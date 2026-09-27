13 души загинаха при атентат срещу полицейски пост в Пакистан

Тринайсет души са загинали, а 37 са били ранени при атентат срещу полицейски контролен пункт в северен Пакистан. Нападението е извършено на 26 септември около 12:00 часа местно време в окръг Дера Исмаил Хан, провинция Хайбер-Пахтунхва.

Нападател-самоубиец е вкарал трактор с ремарке, натоварено с взривни вещества, в пункта Аман-Мела. При експлозията са загинали 12 души – дете, две жени и девет мъже, а 35 са били ранени. Взривът е разрушил напълно контролно-пропускателния пункт и съседна жилищна сграда.

След експлозията въоръжени нападатели са открили огън по линейка, която е превозвала телата на жертвите. При обстрела е загинал един спасител, а двама негови колеги са били ранени. Така общият брой на жертвите достига 13 души, а на ранените – 37.

В спасителната операция са участвали около 25 служители на спешните служби, 10 линейки и пожарна кола. Част от пострадалите са били транспортирани за лечение в болници в района.

Пакистанските талибани пое отговорност

Отговорност за нападението е поел пакистанскиата талибанска групировка Техрик-е-Талибан Пакистан. Твърдението на радикалите не е независимо потвърдено. Пакистанските власти определят организацията като терористична.

Президентът Асиф Али Зардари осъди атентата и заяви, че е недопустимо терористи да превръщат в мишени невинни граждани и служители на силите за сигурност.

„Операциите срещу терористите от групировките „Фитна ал-Хиндустан“ и „Фитна ал-Хаваридж“, които с подкрепа от чужбина извършват ужасни престъпления, трябва да станат по-ефективни“, заяви Зардари.

Министърът на вътрешните работи Мохсин Накви заяви, че „страхливите действия на терористите няма да разколебаят твърдата решимост на нацията в борбата с тероризма“.

Нова атака в размирната провинция

Нападението е поредното тежко посегателство в Хайбер-Пахтунхва. През май при атака срещу пътнически влак, превозващ военнослужещи, загинаха най-малко 24 души, а 70 бяха ранени.

В началото на септември при взрив и въоръжено нападение срещу полицейско управление в град Кохат загинаха най-малко 31 души, сред които 16 полицаи.

Окръг Дера Исмаил Хан също е бил обект на тежък атентат през декември 2023 г. Тогава нападател-самоубиец взриви автомобил пред главния вход на полицейски участък, при което загинаха най-малко 23 служители на силите за сигурност. За нападението отговорност пое групировката „Техрик-е-Джихад Пакистан“, считана за разклонение на пакистанския талибан.

Източници: Телеграф, Доун