остана далеч зад върховите постижения на предишните части. Общо петте заглавия до момента са донесли на Disney над 4,5 милиарда долара, което превръща пиратската сага в един от най-ценните активи на студиото. Без участието на емблематичния Джак Спароу, всеки опит за съживяване на бранда крие огромен търговски риск.

Новината за преговорите бързо се превърна в основна тема и в социалните мрежи, където милиони почитатели изразиха надежда, че сделката ще бъде финализирана скоро. Междувременно, преди отново да сложи пиратската шапка, Джони Деп ще направи своето голямо завръщане по кината през ноември тази година във фентъзи филма „Ебенезер“ (Ebenezer) – модерна адаптация на „Коледна песен“ под шапката на Paramount.